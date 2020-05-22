В медицине кадровый дефицит: не хватает эпидемиологов, инфекционистов и семейных врачей, - Минздрав
Украинской медицине не хватает врачей семейной медицины, а также эпидемиологов, инфекционистов и врачей интенсивной терапии.
Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ.
"Дефицит кадров Украина больше всего чувствует во врачах семейной медицины, первичного контакта. Это также врачи-лаборанты, врачи-рентгенологи, лучевой диагностики. За время эпидемии, мы ощутимо видим, что мы имеем дополнительную потребность во врачах эпидемиологах, врачах инфекционистах, врачах интенсивной терапии", - рассказала замглавы Минздрава.
По словам Микичак, учитывая это будет корректироваться государственный заказ для медицинских учебных заведений.
Кроме того, она добавил, что Минздрав сейчас работает над тем, чтобы возобновить учебу врачей-интернов по эпидемиологии и инфекционным заболеваниям.
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Ну, а какого президента и какое правительство этот же народ выбирает мы тоже видим.
Так, что да - привыкайте. Других людей у нас нет.
Хавай-ТЄ!
Поищите в комментах, они все сдесь
Это не власть, работающая на олигархов, это власть олигархов, забугорных и украинских. Власть - у хозяина, а не у наемных работников.
"Над "плівками Деркача" була проведена робота, яка вплинула на контекст розмови Байдена і Порошенка, - дипломат"
Американський дипломат нейтрально відреагував на ситуацію з "плівками Деркача", зазначивши, що дану позицію підтримували в країнах Євросоюзу. Про це стало відомо з ефіру програми "Право на владу" у четвер, 21 травня.
Надзвичайний і повноважний посол США в Україні, директор Євразійського центру імені Д.Патрічіу при Атлантичній раді США Джон Гербст заявив, що над аудіозаписами, представленими нардепом Андрієм Деркачем "хтось потрудився" і в самому контексті переговорів скандалу він не бачить.
"Я не розумію, чому скандал. Всі знали і розуміли до цих плівок, що Байден сам сказав Порошенку щодо прокурора і щодо американської міжнародної допомоги. І це не була лише позиція США. Це була позиція МВФ, Франції, Великої Британії, Німеччини і так далі. Євросоюзу", - заявив у прямому телеефірі дипломат.
Колишній посол США повідомив, що після чийогось втручання плівки "не дають точного розуміння" ситуації. "Тому скандалу я просто не бачу. Це стара історія і не новина. Хтось працював над цими плівками і ми знаємо, на чию догоду: і одієї величезної держави, і одного величезного бізнесмена", -зазначив Джон Гербст.
Например, Лизу Богуцкую с труселями на фейсе....
В Германии страх касса оплачивает любому врачу одно посещение любого пациента в квартал, для хронических норма сущ выше, сколько - не знаю. Так что полагаю - скорее 1,5 посещений в квартал, 4-6 в год как норма.
Тищенко ждет, когда Зеленский даст ему отмашку, чтобы баллотироваться на мэра КиеваТищенко заявив: головне, аби Володимир Зеленський йому "довірив почесне право" представляти партію "Слуга народу" на виборах столичного мера. А вибори він виграє, - сказав депутат. Коментуючи питання підтримки його кандидатури Андрієм Єрмаком, Тищенко досить розпливчасто відповів, що у команді "демократичні стосунки"
У врача зарплата меньше. Не говоря о сестрах и санитарках.
если вы думаете что вас будут лечить 4-6 тысяч гривен и заносить вам задницу, то вы глубоко заблуждаетесь. ))))))
государство и вы в том числе делаете вид что оплачиваете труд медработников , то они делают вид что вас лечат)))))).
прикиньте, если семейному врачу приходится принимать 30-50 человек в день, то может он реально уделить внимание каждому пациенту? а еще и документацию и отчеты надо сделать.
Чего вы считаете, что все 2000 человек должны прийти к врачу хоть раз в месяц.
Разбейте 2000 человек, в среднем на один раз в год:
2000 : 240 рабочих дней = 8,3 человека в день.
У нас прием семейного врача, которая набрала пациентов больше лимита (т.е. больше 2000), с 8.00 до 12.45 по 15 минут на рыло... 19 человек в день максимум.
А если будет приходить на прием 8,3 человека в день, то тем более все успеет...
По опыту посещений полдюжины домаш врачей: в Германии реально домашний врач принимает 25-30 часов в неделю, темп - 5-6 чел в час, те теже 25-30 чел в день, на одного врача - 2-3 чел медперсонала + отправляют куда-то сложные анализы. Но: в эти 25-30 часов не входят документы, звонки итд, сколько это ещё времени - не знаю.
Згідно з інформацією http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/XLS/mkadru_06_u.xls Державної служби статистики кількість лікарів невпинно збільшувалася починаючи з 1990 року від 44 лікарів на 10000 населення до 49,3 у 2011 році.
Потім овощ почав потихеньку скорочувати до 48.
А потім за часи війни - кількість лікарів різко впала знову до 44 на 10000.
Риторичне запитання...