Украинский воин получил осколочное ранение в результате взрыва выстрела ВОГ-17 вблизи Старогнатовки, - штаб

Сегодня, 22 мая российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли украинских защитников вблизи населенного пункта Старогнатовка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

"Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

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