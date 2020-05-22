Верховный Суд окончательно приговорил к 12 годам за госизмену замкомандира эскадрильи ВС ВСУ
Верховный Суд оставил без изменений судебные решения, в соответствии с которыми бывшего заместителя командира авиационной эскадрильи бригады тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины приговорили за государственную измену к 12 годам лишения свободы с лишением воинского звания (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Офицера осудили за предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а именно: совершение действий, направленных на завладение военным самолетом в интересах Российской Федерации за денежное вознаграждение и другие материальные блага.
Осужденный свою вину не признал. В кассационных жалобах защита требовала приговор и определение апелляционного суда отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Однако, заслушав позицию прокурора, Верховный Суд оставил приговор без изменений.
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Можу вже помилятися, наче як слідкували за ним бо поступила оперативна інфа, так схопили саме тоді коли сідав уже в літак щоб це зробити...
??? Навіщо писати півправди?
П.С. Суд состоялся - Ф.И.О. в студию!
Він довго готувався, вчив англійську, зробив складний штурманський розрахунок, зімітував несправність закріпленого за ним літака щоби пересісти на "черговий" (оперативний) літак, заправлений "під пробки". А скільки голів начальства тоді полетіло! У Штатах він викладав у військовій академії.
Біленко був справжнім героєм для продвинутих людей його покоління, в т.ч. і для мене.
А я з великим задоволенням послухав би розповідь інсайдера про сам день втечі Біленка.
"Как охарактеризовал его один из офицеров разведки, который с ним работал, кроме предоставления американцам передового советского истребителя с массой секретного оборудования на борту, он сам по себе был «золотой жилой» технической, тактической и оперативной информации о советской авиации. Помимо перечисленного, разведслужбы занялись уточнением картографической информации и топографических данных дальневосточных пунктов базирования советской авиации, организации службы, ежедневных мероприятий боевой учёбы и проверки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C боевой готовности , почасовой и поминутный график несения службы советскими лётчиками и т. д. Беленко сам был удивлён своей разноплановой осведомлённостью: «Я никогда не задумывался над тем, что, оказывается, я та́к много знаю». Через три месяца его пребывания в США сотрудники разведслужб говорили о том, что им потребуется не несколько месяцев, а как минимум ещё год на общение с Беленко для сбора всей интересующей их информации, - настолько ценным кадром он оказался для нихhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Binder-4 [4] ."
"Организационные мероприятия по итогам инцидента выразились в отстранении от полётов всех холостых, разведённых и других «морально неустойчивых» и ведущих «раскрепощённый образ жизни» лётчиков, и переводе их на другие должности, не связанные с пилотированием самолётов, - сверху было спущено указание выявить и отстранить их от лётной работы, а фамилии выдать наверх. Командирам авиачастей было приказано не жалеть никого, при малейшем сомнении «сдавать» заподозренных властям без колебаний. Всех попавших в разряд неблагонадёжных немедленно удалили от приграничных гарнизонов к новым местам несения службы на должностях лётно-подъёмного, технического и обслуживающего состава во внутренних районах страны. Некоторые из попавших «под раздачу» вообще были переведены в другие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB виды вооружённых сил и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA рода войск . Оргмероприятия, начатые вскоре после побега, продолжались ещё очень долго."
"По итогам анализа самолёта американские технические специалисты пришли к заключению, что МиГ-25 не годится для перехвата высотных разведчиков https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_SR-71_Blackbird SR-71 , в первую очередь уступая ему по целому ряду лётно-технических характеристик, а скоростные параметры самолёта были в большей степени пропагандистским штампом для повышения его экспортной привлекательности, как «второго самого быстрого самолёта на планете». Как отмечает один из редакторов «https://ru.wikipedia.org/wiki/Flight_International Flightglobal » Стивен Тримбл, до 1976 года высшее военно-политическое руководство США не санкционировало разведвылетов SR-71 над советской территорией, поскольку не было уверено в том, что у СССР нет эквивалентных по своим качествам перехватчиков. Благодаря побегу Беленко эти опасения были развеяны. Кроме того, американцам удалось ознакомиться сhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0 системой управления вооружением самолёта и получить достоверные технические данные о его реальных боевых возможностях, что было ценным приобретением в плане доводки собственных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 военных летательных аппаратов до уровня, позволяющего эффективно противостоять МиГам или даже превосходить их в том или ином аспекте."
