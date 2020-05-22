Яценюк передал материальную помощь медперсоналу Черновицкой больницы: "На таких людях, как вы, держится страна"

В четверг, 21 мая, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк посетил Черновцы и передал материальную помощь от Фонда медперсоналу городской больницы №1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонад "Открой Украину".

Больница определена базовой в борьбе с COVID-19. Переданные средства предназначены для выплаты разовой денежной помощи медсестрам больницы. Весь сестринский состав лечебного учреждения, который насчитывает 70 работников, получит разовую безвозвратную финансовую помощь.

Во время встречи с главврачом Анатолием Петричуком и главной медицинской сестрой Марией Манзуряк, Яценюк поблагодарил медиков за их работу: "На таких людях, как вы, держится страна. Вы все боретесь за жизнь людей. Я вам за это очень благодарен".

Крометого, Яценюк поздравил работников больницы с Днем медицинской сестры, который отмечали недавно.

Яценюк напомнил, что трижды публично обращался к правительству "с тем, чтобы правительство поняло: самая высокая смертность и уровень заболеваемости в Украине - в Черновицкой области". Он подчеркнул, что смертность от коронавируса на 100 тыс. человек на Буковине в 11 раз превышает уровень смертности в среднем по стране.

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"Хорошо, что чиновники меня услышали, и сегодня приехал целый десант. С министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым", - добавил он.

Яценюк также отметил, что правительство перечислило средства, которые государство задолжало медикам, для того, чтобы рассчитаться с медработниками и помочь области. "Хорошо, что украинское правительство наконец обратило внимание на наиболее пострадавшую область".

Мэр Черновцов Алексей Каспрук отметил, что за несколько лет за счет средств, полученных от децентрализации, в больнице было полностью оборудовано реанимационное отделение, установлены новые кислородные сети, которые сейчас спасают жизни буковинцам.

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