На Киевщине новая вспышка COVID-19 в пансионате для престарелых: инфицированы 7 жителей и 2 работников

Сразу 9 новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в пансионате для престарелых "Любовь" в Зазимье Броварского района на Киевщине.

Об этом сообщило издание "Трибуна Бровары" со ссылкой на комментарий руководителя первичной медицины Броварского района Ирины Дементьевой, передает Цензор.НЕТ.

По словам Ирины Дементьевой, материал для тестирования ПЦР отобрали еще 14 мая. Но из-за загруженности лаборатории, результаты поступили лишь вчера. Зараженными оказались 7 жителей пансионата и 2 работников.

Сейчас на карантине в пансионате находится 19 пожилых людей и 5 работников заведения.

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Председатель "первички" района подозревает, что новое заражение произошло из-за непонимания серьезности ситуации. Карантинный пост на входе в пансионат будет стоять дальше.

Напомним, о вспышке коронавируса в доме для пожилых людей в Зазимье стало известно в конце апреля. По данным полиции Киевской области, заведение работало нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Трое пенсионеров, которые жили в нем, умерли от COVID-19.