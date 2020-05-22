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Члены ЦИК получили в апреле более 300 тыс. грн "урезанных" зарплат. ДОКУМЕНТ

Члены ЦИК получили в апреле более 300 тыс. грн

Несмотря на ограничение зарплат чиновников на время карантина, 15 из 17 членов Центральной избирательной комиссии получили зарплаты в апреле от 244 000 до 362 000 грн.

Об этом говорится в официальном ответе секретариата ЦИК на информационный запрос LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Главе ЦИК Олегу Диденко за апрель начислили 321 815 грн: должностной оклад – 60 057 грн, надбавка за выслугу лет – 14 414 грн, персональная надбавка – 52 130 грн, надбавка за интенсивность труда – 60 057 грн, зарплата за время пребывания в отпуске – 28 512 грн, материальная помощь и оздоровление – 248 322 грн, ограничения зарплаты согласно закону о госбюджете на 2020 год - 141 676 грн.

Заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик получил 325 000 грн: должностной оклад – 54 051 грн, надбавка за выслугу лет - 27 026 грн, персональная надбавка – 56 754 грн, надбавка за интенсивность труда – 54 051 грн, зарплата за пребывание в отпуске – 28 592 грн, материальная помощь на оздоровление – 251 374 грн, ограничение зарплаты составило 46 902 грн.

Члены ЦИК получили в апреле более 300 тыс. грн урезанных зарплат 01
Члены ЦИК получили в апреле более 300 тыс. грн урезанных зарплат 02
Члены ЦИК получили в апреле более 300 тыс. грн урезанных зарплат 03
Члены ЦИК получили в апреле более 300 тыс. грн урезанных зарплат 04

Замглавы ЦИК Виталий Плукарь получил 308 197 грн зарплаты: должностной оклад - 48 646 грн, надбавка за выслугу лет – 16 053 грн, персональная надбавка – 45 290 грн, надбавка за интенсивность – 48 646 грн, зарплата за пребывание в отпуске – 26 568 грн, материальная помощь – 241 145 грн, ограничения по зарплате – 118 153 грн.

Секретарь комиссии Елена Гатауллина - 299 991 грн: должностной оклад – 51 349 грн, надбавка за выслугу лет – 1540 грн, персональная надбавка – 37 022 грн, надбавка за интенсивность – 51 349 грн, зарплата за пребывание в отпуске – 32 889 грн, материальная помощь на оздоровление – 224 370, ограничения по зарплате – 98 528 грн.

"Премия за апрель 2020 года членам ЦИК не насчитывалась", - отметили в секретариате ЦИК.

В ЦИК предоставили также данные о зарплате за февраль-март 2020 года главы ЦИК, его замов и секретаря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн., - "слуга народа" Безгин

Автор: 

ЦИК (3644) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+17
Цей склад ЦВК ще не проводив жодних масштабних виборів...
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22.05.2020 11:24
+15
Ох*еть, кричали гости. Это ж такая сложная работа - бюллетени считать. Особенно тяжело работает секретарь комиссии, наверное.
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22.05.2020 11:23
+15
чиновництво у найбіднішій країні Європи..
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22.05.2020 11:23
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Правила форума Совет форумчан
Ох*еть, кричали гости. Это ж такая сложная работа - бюллетени считать. Особенно тяжело работает секретарь комиссии, наверное.
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22.05.2020 11:23 Ответить
Цей склад ЦВК ще не проводив жодних масштабних виборів...
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22.05.2020 11:24 Ответить
потому и за интенсивность так мало ("урезанные").а вот осенью,когда выборы пойдут-тогда держись
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22.05.2020 11:28 Ответить
Не сложная а нужная. . Скоро выбор в местную власть, а сам бубочка на второй срок уже засобирался. "Комиссаров" из ЦИК кормить надо
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22.05.2020 11:32 Ответить
"Какая разница...", скаже зе-клоун,
можливо тільки зе-народу не буде нарешті по-ху..., адже кишені у більшості вже майже порожні та і роботи немає.
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22.05.2020 12:38 Ответить
чиновництво у найбіднішій країні Європи..
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22.05.2020 11:23 Ответить
Конец эпохи бедности!
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22.05.2020 11:29 Ответить
ты за них голосовал - почему теперь возмущаешься - аааа - нае.... обманули наивного,да?)))))
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22.05.2020 12:14 Ответить
Останній раз голосував у 2014 за нвйсолодшого..потім втратив віру у демократичні інституції..та і вибору цього разу не було..
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22.05.2020 12:18 Ответить
так вы не имеете морального права кого то критиковать - по тому шо даже элементарного не делаете - а все начинается с себя - точка
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22.05.2020 12:23 Ответить
Я маю повне моральне право не голосувати за різні сорти гімна, які мене підсовує псевдодемократична система олігархату..
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22.05.2020 12:27 Ответить
все даже тяжелей чем мне казалось - au revoir)) даааа..))
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22.05.2020 12:31 Ответить
Не хай щастить..)
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22.05.2020 12:33 Ответить
Члены ЦИК получили в апреле более 300 тыс. грн "урезанных" зарплат - Цензор.НЕТ 3452
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22.05.2020 11:23 Ответить
материальная помощь и оздоровление - 248 322 грн

