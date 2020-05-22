В Киеве растет количество заболеваний пневмонией. С понедельника госпитализированы 167 человек, - Кличко

В Киеве увеличилось количество больных пневмонией. Только за последнюю неделю с диагнозом пневмония были госпитализированы 167 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу сообщить, что количество заболеваний пневмонией в городе растет. Только за эту неделю - с понедельника, госпитализированы 167 человек с диагнозом пневмония. Всего в стационарах лечатся 307 больных пневмонией, - сообщил мэр. - Медики объясняют это тем, что в связи с потеплением люди массово выходят отдыхать на природу и часто не берегут себя. Поэтому я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью. Ведь ослабленный иммунитет делает человека уязвимым к любым заболеваниям, в том числе и к коронавирусу", - сказал Кличко.

По словам мэра, мобильные бригады медиков продолжают выезжать к пациентам на отбор образцов для проведения тестов на коронавирус. Также отбирают и исследуют биоматериал на ПЦР-тесты в 4 коммунальных заведениях столицы, а также в частных лабораториях и клиниках, в некоторых государственных медучреждениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировали 47 случаев COVID-19, умер один человек, всего 2 522 инфицированных, - Кличко

В частности, в "Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины" и коммунальных заведениях столицы протестовали почти 24 700 человек.

Кличко подчеркнул, что сегодня в Киеве ПЦР-тесты делают не только людям с подозрением на коронавирус, но и всем больным пневмонией.