11 областей Украины и г. Киев не готовы ко второму этапу снятия карантинных ограничений, - Минздрав. СПИСОК

По состоянию на 22 мая 11 областей Украины и г. Киев не готовы перейти ко второму этапу снятия карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава, опубликованные 22 мая.

Так, согласно данным ведомства, к дальнейшему снятию ограничений не готовы следующие области: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области. Также не готов и г. Киев.









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина перешла к адаптивной модели карантина. ИНФОГРАФИКА

Напомним, по состоянию на утро 22 мая в Украине зафиксированы 442 новых случая COVID-19: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек.