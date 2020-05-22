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Новости Коронавирус и карантин
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Бассейны и сауны в Киеве пока открывать не будут из-за высокого риска заражения коронавирусом, - Кличко

Бассейны и сауны в Киеве пока открывать не будут из-за высокого риска заражения коронавирусом, - Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что решение не открывать бассейны на данном этапе послаблений карантина городские власти приняли, опираясь на рекомендации вирусологов и эпидемиологов.

Во время онлайн пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопросы, полученные от СМИ, Кличко напомнил, что на очередном этапе послаблений планируют разрешить открыть пляжи. По мнению специалистов, ультрафиолет и морская вода нейтрализует вирус. В реках - проточная вода и тоже низкая вероятность подхватить инфекцию коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"А вот влажные зоны в спортзалах - бассейны, сауны, джакузи - являются местом риска. Там на небольшой площади, в закрытом пространстве, контактирует немалое количество людей. И в нынешней эпидемиологической ситуации - высокие шансы инфицирования. Все решения об ослаблении ограничений власти столицы принимают, опираясь на рекомендации специалистов. В частности, и вирусологов и эпидемиологов. Чтобы не произошло инфекционного взрыва", - подчеркнул мэр.

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Он призвал владельцев и руководителей спортивных залов и фитнес-центров не нарушать правила.

"Не открывайте по-тихому бассейны и сауны. Не подвергайте посетителей опасности! Давайте делать все постепенно и разумно", - подчеркнул Кличко.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25484) Кличко Виталий (4636) спорт (2422) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
По такой логике все туалеты надо было бы закрыть в первую очередь. Но вообще логики в заявах коронапсихозников нет вообще никакой.
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22.05.2020 13:12
+5
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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22.05.2020 13:17
+1
если б ты ещё объяснило на кой кремлеботам нужно повышать обороноспособность Украины
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22.05.2020 13:21
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По такой логике все туалеты надо было бы закрыть в первую очередь. Но вообще логики в заявах коронапсихозников нет вообще никакой.
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22.05.2020 13:12 Ответить
Виталя заучил слова - зверинец, баня, сауна.. Прогресс на "лицо".
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22.05.2020 13:14 Ответить
Девушки отдыхают. Я не о фото.
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22.05.2020 14:41 Ответить
https://auto.24tv.ua/kyivavtodor_tsiiei_zymy_vytratyv_na_prybyrannia_snihu_bilshe_hroshei_nizh_mynuloi_n21434 "Київавтодор" цієї зими витратив на прибирання снігу більше грошей, ніж минулої
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22.05.2020 13:17 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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22.05.2020 13:17 Ответить
если б ты ещё объяснило на кой кремлеботам нужно повышать обороноспособность Украины
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22.05.2020 13:21 Ответить
а где там об обороноспособности?
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22.05.2020 15:12 Ответить
через пару логических переходов.
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22.05.2020 18:22 Ответить
Повышать?
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22.05.2020 18:55 Ответить
ну да. отмена дурантина = повышение обороноспособности
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22.05.2020 19:04 Ответить
не вижу связи. вижу наоборот, призьів, как у попов мацковской сектьі в Украине - получили команду не закрьівать свои сранньіе приходьі, тогда когда на Рашке их закрьіли.
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22.05.2020 19:28 Ответить
не видишь так не видишь. а она очевидна. экономика = обороноспособность
бесконечный дурантин = крах экономики
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22.05.2020 19:38 Ответить
прям по Высоцкому: "те кто выжил в катаклизме пребывают в пессимизме"

"Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась"
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22.05.2020 13:49 Ответить
https://censor.net/user/239839 А в США також кремлеботи? Щось занадто вони всесильні.
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22.05.2020 14:30 Ответить
статевим шляхом передається!
доведено секс-ентузіастами
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22.05.2020 13:17 Ответить
если дядя с дядей нежен,

вирус, дети, неизбежен
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22.05.2020 13:29 Ответить
Вирусологи и эпидемиологи у них там из разных институтов. У Виталиных - инфекционные взрывы. Ой, нимагу ><
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22.05.2020 13:20 Ответить
Кстати да, вон рядом со мной "вспышка" --- https://censor.net/video_news/3196737/v_kieve_zafiksirovali_tri_novyh_vspyshki_zabolevaniya_covid19_klichko_video?fbclid=IwAR2vYU4XG7em0XYX7WJuRgukAaClePJ3G-qevGKswMqxYdAEJe5eiEVz6qw
Не знаю как в других странах, но в Украине Ковид ******** вспыхивать в церквях, монастырях, интернат-психушках и общагах. С чем это связано доподлинно пока неизвестно, но Бритва Оккамы позволяет нам отсечь версию о сбоях в работе Гугл-карт и прийти к выводу,что жильцы таких сооружений особо интересоваться шо да как у властей не будут, а деньги , выделенные на поддержку Вируса, освоить как-то надо.
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22.05.2020 13:28 Ответить
какой ковид? то все не правда.
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22.05.2020 15:09 Ответить
Правда, правда. Вирус есть ,но смертность от него нулевая.
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22.05.2020 15:28 Ответить
но в бассейне хлор! или перекись. они все используются как дезинфект при вирусе.
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22.05.2020 15:08 Ответить
 
 