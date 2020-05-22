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Лещенко запретил изданию "Бабель" публиковать интервью с ним: в 2015 он отстаивал право журналистов не согласовывать тексты

Лещенко запретил изданию

Член наблюдательного совета "Укрзализныци", бывший депутат и журналист Сергей Лещенко запретил изданию "Бабель" публиковать интервью с ним.

Об этом сообщило издание на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.

"Член наблюдательного совета "Укрзализныци", бывший депутат и журналист Сергей Лещенко дал большое интервью корреспонденту "Бабеля" Марии Жартовской. Опубликовать интервью целиком мы не сможем — впервые в истории издания спикер запретил это делать и потребовал дать ему самостоятельно поработать с исходником. По закону, он может снять ответы, но не может снять наши вопросы — о том, как он попал на работу в УЗ, о своей высокой зарплате, ключевых задачах, своем Telegram-канале с инсайдами и о проблемах власти с олигархами", - пишет издание.

Отмечается, что дать интервью Сергей Лещенко согласился при условии, что он почитает и согласует текст до публикации.

"Согласовывать интервью украинских журналистов обязывает закон. Мы согласились. Беседа с Сергеем Лещенко длилась более двух часов, а полная расшифровка интервью заняла 37 страниц. Редакция сократила интервью до приемлемых для онлайн-формата размеров, некоторые вопросы объединила, не исказила слова спикера и точно передала суть ответов. Окончательный текст мы выслали на согласование. Согласовать текст Сергей Лещенко отказался, сославшись на то, что разговор был значительно больше и полнее, попросил исходник всей беседы и предложил самостоятельно поработать над текстом. Такое предложение редакция получила от спикера впервые. На предложение редакции указать на неточности, искаженные цитаты или информацию Сергей Лещенко ответил отказом и потребовал предоставить полную расшифровку", - пишет издание.

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"Бабель" обратило внимание также на то, что Лещенко в 2015, когда был народным депутатом, отстаивал право журналистов не согласовывать интервью со спикером. Вместе с другими депутатами он даже подал законопроект, который должен был отменить эту норму.

"Работая журналистом, я тоже считал это положение абсурдным. Это элемент цензуры, ведь когда ты садишься давать интервью on the record, ты уже этим фактом даешь согласие на обнародование сказанного. Все западные журналисты, с кем я дружу, в шоке от того, что украинский закон обязывает согласовывать репортера текст разговора с собеседником. Поэтому сегодня в парламенте будет зарегистрирован законопроект об отмене этой нормы о согласовании интервью. По сути, этот закон — против политиков, которые любят переписывать свои интервью и убирать острые абзацы. Посмотрим, чьи интересы победят — журналистов, депутатов. Я на стороне первых", — писал он на своей странице в Facebook.

Лещенко запретил изданию Бабель публиковать интервью с ним: в 2015 он отстаивал право журналистов не согласовывать тексты 01

Издание отмечает, что из-за несовершенства украинского медиа-законодательства и риска проиграть дело в суде в случае публикации интервью редакция публикует список ключевых тем интервью с Лещенко — без его ответов.

Главные темы интервью:

  • Каким образом Лещенко прошел отбор на должность члена набсовета "Укрзалізниці" без опыта работы в транспортной сфере.
  • Имел ли отношение к его назначению его давний знакомый — бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.
  • Были ли договоренности о назначении его во власть в обмен на поддержку Владимира Зеленского во время президентской избирательной кампании.
  • Каковы его главные задачи и KPI в набсовете.
  • Почему его работу не может выполнять эксперт с большим опытом работы в транспортной сфере.
  • Зачем и в каком качестве он ведет Telegram-канал — как блогер или как член набсовета УЗ.
  • Почему в своем Telegram-канале он фактически работает адвокатом Зеленского и не замечает ошибок власти.
  • Почему он пишет о том, что президент отдаляется от олигархов, но не рассказывает о том, какие уступки последние получают от власти. К примеру, не говорит о том, что отсутствие монобольшинства "Слуги народа" — результат того, что разные группы влияния получили места в предвыборном списке партии.
  • Почему он хвалит власть за снижение медиа-зависимости от Игоря Коломойского, но не говорит о росте влияния телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком. Наращивать рейтинг этим ресурсам помогают представители власти, которые часто появляются в эфирах каналов.
  • Лещенко активно поддерживал назначения Михеила Саакашвили во власть. Как он относится к тому, что одним из активных публичных лоббистов Саакашвили также был депутат СН Александр Дубинский. Последнего Лещенко называет рупором Коломойского и утверждает, что депутат озвучивает выгодные олигарху тезисы.

