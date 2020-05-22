С 1 июня будут возобновлены межобластные перевозки всеми видами транспорта, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что во время следующего этапа смягчения карантина, с 1 июня, будут возобновлены межобластные перевозки всеми видам транспорта.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы принимаем решение относительно того или иного смягчения на разных этапах выхода из карантина, мы, в том числе, смотрим на эпидемическую ситуацию, которая есть в разных странах мира", - объяснил Степанов.

"Следующий этап у нас начинается 1 июня. Начиная с 1 июня в стране будет возобновлена работа фитнес-центров. Также будут возобновлены межобластные перевозки всеми видами транспорта", - отметил Степанов.

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