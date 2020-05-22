В медицине кадровый дефицит: не хватает эпидемиологов, инфекционистов и семейных врачей, - Минздрав

Украинской медицине не хватает врачей семейной медицины, а также эпидемиологов, инфекционистов и врачей интенсивной терапии.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ.

"Дефицит кадров Украина больше всего чувствует во врачах семейной медицины, первичного контакта. Это также врачи-лаборанты, врачи-рентгенологи, лучевой диагностики. За время эпидемии, мы ощутимо видим, что мы имеем дополнительную потребность во врачах эпидемиологах, врачах инфекционистах, врачах интенсивной терапии", - рассказала замглавы Минздрава.

По словам Микичак, учитывая это будет корректироваться государственный заказ для медицинских учебных заведений.

Кроме того, она добавил, что Минздрав сейчас работает над тем, чтобы возобновить учебу врачей-интернов по эпидемиологии и инфекционным заболеваниям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество ПЦР-тестов на COVID-19 увеличат за счет лабораторий ВИЧ-центров и Госпродпотребслужбы: сегодня будет принято необходимое решение, - Степанов