Нищеброд!
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22.05.2020 11:24 Ответить
вот и выборов ещё не было,а заоблачные зарплаты налицо.Так же налицо ложь,что в интересах экономии сделали зарплаты соответственными украинскому уровню.Такие зарплаты за такую работу ещё не во всех европейских странах получают.А тут ещё зеленский выставил на продажу украинскую землю "по требованию МВФ" у которой занимаем постоянно тденьги...А деньги вот они,на поверхности.НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ зарплаты и другие денежные довольствия чиновничьего аппарата.и НЕУПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ олигархами,превышающие сумму займа у МВФ
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22.05.2020 11:24 Ответить
пи@дец.... работают с@ки !!!!

Члены ЦИК получили в апреле более 300 тыс. грн "урезанных" зарплат - Цензор.НЕТ 9618
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22.05.2020 11:24 Ответить
Дождутся собаки, что народ кожу с них живьем сдирать будет!
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22.05.2020 11:25 Ответить
Члены ЦИК получили в апреле более 300 тыс. грн "урезанных" зарплат - Цензор.НЕТ 1948
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22.05.2020 11:27 Ответить
пора наверное волонтерам поручать проводить выборы.а этих -на заслуженный отдых,на среднюю по стране пенсию.
даже молодых.ибо выгоднее им платить досрочную пенсию,чем оплачивать их "труд".
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22.05.2020 11:30 Ответить
З такими з/п і пенсіями 95% від окладу, вони з голоду точно не здохнуть!
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22.05.2020 11:52 Ответить
на среднюю по стране пенсию.
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22.05.2020 15:02 Ответить
Так что там зеленая макака верещала про "5/6000 гривень это не бедность"?))
Зебилье,вы все вытираетесь?😀
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22.05.2020 11:32 Ответить
дно
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22.05.2020 11:35 Ответить
Идет наглый и открытый подкуп членов избирательной комиссии со стороны действующей власти причем с масштабами гораздо большими ,чем при Януковиче. Задача простая - ликвидировать честные,конкурентные, демократические выборы в Украине вообще.Хотят сделать как в России, где результаты выборов делаются в Администрации президента РФ.
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22.05.2020 11:39 Ответить
Зубажілий ЦВК! По пів вареника скинемось голодуючим члєнам?..
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22.05.2020 11:41 Ответить
І тішина... Жодного зєофіла! Як повиздихали захисники зеленої плісняви!
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22.05.2020 11:53 Ответить
"А Васька слушает, да ест". Русский баснописец прозорливо судьбу Украины предсказал.
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22.05.2020 11:57 Ответить
""Премия за апрель 2020 года членам ЦИК не насчитывалась", - отметили в секретариате ЦИК. "
Это еще премия "не насчитывалась", в мае насчитают!
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22.05.2020 11:57 Ответить
Litve zarplati gorazdo skromnej predsedatel so vsemi nadbavkami 3000 evro,zami 1500 evro.Riadovyje toze okolo 1500 evro v mesiac srednem eto so vsemi nadbavkami
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22.05.2020 11:57 Ответить
Mozet vam nuzni nasi specialisty te budet desevle i rabotat budet luce
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22.05.2020 11:58 Ответить
В данном случае все ясно, тратить время и бабки на расследование нет необходимости, можно сразу отправлять этих тварей, новых лиц, на нары, причем высчитать все наворованое бабло, если наказание не будет, тогда под суд отправить паяца за соучастие.
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22.05.2020 12:01 Ответить
Погано, що вдіяти нічого не можна. Високі зарплатні і відсутність совісті. А той, хто не згоден, буде знищений кулею лівоохоронців. Нічого іншого людство ще не придумало.
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22.05.2020 12:35 Ответить
Бред сивої кобили.
Во всіх демократичних правових державах (навіть в твоїй Німеччині) це вирішено. Лише в середньовічних мафіозно-феодальних країнах (типу України) ще досі "нічого не можна вдіяти". Рецепт на поверхні. Закон про (брутто-)зарплати бюджетників (в рамках вилки, наприклад, 1:7, де 1 - середня зарплата по країні, 7 - зарплата президента) і Податкова Система, де ставка податків на брутто-доходи пропорційна доходам на члена родини.

Звісно, ніхто з чиновників не буде добровільно копати під себе і приймати закони, які зменшують їх доходи і приводять їх в відповідності з можливостями держави і конституційними принципами рівноправ'я і верховенства права . Щоб заставити владу виконувати Конституцію потрібен НАРОД, а не не збіговисько дегенератів.
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22.05.2020 15:13 Ответить
Саме той час, коли можна від пуза нагребти з бюджету всіляких доплат, надбавок... І рила не тріснуть!
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22.05.2020 12:43 Ответить
 
 