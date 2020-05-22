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Завершение строительства "Стены" на границе с РФ хотят перенести на 2025 год. ИНФОГРАФИКА

Завершение строительства

Государственная пограничная служба направила заинтересованным центральным органам исполнительной власти проект распоряжения Кабинета министров о внесении изменений в План мероприятий проекта "Стена", которым предусмотрено завершение строительства на границе с Российской Федерацией в 2025 году.

Об этом говорится в письме Госпогранслужбы на запрос экспертной организации StateWatch, пишет Цензор.НЕТ.

Необходимость продления сроков выполнения Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы пограничники объясняют сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.

В 2014 году Арсений Яценюк анонсировал начало возведения физической границы между Украиной и Российской Федерацией. Строительство должно было завершиться в 2018 году, однако сроки продлили до 2021 года. Сейчас планируется перенос реализации проекта "Стена" еще на 4 года, то есть к 2025 году.

Завершение строительства Стены на границе с РФ хотят перенести на 2025 год 01

Госпогранслужба (6383) граница (5259)


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Топ комментарии
+17
А зебилам и АдиннароТовцам похер. Им бы только Сеню обгадить...
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22.05.2020 10:09
+15
У этой власти сокращены все расходы,связанные с защитой Украины .Но в этом Яценюк,конечно,виноват
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22.05.2020 10:12
+14
А что ожидать от ЗЕБЕБИКОВ , если у них все жёны с РОССИЙСКИМИ ПАСПОРТАМИ
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22.05.2020 10:14
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Так вы определитись: или Яценюк разворовал?Или "пограничники объясняют сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг"?))
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22.05.2020 10:07 Ответить
А зебилам и АдиннароТовцам похер. Им бы только Сеню обгадить...
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22.05.2020 10:09 Ответить
так а ти подивися - нічого не можуть закінчити з того, що інші перед ними почали.
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22.05.2020 11:14 Ответить
Ну ШО?! Хто там на Сєню бочку котив?
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22.05.2020 10:08 Ответить
Возвращайте Сеню взад в премьеры! Наговорили на него люди нехорошие.
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22.05.2020 10:10 Ответить
Я все время говорил. Лучшего премьера чем Сеня в Украине никогда небыло. По этому и сожрали ссуки православные вместе с барыгами...
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22.05.2020 10:12 Ответить
Петиция о его возврате висит. Всего 30 подписей ...
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22.05.2020 10:34 Ответить
многовато что то.
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22.05.2020 11:18 Ответить
"многовато что то" - це кількість твоїх мізків...
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22.05.2020 13:18 Ответить
У этой власти сокращены все расходы,связанные с защитой Украины .Но в этом Яценюк,конечно,виноват
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22.05.2020 10:12 Ответить
Зачем она вообще нужна, если посредине дыра в 400 километров? Это как с двух берегов гнать плотину, а посредине оставить зазор в сотни метров.
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22.05.2020 10:12 Ответить
Нет, тут ты не прав. Сейчас это линия фронта, но вскоре эта линия передвинется к этим 400 км и тогда достроим и там.
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22.05.2020 10:14 Ответить
ой, вспомнили стену Кролика от кроликов!)))
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22.05.2020 10:13 Ответить
А что ожидать от ЗЕБЕБИКОВ , если у них все жёны с РОССИЙСКИМИ ПАСПОРТАМИ
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22.05.2020 10:14 Ответить
- до какого года?
Завершение строительства "Стены" на границе с РФ хотят перенести на 2025 год - Цензор.НЕТ 2900

