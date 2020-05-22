Количество ПЦР-тестов на COVID-19 увеличат за счет лабораторий ВИЧ-центров и Госпродпотребслужбы: сегодня будет принято необходимое решение, - Степанов
Министерство здравоохранения намерено увеличить количество ПЦР-тестирований на коронавирус, проводить их в лабораториях ВИЧ-центров и Госпродпотребслужбы.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время количество ПЦР-тестирований, которые мы проводим за день, колеблется от 8 до 9 тыс. Это те возможности и мощности наших лабораторий, которые сейчас задействованы. Но у нас есть стратегия расширения ПЦР-тестирований. Мы договорились, чтобы проводить ПЦР-тестирование на оборудовании в лабораториях, установленных в центрах борьбы с ВИЧ. Сейчас происходит настройка этого оборудования, и мы начинаем проводить тестирование. Также мы обратились в Госпродпотребслужбу, чтобы на установленном в их лабораториях оборудовании мы тоже могли начать тестировать ПЦР. Думаю, что сегодня будет принято соответствующее решение, и мы начнем тестирование в их лабораториях", - сказал он, добавив, что ранее Минздрав смог за полтора месяца нарастить количество ПЦР-тестирований с 700 тестов в сутки до почти 9 тыс.
Министр добавил, что также будет внедрятся ИФА-тестирование, однако для постановки диагноза по-прежнему будут использовать исключительно ПЦР-тесты.
"Что касается ИФА-тестирования, то лаборатории установлены практически во всех многопрофильных больницах, в том числе и в районных. Алгоритм, кому именно и при каких обстоятельствах проводят ИФА-тестирование, был утвержден Минздравом. Мы будем закупать эти тесты централизованно, кроме того их должны закупать децентрализовано – это может сделать любая больница, район или область", - отметил министр.
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https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
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