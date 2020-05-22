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В медицине кадровый дефицит: не хватает эпидемиологов, инфекционистов и семейных врачей, - Минздрав

В медицине кадровый дефицит: не хватает эпидемиологов, инфекционистов и семейных врачей, - Минздрав

Украинской медицине не хватает врачей семейной медицины, а также эпидемиологов, инфекционистов и врачей интенсивной терапии.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ.

"Дефицит кадров Украина больше всего чувствует во врачах семейной медицины, первичного контакта. Это также врачи-лаборанты, врачи-рентгенологи, лучевой диагностики. За время эпидемии, мы ощутимо видим, что мы имеем дополнительную потребность во врачах эпидемиологах, врачах инфекционистах, врачах интенсивной терапии", - рассказала замглавы Минздрава.

По словам Микичак, учитывая это будет корректироваться государственный заказ для медицинских учебных заведений.

Кроме того, она добавил, что Минздрав сейчас работает над тем, чтобы возобновить учебу врачей-интернов по эпидемиологии и инфекционным заболеваниям.

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Автор: 

кадры (611) Минздрав (4899) врачи (1513) Микичак Ирина (56)


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Топ комментарии
+18
ну так правильно...отменить реформу первички,шоб семейные опять получали по 2000-3000 грн-и они сразу появятся.
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22.05.2020 11:25
+18
Как вы, клоуны пришли к власти в Украине во всем дефицит.
Хуженибудит!
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22.05.2020 11:26
+18
В медицине кадровый дефицит: не хватает эпидемиологов, инфекционистов и семейных врачей, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2811
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22.05.2020 11:28
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Ооо, значит эта истерия не последняя, если так эпидемиологи и инфекционисты нужны.
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22.05.2020 11:31 Ответить
Привыкайте. Теперь Украина дефицит кадров, а в особенности квалифицированных кадров будет чувствовать постоянно. И этот дефицит будет только нарастать. Все правительства за все годы независимости Украины для этого сделали все возможное. Скоро вообще дефицит украинцев в Украине будет.
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22.05.2020 11:32 Ответить
Народ у нас очень патриотичных, чуть что бежит в Польшу, Чехию, Венгрию, а многие и в РФ.
Ну, а какого президента и какое правительство этот же народ выбирает мы тоже видим.
Так, что да - привыкайте. Других людей у нас нет.
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22.05.2020 11:37 Ответить
Таки да - ведь патриотизм на хлеб не намажешь да и своему голодному ребенку трудно объяснить, что страна, патриотом которой ты являешься, относится к тебе как злая мачеха к пасынку. Наши керманычи по дороге в европы постарались максимально цены сделать европейскими, вот только за зарплаты забыли европейские. Ну а что теперь судить людей - для европейских цен нужны европейские зарплаты. Вот и едут за европейскими зарплатами в Европу. Или на на местного феодала предлагаешь работать за миску похлебки?
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22.05.2020 11:45 Ответить
Все верно, семейного врача нет, скорой не нужен, жди когда загнешься. Полиция выедет на труп.
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22.05.2020 11:32 Ответить
А куда ты дел своего семейного?
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22.05.2020 11:34 Ответить
Да нет у меня его и небыло, переехал, а на новом месте таковых пока не нашел, да и не найду, в Киеве это поликлиника, в селе это к ветеринару наверно.
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22.05.2020 11:38 Ответить
Тебе, наверное, да - к ветеринару. Но он сам тебя найдет, когда собак от бешенства прививать будут.
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22.05.2020 11:54 Ответить
Він документально не оформив з ним стосунки...
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22.05.2020 11:40 Ответить
А що, в 95-му кварталі кваліфікованих лікарів нема? Тоді давайте кого попало, в президенти ж клоуна запхали, давайте в лікарі всю іншу шантрапу запишемо! Що правда вони на таку зарплату йти не хочуть, тим більше в поліклініці красти ні чого.
Хавай-ТЄ!
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22.05.2020 11:38 Ответить
В медицине кадровый дефицит: не хватает эпидемиологов, инфекционистов

Поищите в комментах, они все сдесь
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22.05.2020 11:39 Ответить
В 95-у кварталі точно повно!
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22.05.2020 12:44 Ответить
"не хватает эпидемиологов, инфекционистов и семейных врачей"?! - а 95 Квартал для чього?!
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22.05.2020 11:39 Ответить
Там специалисты только языкового жанра и как чего украсть.
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22.05.2020 11:41 Ответить
Все врачи и медсестры на месте. Это у власти, работающей на олигархов мозги отъехали. Пусть теперь вас олигархи и лечат
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22.05.2020 11:40 Ответить
Это у власти, работающей на олигархов

Это не власть, работающая на олигархов, это власть олигархов, забугорных и украинских. Власть - у хозяина, а не у наемных работников.
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23.05.2020 12:45 Ответить
Скоротіть мусарню аваківську, там трутнів 90 %, дайте гроші на медиціну..
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22.05.2020 11:40 Ответить
Бюджет ДБР большой. Оттуда можно взять
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22.05.2020 11:42 Ответить
А що в 95 кварталі немає фахівців??? Чи тільки є в адміністрацію зеленоватого гоменця?
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22.05.2020 11:41 Ответить
"Хтось працював над цими плівками і ми знаємо, на чию догоду: і одієї величезної держави, і одного величезного бізнесмена", -зазначив Джон Гербст"
"Над "плівками Деркача" була проведена робота, яка вплинула на контекст розмови Байдена і Порошенка, - дипломат"
Американський дипломат нейтрально відреагував на ситуацію з "плівками Деркача", зазначивши, що дану позицію підтримували в країнах Євросоюзу. Про це стало відомо з ефіру програми "Право на владу" у четвер, 21 травня.

Надзвичайний і повноважний посол США в Україні, директор Євразійського центру імені Д.Патрічіу при Атлантичній раді США Джон Гербст заявив, що над аудіозаписами, представленими нардепом Андрієм Деркачем "хтось потрудився" і в самому контексті переговорів скандалу він не бачить.

"Я не розумію, чому скандал. Всі знали і розуміли до цих плівок, що Байден сам сказав Порошенку щодо прокурора і щодо американської міжнародної допомоги. І це не була лише позиція США. Це була позиція МВФ, Франції, Великої Британії, Німеччини і так далі. Євросоюзу", - заявив у прямому телеефірі дипломат.

Колишній посол США повідомив, що після чийогось втручання плівки "не дають точного розуміння" ситуації. "Тому скандалу я просто не бачу. Це стара історія і не новина. Хтось працював над цими плівками і ми знаємо, на чию догоду: і одієї величезної держави, і одного величезного бізнесмена", -зазначив Джон Гербст.
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22.05.2020 11:42 Ответить
Можно объявить мобилизацию среди нардепов!
Например, Лизу Богуцкую с труселями на фейсе....
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22.05.2020 11:46 Ответить
Если клоунов набрали в депутаты президенты, то согласно этой же логики наберите строителей, охранников в инфекционисты, эпидемиологи. Или в отличии от депутатов и президентов нужно чтобы был хоть какой то толк? Тогда не с этой властью.
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22.05.2020 11:47 Ответить
Разумное предложение, результат будет даже лучше: может хоть ремонты начнутся.
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22.05.2020 11:51 Ответить
Євроремонт зубів перфоратором, дорого.
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22.05.2020 12:47 Ответить
Расходы на здравоохранение растут, а эффективность медицины падает Это заложено в "реформы" Супрун: зарплаты повышались независимо от результатов работы. Зачем лечить, если денежки и так капают?
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22.05.2020 11:49 Ответить
А раньше они разве не капали просто так? Так сейчас у врачей хотя бы появился стимул повышать квалификацию (чтобы собрать больше пациентов).
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22.05.2020 11:54 Ответить
Вы давно в больнице лежали, или в поликлинику на приём записывались? Хватит нести чушь
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22.05.2020 12:00 Ответить
15 хвилин на поцієнта, наступний!
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22.05.2020 12:49 Ответить
Берут в штат маркетолога или сами проходят курсы - бинго число пациентов увеличилось до максимального количества. 100 чел в день на одного врача - за 20 дней 2000 чело - максимальный предел. Сколько там на человека получается за 8-ми часовой рабочий день (хотя по факту прием гораздо меньше идет) - 8×60÷100 = 4,8 минуты на пациента. Что ж - круть. Надо действительно быть супер-пупер квалифицированным, чтобы за это время обслужить пациента в режиме нонстоп.
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22.05.2020 12:05 Ответить
Что каждый человек каждый месяц ходит к врачу? 2000 пациентов, 2 раза в год - 4000 посещений. На 10 мес (отпуск) - 400 посещений в месяц, на 20 раб дней 20 чел в день. 6 часов рабочий день ( не 8, это не производство) 5 часов приёма-4 чел в час. 15 мин, все сошлось. Больше чем 15 мин не надо, если не обсуждать политику и пр., как многие любят- разговаривать.
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23.05.2020 11:10 Ответить
2000 пациентов, 2 раза в год - 4000 посещений.
В Германии страх касса оплачивает любому врачу одно посещение любого пациента в квартал, для хронических норма сущ выше, сколько - не знаю. Так что полагаю - скорее 1,5 посещений в квартал, 4-6 в год как норма.
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23.05.2020 13:15 Ответить
Не каждый месяц к врачу ходят. Но!!!! В эпидсезон зашкалит за сотню в день легко. Что делать? Ждать следующего месяца чтобы к врачу попасть? И 6 часов врач тоже не принимает. Обычно четыре часа и не каждый день.
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24.05.2020 02:02 Ответить
Обратитесь в кузницу кадров - " 95 Квартал " )
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22.05.2020 11:50 Ответить
Ніякого кумовства так главзебіл?Клоуни.
Тищенко ждет, когда Зеленский даст ему отмашку, чтобы баллотироваться на мэра КиеваТищенко заявив: головне, аби Володимир Зеленський йому "довірив почесне право" представляти партію "Слуга народу" на виборах столичного мера. А вибори він виграє, - сказав депутат. Коментуючи питання підтримки його кандидатури Андрієм Єрмаком, Тищенко досить розпливчасто відповів, що у команді "демократичні стосунки"
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22.05.2020 11:53 Ответить
У медицині кадровий дефіцит: бракує епідеміологів, інфекціоністів та сімейних лікарів, - МОЗ - Цензор.НЕТ 403
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22.05.2020 11:55 Ответить
беспредел ведь имеет конец - или власть думает, что врачи должны получать меньше грузчиков и на уровне уборщиц? Обращайтесь к грузчикам и уборщицам - пусть вас полечат.
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22.05.2020 11:56 Ответить
я вас удивлю, зарплата уборщицы в АТБ 9 тыс. грн.
У врача зарплата меньше. Не говоря о сестрах и санитарках.
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22.05.2020 23:06 Ответить
Да вы шо , не может быть🤦
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22.05.2020 12:00 Ответить
побежал по коментам, такое впечатление что попал диспут имбецилов.
если вы думаете что вас будут лечить 4-6 тысяч гривен и заносить вам задницу, то вы глубоко заблуждаетесь. ))))))
государство и вы в том числе делаете вид что оплачиваете труд медработников , то они делают вид что вас лечат)))))).
прикиньте, если семейному врачу приходится принимать 30-50 человек в день, то может он реально уделить внимание каждому пациенту? а еще и документацию и отчеты надо сделать.
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22.05.2020 12:28 Ответить
Що до прийому в сімейного лікаря 30-50 Ви таки підзагнили рази в 3-4...
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22.05.2020 12:51 Ответить
Там выше тоже посчитали... только 100 человек в день...
Чего вы считаете, что все 2000 человек должны прийти к врачу хоть раз в месяц.
Разбейте 2000 человек, в среднем на один раз в год:
2000 : 240 рабочих дней = 8,3 человека в день.

