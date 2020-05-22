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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Киевщине зафиксировали 28 случаев COVID-19, всего 1344 инфицированных, - ОГА

За сутки на Киевщине зафиксировали 28 случаев COVID-19, всего 1344 инфицированных, - ОГА

За время пандемии коронавируса в Киевской области выздоровели 260 человек, среди них 23 ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

По данным Киевского областного лабораторного центра, по состоянию на 10:00 официально подтверждено 1344 случая заболевания коронавирусом (в т.ч. 112 детей и 242 медработника (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 28.

Из них на стационарном лечении - 209, на самоизоляции - 1107 человек.

Выздоровели 260 человек (в т.ч. 23 ребенка).

За время пандемии умерло 30 человек.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3997 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 56 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 6182 контактными лицами.

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