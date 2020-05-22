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Новости
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Глава СБУ Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону, - "Схемы". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. При этом, государственный служащий Украины не может входить в руководящие органы частных структур - это нарушение антикоррупционного законодательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в переводе - "Новая Зеленая земля") зарегистрирована в провинции Жирона. Иван Баканов с 2015 года и по сей день занимает в ней должность "administrador único", то есть единоличный администратор, лицо уполномоченное на все действия от имени фирмы. Об этом свидетельствует актуальная выписка из реестра юридических лиц Испании.

Глава СБУ Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону, - Схемы 01
Фото: сайт Радио "Свобода"

Отмечается, что основателем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор "Студии Квартал-95", где работал Владимир Зеленский до президентства.

Уставный капитал фирмы - 3000 евро. Она специализируется на возведении зданий и на широком спектре операций с недвижимостью. Впрочем, ведет она какую-либо деятельность и какую именно, из открытых реестров узнать невозможно - фирма не подает годовые отчеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о Баканове: "Такого честного главы СБУ в Украине никогда не было"

Из-за неподачи отчетов фирма Nueva Tierra Verde, администратором которой является действующий глава СБУ, попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании. Осенью 2019 у нее временно отозвали налоговый идентификационный номер - это тип санкции, направленный на то, чтобы заблокировать деятельность компании до устранения нарушения. Также за это предусмотрен штраф, размер которого колеблется от 1200 до 60 000 евро - в зависимости от размера уставного капитала.

Компания нарушила раздел седьмой Королевского законодательного указа Испании (№1 / 2010), в котором говорится, что администраторы компаний обязаны в течение трех месяцев с конца финансового года подготовить годовой отчет, включающий в себя информацию о балансе, прибыли и убытках, изменениях собственного капитала за год и движение средств.

В Государственном реестре юридических лиц провинции Жирона (где учитывается эта компания) журналистам подтвердили, что эта фирма действующая, и не считается ликвидированной - администратор сначала должен устранить все нарушения и подать отчеты.

Должность "administrador único", которую занимает Иван Баканов, по испанскому законодательству, это должность единоличного управляющего компанией, он принимает все решения, на него возложены все права и обязанности по отношению к деятельности компании.

Впрочем, по украинскому законодательству, председатель СБУ не имеет права быть руководителем частной юридического лица, говорится в материале. Это прописано в 25 статье Закона Украины "О предотвращении коррупции", которая запрещает государственным служащим "входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, цель которых получение прибыли".

"Антикоррупционное законодательство запрещает как председателю СБУ, так и любому должностному занимать руководящие должности на предприятии, которое занимается предпринимательской деятельностью и цель которой - получение прибыли. Это запрещено. Нарушение имеет документально подтвердить НАПК, составить админпротокол и направить его в суд", - отметил в комментарии журналистам юрист "Центра противодействия коррупции" Андрей Савин.

Иван Баканов отказался от отдельного интервью по этому поводу, но пресс-служба СБУ предоставила такой письменный комментарий:

"Широкоизвестный факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Однако подчеркиваем, что, соблюдая требования закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Компания "NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA" официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц", - отметили в пресс служба СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о назначении на должности выходцев из "Квартала 95": Я обещал, что к власти придут другие люди. Ни одного кума я не назначил. ВИДЕО

На аргумент, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как таковая, не ликвидирована, а Иван Баканов до сих пор является ее действующим единоличным администратором, в пресс-службе СБУ отметили, что с этим вопросом "будут разбираться". Также по просьбе журналистов им не предоставили подтверждений, что Иван Баканов совершал какие-то действия для выхода из руководящего органа этой компании с момента назначения на высокую государственную должность.

Процесс подачи деклараций чиновниками к публичному реестру НАПК завершается 1 июня. По обновленному осенью 2019 г. законодательству, руководство СБУ теперь должно публиковать свои декларации.

В марте 2020 президент Украины Владимир Зеленский подал со статусом "неотложный" законопроект 3196, который снова засекречивает имущественные декларации руководства Службы безопасности Украины. В то же время во время пресс-конференции сам Зеленский на вопрос журналистов "Схем" относительно засекречивания деклараций пообещал обсудить это с Иваном Бакановым и назвал того "честным главой СБУ".

