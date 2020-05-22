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Новости Коронавирус и карантин
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11 областей Украины и г. Киев не готовы ко второму этапу снятия карантинных ограничений, - Минздрав. СПИСОК

11 областей Украины и г. Киев не готовы ко второму этапу снятия карантинных ограничений, - Минздрав. СПИСОК

По состоянию на 22 мая 11 областей Украины и г. Киев не готовы перейти ко второму этапу снятия карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава, опубликованные 22 мая.

Так, согласно данным ведомства, к дальнейшему снятию ограничений не готовы следующие области: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и  Черновицкая области. Также не готов и г. Киев.

11 областей Украины и г. Киев не готовы ко второму этапу снятия карантинных ограничений, - Минздрав 01
11 областей Украины и г. Киев не готовы ко второму этапу снятия карантинных ограничений, - Минздрав 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина перешла к адаптивной модели карантина. ИНФОГРАФИКА

Напомним, по состоянию на утро 22 мая в Украине зафиксированы 442 новых случая COVID-19: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Таблица полная галиматья. Главный критерий должен быть % зараженных (больных) от численности населения. И каким боком загрузка коек к общей картине карантина. Элементарно - можно госпитализировать, а можно и "лечитесь на дому"
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22.05.2020 10:29
+6
Не уважают других людей - С ЭТОГО И НАЧИНАЕТСЯ НИЩЕЕ ГОСУДАРСТВО
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22.05.2020 10:52
+5
Маска нужна в местах скопления людей.
В магазинах в масках?
В маршрутках в масках?
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22.05.2020 10:25
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В городе практически никто не ходит в масках
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22.05.2020 10:21 Ответить
Маска нужна в местах скопления людей.
В магазинах в масках?
В маршрутках в масках?
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22.05.2020 10:25 Ответить
У нас в Виннице 50/50. Крупные торговые сети требуют, в остальных магазинах - только на бумаге. Был в Одессе на прошлых выходных - то же самое.
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22.05.2020 10:29 Ответить
В маршрутках - аналогично.
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22.05.2020 10:30 Ответить
Молодці. Люди не вірять в лапшу
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22.05.2020 10:47 Ответить
Не уважают других людей - С ЭТОГО И НАЧИНАЕТСЯ НИЩЕЕ ГОСУДАРСТВО
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22.05.2020 10:52 Ответить
Все с чего-то начинается, коммунизм навыворот может начаться именно с масок.
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22.05.2020 10:58 Ответить
Ти що хворе? Німці без масок збираються на тисячні протести. При чому тут не повага?? Люди просто не всі такі зазомбовані, як ви. Що хочете сказати Німеччина бідна держава? Чи та ж США. Думаєте там всі такі як ви коронапсихозні? Ви - коронапсихозні- ви є тупими тварюками, які сліпо вірять центральним змі
Ви тупі тварюки,які не здатні бачити брехню від змі. Ви тупі тварюки є золотою жилою для влади - тому що ви сліпо вірите всьому, що говорять олігархічні змі. Ви- тупе стадуо овець. Всі коронапсихозні в намордниках - це тупе стадо овець яке дійсно приречене бути відведеним на забій.
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22.05.2020 10:59 Ответить
ти кого називаєш тварюками?
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24.05.2020 11:22 Ответить
В чем отличия свинячего гриппа в 2009-м от сегодняшнего ковида?
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22.05.2020 10:59 Ответить
11 областей Украины и г. Киев не готовы ко второму этапу снятия карантинных ограничений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 782
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22.05.2020 10:21 Ответить
Таблица полная галиматья. Главный критерий должен быть % зараженных (больных) от численности населения. И каким боком загрузка коек к общей картине карантина. Элементарно - можно госпитализировать, а можно и "лечитесь на дому"
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22.05.2020 10:29 Ответить
Главный критерий - отношение количества выявленных больных к количеству протестированных людей. Иначе можно никого не тестировать, и все - ОК.
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22.05.2020 12:18 Ответить
Можно и так. Только в одном районе с населением 10 тыс. провели тесты 100 чел и выявили 10 больных, а в другом с населением 500 чел. провели тестов 100 тестов и выявили тоже 10 инфицированных.. Как сопоставить без количества жителей. и причем тут койки? Математические пропорции тут не работают.
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22.05.2020 12:25 Ответить
Койки - это всего лишь показатель, справляется ли система здравоохранения с данным количеством больных, или нет. Правда, в украинских реалиях, нужно 10 раз подумать, отдаваться ли в лапы этой системе или болеть дома. Власть придержащие, правда, предпочитают даже при легких симптомах лечиться в больницах, занимая чье-то место. У них, конечно, все по высшему разряду, несмотря на рассказываемые нам сказки о том, что все равны.
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22.05.2020 13:01 Ответить
В этом вопросе спешить не надо....
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22.05.2020 10:31 Ответить
Где-то вдали ржали кони их поддерживали люди, которые узнали про адаптивный? карантин.
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22.05.2020 10:47 Ответить
Ще не все вкрали як землю? Індустрія пекла.
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22.05.2020 11:24 Ответить
Экономику можете выбрасывать уже сейчас в мусорник,так как это не эпидемия а развод,всё очень просто в том даже Киеве распросите знакомых,друзей колег кто из их знакомых болел,слышал что у друзей их друзей например?большинство скажет что нет а это значит что % на миллионый город ничтожный,что даже из 100 человек нет ни одного это не пандемия,кто должен заболеть он заболеет,как в Швеции по смертях у них 3800 да,много,у нас 600 но за 2 месяца статистики например показала 100 тысяч смертей от рака,болезни сердца,цирроз печени,вся онкология,самоубийства,утонувшие,автокатастрофах ,пожарах,всё равно заболеют,только растяните во времени и ограничениям убьете тех же людей от нищеты и экономику
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22.05.2020 11:42 Ответить
Это какой-то произвол!
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22.05.2020 11:56 Ответить
Так бубут в Киеве или не будут?
Транспорт?
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22.05.2020 12:06 Ответить
вчера уже ездил на автобусе и трамвае.
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24.05.2020 11:24 Ответить
Ездить не ездил, но выходящие сказали что пропусков не требуют. Троллейбус №7.
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24.05.2020 12:08 Ответить
самое важное метро, завтра с утра должно открыться
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24.05.2020 12:50 Ответить
Не-а, в первый день не пойду!
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24.05.2020 12:51 Ответить
Да чтоб им повылазило. В Мариуполе ни одного нового случая, всего 88 заболевших и из них все уже вылечились. Какого мы не готовы к прекращению этого цирка аферистов, т.е. карантина? Твари, твари и еще раз твари.
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22.05.2020 12:33 Ответить
глава дон ога кириленко вместо того чтобы требовать запуска транспорта заявил что не спешит
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24.05.2020 11:14 Ответить
https://www.dialog.ua/war/207969_1590242146 это ссылка где об этом сказано
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24.05.2020 11:17 Ответить
 
 