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Контрразведка СБУ выявила судью с поддельным паспортом, скрывающую свое проживание в "ДНР". ФОТО

Контрразведка СБУ выявила судью с поддельным паспортом, скрывающую свое проживание в

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила судью одного из районных судов Донецкой области, которая ездила на работу из временно оккупированного Донецка по поддельным документам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, чиновница использовала поддельный паспорт, чтобы скрыть от руководства госучреждения факт постоянного проживания на временно оккупированной территории. Сотрудники контрразведки задержали судью во время попытки пересечь КПП "Новотроицкое" якобы под чужим именем.

Контрразведка СБУ выявила судью с поддельным паспортом, скрывающую свое проживание в ДНР 01

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Сейчас фигурантке сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и возможных связей чиновницы с представителями так называемой "МГБ ДНР".

Донецьк (6321) контрразведка (496) СБУ (19861) судья (2644)


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Топ комментарии
+52
Типа, коллеги и председатель суда этого не знали...
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22.05.2020 09:40
+45
О, а тоді ось такі "судді" виносять вироки нашим військовим.
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22.05.2020 09:40
+19
Шо вона забула у бендер? Жила б собі у процвітаючій маладой ріспублікє і горя б не знала.
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22.05.2020 09:42
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Типа, коллеги и председатель суда этого не знали...
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22.05.2020 09:40 Ответить
Там же "наши" люди
Контррозвідка СБУ виявила суддю з підробленим паспортом, яка приховувала своє проживання в "ДНР" - Цензор.НЕТ 9648
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22.05.2020 09:48 Ответить
Сокрытие преступления, государственными чиновниками высшей категории. Весь суд на нары.
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22.05.2020 09:50 Ответить
О, а тоді ось такі "судді" виносять вироки нашим військовим.
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22.05.2020 09:40 Ответить
"А судьи кто?" (с, Грибоедов)
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22.05.2020 09:41 Ответить
Шо вона забула у бендер? Жила б собі у процвітаючій маладой ріспублікє і горя б не знала.
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22.05.2020 09:42 Ответить
Там колбаса не вкусная!
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22.05.2020 11:16 Ответить
и зарплаты не те ..и пенсия на носу..и не няшная 25-50 тыс грн как в Украине если что
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22.05.2020 11:34 Ответить
Молодцы КР СБ Украины.
Главное легализацию инфы и документирование сделали.
Удачи в опросе.
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22.05.2020 09:42 Ответить
баканов решил лохов от скандала отвлечь ?
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22.05.2020 09:42 Ответить
Непохоже. Хлопнули независимо от санкции "Голови" . Такое возможно, и без проблем. легенда - поддельные документы. Выезд госслужащего на неподконтрольную территорию запрещен.
Лично я, так бы и действовал. Дальше опрос, (в порядке 214 внесение в ЕРДР), допрос и понеслось по другим статьям..... УКУ.
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22.05.2020 09:51 Ответить
Наши судьи они такие . Как не взяточники, так пятая колонна
Контрразведка СБУ выявила судью с поддельным паспортом, скрывающую свое проживание в "ДНР" - Цензор.НЕТ 7680
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22.05.2020 09:42 Ответить
Судебная реформа Порошенко... А был бы сейчас Порошенко, она бы и дальше судьей работала.
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22.05.2020 09:47 Ответить
о . вот и виноватого нашли . а Кеннеди тоже он укокошил ?
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22.05.2020 09:50 Ответить
Нет, его заслуги скромнее, он всего лишь оставил (или назначил) судьей донецкую коллаборантку.
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22.05.2020 09:57 Ответить
да ? прям лично позвонил и сказал " Вот эту вот Марь Ивановну поставить судьей и точка " ?
а вот давече Володька сказал . цитирую " не все работавшие во времена президентства Виктора Януковича являются людьми беглого президента" ты хоть бы то что прэзэдэт твой говорит слушал . в основном он конечно пургу несет но иногда и у него умные мысли проскакивают . жаль что не часто
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22.05.2020 10:09 Ответить
Очки надень! Я написал: "оставил (или назначил) судьей". Если это вновь назначенная судья, то да, лично звонил и сказал, так как по Конституции, президент лично назначает судей на первый срок.
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22.05.2020 10:17 Ответить
давай так . я очки надену а ты мозг включишь
цитирую тебя " оставил (или назначил) судьей донецкую коллаборантку"

