"Слуга народа" Лерос просит ОГП расследовать попытку "шантажа" Зеленского: "Теперь это очень серьезно". ДОКУМЕНТ
Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос написал заявление в Офис генпрокурора с просьбой расследовать, кто из должностных лиц Офиса президента Украины получил видеозаписи с Денисом Ермаком и планировал шантажировать ими главу государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.
"Сегодня я написал заявление о преступлении, про которое заявил президент на пресс-конференции... Я считаю, что никто не имеет права шантажировать Президента, это серьезное преступление и я хочу открытого расследования, чтоб виновный понёс наказание за которое предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы", - написал нардеп.
Лерос также требует установить, "кто из должностных лиц Офиса Президента Украины получил плёнки с видеозаписями (на плёнках Денис Ермак проводит собеседования на высшие государственные должности, договаривается про вознаграждение) и скрыл коррупционное преступление, став его соучастником".
Ранее на пресс-конференции президент Зеленский заявил: "Я знаю кто проводил записи, я знаю для чего, я знаю, кто хотел шантажировать записями меня лично".
Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.
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А на посту президента за любое слово можно прибора, которым на рояле играл лишиться.
чтобы ее наконец изнасиловать, что ему скоро кожа с его пуньки слетит, развяжутся косметичные узлы возле ииц, которые тянут кожу епала.
Вы понимаете, что там творится в мозгу, там ***** армагедон. Кабаева наверное гдето в тюрме или психушке. А пут по 18 часов в сутки себе парнуху с отчетами от чекистов и предателей(портонова, эрмака, мертветчука, рабиновича, бойко, бондаренко и пр.) об украине устроил с интенсивным надрачиванием. Тысячи троллей днем и ночью обсерают украинцев. Тысячи аккаунтов украинцев фейсбука заменяются чекисткими, чтобы читать переписку и блокировать фейцпук. Тоесть если вы выходите в фейцпук, скорее всего вы попадаете на идентичную чекисткую копию вашей страницы. фишинг соцсетей.
А твари еще хотят открыть чекисткие вчкконтакте и чкодноклассники.
У путла там 10% внимания идет для содержания рабсосийских рабов в стойке.20% на сирию и ливию. А 80-70% времени он занимается любимой украиной. Чтобы поймать в свободном поле и тоже ее в стойло ввогнать, чтобы содрать с нее кожу и остатки мяса после коррупционеров и предателей и залить все стойло кровью и страхом. Потому накиньте этому рабу галерскому еще десяток-другой или сотню-вторую весел, так чтобы моцх фуйла испарился и у него даже посрать времени не было. Кабаевиха увидел что за черт этот фуйло, фуйлу пришлось ее в психушку оформить. Ну моцк кацапа по другому не работает- гугаг, вернухаи, психушки и прочие атрибуты руцмира руцдурака. Психушка для кабаевой, это такой же метод для украины родится в моцху кацапа. А что другого там нету-*******, убить, запугать. Хотите как кабаева в условную психушку за возмущения и протесты.
Где новые весла для фуйла?
Гордона нужно поймать и вломить твари пи сты и отправить в польшу клубнику собирать(это мягко, с учетом что он вроде проукраинский). А то эта тварь уже не знает как на торговле интересами украиной еще заработать. Это такая мода и понты у крыс - где и как выгодней продать интересы украины, начиная от спушников, до журнашлюх. За попытки заработать на интересах украины пора уже выдворять с украины. Вместе с затаившихся журнашлюх с финансируемых агрессором newsone,zik,112.
Выдворите журнашлюх этих кацапских каналов с украины и их домов, где они на деньги футина живут. Потому что они ведут к захвату украины на выборах. Другие каналы чекисты всячески технически глушат, а эти работают и кормят 73% как на убой.Сначала будут чесать правду чтобы втереться в доверие, а потом когда надо(выборы или зебота нагнуть), то быстро включат ложь на полную катушку и поведут в руцкемир вертухайства, смертей, страха и крови.
А то через этих ублюдков другим приходится платить кровью на востоке.
Дмитрий Ильич в своей нескрываемой тяге к элите метрополии очень любит вывешивать фоточки с каким-нибудь Кобзоном и всячески показывать, как он вхож в круги - не знаю, Жванецкого, там - но поверьте мне, на рассее такого человека просто не существовало. О нем не знал вообще никто. Во всяком случае, три года назад, когда я оттуда уехал, фамилий "Гордон" или "Алеся Бацман" на рассее не было.
