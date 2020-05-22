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Новости Коронавирус и карантин
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Яценюк передал материальную помощь медперсоналу Черновицкой больницы: "На таких людях, как вы, держится страна"

Яценюк передал материальную помощь медперсоналу Черновицкой больницы:

В четверг, 21 мая, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк посетил Черновцы и передал материальную помощь от Фонда медперсоналу городской больницы №1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонад "Открой Украину".

Больница определена базовой в борьбе с COVID-19. Переданные средства предназначены для выплаты разовой денежной помощи медсестрам больницы. Весь сестринский состав лечебного учреждения, который насчитывает 70 работников, получит разовую безвозвратную финансовую помощь.

Во время встречи с главврачом Анатолием Петричуком и главной медицинской сестрой Марией Манзуряк, Яценюк поблагодарил медиков за их работу: "На таких людях, как вы, держится страна. Вы все боретесь за жизнь людей. Я вам за это очень благодарен".

Крометого, Яценюк поздравил работников больницы с Днем медицинской сестры, который отмечали недавно.

Яценюк напомнил, что трижды публично обращался к правительству "с тем, чтобы правительство поняло: самая высокая смертность и уровень заболеваемости в Украине - в Черновицкой области". Он подчеркнул, что смертность от коронавируса на 100 тыс. человек на Буковине в 11 раз превышает уровень смертности в среднем по стране.

Читайте: Путин контролирует 50% новостных каналов в Украине. А значит - на 50% может легко контролировать умы и сердца украинцев, - Яценюк

"Хорошо, что чиновники меня услышали, и сегодня приехал целый десант. С министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым", - добавил он.

Яценюк также отметил, что правительство перечислило средства, которые государство задолжало медикам, для того, чтобы рассчитаться с медработниками и помочь области. "Хорошо, что украинское правительство наконец обратило внимание на наиболее пострадавшую область".

Мэр Черновцов Алексей Каспрук отметил, что за несколько лет за счет средств, полученных от децентрализации, в больнице было полностью оборудовано реанимационное отделение, установлены новые кислородные сети, которые сейчас спасают жизни буковинцам.

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Автор: 

