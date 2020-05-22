11 областей Украины и г. Киев не готовы ко второму этапу снятия карантинных ограничений, - Минздрав. СПИСОК
По состоянию на 22 мая 11 областей Украины и г. Киев не готовы перейти ко второму этапу снятия карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава, опубликованные 22 мая.
Так, согласно данным ведомства, к дальнейшему снятию ограничений не готовы следующие области: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области. Также не готов и г. Киев.
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Напомним, по состоянию на утро 22 мая в Украине зафиксированы 442 новых случая COVID-19: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек.
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Ви тупі тварюки,які не здатні бачити брехню від змі. Ви тупі тварюки є золотою жилою для влади - тому що ви сліпо вірите всьому, що говорять олігархічні змі. Ви- тупе стадуо овець. Всі коронапсихозні в намордниках - це тупе стадо овець яке дійсно приречене бути відведеним на забій.
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