В ВСУ за сутки выявлены три новых случая COVID-19: болеют 48 человек, вылечились - 85, умерли - 2, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 22 мая подтверждено еще 3 новых случая коронавируса, при этом выздоровели от COVID-19 уже 85 человек.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 22 мая в Вооруженных силах Украины болеет 48 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 85 человек и 2 летальных случая", - сказано в сообщении.

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Так, за прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая COVID-19.

Двое военнослужащих находятся на стационарном лечении в Ривненском военном госпитале, еще один сотрудник ВСУ (Черновицкая область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 243 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 17 человек.