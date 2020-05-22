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Новости Блокада Азовского моря
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Дело Украины против РФ о захвате моряков: Кулеба подпишет Меморандум в Международный трибунал и сообщит дополнительные детали

Дело Украины против РФ о захвате моряков: Кулеба подпишет Меморандум в Международный трибунал и сообщит дополнительные детали

В пятницу, 22 мая, в 9:30 утра, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проведет онлайн-брифинг по делу Украины против Российской Федерации в Международном трибунале по морскому праву ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Сообщается, что глава МИД на брифинге подпишет Меморандум Украины по делу о захвате моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года, которое будет передано в Трибунал, а также сообщит дополнительные детали.

Аккредитация представителей СМИ по онлайн-форме: https://forms.gle/ZaEdkuScxgfRsayv7 

Аккредитация открыта до 9:10 22 мая.

За 10 минут до начала брифинга, аккредитованные СМИ получат подтверждение и ссылку на сессию в Zoom, в которой можно будет задать вопросы.

Трансляция брифинга также будет происходить на страницах МИД Украины в YouTube и Facebook (https://www.youtube.com/user/UkraineMFA  и https://www.facebook.com/UkraineMFA

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Требуем от президента Зеленского четкой проукраинской позиции по "делу моряков" в Международном арбитраже, - Порошенко. ВИДЕО

Напомним, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Также читайте: Пройти Керченский пролив можно было без попадания в плен, - Соколов о деле против Воронченко, Турчинова и Порошенко

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 г. состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

В январе 2020 года Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.

