"Слуга народа" Лерос просит ОГП расследовать попытку "шантажа" Зеленского: "Теперь это очень серьезно". ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос написал заявление в Офис генпрокурора с просьбой расследовать, кто из должностных лиц Офиса президента Украины получил видеозаписи с Денисом Ермаком и планировал шантажировать ими главу государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

"Сегодня я написал заявление о преступлении, про которое заявил президент на пресс-конференции... Я считаю, что никто не имеет права шантажировать Президента, это серьезное преступление и я хочу открытого расследования, чтоб виновный понёс наказание за которое предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы", - написал нардеп.

Лерос также требует установить, "кто из должностных лиц Офиса Президента Украины получил плёнки с видеозаписями (на плёнках Денис Ермак проводит собеседования на высшие государственные должности, договаривается про вознаграждение) и скрыл коррупционное преступление, став его соучастником".









Ранее на пресс-конференции президент Зеленский заявил: "Я знаю кто проводил записи, я знаю для чего, я знаю, кто хотел шантажировать записями меня лично".

Смотрите также: "Пусть Ермак с братом п##дует к своим спонсорам "запоребрик", - "слуга народа" Гео Лерос. ВИДЕО

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.