У нас прием семейного врача, которая набрала пациентов больше лимита (т.е. больше 2000), с 8.00 до 12.45 по 15 минут на рыло... 19 человек в день максимум.
А если будет приходить на прием 8,3 человека в день, то тем более все успеет...
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22.05.2020 14:25 Ответить
прикиньте, если семейному врачу приходится принимать 30-50 человек в день, то может он реально уделить внимание каждому пациенту? а еще и документацию и отчеты надо сделать.
По опыту посещений полдюжины домаш врачей: в Германии реально домашний врач принимает 25-30 часов в неделю, темп - 5-6 чел в час, те теже 25-30 чел в день, на одного врача - 2-3 чел медперсонала + отправляют куда-то сложные анализы. Но: в эти 25-30 часов не входят документы, звонки итд, сколько это ещё времени - не знаю.
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23.05.2020 13:23 Ответить
А если учесть еще и "качественный, профессиональный " состав нашей так называемой "медицины" которая на 95% превратились в рекет по отношению к больным ( нужно признать даже более эффективный, чем братков в 90 е), то понимаешь, что " дело спасения утопающих, дело самих утопающих" ( а тут на повезет - не повезет)
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22.05.2020 12:36 Ответить
Проте в нас багато політологів і юристів,які знають все.
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22.05.2020 12:37 Ответить
Невже знову Супрун ???
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22.05.2020 12:38 Ответить
Ні, тепер вже точно Жека.
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22.05.2020 12:52 Ответить
Цікаво, а куди вони подівалися?!
Згідно з інформацією http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/XLS/mkadru_06_u.xls Державної служби статистики кількість лікарів невпинно збільшувалася починаючи з 1990 року від 44 лікарів на 10000 населення до 49,3 у 2011 році.
Потім овощ почав потихеньку скорочувати до 48.
А потім за часи війни - кількість лікарів різко впала знову до 44 на 10000.
Риторичне запитання...
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22.05.2020 13:18 Ответить
супрун на должность министра- и медики вообще не понадобятся
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22.05.2020 13:25 Ответить
питра и супрун дореформировали,хорошо, что народ прервал полет сладкой парочки
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22.05.2020 13:26 Ответить
а вы сделайте бесплатное обучение - сразу появяться.....
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22.05.2020 15:16 Ответить
це ви тікозараз просєкли????!! всяких чінуш - бугалтерів наплодили, замов усяких - на вибір... а Лікарів тепер, курва не вистачає... (censored)...
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22.05.2020 15:34 Ответить
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