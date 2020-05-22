Больницы первой и второй волны в Черновицкой области уже заполнены, - замглавы Минздрава Микичак

В Черновицкой области определенные для приема больных с COVID-19 больницы первой и второй волны уже заполнены.

Об этом на брифинге 22 мая сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В каждой области есть определенные Департаментом здравоохранения больницы. Они согласованы с Минздравом, эти больницы для больных коронавирусом. У нас в разных областях разная ситуация. Например, Черновицкая область, где больницы первой волны, второй волны заполнены, а есть области, где заболеваемость достаточно низкая", - сказала она.

Микичак отметила, что в разных областях разное количество определенных больниц для больных коронавирусом.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов в четверг, 21 мая, посетили с рабочей поездкой Черновицкую область.

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По состоянию на 22 мая в Украине лабораторно подтверждено 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.

Наибольшее число случаев за последние сутки зафиксировано во Львовской области - 65, Черновицкой - 63 и г. Киев - 47.

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