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Автор: 

Лещенко Сергей (697) СМИ (3833) интервью (230)


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Топ комментарии
+25
ЗеДятлы, скажите мне пожалуйста, ЧТО может наблюдать в УКР/З, тупое но одновременно хитрожопое и безпринципное чмо, окончившее в 2003 году институт журналистики при Шеве?
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22.05.2020 12:59
+24
Почему оказался? Оно г..ном было есть и будет.
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22.05.2020 12:59
+21
при зЕле всех этих 'борцунов' по кормушкам поставили. и зарплатку дали 500к.чтоб молчали.лицемерные подонки
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22.05.2020 12:58
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Бородата баба присвоїв гроші американських громадян!
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22.05.2020 12:56 Ответить
И это гавно любит катить бочку на Ю.Тимошенко.
В итоге выясняется,что оно само "повне лайно",и не имеет право вообще кого-то критиковать.
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22.05.2020 17:28 Ответить
Лещенко оказался αβном на палочке. Такие антикоррупционеры стране не нужны.
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22.05.2020 12:57 Ответить
Почему оказался? Оно г..ном было есть и будет.
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22.05.2020 12:59 Ответить
при зЕле всех этих 'борцунов' по кормушкам поставили. и зарплатку дали 500к.чтоб молчали.лицемерные подонки
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22.05.2020 12:58 Ответить
ЗеДятлы, скажите мне пожалуйста, ЧТО может наблюдать в УКР/З, тупое но одновременно хитрожопое и безпринципное чмо, окончившее в 2003 году институт журналистики при Шеве?
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22.05.2020 12:59 Ответить
Ну зеДятлы тебе не ответят ...а я в теме!Раньше это "наблюдательное" место,называлось "представитель(он же смотрящий ) Первого отдела КГБ на предприятии "!!! Представитель слушал о чём разговаривает и варнякает руководство и служащие завода... в политическом плане,и в плане экономического развития!!!Всё это он докладывал на "верх" ...и если что то "верху" в разговорах не нравилось...то смотрящий делал руководству и служащим втык и угрозами с бранью разьяснял им новую линию поведения!
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22.05.2020 14:18 Ответить
В начале 90-х, когда только стали КГБ называть СБУ, я с одним таким работал. Год 1993. У него психоз начался, что всех кгбешников перевешают-расстреляют. Он в троллейбусном депо №2 таким работал. Редкая мразь.
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22.05.2020 14:33 Ответить
серлещ в своем репертуаре.... гнида
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22.05.2020 12:59 Ответить
Он просто меркантильная бородатая хвойда
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22.05.2020 13:00 Ответить
Как вообще Лещенко пришло в голову давать интервью этому издательству. Нюх потерял) Бабель, это издательство Коломойского
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22.05.2020 13:03 Ответить
Здається, беня продав його Олексію Гончаренко (понятно, що не йому самому, а його другу)
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22.05.2020 13:05 Ответить
Дело в том, что после победы Коломойского над лохторатом, Бабель ему стал больше не нужен и он сменил собственника, а новый Бабель уже Лещенко не устраивает...
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22.05.2020 13:08 Ответить
Зебіли зараз, штибу маніпулятора Алексей Чесноков - побачиши поруч підписи Ю.Луценка та Ар'єва, будуть волати "авидитекак", заводячи обговорення проблеми зовсім в інший бік від її суті.
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22.05.2020 13:04 Ответить
Наем не лучше. Заглядывали с Сер Лещем во все карманы, а сам засекретил свою зарплату в Оборонпроме.
Цензурно тяжело сформулировать свое мнение о таких резино-технических изделиях.
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22.05.2020 13:05 Ответить
Лещенко запретил изданию "Бабель" публиковать интервью с ним: в 2015 он отстаивал право журналистов не согласовывать тексты - Цензор.НЕТ 7876
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22.05.2020 13:09 Ответить
А на ......... ты его давал?
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22.05.2020 13:06 Ответить
Сирожа той же национальности, что Зебил - неукраинской.
Обое дорвались до кормушки - и просят тишины.
Журналистика - нет, не слышали...
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22.05.2020 13:14 Ответить
А если бы, случайно, компьютер с текстом интервью взломали "хулиганы какие-то" и выложили в сеть?
Бородатая женщина расстроилась бы?
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22.05.2020 13:16 Ответить
Точку зрения издания "Бабель" мы услышали.Теперь было бы интересно узнать точку зрения самого Лещенко.Правда Юрий Бутусов?Ведь так поступают настоящие профи в журналистике,дают две точки зрения,а человек уже сам решает,какую из них принять?Иначе то,что выдал Цензор,обычная джинса.Лещенко все равно даст свой ответ на 24 канале,но очень хотелось бы услышать его аргументы именно на Цензоре.
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22.05.2020 13:26 Ответить
Хто тобі заважає привести недолугі виправдання СерЛєща тут в коментарях? Попередження для тих, хто його ще не читав, воно розраховане на зебілів, як зрештою весь контент СерЛєща.
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22.05.2020 16:38 Ответить
Ознакомься.Тебе это не помешает.

