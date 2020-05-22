За сутки в Киеве зафиксировали 47 случаев COVID-19, умер один человек, всего 2 522 инфицированных, - Кличко
В Киеве за сутки зафиксировали один летальный случай от COVID-19 за все время пандемии в столице умерли 58 человек.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Количество жителей нашего города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек. Среди них - 9 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за весь период - 58 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2522 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - отметил мэр Киева.
Среди заболевших 22 женщины в возрасте от 19 до 86 лет. А также 23 мужчины от 19 до 76 лет и двое мальчиков 9 и 10 лет.
В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 23 человека. Всего коронавирус побороли 338 жителей столицы.
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