отвечаю выдержкой из закона Украины О судоустройстве и статусе судей
"судьи (судья) избираются собраниями судей этого суда по предложению председателя суда или по предложению любого судьи этого суда, если предложение председателя суда не было поддержано, на срок не больше трех лет и могут быть переизбраны повторно"
одел очки и не нашел в написанном ни одного слова про президента Украины
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22.05.2020 10:47 Ответить
Вы, вата, хоть бы читать законы научились! Где ты эту чушь взял?! Судья назначается либо впервые на 5 лет, единолично президентом, либо повторно бессрочно. Повторно судья назначается по представлению высшей квалификационной комиссии (где у президента есть квота) и утверждается в ВРУ. (ст. 128 КУ и ст. 74 Закона Украины о судоустройстве.)
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22.05.2020 11:08 Ответить
ау зевата . мы сейчас про каких судей говорим ? я про судей районного суда а ты про каких ?
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22.05.2020 11:17 Ответить
Ааа, я понял откуда это! Ватан, это ты перепутал! Этот порядок определяет специализацию судей в осуществлении криминального осуществления относительно несовершеннолетних. (ст. 18 Закона о судоустройстве). Ну вы тупые!!!
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22.05.2020 11:19 Ответить
"осуществлении криминального правосудия"...
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22.05.2020 11:20 Ответить
Этот порядок назначения для всех судей (кроме судей Конституционного суда).
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22.05.2020 11:24 Ответить
У Зеленского вся полнота власти, которой не было ни у одного предыдущего президента Украины. Что сделано за год?
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22.05.2020 09:50 Ответить
Какая же у Зеленского "полнота власти, которой не было ни у одного предыдущего президента Украины"? У нас Конституцию поменяли? Что сделано за год? Много - "рынок земли", например, "Антиколомойский закон"... Да хотя бы эту порошенкувскую судью поймали. Кстати, а разве я что-то о Зеленском говорил? Я вообще-то не стороронник Зеленского, и он действительно сделал меньше, чем мог бы. Почему до сих пор сам Порошенко на свободе?
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22.05.2020 09:55 Ответить
Рынок земли итак называемый банковский законы приняты под давлением МВФ. Без кредитов новая власть ГОЛАЯ и ее снесут. Если ты не сторонник Зеленского, но при этом гонишь на Порошенко это еще хуже. Значит ты лекторат рыгов или просто кацап.И лжешь ты конкретно. Где данные, что этот судья назначен во время президентства Порошенко?
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22.05.2020 10:03 Ответить
Ну разумеется! Ведь это только Порошенко без давления МВФ повышает цены на энергоносители на 100%, а не на 75%, как МВФ требовали. Но ты же не о причинах принятия этих законов спрашивал, а что за год при Зеленском сделалось, и я тебе ответил. Если я "гоню на Порошенко", это значит, что я умею думать, а так я "лекторат" Тимошенко. У Порошенко было 5 лет, чтобы провести судебную реформу, и очистить судейский состав, поэтому я и написал, что Порошенко либо вновь назначил эту судью, либо оставил на долджности.
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22.05.2020 10:15 Ответить
А лехторат "Матькивщины" ! Этой аферистки и кацапской консервы. Далее без комментариев. Слава Украине!
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22.05.2020 10:33 Ответить
Я тебе скажу что у Парашенка полноты власти было больше чем у ЗЕ. У Парашенка даже оппозиции нормальной небыло. И что же он сделал хорошего за 5 лет?
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22.05.2020 10:37 Ответить
Как минимум, остановил агрессию пацакских войск, укрепил армию, возродил Украинскую церковь. А еше прекратил покупать энергоносители у лаптей, при нем моя пенсия с 1900 грн в 2014 выросла до 5400 в 2019. И т.д. Надоело вам, идиотам, перечислять его достижения. А Зеля - просто мелкий безвольный и тупой еврей.
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22.05.2020 11:17 Ответить
У ватников методички про Порошенко уже шесть лет не обновлялись . Он им как кость в горле, хоть уже год как не президент
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22.05.2020 11:27 Ответить
а моя с 2900 до 8800...!!!При Порохе мы видели куда идем.. а теперь опять по кругу..а жить уже и некогда
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22.05.2020 11:39 Ответить
А ну теперь понятно почему ты Мародеру сраку лижешь. У тебя личный шкурный интерес. А если уже за пенсию дело зашло так у моей мамы пенсия при Парашенке выросла с 1700грн до 1900грн и то в перед самыми выборами. И ето при том что цены и тарифы выросли в 10!!! раз и курс доллара обвалил в 3 раза. Тоесть стала в 10 раз хуже жить чем даже при Януковоще. А при ЗЕ всего за год пенсия выросла до 2200грн при тех же ценах и тарифах. Тоесть ЗЕ сделал для нее за год больше чем Парашенко за 5 лет. Но заметь я за ЗЕ не агитирую и на него не молюсь как вы петедрочеры за своего хозяина который вам повысил пенсии в 3-5 раз в ущерб большинству пенсионеров которые живут ниже прожиточного минимума.