Они не были малоизвестны - их просто не было. Это были исключительно местные селебритис. О существовании которых я узнал только после переезда в Киев. А я все ж таки человек, имеющий какое-никакое отношение к журналистике и находящийся более-менее в теме.
О том, что есть какой-то "Бульвар Гордона", какая-то пирамидка Ю-Шинсе, какой-то кабаре-дуэт интервьюеров - несмотря на все старания дуэта за границей Украины их не существовало. Полностью.
Но проходит пару лет. И этот самобытный коллектив все-таки замечают в Большом Останкино.
И Дмитрий Ильич начинает мелькать где-то там в передачах Скабеевой.
Что именно он говорит - совершенно не важно. Пожалуйста, пожалуйста, на росс-тв ты можешь говорить, что путин не прав и рассея оккупировала Крым, это не имеет значения, палку лишь не перегибай. Главное, чтобы время от времени, поначалу совсем-совсем нечасто, ты предпринимал некие действия или говорил некие слова - либо по собственной интуиции, либо по нашим намекам - которые будут полезны НАМ.
Важен сам факт договороспособного присутствия.
Больше ничего.
Этап мелькания на подмостках барского театра он проходит довольно быстро, после чего на договороспособность этого метрдотеля, наконец, обращают настоящее внимание, и открывают следующую дверку на следующую ступеньку с новыми полками вкусных конфеток.
Вы же понимаете, что там никто никому не платит? Нет такого - вот тебе двадцать тысяч, сделай интервью с Паниным, а вот тебе сто тысяч - сделай интервью с Поклонской. О деньгах там вообще речи не идет. Это даже как-то неприлично.
Там платят другим.
Возможностями.
Возможностями входа в новые круги. Возможностями получения новой аудитории. Возможностями выхода на новый уровень. Получения новых контрактов. Доступа к покупке новых бизнесов.
Эти возможности надо угадывать. Карабканье к информационным вершинам метрополии - это такой квест. Где надо отгадывать, какую кнопку нажимать. И если ты нажимаешь правильную кнопку - тебе открывается следующий уровень.
И, в конце концов, ты можешь купить крабовый бизнес, например.
Дмитрий Ильич нажимал правильные кнопки, и следующий уровень ему открылся в интервью с Дудем. Нет-нет, не он брал интервью у Дудя. Дудь брал интервью у него.
Оставим в стороне сейчас сам взлет спортивного журналиста до иконы журналистики на интервью уровня «Иван Дорн сказал каку» - ок, пусть будет даже так.
Но когда икона, божество новой российской журналистики с невероятными миллионами просмотров в одно прекрасное утро встает и говорит: «Так, срочно, мотоциклеты с колясками, два билета в Вену на сегодняшний рейс - я лечу делать интервью с главным редактором журнала «Бульвар Гордона», самого продаваемого СМИ на Позняках!» - ох, *****, ну вы мне-то только сказки не рассказывайте…
Когда я вижу эту сценку - я очень сильно смеюсь.
Нет, ну, правда. Это безумно смешно.
Не менее смешно, как количество просмотров. У «Литл Биг» с песней, с которой она хотела выступать на Евровидение, было на канале Урганта что-то там в районе тридцати миллионов просмотров, а у интервью с главредом «Бульвар Гордона» - пятнадцать.
Пятнадцать миллионов просмотров.
Ну, да, ну да. Все именно так и обстоит.
Молодая аудитория Дудя бросила все и побежала обсуждать какого-то мужика с пирамидками из Киева и шоу Скабеевой.
Многие верят.
Да.
Кто там кого чем заинтересовал, кто там кому что заплатил, или попросил, или намекнул - свечку не держал, не знаю, но факт остается фактом - дверка на новый уровень волшебного сада открылась.
Новые деньги, новая слава, вот оно счастье, правда, Забава? (с)
Выход на следующий уровень состоялся.
