Полиция о массовом убийстве на Житомирщине: "Алкоголь мог стать одной из причин расстрела людей"

В полиции Житомирской области не исключают, что причиной массового расстрела людей во время отдыха у водоема мог стать алкоголь.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону с места происшествия сообщила пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, все пострадавшие - люди (в возрасте с 1970-го до 1990 года рождения) между собой были давно знакомы, поддерживали отношения уже много лет.

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"Приехали они к мужчине, который их расстрелял, еще задолго до трагедии, в ночь с 20 на 21 мая, и все было хорошо, поэтому мы не исключаем, что именно алкоголь мог стать одной из причин расстрела людей", - добавила она.