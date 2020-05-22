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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине с 22 мая по 22 июня

Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине с 22 мая по 22 июня

Правительство Украины опубликовало постановление №392 от 20 мая "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий".

"Установить с целью предотвращения распространения на территории Украины … COVID-19 … с 22 мая до 22 июня 2020 на территории (перечислены все области, АРК, Киев и Севастополь, именуемые регионами. - Ред.) с учетом эпидемической ситуации в регионе карантин, продлив на всей территории Украины действие карантина, установленного постановлением Кабинета министров от 11 марта 2020 №211", – говорится в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ему, на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий, согласно ранее анонсированному Минздравом плану.

"Ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мероприятий, определенных настоящим постановленим", – сказано впостановлении.

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Решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Признаками ослабления карантина установлены, как и анонсировалось,: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в выделенных для борьбы с COVID-19 менее 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

Согласно постановлению, при наличии необходимых условий с 22 мая в регионах начнут работать гостиницы без ресторанов, общественный и внутриобластной транспорт, при соблюдении ограничений по количеству участников можно будет проводить религиозные (1 человек на 10 кв.м.) и спортивные (до 50 участников, без зрителей) мероприятия.

С 25 мая планируется запуск метро при условии использования масок и респираторов, откроются детские сады.

С 1 июня при условии соблюдения противоэпидемические требований смогут работать фитнес-центры (крое групповых занятий более 10 человек), возобновится деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек, будут разрешены межобластные перевозки и возобновится работа ж/д пассажирского транспорта.

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С 10 июня смогут возобновить работу в помещениях кафе и рестораны, возобновится деятельность учреждений культуры и полноценная работа отелей и хостелов.

С 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

Автор: 