Испания (859) Квартал-95 (223) коррупция (8556) расследование (3038) СБУ (19861) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+74
ему можно, он же не друг Порошенко
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22.05.2020 09:23
+65
Що не день, то зашквар ... І дружина у Баканова громадянка Росії, і офшорів до чорта. Зато він друг "постраждалого"
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22.05.2020 09:26
+64
Глава СБУ Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8672
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22.05.2020 09:31
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Багатовекторний, ****.
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22.05.2020 09:52 Ответить
"Нова Зелена Земля". Судячи з назви, фірма має безпосереднє відношення до нарідної бубочки Зеленського. Він любить мітити свої творіння "зеленим"

"Кіпрська GREEN FAMILY LTD"

Російска «Грин Филмс»
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22.05.2020 09:52 Ответить
я думаю тут зеленский как и у ермака не увидит ничего страшного...))) какой то цирк абсурда и пробивание очередного дна каждый день. Хочется чтобы ЭТО по скорее кончилось.
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22.05.2020 09:53 Ответить
А вот хрен вам ЗЕлёный.
Мало того, что ещё оно 4 года будет, так оно уже и на второй срок намылилось.
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22.05.2020 10:07 Ответить
Что значит намылился?!Бабушки,оппоблок и коммунисты с правыми "нациками" выберут его на второй през. срок-ОДНОЗНАЧНО! Уже с наряду меседжами оправдалками "виноват порошенко и короновиркс" и бояре...активно вбрасывается : "...он не скурвился(резко не разбогател)....уже набрался опыта...удержал страну на краю короновирусной пропасти...." А потом включат пропутинский тезис: " ну кто кроме него достойно сможет руководить страной..."
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22.05.2020 13:23 Ответить
Кончется... обовязково кончиться, плахами та вірьовками на стовпах. Хоча так давно вже мало бути. Та кнаш народ зеленками і мусорними баками грався.
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22.05.2020 14:08 Ответить
Барыги у власти, они ФИЗИОЛОГЧЕСКИ отличаются от нарида, что их выбрал
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22.05.2020 09:53 Ответить
Зебилы! Ваши отмазки
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22.05.2020 09:53 Ответить
Корупція є? То для чого відмазки? Закриє фірму, сплатить штраф, все.
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22.05.2020 15:25 Ответить
Какой такой штраф? При чем тут коррупция. Он должен быть немедленно уволен с поста главы СБУ
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22.05.2020 15:45 Ответить
Та дійсно - корупції немає. Але ці вимоги з Закону "Про запобігання корупції". Якщо корупції немає, то цей закон і не застосовується. Логічно?
Але там ще простіше - у підприємства нема прибутку, тому цей випадок не підпадає під дію цього закону.
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22.05.2020 16:41 Ответить
Я вас вчергове вітаю зебіли!
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22.05.2020 09:54 Ответить
З Днем Миколи Чудотворця? Дякуємо! А схематоз у "Схемах" на нову владу слабенький.Ось за часи Петі - ото були схеми!
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22.05.2020 15:28 Ответить
Смачної сечі !
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22.05.2020 16:24 Ответить
Знову вас обісцяли? А в нас сухо.
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22.05.2020 16:42 Ответить
По тобі помітно.
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22.05.2020 17:36 Ответить
І по тобі...
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22.05.2020 23:16 Ответить
Ще одна фірма для відмивання бабла якоїсь бородатої бабці?
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22.05.2020 09:54 Ответить
Все придумал Леонид Данилыч в 1995 году,,,,,Беня простой бенефициар бабла краденного...
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22.05.2020 09:54 Ответить
зелена паскудо
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22.05.2020 09:57 Ответить
А шо, щось вкрав?
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22.05.2020 15:30 Ответить
Но сумма красивая 470 миллиардов долларов...Беня гений,стащить у американцев такое бабло не смогли даже всякие там Мафиозо Омерики за 200 лет....
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22.05.2020 09:58 Ответить
ніяких портретів в кабінетах як казав зельонський

Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1436
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22.05.2020 09:59 Ответить
Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 396
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22.05.2020 10:02 Ответить
Жадан як завжди прав (
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22.05.2020 13:10 Ответить
ЗЕленые барыги во всей красе!
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22.05.2020 10:02 Ответить
Сергій Жадан.

"Мені теж телефонували від Єрмака, пропонували прийти на зустріч.
Я, ясна річ, відмовився.

Для тих шановних читачів, які далі щиро не розуміють, що тут такого і чому б не підтримати молоду команду, відповім ще раз: на моє переконання, пропозиції теперішньої влади до співпраці звучать десь як отаке оголошення: "Для роботи в корабельному оркестрі запрошуються професіонали з доброю репутацією та відсутністю морської хвороби.

Робота на свіжому повітрі. Яскраві враження гарантуємо. Прослуховування в офісі капітана "Титаніка"".

