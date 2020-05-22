США в ОБСЕ призвали РФ немедленно прекратить незаконный призыв жителей Крыма в свои вооруженные силы

Россия продолжает осуществлять призыв жителей Крыма в свои вооруженные силы, несмотря на нарушение международного права.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине, об этом сказал постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, выступая в Вене 21 мая.

Гилмор подчеркнул, что США неоднократно осуждали вторжение России на Крымский полуостров Украины, его оккупацию и аннексию Россией, а также несправедливость, которую Россия там творит.

"Сегодня мы хотели бы обратить внимание на то, что российские власти продолжают осуществлять призыв жителей Крыма в российские вооруженные силы. Принудительное привлечение лиц, которые защищены Четвертой Женевской конвенцией, к службе в вооруженных силах неприятельской державы - это грубое нарушение Женевской конвенции и обязательств, которые Российская Федерация взяла на себя подписав Женевскую конвенцию. Еще раз, нарушения международных норм и практики, и обязательств, которые Российская Федерация взяла на себя и сейчас нарушает", - сказал он.

Также постпред США в ОБСЕ добавил, что с 2015 года Россия проводит ежегодные весенне-осенние военные призывы в Крыму. За неучастие в призыве назначается уголовное наказание: "В отчете Генерального секретаря ООН за август 2019 г. отмечается, что как минимум 18 000 мужчин в Крыму были призваны под угрозой уголовного преследования на службу в Вооруженные Силы России, часть из которых была направлена ​​на военные базы в Российской Федерации. По сообщениям, осенью 2019 г. российское правительство призвало в свои вооруженные силы 2600 человек, а весной планирует призвать на 3300 больше, поэтому общее количество призванных Россией граждан Крыма составит около 24 000".

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"Хотя Россия и пыталась замаскировать свою военную оккупацию в Крыму поспешно организованным мошенническим референдумом в марте 2014 г. и другими усилиями, государства в своем большинстве отвергли эту шараду, в том числе в нескольких резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Крым является частью Украины, несмотря на усилия российского правительства сделать вид, будто это не так", - сообщил Гилмор.

По его словам, согласно статье 47 Четвертой Женевской конвенции, мошеннический референдум и попытка аннексии не могут лишить лиц, которые защищены настоящей Конвенцией, от защиты, пока эта Конвенция продолжает применяться.

Аналогично, защиту международного гуманитарного права невозможно обойти любыми незаконными усилиями России, которая заставляет жителей Крыма принять российское гражданство.

Военная оккупация Крыма Россией подпадает под положения Четвертой Женевской конвенции и обычного международного права, применимого к военной оккупации.

Статья 51 Четвертой Женевской конвенции отмечает, что оккупационная власть "не может принуждать защищенных лиц к службе в ее вооруженных или вспомогательных силах".

"Россия занималась именно этим. Кроме принуждение тысяч жителей Крыма к службе в ее вооруженных силах, применяя закон, предусматривающий уголовное наказание за отказ от обязательной военной службы в российских вооруженных силах, Россия возбудила уголовные дела против тех, кто сопротивляется. Организация Human Rights Watch в 2019 году рассмотрела документы о судебных производств в оккупированном Крыму - документы, созданные самой Россией - и обнаружила 71 уголовное дело об уклонении от призыва к военной службе и 63 обвинительных приговора в период между 2017 и 2019 г.г. Крымская правозащитная группа зафиксировала восемь таких дел только в феврале 2020 года. Фактическое количество уголовных дел, вероятно, значительно больше. Почему мы рассказываем об уголовных делах? Потому что это сила, которая применяется к народу Крыма с нарушением Женевской конвенции.

Из этих записей видно, что призывы жителей Крыма в российских вооруженных сил противоречат международному гуманитарному законодательству по военной оккупации. Мы призываем Россию немедленно прекратить кампанию призыва жителей Крыма, прекратить другие злоупотребления и вернуть контроль над полуостровом Украины. Грубые нарушения международного права должны прекратиться.

Как заявил Госсекретарь Помпео в своей Крымской Декларации в июле 2018 года, США не признают и никогда не признают попытку России аннексировать полуостров", - ремировал постпред США при ООН Гилмор.

Напомним, 4 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что намерены призвать на военную службу 3 300 крымчан. Указывается также, что большая часть призывников отправится проходить службу за пределы Крыма, в воинские части Южного и других военных округов соседней России.