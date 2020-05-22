Глава СБУ Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону, - "Схемы". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. При этом, государственный служащий Украины не может входить в руководящие органы частных структур - это нарушение антикоррупционного законодательства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").
Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в переводе - "Новая Зеленая земля") зарегистрирована в провинции Жирона. Иван Баканов с 2015 года и по сей день занимает в ней должность "administrador único", то есть единоличный администратор, лицо уполномоченное на все действия от имени фирмы. Об этом свидетельствует актуальная выписка из реестра юридических лиц Испании.
Отмечается, что основателем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор "Студии Квартал-95", где работал Владимир Зеленский до президентства.
Уставный капитал фирмы - 3000 евро. Она специализируется на возведении зданий и на широком спектре операций с недвижимостью. Впрочем, ведет она какую-либо деятельность и какую именно, из открытых реестров узнать невозможно - фирма не подает годовые отчеты.
Из-за неподачи отчетов фирма Nueva Tierra Verde, администратором которой является действующий глава СБУ, попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании. Осенью 2019 у нее временно отозвали налоговый идентификационный номер - это тип санкции, направленный на то, чтобы заблокировать деятельность компании до устранения нарушения. Также за это предусмотрен штраф, размер которого колеблется от 1200 до 60 000 евро - в зависимости от размера уставного капитала.
Компания нарушила раздел седьмой Королевского законодательного указа Испании (№1 / 2010), в котором говорится, что администраторы компаний обязаны в течение трех месяцев с конца финансового года подготовить годовой отчет, включающий в себя информацию о балансе, прибыли и убытках, изменениях собственного капитала за год и движение средств.
В Государственном реестре юридических лиц провинции Жирона (где учитывается эта компания) журналистам подтвердили, что эта фирма действующая, и не считается ликвидированной - администратор сначала должен устранить все нарушения и подать отчеты.
Должность "administrador único", которую занимает Иван Баканов, по испанскому законодательству, это должность единоличного управляющего компанией, он принимает все решения, на него возложены все права и обязанности по отношению к деятельности компании.
Впрочем, по украинскому законодательству, председатель СБУ не имеет права быть руководителем частной юридического лица, говорится в материале. Это прописано в 25 статье Закона Украины "О предотвращении коррупции", которая запрещает государственным служащим "входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, цель которых получение прибыли".
"Антикоррупционное законодательство запрещает как председателю СБУ, так и любому должностному занимать руководящие должности на предприятии, которое занимается предпринимательской деятельностью и цель которой - получение прибыли. Это запрещено. Нарушение имеет документально подтвердить НАПК, составить админпротокол и направить его в суд", - отметил в комментарии журналистам юрист "Центра противодействия коррупции" Андрей Савин.
Иван Баканов отказался от отдельного интервью по этому поводу, но пресс-служба СБУ предоставила такой письменный комментарий:
"Широкоизвестный факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Однако подчеркиваем, что, соблюдая требования закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Компания "NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA" официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц", - отметили в пресс служба СБУ.
На аргумент, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как таковая, не ликвидирована, а Иван Баканов до сих пор является ее действующим единоличным администратором, в пресс-службе СБУ отметили, что с этим вопросом "будут разбираться". Также по просьбе журналистов им не предоставили подтверждений, что Иван Баканов совершал какие-то действия для выхода из руководящего органа этой компании с момента назначения на высокую государственную должность.
Процесс подачи деклараций чиновниками к публичному реестру НАПК завершается 1 июня. По обновленному осенью 2019 г. законодательству, руководство СБУ теперь должно публиковать свои декларации.
В марте 2020 президент Украины Владимир Зеленский подал со статусом "неотложный" законопроект 3196, который снова засекречивает имущественные декларации руководства Службы безопасности Украины. В то же время во время пресс-конференции сам Зеленский на вопрос журналистов "Схем" относительно засекречивания деклараций пообещал обсудить это с Иваном Бакановым и назвал того "честным главой СБУ".
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Мало того, что ещё оно 4 года будет, так оно уже и на второй срок намылилось.
Але там ще простіше - у підприємства нема прибутку, тому цей випадок не підпадає під дію цього закону.
