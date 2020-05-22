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Киевский форум по безопасности: "Стратегический форпост: как дать толчок европейской интеграции Украины и укрепить Восточную Европу?". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня на Киевском форуме по безопасности обсудят усиление западного курса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Онлайн-дискуссия состоится сегодня, 22 мая, в 15:00.

Участники разговора:

- Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы;
- Карл Бильдт, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции;
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции;
- Марцин Босацкий, польский политик, сенатор, заместитель главы парламентского Комитета по иностранным делам;
- Курт Волкер, специальный представитель правительства Соединенных Штатов по делам Украины в 2017 - 2019 годах;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума;
- Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину" (модератор дискуссии).

Тема дискуссии: "Стратегический форпост: как дать толчок европейской интеграции Украины и укрепить Восточную Европу?".

Как воплощать настоящую европейскую интеграцию, а не ее имитацию?
Как укреплять наши позиции в Восточной Европе?
Осознает ли Восточная Европа необходимость безусловной солидарности перед угрозами российской агрессии, экономическим и пандемическим кризисами?
Как беречь и развивать стратегическое партнерство в регионе?
Насколько эффективно власть придерживалась национального европейского курса в первый год президентства Владимира Зеленского?

Эти и другие вопросы будут в центре внимания новой онлайн-дискуссии Киевского форума, которая откроет серию обсуждений задач нашей внешней политики.

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Автор: 

Форум (179) Яценюк Арсений (8006) Бильдт Карл (169) Линкявичюс Линас (214) Климпуш-Цинцадзе Иванна (385) Лубкивский Даниил (50) Волкер Курт (627)


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Толчек в понятии властей это что то керамическое,стремное и гунявое.
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22.05.2020 12:30 Ответить
буде онлайн трансляція? найкраща подія дня
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22.05.2020 12:39 Ответить
Щось мало переглядів, нікого не хвилює курс України, цікавіше, як феном висушують крісло для зе. Прикол важніше, гидкі новини про команду брехунів піднімають настрій і роблять із ідіотів кончених ідіотів
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22.05.2020 13:44 Ответить
нужно кацапов и ватников выжигать под корень!
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22.05.2020 15:09 Ответить
Меньше воровать и честно судить . Уже пятиклассники понимают .
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22.05.2020 15:09 Ответить
Київський безпековий форум: "Стратегічний форпост: як дати поштовх європейській інтеграції України та зміцнити Східну Європу?" - Цензор.НЕТ 7397
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22.05.2020 16:20 Ответить
 
 