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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин получил осколочное ранение в результате взрыва выстрела ВОГ-17 вблизи Старогнатовки, - штаб

Украинский воин получил осколочное ранение в результате взрыва выстрела ВОГ-17 вблизи Старогнатовки, - штаб

Сегодня, 22 мая российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли украинских защитников вблизи населенного пункта Старогнатовка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

"Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, двое ранены, еще пятеро получили боевые травмы на Донбассе. За сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

Украинский воин получил осколочное ранение в результате взрыва выстрела ВОГ-17 вблизи Старогнатовки, - штаб 01

обстрел (26951) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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- Украина закупила для армии ударные турецкие беспилотники Bayraktar

ДЕ?
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22.05.2020 12:52 Ответить
Доктрина говнокомандувача "просто перестати стріляти" , "подивитись у очі Пу" призвела до того, що він здав частину відвоїованої великою кров"ю українців територію. Зараз РФія займає вигідні позиції і у результаті маємо втрати
Більш того москалі готуються донаступу і чекають слушного моменту. Про це,з наглістю, заявляють гауляйтери ЛуганДонії.
Суспільсьтво повинно згуртовуватись на ідеї оборони України......
не давлячись на те , що недолугі обрізані Зе і ушлі теж обрізані Мертвечуки роблять усе щоби розколоти суспільство.
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22.05.2020 14:04 Ответить
Одужання нашому захиснику
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22.05.2020 14:26 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок вибуху пострілу ВОГ-17 поблизу Старогнатівки, - штаб - Цензор.НЕТ 1601
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22.05.2020 17:13 Ответить
 
 