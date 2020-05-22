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Новости Агрессия России против Украины Война
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Нарушение РФ законов и обычаев войны угрожает экологической и техногенной безопасности Донбасса, открыто уголовное производство, - прокуратура

Нарушение РФ законов и обычаев войны угрожает экологической и техногенной безопасности Донбасса, открыто уголовное производство, - прокуратура

Прокуратурой Донецкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть по факту нарушения законов и обычаев войны на временно оккупированной территории Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Досудебным расследованием установлено, что апреле 2014 г. в результате вооруженной агрессии Российской Федерации нарушено экологическое равновесие в регионе, что привело к опасным изменениям состояния окружающей среды на территории, где проживают почти 5 млн человек.

В ходе военных действий разрушено и повреждено большое количество объектов инфраструктуры. Такое состояние может негативно сказаться на работе очистных сооружений, защите хранилищ токсичных и радиоактивных отходов, которое грозит ухудшением качества питьевой воды и нарушениями в работе систем хозяйственного и питьевого водоснабжения. Поскольку последующее затопление шахт на оккупированной территории способствует выходу на поверхность токсичных шахтных вод и попадания их в р. Северский Донец и Азовское море", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожары, смог и дефицит воды: Украина нуждается в спасении собственной экологии, - WWF

Отмечается, что указанные действия страны-оккупанта являются нарушением положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. ст. 35, 54, 55 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I).

Проведение досудебного расследования в данном производстве поручено следователям ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

прокуратура (5006) экология (1607) Донецкая область (9535)


