Контрразведка СБУ выявила судью с поддельным паспортом, скрывающую свое проживание в "ДНР". ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила судью одного из районных судов Донецкой области, которая ездила на работу из временно оккупированного Донецка по поддельным документам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, чиновница использовала поддельный паспорт, чтобы скрыть от руководства госучреждения факт постоянного проживания на временно оккупированной территории. Сотрудники контрразведки задержали судью во время попытки пересечь КПП "Новотроицкое" якобы под чужим именем.

Читайте также: Контрразведка СБУ идентифицировала личности снайперов наемников РФ, причастных к гибели украинского воина на Луганщине

Сейчас фигурантке сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и возможных связей чиновницы с представителями так называемой "МГБ ДНР".