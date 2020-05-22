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Новости
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В Киеве растет количество заболеваний пневмонией. С понедельника госпитализированы 167 человек, - Кличко

В Киеве растет количество заболеваний пневмонией. С понедельника госпитализированы 167 человек, - Кличко

В Киеве увеличилось количество больных пневмонией. Только за последнюю неделю с диагнозом пневмония были госпитализированы 167 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу сообщить, что количество заболеваний пневмонией в городе растет. Только за эту неделю - с понедельника, госпитализированы 167 человек с диагнозом пневмония. Всего в стационарах лечатся 307 больных пневмонией, - сообщил мэр. - Медики объясняют это тем, что в связи с потеплением люди массово выходят отдыхать на природу и часто не берегут себя. Поэтому я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью. Ведь ослабленный иммунитет делает человека уязвимым к любым заболеваниям, в том числе и к коронавирусу", - сказал Кличко.

По словам мэра, мобильные бригады медиков продолжают выезжать к пациентам на отбор образцов для проведения тестов на коронавирус. Также отбирают и исследуют биоматериал на ПЦР-тесты в 4 коммунальных заведениях столицы, а также в частных лабораториях и клиниках, в некоторых государственных медучреждениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировали 47 случаев COVID-19, умер один человек, всего 2 522 инфицированных, - Кличко

В частности, в "Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины" и коммунальных заведениях столицы протестовали почти 24 700 человек.

Кличко подчеркнул, что сегодня в Киеве ПЦР-тесты делают не только людям с подозрением на коронавирус, но и всем больным пневмонией.

болезнь (589) Киев (25484) Кличко Виталий (4636) лечение (922)


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Топ комментарии
+5
Авітаміноз внаслідок переходу епохи бідності в епоху тотального зубожіння.
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22.05.2020 12:40
+5
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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22.05.2020 13:06
+4
На послаблення карантину Київ відреагував так, ніби його повністю відмінили. Наслідки не забарились.
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22.05.2020 12:38
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На послаблення карантину Київ відреагував так, ніби його повністю відмінили. Наслідки не забарились.
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22.05.2020 12:38 Ответить
і які причини?
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22.05.2020 12:39 Ответить
Авітаміноз внаслідок переходу епохи бідності в епоху тотального зубожіння.
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22.05.2020 12:40 Ответить
не думаю, що в нашого населення авітаміноз.
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22.05.2020 12:45 Ответить
если у зебени ПЕРЕДОЗ,

то у населения реальный авитаминоз от отсутствия свежих овощей при отсутсвии денег
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22.05.2020 13:26 Ответить
брехня це.
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22.05.2020 13:31 Ответить
А ваше населення - це де?
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22.05.2020 14:00 Ответить
в карагандє
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22.05.2020 16:20 Ответить
Воно і видно, що не в Україні. ☺️
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23.05.2020 09:35 Ответить
Тотальне зубожіння кожного ранку створює кілометрові затори по всьому Києву
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22.05.2020 12:48 Ответить
За 100 кілометрів від Києва виїжджали коли-небудь?
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22.05.2020 14:03 Ответить
Ранувато карантин увели. Оце тільки зараз все починається.
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22.05.2020 12:39 Ответить
виталька, так и скажи,-зебыдлу выгоден карантин, и отменять они его не собираются.
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22.05.2020 12:39 Ответить
Что бы снимать непопулярный карантин ( используя опыт "братского Мордора") больных и зараженных ( и умерших) коронавирусом, будут записывать в больные всеми прочими болезнями от пневмонии до диареи и косоглазия. ( мы же как в детской поговорке " повторюха муха")
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22.05.2020 12:42 Ответить
СНІД взагалі не смертельна хвороба, помирають від інших чинників.
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22.05.2020 13:00 Ответить
Гениально! Подавая на нобелевку.
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22.05.2020 13:26 Ответить
Плохая вентиляция легких, авитаминоз, гиподинамия.
Причину все понимают?
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22.05.2020 12:44 Ответить
"Трактор вилікує всіх" (А.Г.Лукашенко)
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22.05.2020 13:13 Ответить
Холодно..
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22.05.2020 12:47 Ответить
Виталик у нас нынче за доктора... Виталя, а что там Непоп, говорят после компромата "заболел", лежит бедолага под клетчатым одеялом и мылится на лечение в Израиль!?
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22.05.2020 12:51 Ответить
Пневмония на 4-5 месте по летальности в мире.
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22.05.2020 12:54 Ответить
Це мабуть, ті кому влада заборонила ставити діагноз - КОВІД.
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22.05.2020 12:58 Ответить
нет, это те, кого "тестировали" контрабандными китайскими "тестами" притащенными на "Мрии".
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22.05.2020 13:08 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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22.05.2020 13:06 Ответить
А що повинно бути коли вдень +12 а в ночі +5 діарея? Середня температура в квартирі 8 градусів Цельсію, ну здравствуй - ГРЗ, пневмония и туберкульоз!
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22.05.2020 13:10 Ответить
У кацапів масова смертність серед медиків, але від коронавірусу ніхто не вмер.Інфаркти, інсульти, срачка.
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22.05.2020 13:15 Ответить
з такою дивною погодою як в цьому році, воно і не дивно. Вранці холодно, вдень спека. Вітри страшенні.
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22.05.2020 14:34 Ответить
Следующее вирусобесие - пневмония, потом вирус ящура.не можем заниматься экономикой и благосостоянием ....начинаем бороться с ветряными мельницами.стротегия команды зедебилов
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22.05.2020 16:48 Ответить
 
 