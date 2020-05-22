На Киевщине новая вспышка COVID-19 в пансионате для престарелых: инфицированы 7 жителей и 2 работников
Сразу 9 новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в пансионате для престарелых "Любовь" в Зазимье Броварского района на Киевщине.
Об этом сообщило издание "Трибуна Бровары" со ссылкой на комментарий руководителя первичной медицины Броварского района Ирины Дементьевой, передает Цензор.НЕТ.
По словам Ирины Дементьевой, материал для тестирования ПЦР отобрали еще 14 мая. Но из-за загруженности лаборатории, результаты поступили лишь вчера. Зараженными оказались 7 жителей пансионата и 2 работников.
Сейчас на карантине в пансионате находится 19 пожилых людей и 5 работников заведения.
Председатель "первички" района подозревает, что новое заражение произошло из-за непонимания серьезности ситуации. Карантинный пост на входе в пансионат будет стоять дальше.
Напомним, о вспышке коронавируса в доме для пожилых людей в Зазимье стало известно в конце апреля. По данным полиции Киевской области, заведение работало нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Трое пенсионеров, которые жили в нем, умерли от COVID-19.
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людини есть и палочка бешенства и вирус ковид только антител не видно, значит вирусы ведут себя нормально но по тебе этого не скажешь. Барановирус зараза опасная
начинают прокачивать тему «детского коронавируса»
ща статистику натянут и вперед, это будет больше страху
старики пошли на затравку хорошо, когда им записывали всем корону
от чего б они ни умерли, хоть от старости - все равно.
теперь уже можно на деток стрелки переводить, журналюги раздуют норм
Общаги, казармы, интернаты - ВЕЗДЕ, ГДЕ КУЧИ НАРОДУ.
Чего непонятного?