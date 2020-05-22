Завершение строительства "Стены" на границе с РФ хотят перенести на 2025 год. ИНФОГРАФИКА

Государственная пограничная служба направила заинтересованным центральным органам исполнительной власти проект распоряжения Кабинета министров о внесении изменений в План мероприятий проекта "Стена", которым предусмотрено завершение строительства на границе с Российской Федерацией в 2025 году.

Об этом говорится в письме Госпогранслужбы на запрос экспертной организации StateWatch, пишет Цензор.НЕТ.

Необходимость продления сроков выполнения Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы пограничники объясняют сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.

В 2014 году Арсений Яценюк анонсировал начало возведения физической границы между Украиной и Российской Федерацией. Строительство должно было завершиться в 2018 году, однако сроки продлили до 2021 года. Сейчас планируется перенос реализации проекта "Стена" еще на 4 года, то есть к 2025 году.