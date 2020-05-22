Баканов не занимается никакой коммерческой деятельностью: в 2019 году испанская компания приостановила свою работу, - СБУ

В Службе безопасности Украины поясняют, что испанская компания "Nueva tierra verde sociedad limitada" , руководящую должность в которой по версии журналистского расследования "Схем" занимает глава СБУ Иван Баканов, приостановила свою деятельность еще в 2019 году.

"Известный факт, что задолго до назначения на должность главы СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. При этом, соблюдая требования закона, он не занимается никакой коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность",- заявили в пресс-центре СБУ, комментируя журналистское расследование "Схемы: коррупция в деталях" о том, что Баканов занимает руководящую должность в одной из испанских компаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В СБУ подчеркивают: "По компании "Nueva tierra verde sociedad limitada" обращаем внимание на то, что компания официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц. Вся вышеупомянутая информация есть в открытом доступе".

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Журналисты "Схем" в своем расследовании утверждают, что Баканов с 2015 года и по настоящий момент является администратором и уполномоченным на все действия от имени испанской компании "Nueva tierra verde sociedad limitada".