Глава СБУ Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону, - "Схемы". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. При этом, государственный служащий Украины не может входить в руководящие органы частных структур - это нарушение антикоррупционного законодательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в переводе - "Новая Зеленая земля") зарегистрирована в провинции Жирона. Иван Баканов с 2015 года и по сей день занимает в ней должность "administrador único", то есть единоличный администратор, лицо уполномоченное на все действия от имени фирмы. Об этом свидетельствует актуальная выписка из реестра юридических лиц Испании.



Фото: сайт Радио "Свобода"

Отмечается, что основателем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор "Студии Квартал-95", где работал Владимир Зеленский до президентства.

Уставный капитал фирмы - 3000 евро. Она специализируется на возведении зданий и на широком спектре операций с недвижимостью. Впрочем, ведет она какую-либо деятельность и какую именно, из открытых реестров узнать невозможно - фирма не подает годовые отчеты.

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Из-за неподачи отчетов фирма Nueva Tierra Verde, администратором которой является действующий глава СБУ, попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании. Осенью 2019 у нее временно отозвали налоговый идентификационный номер - это тип санкции, направленный на то, чтобы заблокировать деятельность компании до устранения нарушения. Также за это предусмотрен штраф, размер которого колеблется от 1200 до 60 000 евро - в зависимости от размера уставного капитала.

Компания нарушила раздел седьмой Королевского законодательного указа Испании (№1 / 2010), в котором говорится, что администраторы компаний обязаны в течение трех месяцев с конца финансового года подготовить годовой отчет, включающий в себя информацию о балансе, прибыли и убытках, изменениях собственного капитала за год и движение средств.

В Государственном реестре юридических лиц провинции Жирона (где учитывается эта компания) журналистам подтвердили, что эта фирма действующая, и не считается ликвидированной - администратор сначала должен устранить все нарушения и подать отчеты.

Должность "administrador único", которую занимает Иван Баканов, по испанскому законодательству, это должность единоличного управляющего компанией, он принимает все решения, на него возложены все права и обязанности по отношению к деятельности компании.

Впрочем, по украинскому законодательству, председатель СБУ не имеет права быть руководителем частной юридического лица, говорится в материале. Это прописано в 25 статье Закона Украины "О предотвращении коррупции", которая запрещает государственным служащим "входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, цель которых получение прибыли".

"Антикоррупционное законодательство запрещает как председателю СБУ, так и любому должностному занимать руководящие должности на предприятии, которое занимается предпринимательской деятельностью и цель которой - получение прибыли. Это запрещено. Нарушение имеет документально подтвердить НАПК, составить админпротокол и направить его в суд", - отметил в комментарии журналистам юрист "Центра противодействия коррупции" Андрей Савин.

Иван Баканов отказался от отдельного интервью по этому поводу, но пресс-служба СБУ предоставила такой письменный комментарий:

"Широкоизвестный факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Однако подчеркиваем, что, соблюдая требования закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Компания "NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA" официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц", - отметили в пресс служба СБУ.

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На аргумент, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как таковая, не ликвидирована, а Иван Баканов до сих пор является ее действующим единоличным администратором, в пресс-службе СБУ отметили, что с этим вопросом "будут разбираться". Также по просьбе журналистов им не предоставили подтверждений, что Иван Баканов совершал какие-то действия для выхода из руководящего органа этой компании с момента назначения на высокую государственную должность.

Процесс подачи деклараций чиновниками к публичному реестру НАПК завершается 1 июня. По обновленному осенью 2019 г. законодательству, руководство СБУ теперь должно публиковать свои декларации.

В марте 2020 президент Украины Владимир Зеленский подал со статусом "неотложный" законопроект 3196, который снова засекречивает имущественные декларации руководства Службы безопасности Украины. В то же время во время пресс-конференции сам Зеленский на вопрос журналистов "Схем" относительно засекречивания деклараций пообещал обсудить это с Иваном Бакановым и назвал того "честным главой СБУ".