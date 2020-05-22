В РФ за сутки зафиксированы рекордные 150 смертей от COVID-19, всего более 326 тыс. инфицированных

Суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России остается примерно на одном уровне третьи сутки подряд, число летальных исходов в сутки - самое большое за весь период коронавирусной ситуации в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Выявлены 8 894 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции.

Зафиксированы 150 летальных исходов, всего от осложнений скончались уже 3 249 человек. Выздоровели за сутки 7 144 пациента, всего вылечившихся 99 825.

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