Чтоб два раза не вставать - унылее было только интервью Собчак с Шарием. Там вообще «Оскар». Молодая миллиардерша, ныне покупающая крабовый бизнес, ведущая не просто самого дорогого телеканала империи, а канала, являющегося ветвью политической власти, едет в Нидерланды, чтобы взять интервью у выгнанного с Шулявки блогера. Ну, вы понимаете, что все эти шовинистические сравнения я привожу исключительно с точки зрения мировоззрения богоподобных жителей метрополии. Лично я-то считаю, что лучше Киева города вообще не существует.
Вот во время этого интервью мне Ксению Анатольевну реально было жалко. Какая каренинская мУка на лице. Какая тоска в глазах затягивает бездной: «*****, за что мне это, почему я, светская львица, дочь губернатора и сенатора, крестница императора, владелица ресторанов и крабов, должна сидеть, *****, в этой деревне, и слушать всю эту ***** про Макдональдс на Малой Житомирской, и кивать, и делать вид что мне интересно, о, боги, боги…»
Кстати, в этом случае, говорят, персонаж настолько примитивен, что ему-то как раз платят деньгами. Эта лямка по втягиванию нового лица в украинскую политику повешена на одного там любителя яиц фаберже. Но это все слухи, одна бабка сказала, поэтому тоже обсуждать не будем.
Но открывшаяся новая дверка - это не только конфетки. Это теперь и твой ответный шаг. Причем на каждой новой ступеньке каждый ответный шаг должен быть более весомым, чем прежний. Тут интервью с зоофилом уже не прокатит. На этой ступеньке уже должны быть серьезные вещи.
И из рукава достается полоумная прокурорша, в Госдуре замироточившая от Николая второго.
В этом случае так же совершенно неважно, что именно она говорит. Те, кто осилил все два с половиной час её интервью - искренне не понимаю, зачем - говорят, что ничего не говорит.
Важен сам факт её присутствия в украинском информационном поле.
Чтобы вот так вот, по шажочкам, по шмалечкам, рассея опять вползала в украинскую орбиту.
Если открыть канал Гордона, там уже - Поклонская, Коржаков, Венедиктов, Кох, Невзоров, Познер - и так уже неплохая линейка моделей, согласитесь.
Илья Хржановский уже строит «Бабий Яр».
Люба Успенская пляшет во дворце спорта.
И начальник таможни ходит в принадлежащий москвичу, компаньону Светлакова, ресторан на набережной. А в нем уже просто потоком выступает вся московские путинские поющие трусы.
А в Одессе въезд в город расскрашивают в георгиевскую ленточку.
И в Славянске флаг воинам-освободителям красят в красный цвет.
Офигеть, как басню за год изменили, ага?
Эх, жаль, Моторола не дожил.
Уверен, он был бы следующим на интервью.
К чему я все это говорю? Да, собственно, и ни к чему. Просто так. Чтоб вы понимали. Что это - исключительно технология. И как она работает. Я много-много раз уже это видел. Как люди, по ноготочку, по шажочку, между веточек, ползочком-ползочком на брюшке - в переползали на ту сторону полностью.
Книгу напишу. "Жизнь и приключения метрдотеля из Лиенца, описанные пирамидкой Ю-Шинсе"
Просто это надо понимать, мне кажется.
И, может быть когда-нибудь, в новой Украине Пороха зачеркнуто будущего это уже будет осознано на государственном уровне и способ борьбы со всем этим дерьмом будет, наконец, найден.
Так, чисто напомнить. Неделю назад написано.
Если кто не читал.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1202952.html
Пора идти по повестке!
Дурак зеленский не может, чтобы что-то не предать. У него в жопе бутылка кацапская чешется постоянно куда-то вляпаться в гавно.И потом висеть на кукольных шнурках и управляться как кукла из хремля.Этот безмозглый отборный придурок уже достал всех. Его тоже нужно *********, а эрмака вынести.
Дурак зебил 2 шага сам по прямой не способен пройти, чтобы не поломать себе ноги.
Зеленский это отборный дебил на не своем месте с слугами хзк народа, который продал земли хзк, в стране где нет лордов, а предатели через один как гордон, который за лайки и бабло с рекламы, готов торговать украиной вдоль и поперек.
