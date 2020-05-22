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Новости Коронавирус и карантин
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Киев просит Кабмин разрешить смягчить карантин: с 23 мая запустить транспорт, с 25 мая - метро, - Кличко. ВИДЕО

Киевская городская государственная администрация просит Кабинет министров открыть метро в Киеве с 25 мая. Необходимость открытия метро вызвана транспортным коллапсом.

Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров разрешить столице начать второй этап послаблений карантина. Следующий этап снятия ограничений столица планировала начать с 23 мая.

"С 23 мая столица планировала начать следующий этап снятия ограничений. Минздрав заявил, что Киев не отвечает критериям. Столица не соответствует только одному из трех критериев... Поэтому я обращаюсь к правительству разрешить Киеву начать второй этап послаблений", - отметил мэр Киева.

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По его словам, планируется возобновить работу общественного транспорта, но не открывать детские и спортивные площадки.

По его словам, в связи с тем, что Киев только частично соответствует критериям для второго этапа выхода из карантина, власти просят разрешить запустить транспорт.

"Метро открыть, как и планировали, с 25 мая, потому что в городе транспортный коллапс. Отмечу, поскольку завтра выходной день, наземный транспорт может начать работу с 12 часов дня. До этого будет работать еще по специальным пропускам", - заявил Кличко.

"Мы ждем реакции правительства. А город завтра утром проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и примет окончательное решение. Учитывая недельную динамику заболевания в столице ", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что из трех критериев столица не соответствует только одному. - количество больных на 100 тыс. жителей города. Определена норма - 12 больных, в Киеве сейчас, по данным за последнюю неделю, - 15 больных на 100 тыс. человек.

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"Показатель по количеству больных в городе обусловлен вспышкой неделю назад в Дарницком интернате для девушек", - пояснил Кличко.

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Виталий. Так ты же орал, что вирус убьет миллионы, а теперь прогнулся?))) Карантин до полной победы. Добей бизнес Киева до конца!
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22.05.2020 12:32 Ответить
Главное скот загнать на работу, а на эпидемию плевать.
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22.05.2020 12:32 Ответить
Транспортный коллапс это очень мягко сказано то называется полный п... Пробки с трех дня и с утра с 8
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22.05.2020 12:33 Ответить
А вот совсем недавно боксер публично гордился тем что всех загнал под парашу карантина и плакатики за наши деньги вешал с угрозами быдлу. Хвалился своими достижениями! Спортплощадки закрыл и спас тысячи жизней!
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22.05.2020 13:04 Ответить
Дождуться коли і рейки і шпали познімають з колії. Рейки на металолом а шпалами будуть їжу готувати. Для того і мозок щоб думати як пристосувати транспорт для перевезення в час пандемії. А якщо серед зими спалахне пташиий грип то зупинити метро і транспорт а всі будуть на лижах їздити по багнюці? Шановні для того і був карантин щоб зробити невідкладні заходи з питання забезпечення нормального життя міста при пендемії. А що зробили? А нічого!
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22.05.2020 13:05 Ответить
Виталя не "гони дурня" ( хотя в его случае это диагноз). Кабмин предал это решения на места, указав показатели при которых можно переходить с одного на другой уровень карантина. Поэтому принимай решение и неси за него ответственность, а то решил найти крайних.. Дурко, для этого и передали полномочия по этому вопросу на места что бы мэры и губернаторы отвечали за принятие решения о степени карантина. Обратно Кабмин ( а читай "президент") на себя "не популярные" меры возлагать не будет.. Так что Виталя почеши репу и действуй. ( а в таком деле это как минному полю, не угадаешь и рейтинги коту под хвост)
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22.05.2020 13:22 Ответить
 
 