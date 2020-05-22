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Новости Коронавирус и карантин
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В РФ за сутки зафиксированы рекордные 150 смертей от COVID-19, всего более 326 тыс. инфицированных

В РФ за сутки зафиксированы рекордные 150 смертей от COVID-19, всего более 326 тыс. инфицированных

Суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России остается примерно на одном уровне третьи сутки подряд, число летальных исходов в сутки - самое большое за весь период коронавирусной ситуации в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Выявлены 8 894 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции.

Зафиксированы 150 летальных исходов, всего от осложнений скончались уже 3 249 человек. Выздоровели за сутки 7 144 пациента, всего вылечившихся 99 825.

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Автор: 

карантин (16729) россия (95388) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
У РФ за добу зафіксовано рекордні 150 смертей від COVID-19, загалом понад 326 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 3771
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22.05.2020 10:53
+13
Ну-да... ну-да...
Рашка на втором месте в мире по заболеваемости и на двадцатом по смертности.
Кто-то верит в супер-эффективность кацапской медицины?
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22.05.2020 11:02
+9
эй, тролли кацапские! Чего не кричите, что в рашке ковида нет, никакой карантин не нужен!? А про Украину аж на гавно исходите!
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22.05.2020 11:24
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У РФ за добу зафіксовано рекордні 150 смертей від COVID-19, загалом понад 326 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 3771
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22.05.2020 10:53 Ответить
а дурантин та садистский.... это я про его противоэпидемическую "эффективность"
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22.05.2020 10:53 Ответить
що мені "подобається" в ботах - що вони навіть не намагаються поміняти свою думку не зважаючи на ніякі обставини
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22.05.2020 14:43 Ответить
ты о чём?
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22.05.2020 14:47 Ответить
про те, що продовжують строчити про неефективність протиепідеміологічних заходів коли в нас +9 загиблих а на расєї +150 і Бєларусь не сильно відстала з +5
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22.05.2020 16:08 Ответить
так неэффективные и есть, если не мухлевать в расчётах.
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22.05.2020 18:21 Ответить
Ви вважаєте у нас більша смертність ніж на расєє чи Білорусі?
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24.05.2020 17:06 Ответить
нет. я про смертность "с вирусом". дурантин тоже убивает, но эти цифры не так просто получить. мухлёж в том, что пытаются впарить, что он (дурантин) ничего не стоит.
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24.05.2020 17:10 Ответить
Хай їм радять так продовжувати деякі наші тролі.
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22.05.2020 10:54 Ответить
Почему в Москве такая большая смертность?Потому что вместо принятия, в свои храмы, Святого Бизантийского огня из страны Огней- ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим)=ОдЭр(Огня муж-ТарТар или АзАта=младший Отец-уеЗДы)БэйДжана взяли их из Израиля.Хотя Никольский собор в Москве это Янах Ала(Улу)-Горящий древний.
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22.05.2020 10:57 Ответить
Ну-да... ну-да...
Рашка на втором месте в мире по заболеваемости и на двадцатом по смертности.
Кто-то верит в супер-эффективность кацапской медицины?
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22.05.2020 11:02 Ответить
нет. но я верю, что в кацапстане довольно мало (по сравнению с той же Испанией) людей, которым черти давно в аду прогулы ставят. а чё?
причём эти люди сосредоточены в основном в мацкве.
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22.05.2020 14:49 Ответить
1) в РФ эпидемия началась позже чем в странах лидерах по смертности. Вирус научились гораздо эффективнее лечить, чем это было в марте - апреле.
2) РФ делает дикое количество проб (уже под 7.5 миллионов). Выявляются больные без симптомов, каких бы не нашли во многих странах.
3) таки да, неплохо работает медицина, у меня есть российский кабельный канал для медиков. Там сейчас постоянно делятся опытом как лечить, выдвигают разные способы лечения и обсуждают их
4) в РФ стали целенаправленно стали искать и собирать кровь с антителами. Этой кровью можно достаточно неплохо лечить от коронавируса.
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22.05.2020 18:43 Ответить
1. На дальнем востоке началось раньше, чем в Европе.
2. Пробы делает теми "тестами" от которых даже Белорусь отказалась.
3. Та "хорошая" медицина существует в 2-3 больницах в 5-7 городах-миллионниках, а в остальных 99% Пассии, даже санитаров не хватает.
4. с существующей на Рассии эпидемией СПИДа - успехов в таком лечении коронавируса!
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22.05.2020 18:51 Ответить
1 На данный момент в мире 12 стран имеют более 100 000 заболевших. Позже России в этот "клуб" вступили только Бразилия, Индия и Перу. И что с того что на Дальнем Востоке были заболевшие, если их были десятки (да и сейчас по 1 - 2 000 на регион), а через месяц - два появились страны где их было более 100 000?
2 Ну во первых сейчас работают уже третьим или четвёртым поколением тех тестов. Качество и скорость определения повысились значительно. Во вторых, припомните мотивы по каким Белоруссия отказалась? Лукашенко заявил примерно следующее: "Делаем тест, он положительный, а у человека нет никаких симптомов! Что это за тест, здорового человека в больницу ложим!". Так ясен хрен будут люди с положительным тестом, но без симптомов. этот вирус почти в половине случаев вообще не показывает симптомов. То что Лукашенко отказался - очень не умный шаг.
3) да, уровень медицины разный, но достаточный для того чтоб не ложить людей в палатках в парке. Я живу во вполне провинциальном городке, на 60 000 жителей. У нас под госпиталь отдали центральную больницу, из 4 корпусов по 3 - 5 этажей, с более 500 коек в почти десятке отделений. А лежит там сейчас около 20 человек с короновирусом. Запас огромный.
4) Прежде чем у человека будут брать кровь - ему с неделю будут брать анализы. Статус донора - заслужить достаточно не просто. (кстати у меня в цеху из 25 человек коллектива - 2 заслуженных донора крови, я знаю как оно делается)
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22.05.2020 19:17 Ответить
Ватник, ты - смешон.
В попытках убедить весь остальной мир в том, насколько у вас "все хорошо" и "все круто".
Вы убеждаете в этом только свое стадо.
И от этого намного БОЛЬШЕ сами страдаете.
Ведь если все круто и все хорошо - ничего исправлять НЕ НАДО!
По этому и дохните на самом деле больше всех.
Мне совершенно ПОФИГ сколько у вас там в статистике будет нарисовано - хоть как в Северной Корее заявите, что "вируса нет!"
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22.05.2020 20:23 Ответить
Более 500 000 сиририйцев убила россииская федерация в Сирии. Не знаю сколько там вымрет от ковида. Но россияне которые не успели уехать из рашки заплатят дорогую цену и за поддержку пуйловского режима и за присутствие при нем. Россииской федерации не станет, но прежде через жернова Путин пропустить все ее население.
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22.05.2020 11:10 Ответить
Все говорят и в зарубежной прессе писали что Кадырку с двусторонним воспалением легких и прогрессирующим ковидом , срочно в Москву доставили.
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22.05.2020 11:04 Ответить
У РФ за добу зафіксовано рекордні 150 смертей від COVID-19, загалом понад 326 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 3869
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22.05.2020 11:07 Ответить
Бразилія сьогодні дожене.
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22.05.2020 11:17 Ответить
эй, тролли кацапские! Чего не кричите, что в рашке ковида нет, никакой карантин не нужен!? А про Украину аж на гавно исходите!
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22.05.2020 11:24 Ответить
они просто их за людей не считают.
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22.05.2020 12:27 Ответить
Який там вірус, їх "пальонка" косить.
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22.05.2020 12:43 Ответить
 
 