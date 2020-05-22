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За два месяца инспекторы по парковке выписали штрафов на 4,6 млн грн, - КГГА

За два месяца инспекторы по парковке выписали штрафов на 4,6 млн грн, - КГГА

За последние два месяца эвакуированы 8539 транспортных средств, которые существенно препятствовали движению. Инспекторы по парковке за это время вынесли 9168 постановлений на общую сумму штрафов 4 666 750 грн.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Больше всего нарушителей штрафовали за парковку автомобиля на пешеходном переходе - 54% от общего количества постановлений, вынесенных за май. Среди других - парковка на полосе общественного транспорта, выездах с прилегающих территорий, парковки на перекрестках, остановках общественного транспорта.

"Постоянными местами отработки инспекции по парковке являются больницы, обеспечивающие борьбу с коронавирусом и выезды скорой. Также особое внимание уделяется полосам общественного транспорта и пешеходным переходам. Сейчас мы продолжаем работать над внедрением в Киеве автоматизированной системы контроля оплаты стоимости услуг по парковке. Эта система позволит в разы увеличить проверку оплаты парковки, что принесет значительные поступления в городской бюджет и дисциплинирует водителей", - сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов.

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КГГА (2978) парковка (288) штраф (1283)


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в США еще жоще! только еще бы сделали побольше стоянок. Нужно все новые дома строить с удобными подземными парковками!
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22.05.2020 11:02 Ответить
а казали, карантин був.
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22.05.2020 11:05 Ответить
Не знаю кому они их там выписывают, но ежедневно наблюдаю, как разные фуры и микроавтобусы паркуют рядом с пешеходными переходами.
А потом пишут, что пешеход внезапно выскочил под автомобиль и погиб на пешеходном переходе.
Так, если бы у пешехода и водителя был нормальный обзор, то первый бы не выскочил, а второй успел бы вовремя притормозить.
Одна показуха.
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22.05.2020 11:08 Ответить
Если бы количество выписанных штрафов равнялось реальному количеству нарушений, Украина бы буквально за пару лет стала одной из богатейших стран Европы.
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22.05.2020 11:14 Ответить
Виписали - це добре. Ви їх отримали?
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22.05.2020 12:12 Ответить
 
 