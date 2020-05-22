Киевский форум по безопасности: "Стратегический форпост: как дать толчок европейской интеграции Украины и укрепить Восточную Европу?". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня на Киевском форуме по безопасности обсудят усиление западного курса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Онлайн-дискуссия состоится сегодня, 22 мая, в 15:00.

Участники разговора:



- Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы;

- Карл Бильдт, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции;

- Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции;

- Марцин Босацкий, польский политик, сенатор, заместитель главы парламентского Комитета по иностранным делам;

- Курт Волкер, специальный представитель правительства Соединенных Штатов по делам Украины в 2017 - 2019 годах;

- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума;

- Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину" (модератор дискуссии).

Тема дискуссии: "Стратегический форпост: как дать толчок европейской интеграции Украины и укрепить Восточную Европу?".



Как воплощать настоящую европейскую интеграцию, а не ее имитацию?

Как укреплять наши позиции в Восточной Европе?

Осознает ли Восточная Европа необходимость безусловной солидарности перед угрозами российской агрессии, экономическим и пандемическим кризисами?

Как беречь и развивать стратегическое партнерство в регионе?

Насколько эффективно власть придерживалась национального европейского курса в первый год президентства Владимира Зеленского?

Эти и другие вопросы будут в центре внимания новой онлайн-дискуссии Киевского форума, которая откроет серию обсуждений задач нашей внешней политики.

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