Этические и моральные обязанности журналиста[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&veaction=edit&section=3 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&action=edit&section=3 править код ]

Свобода слова и высказываний является неотъемлемой составляющей деятельности журналиста. Служение интересам власти или учредителей, а не общества, является нарушением этики журналиста. Журналист с уважением относится к частной жизни человека. При этом не исключается его право на журналистское расследование, связанное с теми или иными событиями и фактами, которые имеют общественное звучание и призваны защищать интересы общества и личности. Освещение судебных процессов должно быть непредвзятым к обвиняемым. Журналист не может называть человека преступником до соответствующего решения суда, вступившего в законную силу. Журналистские опросы граждан не должны фабриковаться с целью получения заранее определенного результата. Журналист обязан сделать все возможное для исправления любой распространенной информации, если оказалось, что она не соответствует действительности. Журналист не прибегает к незаконным и недостойным способам получения информации. Как известно, источником информации для представителя СМИ является человек, который имеет конституционное право выбора- общаться с журналистом или нет. Нельзя запугивать собеседника, провоцировать его, предлагать взяткиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B#cite_note-autogenerated1-10 [10] . Все это не только противозаконно, но и «морально безобразно». Если человек отказывается от предоставления той или иной информации, то не мешало бы прислушаться к его мнению относительно отказа. Иногда причиной безразличного отношения к журналисту является неэтичное поведение его коллег из редакции, ранее посетившие этого человека. Урегулировать данный вопрос можно только благодаря «разумному поведению» и завоеванию доверия.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
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22.05.2020 16:59 Ответить
Відправ це СерЛєщу, це йому не завадить...
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22.05.2020 17:47 Ответить
3000 000 в месяц + хата в центре меняют взгляды людей
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22.05.2020 13:38 Ответить
Скользкий, неприятный тип этот Лещенко. Громко и безостановочно говорить научился, а элементарной человеческой порядочности так и не обрел. Наблюдатель железной дроги выискался... полмиллиона зарплата, а он хоть что-то в той ЖД понимает, кроме того, что когда-то ездил на поезде?... Говно пацан, одним словом.
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22.05.2020 14:05 Ответить
Так нехай Бабель роздрукує повну версію, а не на свій розсуд скорочену! Яке їхало, таке і здибало!
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22.05.2020 15:08 Ответить
Так вони і повну версію без його згоди оприлюднити не можуть, як написано у статті.
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22.05.2020 16:40 Ответить
Лещ-обыкновенный беспринципный приспособленец. Родную мать продаст за кусок мацы.
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22.05.2020 15:22 Ответить
Шобы нет - так таки да. Это национальное. Не украинское...
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22.05.2020 16:23 Ответить
СэрЛеща , на свалку истории . Давно говорил, что эта шлюха просто ищет себе жениха по -дороже .Но мне говорили ОН свой , он борется с коррупцией .
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22.05.2020 17:55 Ответить
К чему этот заголовок: "Лещенко запретил"? Он всего лишь наблюдатель в наблюдательном совете!
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22.05.2020 18:20 Ответить
Дальше заголовка прочитать не в силах?
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23.05.2020 00:05 Ответить
 
 