За сутки COVID-19 на Львовщине заболели 65 человек, что более чем в 1,5 раза превышает число инфицированных накануне - горсовет

По состоянию на утро 21 мая на Львовщине подтвердили 1240 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4536 человек, госпитализированы - 577, на амбулаторном лечении - 3959 человек, выписаны - 411 человек. Сейчас в больнице находятся 174 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 4 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1240 человек, 33 человека умерли. 250 пациента выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 303 ПЦР-тестов, из которых 65 - положительные (из них - 31 это жители Львова).

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