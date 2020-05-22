Нарушение РФ законов и обычаев войны угрожает экологической и техногенной безопасности Донбасса, открыто уголовное производство, - прокуратура

Прокуратурой Донецкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть по факту нарушения законов и обычаев войны на временно оккупированной территории Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Досудебным расследованием установлено, что апреле 2014 г. в результате вооруженной агрессии Российской Федерации нарушено экологическое равновесие в регионе, что привело к опасным изменениям состояния окружающей среды на территории, где проживают почти 5 млн человек.

В ходе военных действий разрушено и повреждено большое количество объектов инфраструктуры. Такое состояние может негативно сказаться на работе очистных сооружений, защите хранилищ токсичных и радиоактивных отходов, которое грозит ухудшением качества питьевой воды и нарушениями в работе систем хозяйственного и питьевого водоснабжения. Поскольку последующее затопление шахт на оккупированной территории способствует выходу на поверхность токсичных шахтных вод и попадания их в р. Северский Донец и Азовское море", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что указанные действия страны-оккупанта являются нарушением положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. ст. 35, 54, 55 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I).

Проведение досудебного расследования в данном производстве поручено следователям ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.