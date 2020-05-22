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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Наемники РФ маскируют танки и тяжелую артиллерию в жилых кварталах, - отчет ОБСЕ

Наемники РФ маскируют танки и тяжелую артиллерию в жилых кварталах, - отчет ОБСЕ

Украинская сторона СЦКК сообщает, что незаконные вооруженные формирования РФ сознательно не выполняют Минские соглашения по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

"По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, во время наблюдательного полета беспилотного летательного аппарата Миссии на неподконтрольных правительству Украины территориях, на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области было зафиксировано пять танков Т-72 и три 122 мм самоходные гаубицы 2С1"Гвоздика" . Также недалеко от жилых домов в поселке Комиссаровка Луганской области было замечено шесть гаубиц 2С1 "Гвоздика". Российские оккупанты, нарушая линии отвода тяжелого вооружения, сознательно размещают вооружение и военную технику в жилых кварталах, тем самым подвергая опасности мирных жителей", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, на неподконтрольных правительству Украины территориях на участке разведения в районе Золотого, было обнаружено 20 противотанковых мин ТМ-62, оцененных как часть большего минного поля из около 500 противотанковых мин вооруженных формирований РФ. Подобный факт нарушения существующих договоренностей зафиксирован и вблизи участка разведения в районе населенного пункта Петровское, где было замечено 76 противотанковых мин.

Отмечается, что оккупационные войска систематически препятствуют деятельности СММ ОБСЕ. Так, вблизи моста возле Станицы Луганской, ссылаясь на противодействие распространению COVID-19, вооруженные российские оккупанты снова не пропустили патруль Миссии. С начала 2020 года зафиксировано свыше 430 подобных случаев.

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Российские оккупанты своими действиями продолжают демонстрировать стабильное нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми на себя обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон, констатируют в штабе.

Наемники РФ маскируют танки и тяжелую артиллерию в жилых кварталах, - отчет ОБСЕ 01
Наемники РФ маскируют танки и тяжелую артиллерию в жилых кварталах, - отчет ОБСЕ 02

Автор: 

ОБСЕ (4874) оружие (10200) Донбасс (26955) наемники рф (2071) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
Так фюрер Пукин сразу об этом предупредил , сказав в интервью," что мы станем за спинами женщин и детей и посмотрим как украинцы будут стрелять... Ничего в этом плане не изменилось и не изменится. Люди в его планах это исходный материал, пыль под ногами.. Это видно и по обменам и по расположению техники, боевых точек и прочего в жилых районах. У мразей такая " стратегия".
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22.05.2020 12:13
+2
никогда такого не было и вот опять....
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22.05.2020 13:20
+1
Сівалка з вертикальним зльотом.
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22.05.2020 12:05
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Сівалка з вертикальним зльотом.
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22.05.2020 12:05 Ответить
Так фюрер Пукин сразу об этом предупредил , сказав в интервью," что мы станем за спинами женщин и детей и посмотрим как украинцы будут стрелять... Ничего в этом плане не изменилось и не изменится. Люди в его планах это исходный материал, пыль под ногами.. Это видно и по обменам и по расположению техники, боевых точек и прочего в жилых районах. У мразей такая " стратегия".
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22.05.2020 12:13 Ответить
Ну припустимо - найманці, а танки де взяли, в супермаркеті? Припустимо були найманці, ну ті хто зробив політ на башні ВТЦ в Нью Йорку, а Україна їм дала 6 тонн гексогену, якби США відреагувала на цю "гуманітарку"? Тож не помічати вуха РФ, і її неприховану війну це верх цинізму тієї і вже цієї влади. То навали АТО, тепер ООС то бойовикі , то найманці, а танки, "гради" БУК це що зброя куркулів - "смерть голові сіліради"? Є дипвідносини, є звьяки, торгівля Я не бачу адекватних дій української влади для мене вона є мерзенна і брехлива.
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22.05.2020 12:19 Ответить
план "Б" в дию, если бы т.н. мирные сепарюги все вышли и начали бастовать то всех бы на подвал не кинули (подвалов бы не хватило) и не расстреляли бы - вывод - значит "там жэ наши люды" добровольно помогают своими тушками агрессору.
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22.05.2020 12:28 Ответить
- Украина закупила для армии ударные турецкие беспилотники Bayraktar...
ДЕ?
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22.05.2020 12:49 Ответить
Українська армія вже отримала протитанкові комплекси "Джевелін" з США.

ДЕ?
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22.05.2020 12:56 Ответить
никогда такого не было и вот опять....
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22.05.2020 13:20 Ответить
вот это да, за шесть лет войны никогда такого не было и вот опять
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22.05.2020 13:23 Ответить
Зеленский должен отослать несколько тысяч человек пилотов для обучения вести боевые действия на F-16 для получения лендлиза 5-10 тысяч F16 и 50 000 абрамсами-м2 со всего блока нато(как во второй мировой сша десятками тысяч накидывала техникой ссср), чтобы усмирить рашистких фашистов. Лендлиз выигрывает войны, а не трупозабрасывание или сила. Скоро всем миром будут дернувшихся кацапов ***** и принуждать к миру. С оптовыми повешаниями бешенных кацапских военных преступников целыми вагонами. А самых больных на деньги кацапских *******(которые изза денег начинают войны) с полным обнулением счетов на территорию 100км на 100км с их худшим страхом - особой нищетой и пусть там понтуют сколько влезет, чтобы они на жизнь дрались за кусок хлеба пока не поубивают друг друга. И сделать из этого youtube-реалитишоу с онлайн ставками, какой рашисткий военный преступник быстрее замочит второго рашисткого военного преступника.
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22.05.2020 13:46 Ответить
Ну і що? Це не завадить "миралюбию Зермака"
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22.05.2020 14:28 Ответить
Абсолютно верно. Наши пилоты должны освоить американскую технику. Просить народ США ,Конгресс и Президента выделить да 500 F-16, A-10-A со штатным вооружением.
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22.05.2020 14:44 Ответить
Кто же столько даст?
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22.05.2020 16:44 Ответить
 
 