карантин (16729) фонд (142) Черновцы (676) Яценюк Арсений (8006) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Знову це чудо в пір`ях вискочило
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22.05.2020 10:07
+6
супер-професіонали від влади у 2014 -му з подивом дізнались, що у нас немає армії, а у 2020-му, що немає медицини..
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22.05.2020 10:11
+6
а де можна подивитися відосік як зєльонський передає допомогу від свого імені?
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22.05.2020 10:13
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Знову це чудо в пір`ях вискочило
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22.05.2020 10:07 Ответить
Що тобі главврач поганого зробив, що обзиваєш його?
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22.05.2020 10:09 Ответить
всі зрозуміли, що я про Сеню, тільки самі обдаровані на ручнику )
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22.05.2020 10:13 Ответить
прикольно чути бекання від зєбілів.
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22.05.2020 10:15 Ответить
тебе ще СБУ не вичислила?
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22.05.2020 10:18 Ответить
Поки ти "вичисляєш", то теж вже вирахували😱
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22.05.2020 10:22 Ответить
я і не ховаюсь, 51 гривню заплачу, можу і 510 заплатить.
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22.05.2020 10:22 Ответить
-- За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести... А за двести пятьдесят, - продам! …(С)
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22.05.2020 10:26 Ответить
Прикольно петики стрелки переводят.
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22.05.2020 10:36 Ответить
так ми начебто вже всі потікали? А хто зараз краде гроші з проекту стіна?
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22.05.2020 10:41 Ответить
Лахто, не коси під зебіла. Ми вміємо відрізняти віслючі вуха від козлячих рогів.
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22.05.2020 11:09 Ответить
ой боже.....коли ти вже порозумнішаєш зєбілка..... чи корону тобі на твоїй голові ломакою поправити?
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22.05.2020 18:52 Ответить
Провокатор - москалик)))))
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22.05.2020 18:54 Ответить
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22.05.2020 19:02 Ответить
У нього просто ненависть до лікарів!
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22.05.2020 10:13 Ответить
Ахахааа))),это Яценюк бабло от "стены" разворовал))))
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22.05.2020 10:09 Ответить
Яценюк передав матеріальну допомогу медперсоналу Чернівецької лікарні: "На таких людях, як ви, тримається країна" - Цензор.НЕТ 1338
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22.05.2020 10:43 Ответить
супер-професіонали від влади у 2014 -му з подивом дізнались, що у нас немає армії, а у 2020-му, що немає медицини..
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22.05.2020 10:11 Ответить
с 2016-2018-й года - рекордный рост ввп. 2019-2020- рекородное падение ввп. таки да зеленые супер профи по развалу страны
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22.05.2020 10:16 Ответить
по суті питання, що можете сказати..? чи може усі ці сені, петі, юлі (та ще легіон "еліти") не тусять у\при владі вже два десятки років..?
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22.05.2020 10:21 Ответить
до речі, про "рекордный рост"..
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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22.05.2020 10:27 Ответить
Кролик вылазит из норки....и тут бац! фотокамеры! Наверно готовится политическая реанимация
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22.05.2020 10:11 Ответить
Зашквар аххахаа
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22.05.2020 10:12 Ответить
а де можна подивитися відосік як зєльонський передає допомогу від свого імені?
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22.05.2020 10:13 Ответить
т.е. как бы все дела бросить...семью...и на шквальном ветру встретить огромный Ан для "Эпицентра"... этого вам мало??? да???))))
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22.05.2020 10:17 Ответить
ага .
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22.05.2020 10:18 Ответить
Яценюк допомагає, а Степанов дозволяє інфікувати медиків.
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22.05.2020 10:14 Ответить
а где Арсений официально трудноустроен? налоги платит? за что живет, один ли хлеб жует?))
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22.05.2020 10:14 Ответить
На Кащея похож.
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22.05.2020 10:15 Ответить
you look like asshole
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22.05.2020 10:18 Ответить
на іудея
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22.05.2020 11:05 Ответить
яйценюка есть причины ненавидеть, но долларовый миллионер владимир зеленский пожертвовал на борьбу с короновирусом - 0,00 грн.
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22.05.2020 10:15 Ответить
Ви не праві! Вони всім кварталом (воно ж СН, воно ж ОП, воно ж...) якісь листівки пожертвували! А раптом в тій лікарні туалетного паперу не було? Саме вчасно!
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22.05.2020 10:23 Ответить
Кролик поділився капустою?! Напевно в лісі здохло щось дуже велике!
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22.05.2020 10:16 Ответить
І Сені і Петі пора зрозуміти, що українці два рази в одне і те саме гівно не стають. )
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22.05.2020 10:16 Ответить
Тому стали у лайно набагато більше разів, коли Зе обрали!
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22.05.2020 10:19 Ответить
а ти і не Українець, ти малорос.
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22.05.2020 10:19 Ответить
Тому втюхались у плісняву по саму маківку? Не смішіть!
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22.05.2020 10:25 Ответить
Даже он в 1000 раз лучше и умнея Зели)
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22.05.2020 10:22 Ответить
"Яценюк передал материальную помощь медперсоналу Черновицкой больницы" - это для Яценюка пустяк -
https://elise.com.ua/2019/05/14/srochnoe-zayavlenie-nalivajchenko-poroshenko-i-yatsenyuk-ukrali-15-milliardov-video/ «Порошенко и Яценюк украли 15$ миллиардов». - Наливайченко
https://replyua.net/usa/163192-kislin-poroshenko-vyvel-iz-ukrainy-8-mlrd-dollarov-i-platit-za-eto-budut-ukraincy.html Кислин: «Порошенко вывел из Украины 8 млрд долларов и платить за это будут украинцы».
15 - 8 = 7 долларов украл Яценюк.
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22.05.2020 10:25 Ответить
7 миллиардов долларов.
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22.05.2020 10:31 Ответить
700 мільярдів євро🐸😱
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22.05.2020 10:32 Ответить
Цікаво, хто це захотів дістати з політичного нафталіну Яценюка з мінусовим рейтингом?
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22.05.2020 10:33 Ответить
А такие нелюди как яценюк страну разграбили.
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22.05.2020 10:44 Ответить
На призыв Зеленского помочь в борьбе с коронавирусом Коломойский ответил отказом..Кто-то здесь растолковывал что Коломойский типа нищий и бомжует.Теперь то он не откажет Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом : Компания Коломойского отсудила у "Приватбанка" 17,6 млн 24.04.20
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22.05.2020 10:53 Ответить
нормальна оборудка:
спочатку обдираєш лохів податками, "будуєш" їм "стіну" з сітки за міліард, піднімаєш комуналку, щоб дихати не могли, а потім- ОПА!- підгодовуєш їх милостенькою.

і ти уже- Атєц радной, а не паршивий злодій!
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22.05.2020 11:01 Ответить
Чому б і не надати крихти від того що вкрав на стіні. І підтримав схему Клименка щодо обьєнання Митниці з Податковою при цьому безконтрольно тирити мільярди ще до їх зарахування на рахунок казначейства. А ще не вимогу зарубіжних обкомів вбивав індустрію тому що як він казав нам ніхто не дозволить бути індустіальною державою, ми повинні бути аграрним придатком для Світу. Молодець, Кому куля в лоба, а кому добрий гешефт .
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22.05.2020 11:21 Ответить
ну вы поняли 😂😂😂
Яценюк передав матеріальну допомогу медперсоналу Чернівецької лікарні: "На таких людях, як ви, тримається країна" - Цензор.НЕТ 6400
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22.05.2020 11:37 Ответить
Сеня - молодец!
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22.05.2020 11:59 Ответить
І Сені і Петі пора зрозуміти, що українці два рази в одне і те саме гівно не стають. )
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22.05.2020 12:29 Ответить
Дам на 1 гривну - возьму на 10 . ( Кроль Сеня ) Включило режим - понравиться .
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22.05.2020 12:29 Ответить
От "стены" может и скинуть,на благотворительность.
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22.05.2020 12:38 Ответить
Яценюк передал материальную помощь медперсоналу Черновицкой больницы: "На таких людях, как вы, держится страна"

На таких людях, как вы, держится страна" и вопреки таким, как Яценюк.
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22.05.2020 13:55 Ответить
 
 