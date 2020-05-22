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В РФ за сутки зафиксированы рекордные 150 смертей от COVID-19, всего более 326 тыс. инфицированных
Суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России остается примерно на одном уровне третьи сутки подряд, число летальных исходов в сутки - самое большое за весь период коронавирусной ситуации в России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Выявлены 8 894 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции.
Зафиксированы 150 летальных исходов, всего от осложнений скончались уже 3 249 человек. Выздоровели за сутки 7 144 пациента, всего вылечившихся 99 825.
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Рашка на втором месте в мире по заболеваемости и на двадцатом по смертности.
Кто-то верит в супер-эффективность кацапской медицины?
причём эти люди сосредоточены в основном в мацкве.
2) РФ делает дикое количество проб (уже под 7.5 миллионов). Выявляются больные без симптомов, каких бы не нашли во многих странах.
3) таки да, неплохо работает медицина, у меня есть российский кабельный канал для медиков. Там сейчас постоянно делятся опытом как лечить, выдвигают разные способы лечения и обсуждают их
4) в РФ стали целенаправленно стали искать и собирать кровь с антителами. Этой кровью можно достаточно неплохо лечить от коронавируса.
2. Пробы делает теми "тестами" от которых даже Белорусь отказалась.
3. Та "хорошая" медицина существует в 2-3 больницах в 5-7 городах-миллионниках, а в остальных 99% Пассии, даже санитаров не хватает.
4. с существующей на Рассии эпидемией СПИДа - успехов в таком лечении коронавируса!
2 Ну во первых сейчас работают уже третьим или четвёртым поколением тех тестов. Качество и скорость определения повысились значительно. Во вторых, припомните мотивы по каким Белоруссия отказалась? Лукашенко заявил примерно следующее: "Делаем тест, он положительный, а у человека нет никаких симптомов! Что это за тест, здорового человека в больницу ложим!". Так ясен хрен будут люди с положительным тестом, но без симптомов. этот вирус почти в половине случаев вообще не показывает симптомов. То что Лукашенко отказался - очень не умный шаг.
3) да, уровень медицины разный, но достаточный для того чтоб не ложить людей в палатках в парке. Я живу во вполне провинциальном городке, на 60 000 жителей. У нас под госпиталь отдали центральную больницу, из 4 корпусов по 3 - 5 этажей, с более 500 коек в почти десятке отделений. А лежит там сейчас около 20 человек с короновирусом. Запас огромный.
4) Прежде чем у человека будут брать кровь - ему с неделю будут брать анализы. Статус донора - заслужить достаточно не просто. (кстати у меня в цеху из 25 человек коллектива - 2 заслуженных донора крови, я знаю как оно делается)
В попытках убедить весь остальной мир в том, насколько у вас "все хорошо" и "все круто".
Вы убеждаете в этом только свое стадо.
И от этого намного БОЛЬШЕ сами страдаете.
Ведь если все круто и все хорошо - ничего исправлять НЕ НАДО!
По этому и дохните на самом деле больше всех.
Мне совершенно ПОФИГ сколько у вас там в статистике будет нарисовано - хоть как в Северной Корее заявите, что "вируса нет!"