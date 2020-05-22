Число жертв коронавируса в мире превысило 334,6 тыс. человек, заболели почти 5,2 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 мая в мире зарегистрировали 5 197 776 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 5 197 776 случаев инфицирования и 334 675 смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 96 354 (+1 418 за сутки), заболевших - 1 620 902 (+28 179 за сутки).

Россия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 317 554 человек (+ 8 849 за сутки), количество смертей - 3 099 (+ 127 за сутки).

На третьем месте по количеству заболевших находится Бразилия - 310 921 инфицированных (+ 17 564 за сутки) и 20 082 (+1 188 за сутки) летальных случаев.

В Испании зарегистрировали 280 117 пациентов (+ 593), умерли 27 940 человек (+52).

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В Великобритании – 250 908 заболевших (+ 2615 за сутки), умерли 36 042 пациентов (+338).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 228 006 (+642) людей. Умерли 32 486 (+156) человек.

Напомним, в Украине на утро 21 мая подтверждено 476 новых случаев COVID-19: всего - 19 706, летальных - 579, выздоровели 6 227 человек.