Якщо ви, друзі, вважаєте, що співпраця з цими людьми потрібна країні, то я вам скажу таке - насправді країні потрібно, аби ця влада якомога скоріше пішла у відставку.
А ключі від офісу залишила комусь із дорослих.

Кадровий голод у них. Немає в них кадрового голоду. У них кисневий голод, який заважає їм стратегічно мислити й логічно викладати свої думки на пресконференції".
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22.05.2020 10:04 Ответить
Інші подробиці:
20 травня, після пресконференції Володимира Зеленського з нагоди першого року його президентства, Жадан написав, що "заява президента про те, що вони не можуть знайти міністра культури і що зверталися з цим до мистецького середовища, - це ж не жарт".

За словами Жадана, він отримував від Офісу президента повідомлення з проханням порадити кого-небудь на посаду міністра. Але не став нікого радити.

Також письменник повідомив, що впродовж останнього року "Мінкульт регулярно звертався з пропозиціями підтримати ті чи інші їхні ініціативи", але він був до них скептичний.
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22.05.2020 10:04 Ответить
Мой сбушник самых честных правил,
….………………………………………..
….………………………………………..
Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог.
Его пример, другим наука,
Но боже мой какая скука,
Шута смотреть и слушать
Целый год.
Вздыхать и думать про себя:
"Когда же чёрт возьмёт тебя".
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22.05.2020 10:05 Ответить
Яростная атака Зеленского на "Радио Свобода" и ее расследование - это уже паника лично Зеленского. "Радио Свобода" сознательно или нет , зацепило опаснейший для Зеленского вопрос - Баканов. Абсолютно невинный интерес СМИ, которое финансируется Конгресом США, к испанским фирмочкам Баканова вызвало у Зеленского просто истеричную реакцию. Это понятно - Баканов знает ВСЕ о финансовых трансзакциях Зеленского времен дивного разграбления "Приватбанка". В свете последних событий в Делавэрском суде и появление свидетельств таинственного RS09 интерес "Радио Свобода" к Баканову более чем предупреждение.
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22.05.2020 10:09 Ответить
"Самый честный глава СБУ" (С) - Зеленский на пресс-конференции.
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22.05.2020 10:10 Ответить
народ , человек СРАЗУ сказал , что он вам НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН !!!!
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22.05.2020 10:15 Ответить
закон для лохов. ну нарушил, но он же не специально, понять и простить. а вот с другими - по всей строгости...
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22.05.2020 10:17 Ответить
А, взагалі, фейєрично "Схеми" відповіли "Постраждалому" за звинувачення Схем у "нахабстві". Там іще президент Радіо Свобода https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-fly-reaktsiya-shemy-tkach/30624481.html Джеймі Флай солі підсипав , і іще обіцяв.
І получилося у Нелоха, на пресконференції він "взял розгін, спіткнувся і ... проїхався лицем по землі" (за його ж лексикою)
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22.05.2020 10:17 Ответить
Додайте ще до цього, що Баканов цинічно заявляє ,що ходить в РПЦвУ та не визнає "розкол".

Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 862
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22.05.2020 10:18 Ответить
Вова, просто уйди. Дальше будет только больнее всем.
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22.05.2020 10:20 Ответить
навіть не здивований
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22.05.2020 10:21 Ответить
вазелин даже не понял что наляпал на своей прессухе и к чему это его приведет.
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22.05.2020 10:22 Ответить
Сегодня 22 мая. Не успеет Бубон принять закон для корефана Баканова! 1 июня на носу! И закрыть компанию не успеет! У Баканова - шпагат. Не укажет в декларации компанию или укажет уже не важно. По закону- он коррупционер
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22.05.2020 10:23 Ответить
ЗАТО Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1725Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1450
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22.05.2020 10:25 Ответить
Да класть им на законы (законы для овец зелеобов)
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22.05.2020 10:27 Ответить
Та им по-азаровски "пихуй" на все эти публикации. Тому журналисту "Схем" может ещё быть как и Леросу, возбудят против него уголовное дело.
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22.05.2020 10:34 Ответить
Зеленского упрекают в назначениях на должности людей в понимании украинцев не достойных.Это не правильно.Назначал Коломойский.Проросший в большого вора из фарцы, спекулей,торгашей.Критериями назначения Баканова были личная преданность Коломойскому
и умение обмануть , перехитрить украинцев./В 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн. / СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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22.05.2020 10:29 Ответить
как можно было чючела с квартала, без соответствующего образования и опыта работы, назначить начальником сбу?
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22.05.2020 10:34 Ответить
А кто будет контролировать открытие дела по всем зашкварам уЗеленских?
Кто-нибудь открыл дело по беспрецедентному непотизму, не считая КНДР, который признан ООН одним из видов коррупции, организованному в Украине Зелемойским?
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22.05.2020 10:47 Ответить
Требуем наказать, разжаловать до ефрейтора!
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22.05.2020 10:36 Ответить
После такого зашквара ему надо изменить фамилию на "Бакланов".....
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22.05.2020 10:37 Ответить
Хуан Бакланов)
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22.05.2020 12:20 Ответить
Ну навряд ли он поменяет свою царскую лакокрасочную(красный лак) фамилию-на какуе то башкирскую Бакланов(бакла это такая маленькая рыба)!!!!Ведь он теперь не маленькая рыбка с 95 квартала- а большая чиновничья акула!!!
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22.05.2020 13:41 Ответить
- Боря, я тебе уже седьмой анекдот рассказываю, а ты ни разу еще не засмеялся.
- Ой, прости, Жора, я думал, шо это ты мне наши политические новости рассказываешь.
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22.05.2020 10:39 Ответить
Это так Украину называют ближайшие сподвижники Зеленского -"Новая зеленая земля".
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22.05.2020 11:03 Ответить
Глава СБУ, знающий все секреты украинского государства, является действующим руководителем иностранной фирмы - разве это не преступление?
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22.05.2020 11:13 Ответить
Я не здивуюсь, якщо він займає керівну посаду в російській фірмі і є консультантом в ФСБ. Якщо керівником служби, яка охороняє державу, ставити людей по принципу "ми ходили в один содочок", то може бути лише одне-або держави немає, або охороняти нічого.
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22.05.2020 11:14 Ответить
Он выбирает по принципу - кто с ним 40 лет волочил ноги за дуркуватым моисеем, в каких то пустынях. И их в нашей стране всего то 0,2%
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22.05.2020 12:33 Ответить
Ну прям "слепой траст" песики у Баканова отыскали .... радости ..
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22.05.2020 11:16 Ответить
Да в принципе хочь и не песике , вопрос то какой яйца выеденого не стоит Всего лишь нарушение законов Украины
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22.05.2020 13:13 Ответить
Нет там нарушения законов Украины - контора закрыта, по испанским законам нужно чего-то там сообщит и оплатить , и я не думаю, что в "Схемах" абсолютные болваны и этого не знают, значит толкают фуфло и выполняют заказ ..
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22.05.2020 14:22 Ответить
эсэмэска от Байдена. - "Vova, tebe pyzda" - Источник: https://censor.net/r3197124#_blank
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22.05.2020 11:45 Ответить
зеленые мрази.зеЛю и его чмырей дружков гнать на ростов надо!
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22.05.2020 11:46 Ответить
а по ночам ещё и шьет на дому.
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22.05.2020 11:56 Ответить
Житомирська газета )))
Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1511
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22.05.2020 12:09 Ответить
Вот такой Хуан у нас глава СБУ )))
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22.05.2020 12:10 Ответить
Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1809
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22.05.2020 12:14 Ответить
Шо вы гоните, это закон противоречит баканову , хто он такой вообще этот закон.
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22.05.2020 12:27 Ответить
В очередной раз себе поражаюсь! Почему я не удивляюсь нифига? Чем предыдущая барыга отличается от этого говна?
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22.05.2020 12:52 Ответить
Баканов - el demonio
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22.05.2020 13:00 Ответить
лижнік.... він завжди лижнік... хоч у альпах, хоч в карапатах, хоч.. на пагорбах ...псць.
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22.05.2020 13:06 Ответить
мавпа скажена, підворотний шпіндюк, барижна гнида, антиукраїнська зараза, москальський виродок, зелебобіковий *******, квартальний недоносок, сраний гівнюк, дебілоїдний песиголовець, паразитний недолюдок, чорна потвора, гидкий вилупок, блохастий бузувір, дегенеративна скотиняка, засмальцьований гицель, смердючий ірод, бидлота недорозстріляна, покруч недоповішаний, чуперадло недорізане, мацапура недопотоплена, худобина недобита, опудало свиняче, почвара поторочна, негідний випердець, шерепа обісцяна, ...
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22.05.2020 13:34 Ответить
в сбу профпригодні лише бойовики. усі інші главкі - мєндєлі(((
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22.05.2020 13:38 Ответить
Странно что нет ни одной зетвари , которые утром на гомно исходили на Пороха "ПОСЛАВШЕГО НА СМЕРТЬ МОРЯКОВ" Такое ощущение , что военные моряки -это рыбаки ,которые еще и плавать не умеют.
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22.05.2020 13:44 Ответить
Испанский летчик.
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22.05.2020 13:50 Ответить
Криворіжський зальотчик
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22.05.2020 14:24 Ответить
Лечик, летчик, налетчик. (с)
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22.05.2020 14:31 Ответить
Как говорил Мусолини :"друзьям - всё - врагам закон "
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22.05.2020 13:51 Ответить
Як з'ясували журналісти-розслідувачі тесть Івана Баканова Євгеній Лазаренко веде свою сторінку в офіційно забороненій в Україні мережі "Одноклассники". Напевне "Штірліц ніколи не був такий близький до провалу", адже в "Однокассниках" Лазаренка-старшого насправді є на що подивитися та до деталей роздивитися як живе родина головного СБУшника країни.
Більшість фотографій - великої родини та маєтку, в якому всі вони дружно живуть. Євген Лазаренко - у минулому військовий, знову ж таки судячи з його "Одноклассников" навчався у військовому виші в Росії, служив під Іркутськом і тепер дуже сумує за товаришами.
До 9 травня на його фото-аватарці, на якій він до речі із зятем Бакановим та Юзіком із Кварталу, майоріли привітання та георгіївські стрічки.
Але найцікавіше - це фото родини Баканова біля красивого заміського будинку.
Тут сам Баканов, його дружина, діти, тесть і теща та сестра дружини з чоловіком. Навіть родинні песики. Цей шикарний маєток з цілим парком в майже гектар, двома штучними озерами та кількома будинками в закритому котеджному містечку Рудики в Конча-Заспі ми в усій красі роздивилися зі світлин тестя Баканова, а згодом знайшли його і в реальному житті.
Виявилося, що це.. власність Олександра Беляєва, свояка Баканова.
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22.05.2020 13:54 Ответить
За реєстрами, в Івана Баканова є квартира в Кривому розі, і ще одна - у Києві, на Печерську. У Києві Бакановим належать одразу дві квартири, - судячи з номерів, вони розташовані одна над одною. Перша належить самому Івану Баканову, друга - його дружині Оксані Лазаренко.
За даними Watchdogs.Розслідування, маєток Івана Баканова розташовано у селі Ходосівка під Києвом
Формально, за реєстром майнових прав, Івану Баканову належить тільки маленький клаптик - чотири сотки, ще дев'ять - на його дружині, за них вони і мають платити податки. А в реальності, тут і власне озеро, і невеличкий парк, і двоповерховий котедж - приблизно пів гектара. Ринкова вартість такого маєтку може складати від 7 до 8 мільйнів гривень.
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22.05.2020 13:55 Ответить
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada Источник: https://censor.net/n3197242

