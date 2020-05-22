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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв коронавируса в мире превысило 334,6 тыс. человек, заболели почти 5,2 млн. ИНФОГРАФИКА

Число жертв коронавируса в мире превысило 334,6 тыс. человек, заболели почти 5,2 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 мая в мире зарегистрировали 5 197 776 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 5 197 776 случаев инфицирования и 334 675 смертей от коронавируса.

Число жертв коронавируса в мире превысило 334,6 тыс. человек, заболели почти 5,2 млн 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 96 354 (+1 418 за сутки), заболевших - 1 620 902 (+28 179 за сутки).

Россия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 317 554 человек (+ 8 849 за сутки), количество смертей - 3 099 (+ 127 за сутки).

На третьем месте по количеству заболевших находится Бразилия - 310 921 инфицированных (+ 17 564 за сутки) и 20 082 (+1 188 за сутки) летальных случаев.

В Испании зарегистрировали 280 117 пациентов (+ 593), умерли 27 940 человек (+52).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за COVID-19 Индекс глобального развития впервые может показать отрицательные значения, - ПРООН

В Великобритании – 250 908 заболевших (+ 2615 за сутки), умерли 36 042 пациентов (+338).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 228 006 (+642) людей. Умерли 32 486 (+156) человек. 

Число жертв коронавируса в мире превысило 334,6 тыс. человек, заболели почти 5,2 млн 02

Напомним, в Украине на утро 21 мая подтверждено 476 новых случаев COVID-19: всего - 19 706, летальных - 579, выздоровели 6 227 человек.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Нам конче потрібно наздогнати і перегнати роіссю! Відміняйте швидше карантин!
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22.05.2020 08:22
+1
птн пнх
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22.05.2020 08:39
+1
растет зараза...
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22.05.2020 08:45
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Нам конче потрібно наздогнати і перегнати роіссю! Відміняйте швидше карантин!
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22.05.2020 08:22 Ответить
птн пнх
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22.05.2020 08:39 Ответить
растет зараза...
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22.05.2020 08:45 Ответить
А ты болел свинячим гриппом в 2009-м?
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22.05.2020 08:47 Ответить
Я болел, двухстороннея пневмония, более двух недель в стационаре. Рука опухла чуть не в два раза от капельниц и последствия с лёгкими до сих пор. Конец ноября начало декабря 20099 год.
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22.05.2020 09:04 Ответить
Пневмонии бывают разные.
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22.05.2020 09:07 Ответить
Даже, если допустить, что это был он, болели ли так же люди, с которыми контактировал?
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22.05.2020 09:12 Ответить
В такой тяжёлой форме переболел только я.
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22.05.2020 09:22 Ответить
Т.е. природой своей пневмонии не интересовался, был ли это он уже и неважно. Ладно, вспомни, шо нам рассказывали тогда? Да тоже самое, шо и сейчас, только не с таким энтузиазмом. Тем не менее у меня никто не заболел, есть знакомая, лечили а/б, свиной грипп - только со слов врачей... У меня была вирусная пневмония ч-з несколько лет после этого - без всяких объявленных свинячих-птичих гриппов... Как и у многих...
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22.05.2020 09:37 Ответить
На счёт того был ли это он, в то время тесты мало кто делал, но "со слов врачей" это был он. На счёт "энтузиазма" согласен, шумихи такой не было. Лечили " тамифлю" рекомендованное ВОЗ на тот момент, да и подозрительно таскали меня ещё по разным тестам после выписки, но особо ни кто ничего не говорил, пока я сам не забил на их тесты. Лучше туда не попадать...
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22.05.2020 10:01 Ответить
Тогда то ли все забили на эту тему, но по поводу заразности, опасности, смертельности, отсутствия иммунитета у всех - было.
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22.05.2020 10:12 Ответить
На 7млрд-330 тыс. смертей ---"эпидемия".Просто смешно. И это за полгода. Люди-вы тупей обезьян, рано или поздно вы признаетесь себе в этом(в глубине души). Полеты в космос? Что вы там собрались делать? 😎
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22.05.2020 09:36 Ответить
Если люди стали гораздо внимательнее относиться к причинам смерти людей и гораздо острее реагировать на них - разве это плохо? Неужели лучше было бы,как раньше строили "самое светлое и справедливое общество" путем сознательного и планомерного убийства миллионов людей с полным равнодушием к этим злодейским убийствам людей так называемого общества "строителей коммунизма"?
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22.05.2020 11:32 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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22.05.2020 13:04 Ответить
 
 