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Новости Коронавирус и карантин
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С 1 июня будут возобновлены межобластные перевозки всеми видами транспорта, - Степанов

С 1 июня будут возобновлены межобластные перевозки всеми видами транспорта, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что во время следующего этапа смягчения карантина, с 1 июня, будут возобновлены межобластные перевозки всеми видам транспорта.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы принимаем решение относительно того или иного смягчения на разных этапах выхода из карантина, мы, в том числе, смотрим на эпидемическую ситуацию, которая есть в разных странах мира", - объяснил Степанов.

"Следующий этап у нас начинается 1 июня. Начиная с 1 июня в стране будет возобновлена работа фитнес-центров. Также будут возобновлены межобластные перевозки всеми видами транспорта", - отметил Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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суперкрила -о о
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22.05.2020 10:30 Ответить
Але чи буде тепер відпустка ще невідомо.
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22.05.2020 10:42 Ответить
с межобластными - зря торопитесь
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22.05.2020 11:38 Ответить
Это почему? Еще дома посидеть захотелось?
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22.05.2020 12:45 Ответить
 
 