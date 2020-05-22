Украина передает Международному морскому трибуналу доказательства против РФ в деле о захвате моряков и кораблей: мы хотим справедливости, - Кулеба. ВИДЕО
Заместитель министра иностранных дел Украины, агент Украины в деле о захвате украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года Евгений Енин подписал меморандум Украины, который будет передан в Международный трибунал по морскому праву.
Об этом рассказал на онлайн брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, комментируя подписание Ениным данного меморандума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы не хотим мести, мы хотим справедливости. И я как министр, команда Министерства иностранных дел, правительства, Офиса президента, наши юридические советники, Офис генерального прокурора - все, каждый орган, задействованный в этот процесс - мы хотим только одного - справедливости, и мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нам средствами, и безусловно, что Международный трибунал по морскому праву - это одно из таких средств", - заявил Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что Россия должна ответить за нарушение конвенции ООН по морскому праву, за удержание в течение 9 месяцев в российской тюрьме украинских моряков и за удерживание в течение 11 месяцев украинских кораблей.
"Сегодня, как и предусмотрено процедурами трибунала, мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение арбитражного трибунала. Это документ, который называется "Memorial Ukraine"... Факты, изображения, доказательства, юридическая позиция - все тут системно, качественно изложено. И назначен агент Украины в международных судебных инстанциях в делах против России, это мой заместитель Евгений Енин", - пояснил министр.
Кулеба отметил, что агрессия РФ против Украины имеет очень много измерений.
"И мы не остановимся, пока не обеспечим ответственность Российской Федерации за все, что она сделала против Украины", - подчеркнул он.
Также он обратил внимание на то, что предыдущая команда МИД достигла "выдающегося успеха в виде решения о временных мерах в этом деле".
"Россия была обязана безотлагательно отпустить и обеспечить возвращение под контроль Украины трех кораблей: "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", - добавил министр.
Напомним, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 г. состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
В январе 2020 года Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.
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ПС ))) Ше раз ..*шо Пеця .що Зе - одна зараза *!
"За пять лет, прошедших с даты подписания Минских соглашений, ни один их пункт выполнен не был. ...
С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF новой американской администрацией , достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию.
Приход к власти на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Владимира Зеленского способствовал активизации Минского процесса."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Второе минское соглашение - Википедия ( кацапський варіант). Вивчайте.
За "Формулу капітуляції штайнмаєра"- подякуйте Зеленському
Командир і головнокомандувач, який віддав такий наказ - вчинив злочинну недбалість, а якщо буде доведено його пряму заінтересованість в ескалації силового конфлікту - державну зраду.
а от далі... ні і ще раз ні!
не було силового проходу наших кораблів (вони попередили про свій курс, і тричі у руцьких запрошували згоду і час на свій манев, по друге - вони не застосували зброю (якак б вона там не була, але ж була) навіть коли іх обстрілювали з повітря і з моря, в-третє...їх атакували, коли вони вже розвернулися, щоб піти, не здійснивши прохід... в-четветре - стріляти і атакувати (не стріляючих і відпливаючих) кораблі у морі під юрисдикцією обох держав - оце вже злочин! і Трибунал це доказав, вимагаючи відпустити полонених і віддати кораблі (і до речи сплатити завдані збитки)))
то таки мабудь Трибунал був не прав і це Україна повинна вибачитися перед х.ло і показово відшмагати Порошенко перед руцьким посольством...а ще підняти над Києвом триколор, і знищити всі свої кораблі і авіацію - щоб це не дратувати х.ло (та боюсь до цього йде..да???)
Найпростіший приклад - з мінним полем. Воно може бути встановлене 10 разів незаконно і кожен відповідальний за це має бути покараний, але також відповідати повинен командир, який знаючи про наявність ворожого мінного поля свідомо послав своїх солдат туди.
(не политическое ли это преследование и не игра ли это на пианино рашки музыки рашки?)))
и потом...что уже рассуждать, когда событие произошло...
может все же опасались широкомасштабных боевых действий (раша была готова...наши нет)
именно Порошенко виноват, что ху,ловские миролюбцы чуть не потопили (но расстреляли) наши корабли, в нашем же внутреннем море , идущие в наши же порты, под нашими флагами, не нарушая морские законы и межгосударственные договоренности..
и именно Порошенко виноват, что зеленский прикрыл жопу х.ла, обменяв наших моряков, вместо выполнения решения этого же Трибунала, что конечно же могло унизить х.ло и рашу в глазах мировой общественности и рашеского победолюбивого победобесного планктона
Вы, тупорылые, рассчитывали, что эту новую мантру никто не заметит?
Этот силенский вообще не хочет как президент брать на себя ответственность. Он вообще афуел.
Он вообще не знает что творится в ес, как муслимов качает деньгами саудовская аравия для радикального исламизма, введения везде законов шариата. Как европа уничтожается под видом фашизма новой версии- радикального толерастизма и лгбт-фашизма(что так нагло нацисты нацизм не насаждали как это делают лгбт-***** фашисты) и пложением исламистов как кроликов. Этот малорос в жизни кроме руцдурака и мира через призму зомбоящика никуя не видел и никуя не знает. ВООБЩЕ. Кроме гарбатых нищих уровня 11й iphone понтов и болтанием камерой перед ржущими полупонтовыми кровоносниками, оно ничего в жизни не видело. Как исламисткие страны финансируются такими как СА, чтобы они уничтожали и вырезали кристиан, как неверных, тоесть как свиней. По аллаху христиане это биомусор, а не люди.
