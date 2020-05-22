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Новости Коронавирус и карантин
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Количество ПЦР-тестов на COVID-19 увеличат за счет лабораторий ВИЧ-центров и Госпродпотребслужбы: сегодня будет принято необходимое решение, - Степанов

Количество ПЦР-тестов на COVID-19 увеличат за счет лабораторий ВИЧ-центров и Госпродпотребслужбы: сегодня будет принято необходимое решение, - Степанов

Министерство здравоохранения намерено увеличить количество ПЦР-тестирований на коронавирус, проводить их в лабораториях ВИЧ-центров и Госпродпотребслужбы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время количество ПЦР-тестирований, которые мы проводим за день, колеблется от 8 до 9 тыс. Это те возможности и мощности наших лабораторий, которые сейчас задействованы. Но у нас есть стратегия расширения ПЦР-тестирований. Мы договорились, чтобы проводить ПЦР-тестирование на оборудовании в лабораториях, установленных в центрах борьбы с ВИЧ. Сейчас происходит настройка этого оборудования, и мы начинаем проводить тестирование. Также мы обратились в Госпродпотребслужбу, чтобы на установленном в их лабораториях оборудовании мы тоже могли начать тестировать ПЦР. Думаю, что сегодня будет принято соответствующее решение, и мы начнем тестирование в их лабораториях", - сказал он, добавив, что ранее Минздрав смог за полтора месяца нарастить количество ПЦР-тестирований с 700 тестов в сутки до почти 9 тыс.

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Министр добавил, что также будет внедрятся ИФА-тестирование, однако для постановки диагноза по-прежнему будут использовать исключительно ПЦР-тесты.

"Что касается ИФА-тестирования, то лаборатории установлены практически во всех многопрофильных больницах, в том числе и в районных. Алгоритм, кому именно и при каких обстоятельствах проводят ИФА-тестирование, был утвержден Минздравом. Мы будем закупать эти тесты централизованно, кроме того их должны закупать децентрализовано – это может сделать любая больница, район или область", - отметил министр.

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карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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22.05.2020 10:50 Ответить
Госпродпотребслужбы...?А кто взятки платить будет ---- МОЗ ? Эта структура никогда без них не работала
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22.05.2020 10:54 Ответить
о, за рахунок госпотреб ... це будуть плутать з рибою і м"ясом пробірки. буде круче чим у отого президента, що манго на тест віддав. )))))
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22.05.2020 11:08 Ответить
Из-за баранавируса у нас побеждены и вич,и туберкулёз,и рак.Шах и мат короче.
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22.05.2020 11:36 Ответить
Тут же показатели заболеваемости вырастут за пределы нормы для смягчения карантина. И... Опять здравствуй, суровый режим! Так они видно планируют.
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22.05.2020 11:56 Ответить
"Количество ПЦР-тестов на COVID-19 увеличат за счет лабораторий ВИЧ-центров и Госпродпотребслужбы" - На утро 22 мая зафиксированы 442 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 20 148, летальных - 588. -
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве и причинах смертей украинцев в период с января по февраль 2020 года.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них:
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
...
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22.05.2020 12:07 Ответить
Тот же Комаровский давно уже говорил, что нужно смотреть именно отношение количества выявленных случаев к общему количеству протестированных. Только такой показатель имеет хоть какой-то смысл! Иначе: ноль тестов - все ГУД, протестировали все население - УЖАС-УЖАС.
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22.05.2020 12:10 Ответить
Це рішення можна було прийняти ще два місяці тому. Динозаври якісь.
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22.05.2020 12:22 Ответить
 
 