Красава!
А щодо ТТД літака, одне діло мати фотографії обладнання, але зовсім інше - живі зразки для "стендових" досліджень і живого оператора того обладнання.
До речі, цитати я навів з рос. вікі. Невже кацапи так себе обісрали перед усім світом?
У 1968 році отримав інсайдерську інформацію про події в Чехії (плюс фото, від яких волосся стало дибки) і зарікся служити в силових структурах совка і навіть працювати на ВПК.
Біленко - доросла людина, адекват, без психічних відхилень, зробив свій вибір. Щодо сім'ї - це теж його вибір. А скільки часу він готувався - місяць чи 5 років - то вже другорядне питання.
Мене цікавить лише одне: чи він пересів на інший літак з повними баками чи якось примудрився заправити свій на 100%? В усякому разі він Професіонал достатньо високого рівня.
ПОЛЁТ БЕЗ ВОЗВРАТА. В. ПОДМОЛОДА
http://svvaulsh.ru/content.php?content.86
Успіхів!
На официальном сайте http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/index Службы Безопасности Украины (СБУ) появился текст по-настоящему детективной истории - российские спецслужбы завербовали украинского лётчика - пилота штурмовика Су-24М, дабы тот угнал самолет из Украины в Россию.
Дело происходило таким образом.
22 сентября был задержан завербованный российской военной разведкой гражданин Украины «К», 1970 г.р., заместитель командира авиационной (разведывательной) эскадрильи, который участвовал в проведении антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.
СБУ установила, что привлечение украинского военнослужащего к реализации преступных намерений российские спецслужбы осуществляли в несколько этапов.
Предложение осуществить угон самолета в Российскую Федерацию за материальное вознаграждение впервые было озвучено братом «К» - гражданином России, полковником Вооруженных Сил России в отставке, во время посещения Украины в июне этого года.
Впоследствии, по замыслу представителей ГРУ ГШ ВС РФ, жена и несовершеннолетняя дочь летчика во время посещения российских родственников были задержаны в аэропорту в Москве при прохождении паспортного контроля и принудительно удерживались около трех недель в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга.
В это время сотрудник российской военной разведки с псевдонимом «Главврач» установил контакт с «К» и предложил осуществить перегон самолета СУ-24М на один из аэродромов России на условиях получения звания полковника ВС РФ, продолжения летной карьеры, приобретения жилья в России, а также получения 30 тысяч долларов США и других материальных благ. Одновременно высказывались угрозы физического насилия в отношении членов семьи летчика. В результате «К» был преступно склонен к сотрудничеству с ГРУ ГШ ВС РФ.
На выполнение задания российской спецслужбы летчик должен был в ходе выполнения боевых полетов в зоне АТО осуществить угон боевого самолета и посадить его на аэродроме в г.Курск (Российская Федерация).
Для вывода угнанного самолета на аэродром посадки «К» должен был встретить российский самолет. В случае невозможности посадить самолет на определенный аэродром из-за угрозы применения средств ПВО пилот должен был катапультироваться над территорией Российской Федерации.
В течение августа-сентября с.г. осуществлялась подготовка к угону. «Главврач» требовал осуществить его быстрее, угрожая физической расправой над семьей летчика. К проведению акции «К» постоянно склоняли в ходе телефонных звонков с территории России его брат и жена.
Переписка с российским разведчиком осуществлялось через электронную почту путем передачи шифрованных электронных сообщений.
Контрразведка СБУ своевременно разоблачила преступные намерения и сделала невозможной их реализацию путем устранения «К» от полетов.
Следственным отделом СБУ открыто уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Летчику грозит до 15 лет лишения свободы.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/171807
В период с июня по июль 2014 г. обвиняемый был завербован своим близким родственником по заданию представителей спецслужб Российской Федерации и получил от них задачу осуществить угон закрепленного за ним самолета. 8 сентября 2014 г. в период с 19 час. 30 мин. по 20 час. 50 мин. во время выполнения разведывательного полета у границы с Российской Федерацией в районе населенного пункта Ворожба Сумской области он пытался перелететь на территорию России, однако свой преступный умысел до конца не довел из-за несогласованных действий с представителями спецслужб Российской Федерации и активных действий штурмана самолета по восстановлению маршрута полета."