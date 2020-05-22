Члены ЦИК получили в апреле более 300 тыс. грн "урезанных" зарплат. ДОКУМЕНТ
Несмотря на ограничение зарплат чиновников на время карантина, 15 из 17 членов Центральной избирательной комиссии получили зарплаты в апреле от 244 000 до 362 000 грн.
Об этом говорится в официальном ответе секретариата ЦИК на информационный запрос LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
Главе ЦИК Олегу Диденко за апрель начислили 321 815 грн: должностной оклад – 60 057 грн, надбавка за выслугу лет – 14 414 грн, персональная надбавка – 52 130 грн, надбавка за интенсивность труда – 60 057 грн, зарплата за время пребывания в отпуске – 28 512 грн, материальная помощь и оздоровление – 248 322 грн, ограничения зарплаты согласно закону о госбюджете на 2020 год - 141 676 грн.
Заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик получил 325 000 грн: должностной оклад – 54 051 грн, надбавка за выслугу лет - 27 026 грн, персональная надбавка – 56 754 грн, надбавка за интенсивность труда – 54 051 грн, зарплата за пребывание в отпуске – 28 592 грн, материальная помощь на оздоровление – 251 374 грн, ограничение зарплаты составило 46 902 грн.
Замглавы ЦИК Виталий Плукарь получил 308 197 грн зарплаты: должностной оклад - 48 646 грн, надбавка за выслугу лет – 16 053 грн, персональная надбавка – 45 290 грн, надбавка за интенсивность – 48 646 грн, зарплата за пребывание в отпуске – 26 568 грн, материальная помощь – 241 145 грн, ограничения по зарплате – 118 153 грн.
Секретарь комиссии Елена Гатауллина - 299 991 грн: должностной оклад – 51 349 грн, надбавка за выслугу лет – 1540 грн, персональная надбавка – 37 022 грн, надбавка за интенсивность – 51 349 грн, зарплата за пребывание в отпуске – 32 889 грн, материальная помощь на оздоровление – 224 370, ограничения по зарплате – 98 528 грн.
"Премия за апрель 2020 года членам ЦИК не насчитывалась", - отметили в секретариате ЦИК.
В ЦИК предоставили также данные о зарплате за февраль-март 2020 года главы ЦИК, его замов и секретаря.
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можливо тільки зе-народу не буде нарешті по-ху..., адже кишені у більшості вже майже порожні та і роботи немає.
Нищеброд!
даже молодых.ибо выгоднее им платить досрочную пенсию,чем оплачивать их "труд".
Зебилье,вы все вытираетесь?😀
Это еще премия "не насчитывалась", в мае насчитают!
Во всіх демократичних правових державах (навіть в твоїй Німеччині) це вирішено. Лише в середньовічних мафіозно-феодальних країнах (типу України) ще досі "нічого не можна вдіяти". Рецепт на поверхні. Закон про (брутто-)зарплати бюджетників (в рамках вилки, наприклад, 1:7, де 1 - середня зарплата по країні, 7 - зарплата президента) і Податкова Система, де ставка податків на брутто-доходи пропорційна доходам на члена родини.
Звісно, ніхто з чиновників не буде добровільно копати під себе і приймати закони, які зменшують їх доходи і приводять їх в відповідності з можливостями держави і конституційними принципами рівноправ'я і верховенства права . Щоб заставити владу виконувати Конституцію потрібен НАРОД, а не не збіговисько дегенератів.