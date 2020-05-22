В мае из-за обстрелов на Донбассе были ранены шестеро детей: это больше, чем в целом с начала года, - ЮНИСЕФ
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) призывает стороны конфликта на Донбассе прекратить обстрелы во время пандемии коронавирусной болезни СOVID-19, поскольку это все больше угрожает жизни детей.
Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, в Детском фонде ООН обеспокоены, что во время, когда дети и семьи ограничены в передвижении из-за распространения COVID-19, усиление обстрелов привело к многочисленным детским жертвам и повреждению школ в начале мая.
"Жизнь около 430 тыс. детей в зоне конфликта, который продолжается уже более шести лет, стала еще невыносимее", - отмечается в заявлении.
По данным организации, шестеро детей были травмированы дома в результате обстрелов, под которые попали их поселки в первую неделю мая.
Так, в одном случае тяжелые ранения получили трое девочек: две сестрички в возрасте 7 и 10 лет и их 7-летняя подруга. Отец сестер рассказал, что когда вернулся домой, то увидел своих двух маленьких дочерей и их подругу, залитых кровью, в ванной комнате.
"Они так испугались, что просто зашли в ванную и ждали, пока их кто-то найдет", - сообщил он.
В ЮНИСЕФ подчеркнули, что всего с начала 2020 года жертвами обстрелов стали 10 детей.
"Только за первую неделю мая зафиксировано шесть случаев. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в фонде.
Также с начала этого года было зафиксированы девять атак на школы, причем пять из них - только в апреле.
В частности, во время одного из инцидентов 17-летняя девушка, которая находилась во дворе своей школы, получил осколочные ранения. Детский фонд ООН отмечает, что это произошло, несмотря на то, что в ноябре 2019 года Украина стала 100-й страной - подписантом Декларации о безопасности школ, взяв на себя обязательства защищать права детей на образование во время конфликта.
"Возмущает, что дети и семьи на востоке Украины не только вынуждены жить в условиях суровых ограничительных мер, как и другие семьи по всей Европе, но и испытывают постоянную угрозу возможных обстрелов. После более чем шести лет смертоносного конфликта дети и семьи на востоке Украины остро нуждаются в мире. Мы призываем все стороны соблюдать договоренности о прекращении огня", - отметила региональный директор ЮНИСЕФ в странах Европы и Центральной Азии Афшан Хан.
В то же время в фонде напомнили, что из-за пандемии учебный год в Украине завершится дистанционно, поэтому многие дети, которые живут вблизи линии разграничения - там, где боевые действия наиболее интенсивные - не смогут продолжить обучение из-за ограниченного доступа к интернету и отсутствия необходимого технического оборудования.
В Детском фонде ООН отметили, что эмоциональная травма, вызванная ограничением свободного передвижения, закрытием школ и изоляцией, усилит стресс, высокий уровень которого и без того свойственный уязвимым детям в общинах вдоль линии соприкосновения.
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