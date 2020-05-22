Дело Украины против РФ о захвате моряков: Кулеба подпишет Меморандум в Международный трибунал и сообщит дополнительные детали

В пятницу, 22 мая, в 9:30 утра, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проведет онлайн-брифинг по делу Украины против Российской Федерации в Международном трибунале по морскому праву ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Сообщается, что глава МИД на брифинге подпишет Меморандум Украины по делу о захвате моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года, которое будет передано в Трибунал, а также сообщит дополнительные детали.

Аккредитация представителей СМИ по онлайн-форме: https://forms.gle/ZaEdkuScxgfRsayv7

Аккредитация открыта до 9:10 22 мая.

За 10 минут до начала брифинга, аккредитованные СМИ получат подтверждение и ссылку на сессию в Zoom, в которой можно будет задать вопросы.

Трансляция брифинга также будет происходить на страницах МИД Украины в YouTube и Facebook (https://www.youtube.com/user/UkraineMFA и https://www.facebook.com/UkraineMFA)

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Напомним, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 г. состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

В январе 2020 года Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.