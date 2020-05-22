За два месяца инспекторы по парковке выписали штрафов на 4,6 млн грн, - КГГА

За последние два месяца эвакуированы 8539 транспортных средств, которые существенно препятствовали движению. Инспекторы по парковке за это время вынесли 9168 постановлений на общую сумму штрафов 4 666 750 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Больше всего нарушителей штрафовали за парковку автомобиля на пешеходном переходе - 54% от общего количества постановлений, вынесенных за май. Среди других - парковка на полосе общественного транспорта, выездах с прилегающих территорий, парковки на перекрестках, остановках общественного транспорта.

"Постоянными местами отработки инспекции по парковке являются больницы, обеспечивающие борьбу с коронавирусом и выезды скорой. Также особое внимание уделяется полосам общественного транспорта и пешеходным переходам. Сейчас мы продолжаем работать над внедрением в Киеве автоматизированной системы контроля оплаты стоимости услуг по парковке. Эта система позволит в разы увеличить проверку оплаты парковки, что принесет значительные поступления в городской бюджет и дисциплинирует водителей", - сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов.

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