..
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22.05.2020 10:20 Ответить
зачем квартальным уродам стена с **********? куда они будут бежать после того, как зеленую плесень выбросят на мусорник?
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22.05.2020 10:21 Ответить
Линия Мажино доказала свою непригодность
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22.05.2020 10:26 Ответить
А линия Маннергейма?
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22.05.2020 10:31 Ответить
Если ток не пускать по ней, то толку почти ноль. Пару зажаренных кацапов очень бы украсили ее.
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22.05.2020 10:32 Ответить
Не долго мучилась старушка
В высоковольтных проводах,
Ее обугленную тушку
Нашли тимуровцы в кустах.
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22.05.2020 10:46 Ответить
Толк есть, потому как граница с азиопским Мородором должна быть чётко обозначена, чего не было сделано с 1991 вплоть до 2013 года. А обустройство границы и её укрепление должно проходить постоянно.
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22.05.2020 11:17 Ответить
При совке, усреднённая стоимость, обустройства инженерных сооружений одного километра ГГ
стоила дурных денег, под лям. И под развал они были в аховом состоянии, практически везде.
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22.05.2020 10:32 Ответить
Завершення будівництва "Стіни" на кордоні з РФ хочуть перенести на 2025 рік - Цензор.НЕТ 7979
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22.05.2020 10:44 Ответить
Короче, еще 5 лет можно красть!
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22.05.2020 10:46 Ответить
там надо не сеточную стену строить, а толстую железобетонную с дотами мощными с системами сканеров в нескольких режимах виденья с системой ИИ распознающей все, что передвигается. С созданием перед стеной рыхлой поверхности, чтобы в случае наступления, чтобы туда подавалась вода и танки противника тонули в этих болотах. С множественными вооружениями вдоль стены со всеми видами пушек на модулях, как корабельных всех видов. Можно башни от танков в стену вмонтировать еще и с броней толще, чем у танков и можно еще делать на фугасах пушки самого большого калибра. ПВО нужно мощную создавать покрывающую всю границу и готовую к любой атаке. Линию Зигфрида еще перед болотами выстроить! И нужно привлекать на строительство солдатов срочников. Границы Украины должны быть крепостью не преступной! Еще нужно выстраивать 3 уровня защиты, как было в самой неприступной Константинопольской защите. Что идет стена, потом за ней насыть со стороны города до верха стены и потом еще одна стена и тоже насыть до верха со стороны города, как ступеньки только огромные. и эта защита считается самая выдающаяся за всю историю человеческих укреплений. Ее никто не смог пройти при огромном количестве попыток.
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22.05.2020 10:49 Ответить
https://censor.net/user/463014 Во-первых, такие укрепления Украина не потянет из-за дороговизны. Во-вторых, укрепрайоны показали свою неэффективность во время ВМВ. В-третьих, Украина окружена Рашкой с востока, юга, с юго-запада и юго-востока. Поэтому укрепления надо строить везде, но это бред. Так как война позиционная, то строить надо только на линии фронта.
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22.05.2020 11:03 Ответить
А помечтать?
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22.05.2020 11:11 Ответить
протяженность стены 2 тысяч км. стоимость стены бетонной мощной обойдется в 5-7 миллиардов долларов! Если разбить эту сумму на не один год, а на лет 7, то для Украины эта сумма вполне по плечам! разрыхленную местность перед стеной для подачи туда воды, чтобы в случае наступления создать болота, чтобы тонули танки - это вообще обойдется не дорого только трубы проложить и подать туда воду - это не большие деньги! Линию Зигфрида можно даже и не строить или отложить! Сканеры и ПО для ИИ - это наши айтишники обеспечат и в относительности масштабности бюджета за небольшие деньги и деньги пойдут в экономику Украины! Насыпи тракторами со стороны Украины сделать до высоты стены - это затраты только на зарплаты трактористов и бензин - это относительно тоже не дорого! И все разбить на поэтапную работу и не на один год! ПВО у Украины сейчас 2 видов разные предприятия предлагают создавать и совместно с странами НАТО. Со стороны Крыма и Беларуси не нужны мощные Укрепления! Потому что Украинские ракеты могут в 1 миг разнести Крымский мост и отрезать его от России и также в миг ракеты могут потопить весь флот ржавый России в Крыму! Дальше отрезанный Крым можно, как осадой взять, отрезав все пути доставки продовольствия и истощенные русские войска, что туда Путин пригнал - они сами сдадутся в плен! По воде граница с РФ тоже при любом наступлении будет ракетами уничтожена, а кто доберется будет добит пехотой! Украине главное строить стену только с востока по сухопутной части! И там еще будет возможно меньше по км стена в силу природных препятствия, которые сработают тоже в пользу!
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22.05.2020 11:51 Ответить
https://censor.net/user/463014 5- 7 миллиардов лучше потратить на армию, а не тратить на проекты 19-20 вв. Никакая стена, не поможет, в современной войне. Ни линия Мажино, ни линия Маннергейма, ни линия Сталина не остановили никого. Любой город может стать крепостью, любой населенный пункт.
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22.05.2020 11:58 Ответить
