Верховный Суд окончательно приговорил к 12 годам за госизмену замкомандира эскадрильи ВС ВСУ

Верховный Суд оставил без изменений судебные решения, в соответствии с которыми бывшего заместителя командира авиационной эскадрильи бригады тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины приговорили за государственную измену к 12 годам лишения свободы с лишением воинского звания (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Офицера осудили за предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а именно: совершение действий, направленных на завладение военным самолетом в интересах Российской Федерации за денежное вознаграждение и другие материальные блага.

Осужденный свою вину не признал. В кассационных жалобах защита требовала приговор и определение апелляционного суда отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Однако, заслушав позицию прокурора, Верховный Суд оставил приговор без изменений.

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