Баканов не занимается никакой коммерческой деятельностью: в 2019 году испанская компания приостановила свою работу, - СБУ
В Службе безопасности Украины поясняют, что испанская компания "Nueva tierra verde sociedad limitada" , руководящую должность в которой по версии журналистского расследования "Схем" занимает глава СБУ Иван Баканов, приостановила свою деятельность еще в 2019 году.
"Известный факт, что задолго до назначения на должность главы СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. При этом, соблюдая требования закона, он не занимается никакой коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность",- заявили в пресс-центре СБУ, комментируя журналистское расследование "Схемы: коррупция в деталях" о том, что Баканов занимает руководящую должность в одной из испанских компаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В СБУ подчеркивают: "По компании "Nueva tierra verde sociedad limitada" обращаем внимание на то, что компания официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц. Вся вышеупомянутая информация есть в открытом доступе".
Журналисты "Схем" в своем расследовании утверждают, что Баканов с 2015 года и по настоящий момент является администратором и уполномоченным на все действия от имени испанской компании "Nueva tierra verde sociedad limitada".
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непогано було б в його дружини розпитати, що ж там із ним не так.
Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба дни и ночи.
Но самое прикольное, что Бутусов у себя в ФБ подробно объяснил, что отписка Баканова - вранье. Бутусов - отдельно, его бизнес - отдельно. Как говорится - мнение редакции может не совпадать с мнением редакции.