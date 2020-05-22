Украинский воин получил осколочное ранение в результате взрыва выстрела ВОГ-17 вблизи Старогнатовки, - штаб
Сегодня, 22 мая российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли украинских защитников вблизи населенного пункта Старогнатовка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.
"Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.
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ДЕ?
Більш того москалі готуються донаступу і чекають слушного моменту. Про це,з наглістю, заявляють гауляйтери ЛуганДонії.
Суспільсьтво повинно згуртовуватись на ідеї оборони України......
не давлячись на те , що недолугі обрізані Зе і ушлі теж обрізані Мертвечуки роблять усе щоби розколоти суспільство.
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.