Азовское море (1603) Керченский пролив (428) МИД (6936) моряки (1079) трибунал (269) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Ну кудаже здєсь бєз Порошенка? Нє панікуй, фріц, віновниє понєсут наказаніє! Когданібудь.
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22.05.2020 08:20
+8
Якраз Порошенко і не віддавав такого наказу. Гугли брехун.
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22.05.2020 08:23
+7
Дядя, ты дурак?
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22.05.2020 08:21
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Так уже ж знайшли винного.
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22.05.2020 08:03 Ответить
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил продать мумию Ленина.
Одиозный политик написал в Twitter, что покупатели найдутся: например, Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист.
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22.05.2020 08:10 Ответить
Росія повинна бути засуджена міжнародним трибуналом за незаконні і агресивні дії щодо українських моряків, Порошенко повинен бути засуджений в Україні як колишній головнокомандувач, який віддав свідомо злочинний наказ, що призвів до тяжких наслідків - полону моряків і кораблів.
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22.05.2020 08:14 Ответить
Ну кудаже здєсь бєз Порошенка? Нє панікуй, фріц, віновниє понєсут наказаніє! Когданібудь.
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22.05.2020 08:20 Ответить
Дядя, ты дурак?
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22.05.2020 08:21 Ответить
Оно казламордое.
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22.05.2020 08:57 Ответить
Якраз Порошенко і не віддавав такого наказу. Гугли брехун.
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22.05.2020 08:23 Ответить
Ты дебилорашист!Ни убавить,ни прибавить!
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22.05.2020 08:29 Ответить
Дибелищще , по твоему любой командир отдающий приказ -преступник. А вдруг в солдата пулька попадет или вдруг взрыв , а него ушки заложило.
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22.05.2020 08:54 Ответить
придуров, ЧЕМ отличаются сухопутные военные от морских военных?
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22.05.2020 08:59 Ответить
Казламордые считают ,что если паРаша объявляют чужую страну своими территориями то туда низззя ходить. И военные которые должны защищать свою Родину не смеют там быть. А если ты там выполняешь рядовое приказание -ТЕБЯ ПОСЛАЛИ НА ВЕРНУЮ СМЕРТЬ !!!!!! Что зескот полукровки, не так вы тут срете по этому поводу ?
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22.05.2020 08:45 Ответить
Я противник разных форм "чипизации" людей , но зескоту необходимо ставить отметку на лбу о неполноценности и принимать участие в выборах президента Украины они не должны. Сдать страну по приколу- такого в истории не было.
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22.05.2020 08:49 Ответить
Не утверждаю , что именно Порох должен был быть президентом Украины. Но однозначно это должен быть Украинец и патриот.
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22.05.2020 08:52 Ответить
Из всех президентов Украины - кто показал что он - Украинец и патриот?
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22.05.2020 09:23 Ответить
И как всегда, без фамилии
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22.05.2020 10:12 Ответить
Зато їх вождь не брав на службу своїх товаришів по службі - бо не служив, і не брав кумів - бо євреї не хрестять дітей. Ото прикольнуло зеленій массі.
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22.05.2020 09:31 Ответить
Но ведь и сегодня проходят без затруднений украинские корабли Керченский пролив, только надо пройти регистрацию и взять лоцмана. Такой порядок существовал и во времена до 2014 года до переходы Крыма в состав РФ. Так почему же украинские корабли начали прорываться через пролив вне этой договоренности и установленных ранее правил перехода пролива, хотя сейчас выполняют условия перехода ? Безусловно, что это была провокация со стороны Украины, связанная со строительством Россией Крымского моста. Цинизм прет, а смысл отсутствует, но ведь украинские моряки фактически были посланы властью "на убой", а теперь пытаются обвинить за свои действия других и еще и попытаться через суды стран враждебного России военно-политического блока НАТО назначить контрибуцию за свои провокационные действия. Во истине: " Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Только ведь термоядерная Россия не ягненок, а Украина не волк - и это надо учитывать нынешней власти, которая уж слишком часто стала делать политические подарки России во имя собственной гибели.
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22.05.2020 09:24 Ответить
Максіму засланному козачку. Прийшли наші катера в протоку і запросили дозволу на прохід. Москалі вже збудували барикади під містком, щоб не пропустити. Їм лоцман відповів, щоб вони чекали. Українські катери і буксир відійшли і чекали, на тому місці, де їм було вовідомлено. І не дочекавшись відповіді вподальшому - почали повертатися назад, в Одесу і йшли в напрямку відкритого моря. Але їх там Орки догнали і почали топити. Почали стріляти з вертольтів, лутаків, катерів... Протоки мають право проходити всі кораблі, а відкрите море і має таку назву, що воно відкрите і там мають право ходити всі судна, без винятку. Цапія порушили всі норми міжнародного права (це на випадок, якщо ця територія навіть не окупована, я їхня), а плюс те, що ця територія ще і окупована - то це військова агресія. На кораблі США слабо напасти?
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22.05.2020 09:38 Ответить
Тут все зрозуміло - войовничий Порошенко напав на 20 катерів прикордонних військ параші і 5 катерів ВМС міністерства нападу кацапіі - двома катерами і одним буксиром. А буксир знаєте для чого? Щоб накрасти расейськіх мірних корабліков. Ще і хотів стрільнути по літаках всієї рефії і вертольотах. Бідненькі терористи, як почули про ці катери, то почали захищатися, під містком збудували барикади із цивільних суден і почали лупити зі всіх видій озброєння по цих катерах. Із літаків не попали ні разу, чуть не розвалити свой місток, йшли на таран і під кінець всією Ордою захопили ці судна, які виходить і не нападали і весь час кричали монголам на слав*янській мові, що вони стріляти не будуть. Це перша перемога Орків на морі в Криму, бо до цього вони весь час топили свій флот, боялись, що по них хтось вистрілить. Правда, якби вони знали, що два катера можуть хоча би один раз вистрелити, то можливо і на цей раз втопились би. Але вони чітко знали, що ті стріляти не будуть. Бо хоч монголи не розуміють слав*янської мови, то серед них були зрадники, які у 2014 році перейшли на їх бік і їм перевели.
Щоб спасти "братанів" нашому всесвітлішому, чотирижди откосившому, потрібно направити представників ДБР малоросії.
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22.05.2020 09:28 Ответить
Марно йому щось доказувати, коли по цьому факту наші "правоохренітєлі" порушили справу проти Порошенка. Це не лікується.
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22.05.2020 10:53 Ответить
меморандум , "будапештский" ?
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22.05.2020 09:28 Ответить
 
 