Зеленский это кровавый *****, больше чем гитлер и сталин вместе взятые на единицу населения. Это тварь зальет украину кровью. Но после того как тварь сдохнет.
Силенский приускивание с исламом ведет к прямому вырезанию его внуков исламистами в украине.
Тварь закладывает реки крови в недалеком будущем. Кровавый *****, завтрашнее море крови на руках дурака зеленского. Будущие поколения, пошлите кого-то в сегодняшний 2020й уничтожить дурака, потому что этот тупой ***** открывает ворота к рекам крови - Зла больше чем ******** кацапы.
Эта тварь создает предусловия для создания политического противостояния между врагами украины условий уничтожение через вырезание исламом коренного населения. Тоесть открывает ворота чтобы враги украины в лице германии и парашки финансировали исламистов, чтобы те вырезали украину под ноль.
Оно ***** не понимает, что исламисты добра не понимают. При первом кривом взгляде на них, они поймут это как вызов, с другой стороны СА финансирует радикализацию и наступления законов шариата.Внукам дурака зеленского придется жить в мире, где исламисты наступают на пятки и при этом придется молчать, чтобы не сошла исламская лавина. И внешние силы толкнут эту лавину.
Держись христа, тварь, он дал безмоглым людям очень сильные послабления. Но человеческое быдло этого ***** не понимает. Оно сует свою пустую черепушку в пекло.
Украина празднует все праздники, страна всех правдников мира. Советские, православные, католицкие, украинские. Еще ***** муслимских не хватало.
Так само і по Савченко - Пе на це теж погодився і всі знають, що ніхто нікуди не буде з'являтися при запросі кацапських слідчих. Чиста формальність.
Заместитель министра иностранных дел пан Евгений Енин, подписал меморандум Украины по делу о вероломном захвате российской православной федерацией украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 и передал его в Международный трибунал по морскому праву ООН.
25 ноября 2018 года «собиратель земель и морей русских», князь Темнейший Таврический, в воскресенье - день покоя для всех христиан, после окончания утренней православной литургии и всеобщей молитвы о здравии российского Царя, по «благословению» Начальника РПЦ мп Кирилла Гундяева (кличка в отделе кадров на Лубянке - «Михалыч») передал по радио команду военным морякам Сергея Кунжутовича Шойгу обстрелять из корабельных орудий находившиеся в международных водах Черного моря за двенадцатимильной зоной два небольших украинских катера «Бердянск» и «Никополь» и обвешанный старыми автомобильными покрышками сопровождающий их буксир «Яны Капу».
«Атаку века» с использованием десяти надводных кораблей, подводной лодки и стратегической дальней авиации зафиксировали «мышебратья» и выложили видео в Ютубе в назидание всем врагам Московии.
«Дави его справа! …пик! Дави справа! …пик! Зажимай его!...пик! Давай, дави! ...пик! Ломай его! …пик! Ох! Хорошо как!» - перемежая команды рулевому православными матами и проклятиями в адрес «укропов», капитан 2 ранга российского пограничного сторожевого корабля ПСКР «Дон» береговой охраны, господин А.Саляев, совершил умышленный таран украинского буксира и вывел из строя один из его двигателей.
Согласно радиоперехвату, предоставленным СБУ, в котором зафиксированы переговоры морских офицеров и пилотов российских самолетов и вертолетов, российские корабли ФСБ несколько раз пытались таранить украинские катера, но те - легко уходили от столкновения и маневрировали так, что москвитяне ничего не могли с ними поделать и тогда, с разрешения Кремля, «братская Росссия» обстреляла надстройки украинских катеров (где непосредственно находились моряки) снарядами из крупнокалиберных пушек. Три расстрелянных «братским адним народом» украинских корабля в качестве трофеев, православные пираты приволокли на буксирах в оккупированный Керчь. В кубрике, под усиленной охраной, «псы войны» доставили на берег двадцать четыре украинских моряка взятых москвитянами в плен и собаку «Джесси». Шестеро моряков были ранены при обстрелах и нуждались в немедленной медицинской помощи. За время нахождения в российском плену, с украинских кораблей было украдено все, что можно было открутить или отрезать с помощью «болгарки». Снята навигационная аппаратура, похищены медные трубы, вырезаны кабеля из цветного металла и демонтированы даже унитазы в гальюнах. Освобожденный украинский военный моряк пан Андрей Эйдер возмущён тем, что россияне украли из его тумбочки на корабле 20 пар нижнего белья, бывшего в употреблении.
«Если бы мы не демонтировали унитазы с захваченных нами в международных водах Черного моря украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», то на них бы уже сидели солдаты НАТО» - прокомментировал российское мародёрство пресс-секретарь президента Российской Федерации Дима Песков.
Как выглядит «Атака века» - смотреть здесь:
https://ipnews.in.ua/news/video/davi-ego-sprava-zazhimaj-b-d-poyavilos-video-tarana-ukrainskogo-buksira-rossijskim-sudnom/?fbclid=IwAR0tVyll0MOSwcFd1AmYJKET24Lmb-0gK0sNAatLL7_CssbNc9vZ3uLQlsI
ЗА ЦЕ ВОНО МАЄ СИДІТИ