Кабмин (14025) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Теперь вопрос - что дал этот якобы карантин? Вирус умер? Так он, Ковид, на эту якобы Пандемию не явился. Смертность дополнительно есть, но это смертность от именно карантина с его невозможностью помочь друг другу из-за транспортного локаута. Все, абсолютно все, кто проталкивал идею карантина , понесут ответственность.
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22.05.2020 09:02
+4
Були прецеденти коли когось з української влади було покарано за дії або бездіяльність..?
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22.05.2020 09:16
+4
карантин свою справу зробив. Він вповільнив захворюваність. Ми ж не можемо спрогнозувати яка кількість людей би померла, якби карантину не було, а є припущення, що значно більша ніж зараз. Але і в економіці карантин свою справу зробив - майже вбив країну.
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22.05.2020 09:22
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Теперь вопрос - что дал этот якобы карантин? Вирус умер? Так он, Ковид, на эту якобы Пандемию не явился. Смертность дополнительно есть, но это смертность от именно карантина с его невозможностью помочь друг другу из-за транспортного локаута. Все, абсолютно все, кто проталкивал идею карантина , понесут ответственность.
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22.05.2020 09:02 Ответить
Карантин дал рукожопой власти иллюзию безопасности её же (этой власти). Власть поверила в собственные страшилки. Такое бывает. Впрочем, на этой версии не настаиваю.
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22.05.2020 09:08 Ответить
Ключевой момент - никакой карантин не способен повлиять на распространение и летальность вирусной инфекции передающейся воздушно-капельным путем. Это самое главное. У Коаида оказалась нулевая смертность, хотя СМИ лгали о 0.3 процента популяции. Карантин нанес практически невосполнимый ущерб Украине в целом и каждому жителю в частнотсти.
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22.05.2020 09:13 Ответить
мова йде не про зупинку "распространения" вірусу, а зовсім про інше. Мета карантину була запобігти великій кількості інфікування одночасно. Зараз ліікарні, орієнтовані на ковід-19, заповнені на 15 %. Без карантину були б заповнені на 215 %. Не встигали б лікувати одночасно таку кількість хворих. Ви порівнюєте важке з гарчим.
Пис: Тільки не потрібно більше про те, що ви вже "перехворіли". Весь форум це вже в курсі і вже, напевно, навіки запам"ятав, і що ви собі діагноз ковіду самі встановили, і що самі його в себе вилікували.
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22.05.2020 10:07 Ответить
ТОЛЬКО ВОПРОСИК ПРИ ТИПА ОН УШЕЛ НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ В КИТАЕ НОВАЯ ВТОРАЯ ВОЛНА И СРАЗУ 108 МИЛЛИОНОВ ПОЧТИ ТРИ УКРАИНЫ на карантине.. так что расслабоны как то также напрягают это как перед цунами санчала одна волна потогм типа затишье когда все успокоились и пошли самые настоящие и высокие волны убийцы....
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22.05.2020 10:37 Ответить
послухайте, цей вірус до нас назавжди "завітав". Тепер ми до нього будемо адаптуватись. Знищити його можливості немає і не буде. Тож, будемо звикати. Якось всі інші віруси пережили, переживемо і цей.
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22.05.2020 11:04 Ответить
О! молодец. Наконец то до самых тупых дошло, что вирус, передающийся воздушно-капельным путем, неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. И останется в человеческой популяции навсегда.
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22.05.2020 13:09 Ответить
тупий це ти, хлопче. Тобі кажуть з якого приводу був карантин. А ти тут все про нєтвіруса-нєтвіруса.. Йди вже.
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22.05.2020 13:45 Ответить
Смотри, про нетвируса это ты сказал . Я такого никогда не говорил. Так что умным ты прикинуться не сможешь, это невозможно.
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22.05.2020 13:52 Ответить
в мене і наміру немає на таких як ти справляти враження. Охолонь.
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22.05.2020 14:02 Ответить
Повна маячня. вже набридло . Але ще раз повторю - вирус цей має нульову летальність і , якщо не було би вірусної пропаганди, його б медична система і не помітила б.
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22.05.2020 13:07 Ответить
іспанцям чи італійцям розкажи про "нульову летальність". Американцям також можеш.
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22.05.2020 13:46 Ответить
Шо там рассказывать, люди прекрасно сами видят пустые госпиталя и отсутствие трупов.
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22.05.2020 13:53 Ответить
канєшнааа..
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22.05.2020 14:01 Ответить
Були прецеденти коли когось з української влади було покарано за дії або бездіяльність..?
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22.05.2020 09:16 Ответить
федорыч?
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22.05.2020 09:17 Ответить
Відбувся переляком..я про суди та вироки з посадками..
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22.05.2020 09:20 Ответить
На жаль це правда....
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22.05.2020 09:22 Ответить
Тому так і живемо..(
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22.05.2020 09:25 Ответить
карантин свою справу зробив. Він вповільнив захворюваність. Ми ж не можемо спрогнозувати яка кількість людей би померла, якби карантину не було, а є припущення, що значно більша ніж зараз. Але і в економіці карантин свою справу зробив - майже вбив країну.
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22.05.2020 09:22 Ответить
Це одна з тез вірусної пропаганди. Розумієте? Теза, що карантин щось там уповільнив або зменшив, є брехливою пропагандою. Це абсолютний абсурд та маячня.
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22.05.2020 09:25 Ответить
ви можете вважати так, як вам подобається. Але істиного значення і сенсу карантину це не змінить. Світова практика це красномовно довела.
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22.05.2020 10:01 Ответить
в турбо-режиме
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22.05.2020 09:03 Ответить
Дайошь карантин до декабря месяца!!!
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22.05.2020 09:09 Ответить
а бубочка до декабря продержится? впрочем, ни один из наших политиков не назвал дурантин дурантином. печально, очень печально.
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22.05.2020 09:14 Ответить
О! Это, в политическом смысле, самое главное. Абсолютно все политики поддержали Главклоуна в его стремлении уничтожить Украину. Даром это не пройдет никому.
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22.05.2020 09:18 Ответить
Даром это не пройдет никому.

--
очень хочется верить, что так и будет. но...
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22.05.2020 09:21 Ответить
Чомусь карантин не заважає зеленим фашистам розпродати землю, набрати боргів у МВФ, а метро ( в якого вбухано мільярди заважає). Може потрібно метро пристосувати до пандемії а не пандемію до метро, отримати досвід і більше не робити з міста кладовище. У кого є за що сидіти нехай як фюрер Путін сидить по бункерам, а для тих тих кому потрібно кошти на життя необхідно датизмогу для виживання, звичайно з урахуванням потиеміфдеміологічних заходів. До речі в правилах які опубліковав КМУ зазначається використовувати маски і респіратори, так от респіратор дозволяє заражати через вільне вилітання вірусів через клапан всіх оточуючих, тому респіратори повинні бути лише у медичних працівників. Тобто КМУ туполобий як і зелені кухарки. Хто їм рекомендує такі поради?
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22.05.2020 09:38 Ответить
Прочитал оригинал и не нашел ни одного упоминания перчаток, но уже представляю дорвавшуюся до "власти" бабу возле турникетов, орущую "без перчаток - нельзя".
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22.05.2020 10:05 Ответить
"...Котам нельзя!!.. С котами нельзя.! Брысь.. Слезай..! " )))) (-с)
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22.05.2020 10:10 Ответить
 
 