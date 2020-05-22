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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве зафиксировали 47 случаев COVID-19, умер один человек, всего 2 522 инфицированных, - Кличко

За сутки в Киеве зафиксировали 47 случаев COVID-19, умер один человек, всего 2 522 инфицированных, - Кличко

В Киеве за сутки зафиксировали один летальный случай от COVID-19 за все время пандемии в столице умерли 58 человек.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество жителей нашего города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек. Среди них - 9 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за весь период - 58 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2522 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - отметил мэр Киева.

Среди заболевших 22 женщины в возрасте от 19 до 86 лет. А также 23 мужчины от 19 до 76 лет и двое мальчиков 9 и 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 23 человека. Всего коронавирус побороли 338 жителей столицы.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25484) Кличко Виталий (4636) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Пандемия!!!всё закрыть,перекрыть,метро не открывать,аж 47 человек на 3 млн город
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22.05.2020 12:15
+2
47 за день. 47 инвалидов на всю оставшуюся жизнь. А коронавирус любит больше всего дебилов, не верящих в него.
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22.05.2020 12:20
+2
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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22.05.2020 13:00
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Пандемия!!!всё закрыть,перекрыть,метро не открывать,аж 47 человек на 3 млн город
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22.05.2020 12:15 Ответить
47 за день. 47 инвалидов на всю оставшуюся жизнь. А коронавирус любит больше всего дебилов, не верящих в него.
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22.05.2020 12:20 Ответить
Никто не говорит что его нет,но масштабы не стоят того чтоб всё закрывать,лишать людей достатка,47 инвалидов на всю жизнь ?а не подсчитывали сколько они сделали десятки тысяч людей инвалидами без средст существования? Сколько суицидов не от вируса а последствий и отчаяния у людей
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22.05.2020 12:29 Ответить
Ти це скажи громадянам Бразилії, вони тобі подякують
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22.05.2020 12:49 Ответить
В Бразилии пипец никто же не отрицает там нужно строгий вводить,посмотрите на цифры там явно не 47 человек,но это не значит чтоб если у нас не вводили было также,есть просто страны где корона размножается в разы не знаю чем это вызвано,например Италия США Испания и Швецию сравните где не вводили там смертность больше чем где не вводили но все равно не сравнится с Италией,поэтому это манипуляция что типа если бы не вводили вообще то у нас была бы Италия,да не была бы, Беларусь которая возможно и занижует смертность но там и в Швеции не сравнится по смертях с Италией где тоже строгий карантин
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22.05.2020 13:15 Ответить
Вообще-то на сегодня более 21 тысячи заболевших. 623 умерших от ковид. А скольким написали просто от пневмонии.
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25.05.2020 17:39 Ответить
Такие же цифры были 2 месяца назад))) В чем прикол карантина?)
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22.05.2020 12:22 Ответить
Коли 80 відсотків мають в організмі коронавіруси різних штамів і антитіла до них то такі тести будуть у 80 відсотків їх визначати, однак це не означає що саме від корони погмерли. А щоб заспокоїти потрібні дані щодо загальної смертності по місяцям за 2020 рік, однак вони чомусь владою засекречені, а тим більше загальної кількості померлих із зазначенням хвороб. Ось тому не вірю цьому владному ареопагу, що працює під контролем зарубіжних обкомів.
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22.05.2020 12:27 Ответить
У мене немає сумнівів, що сам ти сидіш тихесенько в своїй коморі, натягнув масочку, та лупцюєш по клаві як скажений бот з того самого "обкому" бовдурів
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22.05.2020 12:55 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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22.05.2020 13:00 Ответить
 
 