Боевики-террористы с кац паспортами должны выехать в парашку и сидеть там без возможности куда-то выехать- это парашки проблемы, а не украины, они им дали оружие, их научили, теперь пусть заботятся до конца их жизней. Украина должна снижать риски разработок инструментов против украины террористических институтов парашки. А зебил повышает, потому что он туп по природе и 2 шага по прямой сам не способен сделать без ошибок, чтобы не поломать себе дураку ноги и не оторвать яйца. Легализация двойного гражданства боевиков-террористов дает огромный пласт для разработок инструментария для влияния на украину рашистких терроринститутов. Повышает риски косвенного управления украиной через теракты и прочие прелести, которые живут в головах кацапских террор-профессоров.
Кацапский агент д'Ермак хочет привнести в украину легализацию терактов. Тварь эрмак с кремля протягивает взрывы торговых центров через двойное гражданство.
ЗА принятие путинских законов о двойном гражданстве пора уже выносить дерьмака, оно уже з ******. ЗА впаривание руцких паспортов в украину со всеми рисками боевиков и пр. Вы ходите чтобы эти террористы тут развлекались. Все что пут подорвет из терактов, он будет говорить так это вы приняли их(отбитых бандитов-боевиков из дыр, которые сейчас мочат кацкураторов в донбассе, потому что деньги иссякли за последние месяцы) себе, дурак зебил протянул. Потом журнашлюх из newsone,zik,112. Потом великого зарабатывала на крови украины и ее интересами гордона.
Потом пут как передвигает границу грузии, чтобы вякали как в парашке скажут(там подавали голос против саака и пр.), так будет терактами управлять украиной.
ИЛи вынос агента кремля дЕрмака или 73% РЕГУЛЯРНО будут дохнуть в терактах хремля.Кто о 73% кровоносников и их крови позаботится? 25% должны постоянно оберегать кровь 73% от сливания в интересах парашки.
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Порода кровосливальщиков. Что такое кровяная порода.
73% это спец выведенная порода для заливания своей кровью в интересах внешнего агрессора. 73% не лечатся от политического дальтонизма никак, кроме голодоморами,чтобы их выведенное рабское для проливания крови поголовье где-то наконец слили куда-то свою кровь и наконец применили свою быдлопредназначение. Потому что нормальных кацапня веками вырезала, лживо обзывая их всякими бандерами и фашистами, и таким образом была выведена кровяная порода быдла.
Крутящегося на кацапском волчке гордона пора зачистить из украины. И запретить ему заниматься продажной журналиститикой.
Он подал заявление по заявлению презедента ("Я знаю кто проводил записи, я знаю для чего, я знаю, кто хотел шантажировать записями меня лично"), чтобы самому презеденту не отвлекаться от обращений к народу, потому Зелемойский пойдёт только свидетелем, т.к. знает всё, не век же ему потерпевшим быть...
Если при внешнем осмотре отличий незаметно, то - "А голова - предмет тёмный, исследованию не подлежит."
Но одноклеточные в восторге.
Жопа везде и в бюджете и во внешних отношениях, в армии, в судах.
Если бы Бене не отдали больше, чем он потерял при принятии банковского закона, на Г+Г главным барыгой и убийцей братьев был бы Оманский Ишак. Беня молчит-ожидайте, что в кошельке жителя Украины денег станет ещё меньше.
Так, что дальше будет ещё интереснее.
Думайте, хотя, одноклеточные этого не дано.
Вся партия жопзж это финансируется полностью с парашки. Кива тоже или по компромату или просто дурак, тоже получает зарплаты с хремля. Все эти консервы кремля портновы, дубинские, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев, бойко, кивы должны быть зачищены с инфополя украины.Выносите всех журнашлюх, кто их тащит в эфир. Мочить от гордона до самых мелких.Закрывать в онлайн каналы, которые пропагандируют агрессора. Тоесть зашли, всех отпи сдили, все поломали и обещали вернуться, как пут говорит свои протестантам чтобы далеко от тюрмы не отходили, что тиран будет садить опять за его протесты.
В инфополе разрешается только с проукраинскими взглядами, даже яценюк и другие коррупционеры, которые хоть и воровали, но были эффективны против кацапов.
Эта тварь планирует уничтожить предприятия вместо их поднять на ноги.НАпример диверсанту особо инстересно уничтожить буи и подводную радарную технику. Оно пришло не работать, А УНИЧТОЖАТЬ.