"Мені теж телефонували від Єрмака, пропонували прийти на зустріч.
Я, ясна річ, відмовився.
Для тих шановних читачів, які далі щиро не розуміють, що тут такого і чому б не підтримати молоду команду, відповім ще раз: на моє переконання, пропозиції теперішньої влади до співпраці звучать десь як отаке оголошення: "Для роботи в корабельному оркестрі запрошуються професіонали з доброю репутацією та відсутністю морської хвороби.
Робота на свіжому повітрі. Яскраві враження гарантуємо. Прослуховування в офісі капітана "Титаніка"".
Якщо ви, друзі, вважаєте, що співпраця з цими людьми потрібна країні, то я вам скажу таке - насправді країні потрібно, аби ця влада якомога скоріше пішла у відставку.
А ключі від офісу залишила комусь із дорослих.
Кадровий голод у них. Немає в них кадрового голоду. У них кисневий голод, який заважає їм стратегічно мислити й логічно викладати свої думки на пресконференції".
20 травня, після пресконференції Володимира Зеленського з нагоди першого року його президентства, Жадан написав, що "заява президента про те, що вони не можуть знайти міністра культури і що зверталися з цим до мистецького середовища, - це ж не жарт".
За словами Жадана, він отримував від Офісу президента повідомлення з проханням порадити кого-небудь на посаду міністра. Але не став нікого радити.
Також письменник повідомив, що впродовж останнього року "Мінкульт регулярно звертався з пропозиціями підтримати ті чи інші їхні ініціативи", але він був до них скептичний.
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Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог.
Его пример, другим наука,
Но боже мой какая скука,
Шута смотреть и слушать
Целый год.
Вздыхать и думать про себя:
"Когда же чёрт возьмёт тебя".
І получилося у Нелоха, на пресконференції він "взял розгін, спіткнувся і ... проїхався лицем по землі" (за його ж лексикою)
и умение обмануть , перехитрить украинцев./В 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн. / СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
Кто-нибудь открыл дело по беспрецедентному непотизму, не считая КНДР, который признан ООН одним из видов коррупции, организованному в Украине Зелемойским?
- Ой, прости, Жора, я думал, шо это ты мне наши политические новости рассказываешь.
Більшість фотографій - великої родини та маєтку, в якому всі вони дружно живуть. Євген Лазаренко - у минулому військовий, знову ж таки судячи з його "Одноклассников" навчався у військовому виші в Росії, служив під Іркутськом і тепер дуже сумує за товаришами.
До 9 травня на його фото-аватарці, на якій він до речі із зятем Бакановим та Юзіком із Кварталу, майоріли привітання та георгіївські стрічки.
Але найцікавіше - це фото родини Баканова біля красивого заміського будинку.
Тут сам Баканов, його дружина, діти, тесть і теща та сестра дружини з чоловіком. Навіть родинні песики. Цей шикарний маєток з цілим парком в майже гектар, двома штучними озерами та кількома будинками в закритому котеджному містечку Рудики в Конча-Заспі ми в усій красі роздивилися зі світлин тестя Баканова, а згодом знайшли його і в реальному житті.
Виявилося, що це.. власність Олександра Беляєва, свояка Баканова.
За даними Watchdogs.Розслідування, маєток Івана Баканова розташовано у селі Ходосівка під Києвом
Формально, за реєстром майнових прав, Івану Баканову належить тільки маленький клаптик - чотири сотки, ще дев'ять - на його дружині, за них вони і мають платити податки. А в реальності, тут і власне озеро, і невеличкий парк, і двоповерховий котедж - приблизно пів гектара. Ринкова вартість такого маєтку може складати від 7 до 8 мільйнів гривень.
А що є в Іспанії?
А в ІСПАНІЇ ВІДМИВАЮТЬСЯ ВЕЛИКІ МОСКОВИТСЬКІ ГРОЩІ
В Іспаніх кацапів цілі катеджні местечки, військових у тому числі.
Леоніда та Людмили Кучми,
Кобзона,
прокурора Піскуна
Раїси Богатирьової
Леоніда Кравчука
Миколи Азарова
Лоніда Черновецького
Дмитра Табачника
Яни Клочкової
Таїсії Повалій
Ані Лорак. й тощо.