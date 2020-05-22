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Баканов не занимается никакой коммерческой деятельностью: в 2019 году испанская компания приостановила свою работу, - СБУ

Баканов не занимается никакой коммерческой деятельностью: в 2019 году испанская компания приостановила свою работу, - СБУ

В Службе безопасности Украины поясняют, что испанская компания "Nueva tierra verde sociedad limitada" , руководящую должность в которой по версии журналистского расследования "Схем" занимает глава СБУ Иван Баканов, приостановила свою деятельность еще в 2019 году.

"Известный факт, что задолго до назначения на должность главы СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. При этом, соблюдая требования закона, он не занимается никакой коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность",- заявили в пресс-центре СБУ, комментируя журналистское расследование "Схемы: коррупция в деталях" о том, что Баканов занимает руководящую должность в одной из испанских компаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В СБУ подчеркивают: "По компании "Nueva tierra verde sociedad limitada" обращаем внимание на то, что компания официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц. Вся вышеупомянутая информация есть в открытом доступе".

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Журналисты "Схем" в своем расследовании утверждают, что Баканов с 2015 года и по настоящий момент является администратором и уполномоченным на все действия от имени испанской компании "Nueva tierra verde sociedad limitada".

Автор: 

Испания (859) СБУ (19864) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+28
так претензии не к фирме.

Остановила она деятельность или не остановила - это личное дело фирмы.

претензии к Баканову.

Баканов не уволился с руководящей должности фирмы.
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22.05.2020 12:29
+17
Они нас за идиотов держат.
В законе написано, что запрещено занимать руководящую должность в коммерческой фирме. А заниматься коммерческой деятельностью - это совсем другое. Полный правовой беспредел.
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22.05.2020 12:28
+15
Гнилая отмазка от зеленого литинанта....
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22.05.2020 12:28
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Бедная испанская компания, будет как фабрика в Липецке, то приостанавливать, то в слепой траст.
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22.05.2020 13:00 Ответить
Баклан у нас свянтой! И совсем не подстилка хитрожопых!!!
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22.05.2020 13:18 Ответить
Это заявляет сам Бакланов - ему соврать, как два пальца обосц...ты. Не в первый раз. Неважно, как ты занимаешься коммерческой деятельностью - ты бенефициар и единственный администратор. Закон нарушен. Баклан должен ответить по закону и быть уволен нахрен.
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22.05.2020 13:21 Ответить
Баклан передал все в слепой траст . Пи здеть для властей это норма жизни . Петро Зеленский не отличается от других президентов пи даболов .
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22.05.2020 13:24 Ответить
воно стверджує, що відрізняється - фізіологічно.
непогано було б в його дружини розпитати, що ж там із ним не так.
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22.05.2020 14:41 Ответить
Та сам гидрант говорил - такого честного ещё не было!
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22.05.2020 13:46 Ответить
У скарабеев -маргиналов и жёлтой прессы обострение длится более года.
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22.05.2020 13:47 Ответить
Спецплінтус. Испанська народна пісня про голову СБУ


Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба дни и ночи.
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22.05.2020 14:55 Ответить
Баканов веде бізнес в СБУ це покруче ніж будь які фірми!
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22.05.2020 14:59 Ответить
"ну так би сразу і сказал..."(с) + ще одна "...а в общем ваня-ваня-ваня-ваня ми с тобой в паріже... нужни как банє ну к прімєру лижи..."(с) брехня завжди вилазе боком. аксіома.
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22.05.2020 15:22 Ответить
Цензор тупо скопипастил новость с интерфакса. ********* он с мышебратских сйатов копипастить.
Но самое прикольное, что Бутусов у себя в ФБ подробно объяснил, что отписка Баканова - вранье. Бутусов - отдельно, его бизнес - отдельно. Как говорится - мнение редакции может не совпадать с мнением редакции.
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22.05.2020 16:16 Ответить
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