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Новости Коронавирус и карантин
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На Киевщине новая вспышка COVID-19 в пансионате для престарелых: инфицированы 7 жителей и 2 работников

На Киевщине новая вспышка COVID-19 в пансионате для престарелых: инфицированы 7 жителей и 2 работников

Сразу 9 новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в пансионате для престарелых "Любовь" в Зазимье Броварского района на Киевщине.

Об этом сообщило издание "Трибуна Бровары" со ссылкой на комментарий руководителя первичной медицины Броварского района Ирины Дементьевой, передает Цензор.НЕТ.

По словам Ирины Дементьевой, материал для тестирования ПЦР отобрали еще 14 мая. Но из-за загруженности лаборатории, результаты поступили лишь вчера. Зараженными оказались 7 жителей пансионата и 2 работников.

Сейчас на карантине в пансионате находится 19 пожилых людей и 5 работников заведения.

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Председатель "первички" района подозревает, что новое заражение произошло из-за непонимания серьезности ситуации. Карантинный пост на входе в пансионат будет стоять дальше.

Напомним, о вспышке коронавируса в доме для пожилых людей в Зазимье стало известно в конце апреля. По данным полиции Киевской области, заведение работало нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Трое пенсионеров, которые жили в нем, умерли от COVID-19.

Автор: 

Бровары (337) карантин (16729) Киевская область (4118) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А перед тим був спалах короновірусу у дитячому будинку... Тобто адаптивний карантин з великим знаком питання!
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22.05.2020 08:27
+3
В доме престарелых какого возраста люди?Сейчас начнут гнать про барановирус у стариков.А то,что у них букет других,хронических болезней-пофиг.
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22.05.2020 08:40
+2
Общаги, дитбудинки, будинки для літніх - це ж зручно і швидко.
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22.05.2020 08:33
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А перед тим був спалах короновірусу у дитячому будинку... Тобто адаптивний карантин з великим знаком питання!
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22.05.2020 08:27 Ответить
если хорошо поискать то ковид есть и у тебя как и бешенство. Так что намордник можешь не снимать.
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22.05.2020 08:32 Ответить
Чого ти на нього накинувсь?
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22.05.2020 08:34 Ответить
Ничего личного только медицинский факт.
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22.05.2020 10:06 Ответить
Факт лише в тому, що ти хамло.
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22.05.2020 10:08 Ответить
Факты упрямая вещь если ты этого не понимаешь то это надолго как и намордник.Еще раз у
людини есть и палочка бешенства и вирус ковид только антител не видно, значит вирусы ведут себя нормально но по тебе этого не скажешь. Барановирус зараза опасная
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22.05.2020 10:22 Ответить
Припини писати під моїми коментарями, хамло.
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22.05.2020 10:23 Ответить
А он шо говорит??
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22.05.2020 10:53 Ответить
Ляшко, ти?
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22.05.2020 10:13 Ответить
Общаги, дитбудинки, будинки для літніх - це ж зручно і швидко.
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22.05.2020 08:33 Ответить
Сиди дома - спасай жизни! А эти люди умрут потому что ты дома не хочешь сидеть.
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22.05.2020 08:57 Ответить
Не маю права сидіти вдома! Але ви підтримали образу проти мене, тому ви теж хамло!
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22.05.2020 10:09 Ответить
Слов нет! Это ведь с конца апреля! в этом пансионате.Аваков и Степанов - подлецы! Их винить надо!Знали и ..ничего не предприняли для спасения стариков!
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22.05.2020 08:33 Ответить
Кого спасать? Написано - зараженные, а больные или нет - не написано. Надеюсь, шо все живы и здоровы. Плохо, шо здоровых закрывают.
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22.05.2020 08:36 Ответить
В доме престарелых какого возраста люди?Сейчас начнут гнать про барановирус у стариков.А то,что у них букет других,хронических болезней-пофиг.
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22.05.2020 08:40 Ответить
да уже осознали этот прокол
начинают прокачивать тему «детского коронавируса»
ща статистику натянут и вперед, это будет больше страху
старики пошли на затравку хорошо, когда им записывали всем корону
от чего б они ни умерли, хоть от старости - все равно.
теперь уже можно на деток стрелки переводить, журналюги раздуют норм
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22.05.2020 11:46 Ответить
Не знаю как в других странах, но в Украине Ковид ******** вспыхивать в церквях, монастырях, интернат-психушках и общагах. С чем это связано доподлинно пока неизвестно, но Бритва Оккамы позволяет нам отсечь версию о сбоях в работе Гугл-карт и прийти к выводу,что жильцы таких сооружений особо интересоваться шо да как у властей не будут, а деньги , выделенные на поддержку Вируса, освоить как-то надо.
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22.05.2020 08:48 Ответить
Мать-перемать....
Общаги, казармы, интернаты - ВЕЗДЕ, ГДЕ КУЧИ НАРОДУ.
Чего непонятного?
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22.05.2020 12:08 Ответить
 
 