За сутки на Киевщине зафиксировали 28 случаев COVID-19, всего 1344 инфицированных, - ОГА
За время пандемии коронавируса в Киевской области выздоровели 260 человек, среди них 23 ребенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
По данным Киевского областного лабораторного центра, по состоянию на 10:00 официально подтверждено 1344 случая заболевания коронавирусом (в т.ч. 112 детей и 242 медработника (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 28.
Из них на стационарном лечении - 209, на самоизоляции - 1107 человек.
Выздоровели 260 человек (в т.ч. 23 ребенка).
За время пандемии умерло 30 человек.
За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3997 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 56 сообщений о подозрении.
Установлено медицинское наблюдение за 6182 контактными лицами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль