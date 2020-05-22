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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 на Львовщине заболели 65 человек, что более чем в 1,5 раза превышает число инфицированных накануне - горсовет

По состоянию на утро 21 мая на Львовщине подтвердили 1240 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4536 человек, госпитализированы - 577, на амбулаторном лечении - 3959 человек, выписаны - 411 человек. Сейчас в больнице находятся 174 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 4 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1240 человек, 33 человека умерли. 250 пациента выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 303 ПЦР-тестов, из которых 65 - положительные (из них - 31 это жители Львова).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 39 новых случаев COVID-19, всего 1175 инфицированных, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

За сутки COVID-19 на Львовщине заболели 65 человек, что более чем в 1,5 раза превышает число инфицированных накануне - горсовет 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2896)


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У нас пик пандемийки еще даже не виднеется за горой, а карантин уже отменяют, еще осталось пустить метро и будет как в Италии и Испании
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22.05.2020 08:59 Ответить
І навіть краще!
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22.05.2020 09:03 Ответить
А тебе то чего? Сиди дома- спасай жизни.
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22.05.2020 09:06 Ответить
Ты уже по другому заговорил,помню твою поддержку высказываний за карантин!ПРАЦЮЙ,ПРАЦЮЙ,ПОРОХОБОТ
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22.05.2020 09:10 Ответить
Фейковид-19 шагает по стране.
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22.05.2020 09:02 Ответить
 
 