Яценюк передал материальную помощь медперсоналу Черновицкой больницы: "На таких людях, как вы, держится страна"
В четверг, 21 мая, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк посетил Черновцы и передал материальную помощь от Фонда медперсоналу городской больницы №1.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонад "Открой Украину".
Больница определена базовой в борьбе с COVID-19. Переданные средства предназначены для выплаты разовой денежной помощи медсестрам больницы. Весь сестринский состав лечебного учреждения, который насчитывает 70 работников, получит разовую безвозвратную финансовую помощь.
Во время встречи с главврачом Анатолием Петричуком и главной медицинской сестрой Марией Манзуряк, Яценюк поблагодарил медиков за их работу: "На таких людях, как вы, держится страна. Вы все боретесь за жизнь людей. Я вам за это очень благодарен".
Крометого, Яценюк поздравил работников больницы с Днем медицинской сестры, который отмечали недавно.
Яценюк напомнил, что трижды публично обращался к правительству "с тем, чтобы правительство поняло: самая высокая смертность и уровень заболеваемости в Украине - в Черновицкой области". Он подчеркнул, что смертность от коронавируса на 100 тыс. человек на Буковине в 11 раз превышает уровень смертности в среднем по стране.
"Хорошо, что чиновники меня услышали, и сегодня приехал целый десант. С министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым", - добавил он.
Яценюк также отметил, что правительство перечислило средства, которые государство задолжало медикам, для того, чтобы рассчитаться с медработниками и помочь области. "Хорошо, что украинское правительство наконец обратило внимание на наиболее пострадавшую область".
Мэр Черновцов Алексей Каспрук отметил, что за несколько лет за счет средств, полученных от децентрализации, в больнице было полностью оборудовано реанимационное отделение, установлены новые кислородные сети, которые сейчас спасают жизни буковинцам.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://elise.com.ua/2019/05/14/srochnoe-zayavlenie-nalivajchenko-poroshenko-i-yatsenyuk-ukrali-15-milliardov-video/ «Порошенко и Яценюк украли 15$ миллиардов». - Наливайченко
https://replyua.net/usa/163192-kislin-poroshenko-vyvel-iz-ukrainy-8-mlrd-dollarov-i-platit-za-eto-budut-ukraincy.html Кислин: «Порошенко вывел из Украины 8 млрд долларов и платить за это будут украинцы».
15 - 8 = 7 долларов украл Яценюк.
спочатку обдираєш лохів податками, "будуєш" їм "стіну" з сітки за міліард, піднімаєш комуналку, щоб дихати не могли, а потім- ОПА!- підгодовуєш їх милостенькою.
і ти уже- Атєц радной, а не паршивий злодій!
На таких людях, как вы, держится страна" и вопреки таким, как Яценюк.