Дураки в кацапии типа дыркина и пр, должны понимать, что как бы они не садились строить государство на выходе только ГУЛАГ. Дурак не способен строить государство по нескольким банальным причинам, которых понять дурак в силу своего скудоумия не способен. Потому дыркина и прочая ***** дожна не мочить украинцев, а истреблять своих дураков, иначе там просвета нету вообще. Там вечный гулаг и вертухайщина. И постоянные попытки дураков что-то построить приводит только к гулагу. Но дураки понять почему так не способны. И потому они построить государство не способны ВООБЩЕ.
Еще раз это дерьмо эрмак будет петь прокацапски вынести его с ап.Если зебот не хочет это дерьмо увольнять вынести зебота вместе с кацапским дермаком.
Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев.
https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist
https://inforesist.org/ua/nardep-aryev-u-mriyi-yaku-zustrichav-zelenspkyj-gumanitarnogo-vantazhu-ne-bulo-vzagali/ Читать материал на украинском
Рейсом самолета «https://inforesist.org/tag/samolet-mriya/ Мрия », который встречал президент Украины https://inforesist.org/tag/zelenskij/ Владимир Зеленский , никаких гуманитарных грузов доставлено не было. Об этом на своей странице в https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3299090466820453 Facebook заявил нардеп фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев.
Он напомнил, что после встречи лайнера глава государства в своем видеообращении рассказывал, сколько всего полезного доставлено в Украину, Офис президента утверждал, что это была встреча гуманитарного груза для больниц.
«Потом, выяснилось, что груз был коммерческим, а средства защиты оказались в сети супермаркетов «Эпицентр», который и проплатил рейс «Мрии». Но президентский офис не сдался и заявил, что гуманитарной была часть груза», - написал он.
Далее нардеп публикует ответ на свое обращение в Министерство социальной политики, подписанный министром, из содержания которого следует, что в самолете был исключительно коммерческий груз.
«Просто еще одно доказательство президентской лжи. Читайте», - резюмировал Арьев.
Напомним, с начала распространения коронавирусной инфекции в Украине компания https://inforesist.org/epiczentr-prokommentiroval-skandal-s-gumanitarkoj-v-samolete-mriya/ «Эпицентр» откликнулась на инициативу Зеленского по обеспечению учреждений здравоохранения необходимыми средствами защиты и оборудованием для борьбы с COVID-19. В рамках этого сотрудничества «Эпицентр» закупил и доставил в Украину самолетом «Мрия» средства защиты врачей. Как утверждалось, часть из этого груза была предусмотрена на благотворительные цели - передаче в медицинские учреждения Украины. В течение 4-8 мая средства защиты для медицинских работников - 2 млн медицинских масок, 75 тыс. защитных комбинезонов и 30 тыс. защитных очков - получили все регионы.
Ранее СМИ сообщали, что https://inforesist.org/smi-otpravit-samolet-mriya-v-kitaj-pridumal-zelenskij/ отправить самолет «Мрия» в Китай придумал лично Зеленский.
Гордона нужно поймать и вломить твари пи сты и отправить в польшу клубнику собирать(это мягко, с учетом что он вроде проукраинский). А то эта тварь уже не знает как на торговле интересами украиной еще заработать. Это такая мода и понты у крыс - где и как выгодней продать интересы украины, начиная от спушников, до журнашлюх. За попытки заработать на интересах украины пора уже выдворять с украины. Вместе с затаившихся журнашлюх с финансируемых агрессором newsone,zik,112.
Выдворите журнашлюх этих кацапских каналов с украины и их домов, где они на деньги футина живут. Потому что они ведут к захвату украины на выборах. Другие каналы чекисты всячески технически глушат, а эти работают и кормят 73% как на убой.Сначала будут чесать правду чтобы втереться в доверие, а потом когда надо(выборы или зебота нагнуть), то быстро включат ложь на полную катушку и поведут в руцкемир вертухайства, смертей, страха и крови.
А то через этих ублюдков другим приходится платить кровью на востоке.
Это она заряжает руцкого дурака деньгами на войны, это ее дойчебанки отмывают путу триллионы.Это на ее деньги содержат 200тысяч чекистов.Которые убивают и заливают кровью все вокруг. Это она молится на северные потоки, на которые могут спонсировать парашку напрямую. Это она подгоняет козака побыстрее разобраться с украиной.
Эта тварь должна быть повешана рядом с больным на величие руцкого рукожопа дурака супертеррористом гиркиным.