ты подозрительно не хочешь стены, ты не кремлебот часом??? и Линия Манергейма как рас таки с спасла Финляндию! От большой навалы никакая стена не спасет, но она создаст большие потери для врага и выиграет много времени! И хорошо защищенную стену штурмовать не любой командир решиться штурмовать ибо будет понимать, что взять стену получится только Пирровой победой! Вообще я на 85% уверен, что Россия никогда не решиться на полномасштабную войну с Украиной! Потому что во первых США заявили, что они введут такие санкции против России, что экономика России рухнет и за 3 дня объявлен будет дефолт! Во вторых удержать никого не сможет на такой большой территории, как Украина и всюду будут партизаны и враждебное население и будут и травить и убивать из под тишка и так далее - это скорее будет третье, а второе у Украины большие человеческие ресурсы для дачи отпора врагу и в Армию смогут при необходимости мобилизовать не один миллион человек и не только мужчин, а и бабы у нас тоже еще те амазонки есть! Могут и снайпершами быть и т.д. Та даже слушал наших физиков и они говорят, что могут восстановить ядерный статус Украины за пол года! Эти физики еще при СССР ядерное вооружение строили и знают что говорят - высококачественные специалисты - физики-ядерщики! Предприятия тоже есть, которые ракеты быстро создадут! И еще много факторов, которые большой войны не допустят! ИМХО. Сейчас войны будут вестись большие - это только экономические и прочие из степени Холодной войны. Но маленькие государства РФ конечно способна поглощать, а большие только пытаться кусками отхапать, да и то не сможет их переварить и будут санкции усиливать, что эти кусочки только будут отравлять РФ, от чего весь ее организм будет умирать и в итоге развалится РФ, как СССР. Когда денег станет крайне мало, тогда регионы РФ полыхнут! Ибо Россия создавалась, как Империя из многих стран и это не один народ и многие народы мечтают отвалить от РФ в независимое плаванье! А плюс еще многие внешние игроки будут помогать этому произойти! Стена надо хорошая все ровно, чтобы не проникали враги и ее нужно строить крутую, но можно это строительство растянуть на много времени, чтобы было не накладно!
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22.05.2020 13:31 Ответить
Завершення будівництва "Стіни" на кордоні з РФ хочуть перенести на 2025 рік - Цензор.НЕТ 3111 https://censor.net/user/463014 Ти ,я бачу, не просто недорозвинений, а ще й психічно хворий. Звідки ти набрався цього лайна, про стіну? Передивився "Игру престолов"? Так теж стіну взяли приступом. Ти, мало того, що не знаєш історії, так ще й живеш в ілюзорному світі. Ну, живи і лікуйся.
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22.05.2020 16:01 Ответить
так щас самальоти, вєртальоти, діріжбублі - нікакая стєна нє поможет. А сєтка хоть бєшених ліс остановіт
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22.05.2020 11:18 Ответить
Зачем такие сложности? Вдоль фронта наступающих танков или пехоты полетает ракета, выпускающая пенообразователь, образующий полосу липкой пены диаметром 3-4 метра. если танк туда заедет - заглохнет и ослепнет. Если даже экипаж втянет внутрь оптические приборы для протирки-замены, затянется часть липкой пены (будут как мухи в паутине), а новый прибор высовывать смысла нет - в слой пены попадет, да и решетки движка чистить надо. Танкам стрелять в пену прямой наводкой смысла нет. Разве что УР-77 «Метеорит» известная как "Змей Горыныч" поможет, или артподготовка противника, но это все весьма дорого и долго - фактор внезапности теряется.
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22.05.2020 11:40 Ответить
хвантастіка!
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22.05.2020 12:01 Ответить
Это разработки нелетальных средств ведения боевых действий. Довольно модная тема на Западе. Видел фото, где чуть бльше 1 кг липучки вывело пехотинца в спец костюме из строя. Чем больше бедняга пытался очиститься, тем хуже была ситуевина.
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22.05.2020 12:19 Ответить
Завершення будівництва "Стіни" на кордоні з РФ хочуть перенести на 2025 рік - Цензор.НЕТ 6329
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22.05.2020 12:54 Ответить
Эх, молодежжж! (с)
Завершення будівництва "Стіни" на кордоні з РФ хочуть перенести на 2025 рік - Цензор.НЕТ 4617
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22.05.2020 13:03 Ответить
Так сетка рабица сгниет к тоиу времени.....
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22.05.2020 11:14 Ответить
із нєржавєйкі дєлать. Большую кролічью стєну
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22.05.2020 11:20 Ответить
Нержу скиздят. Можно электрохимзащиту замутить, минус на забор, плюс на закопанную железяку. Полезут воровать - организовать скачек напряжения.
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22.05.2020 11:37 Ответить
а ше оті міни, шо їх унічтожают лімонамі, висипать вдоль рва
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22.05.2020 12:00 Ответить
Бездонний проект казнокрадства. Більше пекла.
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22.05.2020 11:25 Ответить
так зеленые мечтают про адиннарот
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22.05.2020 11:39 Ответить
А к тому году паРаша ещё будет существовать, что ли???
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22.05.2020 11:40 Ответить
Ров должен быть не менее 3 метров шириной и 3 метров глубиной!
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22.05.2020 12:19 Ответить
И крокодилов туда надо запустить.
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22.05.2020 12:24 Ответить
Надо вывести морозоустойчивых крокодилов или ров зимой подогревать...
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22.05.2020 14:00 Ответить
Пишите правильно, курятник обнесенный сеткой, какая в ......... стена, да еще великая. Деньги на ветер, часть, остальное кому то в карман.
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22.05.2020 12:45 Ответить
 
 