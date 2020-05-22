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Новости Коронавирус и карантин
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Больницы первой и второй волны в Черновицкой области уже заполнены, - замглавы Минздрава Микичак

Больницы первой и второй волны в Черновицкой области уже заполнены, - замглавы Минздрава Микичак

В Черновицкой области определенные для приема больных с COVID-19 больницы первой и второй волны уже заполнены.

Об этом на брифинге 22 мая сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В каждой области есть определенные Департаментом здравоохранения больницы. Они согласованы с Минздравом, эти больницы для больных коронавирусом. У нас в разных областях разная ситуация. Например, Черновицкая область, где больницы первой волны, второй волны заполнены, а есть области, где заболеваемость достаточно низкая", - сказала она.

Микичак отметила, что в разных областях разное количество определенных больниц для больных коронавирусом.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов в четверг, 21 мая, посетили с рабочей поездкой Черновицкую область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки 63 новых случая COVID-19, - ОГА

По состоянию на 22 мая в Украине лабораторно подтверждено 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.

Наибольшее число случаев за последние сутки зафиксировано во Львовской области - 65, Черновицкой - 63 и г. Киев - 47.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Санитарный вертолет заступил на круглосуточное дежурство в Черновицкой области: будет транспортировать пациентов с COVID-19, - МВД. ФОТОрепортаж

больница (1437) Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Это всё "дурантин и змова ж*домассонов, маска - намордник для рабов". Всё правильно, идиоты?
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22.05.2020 11:16
+2
Ага, якраз пора скасовувати карантин
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22.05.2020 11:19
+2
Никита, дам подсказку - головой можно не только кушать, а и думать, хотя бы раз за день, ежели, конечно, не напряжно. Очередной "мыслитель", мнящий остальных за идиотов на основании своего же слабоумия. Или просто рюззотролль из-за поребрика.
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22.05.2020 11:32
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Это всё "дурантин и змова ж*домассонов, маска - намордник для рабов". Всё правильно, идиоты?
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22.05.2020 11:16 Ответить
Ага, якраз пора скасовувати карантин
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22.05.2020 11:19 Ответить
Никита, дам подсказку - головой можно не только кушать, а и думать, хотя бы раз за день, ежели, конечно, не напряжно. Очередной "мыслитель", мнящий остальных за идиотов на основании своего же слабоумия. Или просто рюззотролль из-за поребрика.
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22.05.2020 11:32 Ответить
він стисло перелічив аргументацію кремлєботів та троллів Co-idiots.
То що не так?
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22.05.2020 19:17 Ответить
нагла брехня. лікарні порожні так як і по всій Україні.так і по цілому світу .
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22.05.2020 11:32 Ответить
"Лікарні першої та другої хвилі в Чернівецькій області вже заповнені, - заступник голови МОЗ Микичак" - прийдеться вас трамбувати у медзаклади спеціального профілю,де всі палати №6!
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22.05.2020 11:32 Ответить
Там вертолёты Авакова дежурят и должны развозить больных по другим регионам,где нагрузка на врачей меньше.Мы- Украина и Санжар не должно быть!Хотя честно ,единственное спасение-тотальный масочный режим и дистанция.За ненадлежащее ношение масок нужен админштраф в тысячи две на первый раз.Всё должно работать,но масочный режим ,дистанция.Я лично за полтора месяца ни разу не менял китайскую маску, купленную на стройку еще несколько лет назад за копейки.Я её замачивал растворе жидкого мыла для рук,оставлял на ночь,потом интенсивно, но нежно полоскал до полного исчезновеия запаха и вывешивал сушиться на солнце.При ношении я брызгал пшикалкой с перекисью на маску,под маску на руки и лицо.Прошло 2 месяца,а на закупы я хожу регулярно , пока Бог миловал.Правда ,брови стали обесцвеченные.
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22.05.2020 11:39 Ответить
Вертолет только один,больных реально негде лечить и некому по большому счету - многие врачи или уволились или сами заболели.Есть врачи-добровольцы с Днепра - им большой респект,также респект Филатову от Черновцов за выделенную машину скорой помощи!
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22.05.2020 11:52 Ответить
Больницы заполнены и уже давно - тут живу и ситуацию знаю...и то в больничку положат только в тяжелых случаях,а остальные лечатся дома.В городе мест нет - думали по районам лечить больных на базе райбольниц но там ситуация такая же - как минимум в одной из районок нет даже воды в инфекционном отделении. За позавчера умерло пять человек,за вчера-сегодня пока нет инфы. Так что ситуация действительно тяжелая - и идиоты те кто считает коронавирус нае...ловом и выдумкой - это мое мнение. Берегите себя для своего же блага!
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22.05.2020 11:47 Ответить
Нет слов.одни матюки к верховной власти!Мы одна страна,а область бросили на растерзание эпидемии.Это действительно преступление! У нас в Черновцах маленькая Италия и Нью-йорк и всем -по барабану!Все топчутся в песочницах за мнимую зраду,а люди мрут .Тихо мрут брошенные родной страной!
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22.05.2020 12:03 Ответить
Шо ? І поїздка такої моцної делегації не допомогла ? Вірус не відступив навіть перед міністром МВС ?
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22.05.2020 12:25 Ответить
І...? посєтілі...І? І ЩО? "Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов в четверг, 21 мая, посетили с рабочей поездкой Черновицкую областьИсточник: https://censor.net.ua/n3197276 " посєтітєлі... Аваков і Нємчінов особо... хоча всі троє.
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22.05.2020 16:53 Ответить
 
 