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Топ комментарии
+5
Які закони і звичаї?! Немає на війні законів, а звичай - вбивай ти або вб'ють тебе!
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22.05.2020 07:56
+4
Зараз налетять зебіли і почнуть один з поперед одного мєтать в вас своим зєльоним інтєлєктом.
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22.05.2020 08:28
+3
Кричали путінпамагі? Допоміг.
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22.05.2020 09:38
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Всё правильно.Но и орде достаётся,ведьРостов по пути и не только.Нужно шире открывать войну на юридических фронтах,на мировых площадках.Резников -молодец.Налаживается кадровая политика у Президента.
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22.05.2020 07:47 Ответить
Зараз набіжить пороховата, і скаже, що ви кацап та агент Кремля.
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22.05.2020 08:05 Ответить
№50
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22.05.2020 09:37 Ответить
Самє головне, щоб добра Україна не знищувала важливу інфраструктуру на території мордора диверсійними групами, ні в якому разі не можна наносити збиток агресору знищуючи об*єкти від яких у них постійно буде головна біль....
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22.05.2020 07:48 Ответить
Який у агресора головний біль, якщо вони просто закрили шахти, не витрачаючи жодної копійки? Чи окупанти дуже переймаються отруєнням довколишнього середовища? Ви,пороховата, хоч трішки думати навчилась! Хоча, якщо б ви могли думати, ви б не були пороховатою...
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22.05.2020 08:01 Ответить
Зараз налетять зебіли і почнуть один з поперед одного мєтать в вас своим зєльоним інтєлєктом.
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22.05.2020 08:28 Ответить
Які закони і звичаї?! Немає на війні законів, а звичай - вбивай ти або вб'ють тебе!
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22.05.2020 07:56 Ответить
Як не дивно, війна має свої закони, яких притримувались навіть гітлерівці, москалі ні, вони епоху лицарства проскочили холопами.
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22.05.2020 08:09 Ответить
Та ти що? Костику, а Гаагські, Женевські конвенції, це що? Вони і є основою "права війни"... Ціла низка наукових закладів ним займається... І порушники права війни потрапляють під міжнародний трибунал...
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22.05.2020 08:29 Ответить
Право войны ))), ну ты загнул
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22.05.2020 08:51 Ответить
Знаєш, я тобі дам відповідь на питання: "і що ж робити"? Цікавиться не тільки вмістом холодильника і бару, але й наукою... Коло мене, на полиці, стоять дві брошури: "Міністерство оборони України. Право війни. Вибрані питання. Порадник для командного складу ЗСУ". Виданий він, ще у 1997 році. Підготовлений на підставі таких же "Порадників" для комскладу військ країн НАТО. Там викладено не тільки перелік основних міжнародних документів, що формують "право війни", але і дають відповідь, як діяти командиру у найбільш поширених випадках, що виникають під час ведення бойових дій, з посиланнями на ці документи...
(Єдине, у чому буде складність - в "допуску". В Інтернет ти не знайдеш цих книг, бо вони "ДСП", і тому тобі прийдеться колупатися у самій нормативній базі - Конвенціях та інших нормативних документах... Мені легше - я цей "допуск" маю, в силу колишнього посадового положення, тому що випадало читать лекції з цього приводу).
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22.05.2020 09:35 Ответить
Річ в тім, що порушник правил і звичаїв сподівається дожити, але не занадто. Тому й не дотримується конвенцій. Це звичайно не стосується командування, але й вони не дуже дотримуються. Міни заборонили, а як без мін? Навіть коли їх не видаватиме служба забезпечення, знайдуться специ що виготовлять міну з говна і палок.
Що до закладів які займаються. Буквально вчора читав сайт про міни. І там написані ті самі "розробки". Швеція підписала конвенцію про заборону протипіхотних мін, ну то вона їх тепер мінами не називає, звичайна "клеймор" власного виробництва в них називається "дистанційний оборонний заряд". В Канаді теж щось схоже є.
А ми власними руками знищили на тому тижні три мільйони мін, молодці ****!
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22.05.2020 11:24 Ответить
Костя! Знаєш, у мене тобі порада... Перед тим, як щось "стверджувать", варто проштудіювать "першоджерела". В даному випадку - текст Оттавської конвенції. Якщо не важко, забий у пошуковик Гугла текст. "Протипіхотні міни. Конвенція", і перечитай. Міни типу "клеймор", тобто "направленої дії", не підпадають під заборону взагалі. Заборона використання розповсюджується тільки для мін, що не можуть буть скеровані проти противника у напрямі та часі дії, тобто, які, при спрацюванні, розкидають уражуючі елементи в різні боки та можуть спрацьовувать через тривалий час після закінчення бойових дій, бо або лежать на поверхні землі, або закопані в неї, що заважає їх своєчасному виявленню... "Розтяжки" з гранатами відносяться до СВП - "саморобних вибухових пристроїв", однак у Конвенції про них мова не йде. Тут "рівень" держави, а не місцевих "самодєлкіних"...
У даному питанні ти нагадуєш мені слюсаря, що пробує давать поради по організації праці на машинобудівному заводі...
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22.05.2020 12:17 Ответить
Ну добре, розкажи слюсареві, які типи мін знищили днями за цією конвенцією. І що так приперло для цих "невідкладних" дій.
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22.05.2020 12:37 Ответить
Костя, був такий розумний чоловік - Томас Карлейль. І сказав він колись такі слова: "Як тільки, під час суперечки, ми починаємо відчувать гнів, то з цього моменту ми б"ємося не за істину, а за самих себе...". Ти образився на мене за те, що я "смів повчать" тебе?!!!Однак, я ж правий... Знищили міни, ПМН ("протипіхотні міни нажимні"), заборонені Конвенцією для використання, згідно з ратифікованою задовго до Порошенка Конвенцыэю і у відповідності з уголою, підписаною тодішньою владою України... Якщо підписаний контракт, ти не можеш відмовиться від його виконання з-за того, що ти "розбив горщик" з кимось із сусідів і у тебе змінились умови... Зобов"язання в Оттаві укладене не з Росією, а з міжнародною спільнотою, тобто, воно не "двостороннє", а "багатостороннє", тому має більш високий статус. І як-би зреагували держави, якби ми, задекларувавши одне, діяли по-іншому? Як кацапи? "Тут - читать, тут - не читать, а здесь мы селёдку заворачивали...".
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22.05.2020 15:38 Ответить
Дамбасс это Швейцария
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22.05.2020 08:29 Ответить
Єдине, про що кацапи не подумали - це про те, що основна територія, на якій вони паскудять, знаходиться на північних та східних скатах Донецького кряжу і належать до водостоку Сіверського Дінця, який у своїй середній та нижній течії тече по території Ростовської області. Воду його п"ють і використовують для сільськогосподарських потреб саме жителі Росії... Таким чином, забруднена солями важких металів, іншими шкідливими сполуками вода з підземних горизонтів надходитиме в Росію... Можна сказать єдине - "Приятного аппетита!"
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22.05.2020 08:36 Ответить
"Ваньюшка", ці "страшилки" УЖЕ поперли у Сіверський Дінець. Весною 2018 року з Москви вже комісія спеціальна їздила по окупованій частині Донбасу та Ростовській області, і брала проби води і грунту. А потім "хлопці з Луб"янки" порекомендували їм "прибраться" і "не путаться пад нагами"...
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22.05.2020 09:54 Ответить
Украинская прокуратура это сорт дерьма.
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22.05.2020 08:43 Ответить
"обычаи войны" ...щось нове ...
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22.05.2020 09:30 Ответить
У Гуглі набирать не пробував : "Право війни". Міжнародні конвенції"?... Там все детально викладено, починаючи з 1907 року... Наприклад, Конвенція про закони і звичаї війни на суші", підписана в Гаазі 1810.1907 року...
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22.05.2020 09:39 Ответить
ти як з "війни" повернешся розповіси про "права" ...починаючи з 1907 року ...
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22.05.2020 10:02 Ответить
По суті заперечення є? Чи "Серону", покажу себе "розумним", а там хай розбираються, що я сказать хотів...". Так,"Юрік"?
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22.05.2020 10:19 Ответить
Кричали путінпамагі? Допоміг.
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22.05.2020 09:38 Ответить
"Ваньюшка", ти у нас "русский паляк", чи "польский рассеянин"?... Бо щось від тебе "щами" смердить, а не "бігосом"... У вступному слові до Порадника "Право війни" написано: "Право війни - це спроба держав установити певний мінімум норм і правил поведінки сторін, які втягнуто у збройний конфлікт, з метою полегшення страждання жерт воєнних дій. Такі норми поведінки викладені у міжнародних угодах і визнаються практично усіма членами міжнародного співтовариства держав...".
За порушення цих угод Мілошевич та інші військові злочинці були засуджені в Гаазі... Прийде час, і на лаві підсудних опиняться і твої дійсні господарі, які зараз сидять у Кремлі...
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22.05.2020 10:06 Ответить
"Ваньюшка", на відміну від кримінального законодавства держав, "злочини проти людства", які стосуються порушень "права війни", не мають строку давності... Так що свій "шнапс" пий сам - Ейхмана повісили через сімнадцять років після закінчення війни. Барбі засудили через 42 роки, і він отримав пожиттєве, де помер через 4 роки ... Мілошевич теж здох у тюрмі, не діждавшись вироку... Далі продовжувать, чи ні?
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22.05.2020 10:29 Ответить
Яка агресія, яка війна, яка Росія! Президент взагалі в очах Путіна бачить мир, а різні сивохи вбачають громадянський конфлікт. Кого ж винного будуть шукати - знову Порошенка і ЗСУ?
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22.05.2020 10:45 Ответить
 
 