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22.05.2020 11:58 Ответить
Кацапский бред
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22.05.2020 11:24 Ответить
Ооо, а дамочка татухами расписана... Там на грудях моторыло с гиви наверняка набиты... звезды, купола...
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22.05.2020 09:47 Ответить
Доживем ли мы до времени когда в Украине лад будет.?? Пидоров и гнид выжгут, и станет страна действительно страной Украинцев. Ну чем мы хуже прибалтов, чехов, поляков, ну где гордость и боль за страну, чтоб каждый был гражданином с гордостью заявляя и берег все достояния и честь державы. Слава Украине.
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22.05.2020 09:49 Ответить
Не доживём. Хуже - всем.
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22.05.2020 12:41 Ответить
14й-15й роки була надія. що нашим дітям не доведется воювати... Не сталося, нажаль треба набагато більше часу, москальська пліснява заразила не тільки покоління совка а також покоління 90х, тож нам складніше ніж полякам, чехам, прибалтам але зі "скрипом" но боротьба триває, вже більщість говорить з гордістю "Я Українець", усе буде Україна. Героям слава!
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22.05.2020 13:45 Ответить
нужно проверить Зеленского, Баканова и Ермака.. а нет ли у них паспортов ЛДНР, на случай бегства из Украины..
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22.05.2020 09:49 Ответить
Судейская мафия вряд-ли сдаст такой экземпляр... Очередной пшик... Вон убийцу кожару уже выпустили... Это ж не Кузьменко...
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22.05.2020 09:49 Ответить
Поетому в Укарине судам не доверяет 99% людей. Потому что судьи и прокуроры и есть преступники.
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22.05.2020 10:02 Ответить
Я ВСЕ революции об этом криком кричу, что эту банду нужно первыми строем на Качановку повести с полной конфискацией!!! За тем прокурврорв... и т.д...
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22.05.2020 12:14 Ответить
Це так у нас судді працюють. Хто не знає, скажу, що щоб перетнути лінію розмежування, треба встати у 5 годин, і у кращому випадку у 12-00 перетнеш кордон.
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22.05.2020 09:50 Ответить
А если раз в неделю , в выходной ?
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22.05.2020 10:10 Ответить
На выходной нет смысла туда ездить, так как это выброшенные на поездку 2 дня. То есть, только приехал, и сразу же обратно ехать (Это в лучшем случае).
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22.05.2020 10:20 Ответить
Всё равно нужно снимать квартиру , а выезжать не каждый день . А если ездила каждый день - тогда это странно .
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22.05.2020 10:26 Ответить
Вот и я говорю, что странно...
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22.05.2020 11:27 Ответить
так она не на маршрутке добиралась....а крученными перевозчиками у который ,,все на мази"
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22.05.2020 11:42 Ответить
Интересно Петя провел судебную рехворму и люстрацию. Как говорил Парашенко, если уволить всех судей-коррупционеров и преступников то они уйдут в боевики.
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22.05.2020 09:53 Ответить
А теперь представьте сколько ета тварь натворила беды. Сколько выдала фиктивных документов, сколько недвижимости украла, сколько боевиков легализировала. Поетому все суды на прифронтовой зоне должны быть закрыты. Преступников из даунбаса и боевиков возить на суды только в Киев и судить специальными проверенными судами.
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22.05.2020 10:00 Ответить
Правильно . Дело за малым - где взять честные , проверенные суды ? Это как сделать растворитель ,который будет растворять абсолютно всё . А в чём его хранить .
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22.05.2020 10:15 Ответить
Ты когда садишь картошку или дерево ты сначала вырываешь бурьян или садишь прямо в него? Улавливаешь мысль?
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22.05.2020 10:31 Ответить
Конечно . Только пока не видно , кто будет с сорняками бороться .
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22.05.2020 10:38 Ответить
Оперативно знайшли на шостому році війни.
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22.05.2020 10:00 Ответить
А тим часом вона як працювала суддею,так і далі працює собі...
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22.05.2020 10:02 Ответить
а морду,морду зачем скрывать,пусть хоть люди которых это чмо судили порадуются.
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22.05.2020 11:48 Ответить
Контррозвідка СБУ виявила суддю з підробленим паспортом, яка приховувала своє проживання в "ДНР" - Цензор.НЕТ 3669
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22.05.2020 12:02 Ответить
таких суддів 95% у т.ч. совкі і протеже регіоналів. йой ще + вовк-гніда(((
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22.05.2020 13:54 Ответить
Повесить на гилляке
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22.05.2020 14:46 Ответить
 
 