А що є в Іспанії?
А в ІСПАНІЇ ВІДМИВАЮТЬСЯ ВЕЛИКІ МОСКОВИТСЬКІ ГРОЩІ

В Іспаніх кацапів цілі катеджні местечки, військових у тому числі.
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22.05.2020 14:23 Ответить
Да пустое это все для меня. Этим какие то дяди пытались меня шантажировать. Скажет Бубенчик.
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22.05.2020 14:34 Ответить
Ця ********** на "символах" лише доводить інтелектуальну обмеженість зіц-Зєлупи та всіх персонажів з його кластера. Вони настільки тупі, що недоямлюють, що їхня ********** на підгрунті "зєлєні" - то є абсолютне палєво. Це такий же самий ідіотизм, як-то всі автомобілі Добкіна на номерах "1488", або членство у фейковому "лицарському ордені Святогого Станіслва" наступних персонажів:

Леоніда та Людмили Кучми,

Кобзона,

прокурора Піскуна
Раїси Богатирьової
Леоніда Кравчука
Миколи Азарова
Лоніда Черновецького
Дмитра Табачника
Яни Клочкової
Таїсії Повалій
Ані Лорак. й тощо.
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22.05.2020 15:02 Ответить
Торквемаду треба...чи хз...
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22.05.2020 15:07 Ответить
?
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22.05.2020 15:26 Ответить
зрада. такое только потужным дозволено.
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22.05.2020 23:59 Ответить
Вражає, що зелені нічого не бояться. Не дарма так опікуються рейтингами. Пощастило їм з толерантним українським народом.
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23.05.2020 00:18 Ответить
Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7154
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23.05.2020 01:34 Ответить
Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 245
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23.05.2020 09:07 Ответить
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