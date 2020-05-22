Контрразведка СБУ выявила судью с поддельным паспортом, скрывающую свое проживание в "ДНР". ФОТО
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила судью одного из районных судов Донецкой области, которая ездила на работу из временно оккупированного Донецка по поддельным документам.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, чиновница использовала поддельный паспорт, чтобы скрыть от руководства госучреждения факт постоянного проживания на временно оккупированной территории. Сотрудники контрразведки задержали судью во время попытки пересечь КПП "Новотроицкое" якобы под чужим именем.
Сейчас фигурантке сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и возможных связей чиновницы с представителями так называемой "МГБ ДНР".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Главное легализацию инфы и документирование сделали.
Удачи в опросе.
Лично я, так бы и действовал. Дальше опрос, (в порядке 214 внесение в ЕРДР), допрос и понеслось по другим статьям..... УКУ.
а вот давече Володька сказал . цитирую " не все работавшие во времена президентства Виктора Януковича являются людьми беглого президента" ты хоть бы то что прэзэдэт твой говорит слушал . в основном он конечно пургу несет но иногда и у него умные мысли проскакивают . жаль что не часто
цитирую тебя " оставил (или назначил) судьей донецкую коллаборантку"
отвечаю выдержкой из закона Украины О судоустройстве и статусе судей
"судьи (судья) избираются собраниями судей этого суда по предложению председателя суда или по предложению любого судьи этого суда, если предложение председателя суда не было поддержано, на срок не больше трех лет и могут быть переизбраны повторно"
одел очки и не нашел в написанном ни одного слова про президента Украины