Наемники РФ маскируют танки и тяжелую артиллерию в жилых кварталах, - отчет ОБСЕ

Украинская сторона СЦКК сообщает, что незаконные вооруженные формирования РФ сознательно не выполняют Минские соглашения по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

"По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, во время наблюдательного полета беспилотного летательного аппарата Миссии на неподконтрольных правительству Украины территориях, на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области было зафиксировано пять танков Т-72 и три 122 мм самоходные гаубицы 2С1"Гвоздика" . Также недалеко от жилых домов в поселке Комиссаровка Луганской области было замечено шесть гаубиц 2С1 "Гвоздика". Российские оккупанты, нарушая линии отвода тяжелого вооружения, сознательно размещают вооружение и военную технику в жилых кварталах, тем самым подвергая опасности мирных жителей", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, на неподконтрольных правительству Украины территориях на участке разведения в районе Золотого, было обнаружено 20 противотанковых мин ТМ-62, оцененных как часть большего минного поля из около 500 противотанковых мин вооруженных формирований РФ. Подобный факт нарушения существующих договоренностей зафиксирован и вблизи участка разведения в районе населенного пункта Петровское, где было замечено 76 противотанковых мин.

Отмечается, что оккупационные войска систематически препятствуют деятельности СММ ОБСЕ. Так, вблизи моста возле Станицы Луганской, ссылаясь на противодействие распространению COVID-19, вооруженные российские оккупанты снова не пропустили патруль Миссии. С начала 2020 года зафиксировано свыше 430 подобных случаев.

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Российские оккупанты своими действиями продолжают демонстрировать стабильное нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми на себя обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон, констатируют в штабе.



