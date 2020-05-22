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Новости Агрессия России против Украины
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В Северодонецке простились с погибшим на Донбассе Героем Украины, командиром батальона "Луганск-1" Сергеем Губановым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 мая, на Луганщине в Северодонецке попрощались с командиром батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск - 1" полковником полиции Сергеем Губановым с позывным Седой. Он погиб 20 мая в результате подрыва на мине в районе населенного пункта Трехизбенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Именно там, от поселка Кряковка и в Станице Луганской комбат и его бойцы осуществляли патрулирование, чтобы не допустить проникновения на подконтрольную Украине территорию вражеских диверсионно-разведывательных групп и перекрыть контрабандные пути. Еще трое правоохранителей получили ранения.

Заместитель председателя Офиса Президента Роман Машовец отметил, что Сергей Губанов достойно и профессионально защищал Украину от врага и все, что остается следующим поколениям - уважать и помнить героя.

В Северодонецке простились с погибшим на Донбассе Героем Украины, командиром батальона Луганск-1 Сергеем Губановым 01

Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что Сергей Губанов - это побратим, патриот и настоящий комбат.

В Северодонецке простились с погибшим на Донбассе Героем Украины, командиром батальона Луганск-1 Сергеем Губановым 02

"Настоящий командир, надежный товарищ, патриот. Седой всегда был на передовой, в горячих точках. Весь боевой путь полковника Губанова - это настоящий военный подвиг. До последнего дня своей жизни Сергей боролся за свободу Родины против подлого агрессора, который несет смерть и разрушение родной Луганщине. И погиб, выполняя свой долг офицера и украинца. Сегодня мы чтим военный подвиг и память Героя Украины. Сегодня мы прощаемся с товарищем, соратником, командиром. Боль потери и светлая память останутся с нами, а подвиг Героя станет примером для молодых. Искренние соболезнования родным и близким! Мы разделяем ваше огромное горе! Честь герою!" - сказал Аваков.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что "Луганск - 1" под руководством Сергея Губанова не отдал ни одного сантиметра родной земли оккупантам.

В Северодонецке простились с погибшим на Донбассе Героем Украины, командиром батальона Луганск-1 Сергеем Губановым 03

"Свобода никогда не будет бесплатной", - это слова Сергея. К сожалению, они стали трагически пророческими. Благодаря принципиальной позиции комбата "Луганск - 1" боролся за каждый сантиметр Луганщины. Его имя и его подвиги уже вошли в историю Украины. Мы должны всегда о нем помнить", - отметил Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Был в "расстрельном списке" террористов и прошел через плен: сослуживцы рассказали о погибшем комбате "Луганск-1" Сергее Губанове. ФОТОрепортаж

Командующий НГУ Николай Балан сказал, что Украина прощается с настоящим воином.

В Северодонецке простились с погибшим на Донбассе Героем Украины, командиром батальона Луганск-1 Сергеем Губановым 04

"Сергей Губанов - это настоящий воин, настоящий командир, который не просто отдавал приказы, а собственным примером показывал - делай, как я. Это настоящий друг", - сказал Балан.

Генерал полиции Сергей Князев отметил, что Сергей Губанов - это тот командир, который никогда не прятался за спинами бойцов, а шел первым в самое пекло.

"Мы потеряли еще одного бойца за нашу независимость. Своей жизнью он спас своих подчиненных. Мы гордимся им", - сказал Князев.

В Северодонецке простились с погибшим на Донбассе Героем Украины, командиром батальона Луганск-1 Сергеем Губановым 05

Сергей Губанов родился на Луганщине. Он вступил в ряды милиции в далеком 1995 году. Прошел путь от дежурного дежурной части Стахановского городского отдела милиции до начальника Луганского городского управления. События 2014 г. застали его в должности начальника Ленинского районного отдела милиции Луганска. Во время бурных событий, когда Луганщину начала оккупировать Россия, Сергея вместе с еще несколькими офицерами милиции взяли в плен боевики и пытались выбить признание о том, где милиционеры прячут оружие.

В Северодонецке простились с погибшим на Донбассе Героем Украины, командиром батальона Луганск-1 Сергеем Губановым 06

Тогда благодаря решимости личного состава милиции удалось освободить из плена всех офицеров. Но уже буквально через неделю у каждого из них дома были "засады" боевиков и была объявлена "охота" на его жизнь и еще 16 офицеров милиции. Все они были внесены боевиками в "расстрельный список 17-ти", их фотографии были развешаны на всех блокпостах террористов с призывом - подлежат расстрелу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов погиб в районе Трехизбенки, еще трое бойцов получили тяжелые ранения, - Нацполиция. ФОТО

Сергей Губанов вывез семью подальше от оккупации, а сам вернулся на Луганщину, чтобы защищать свою землю. В 2015 году возглавил батальон "Луганск 1" и все эти годы, вместе со своими бойцами, выполнял самые трудные задачи на передовой.

В Северодонецке простились с погибшим на Донбассе Героем Украины, командиром батальона Луганск-1 Сергеем Губановым 07

За заслуги перед Украиной полковник полиции Сергей Губанов был награжден Орденом Богдана Хмельницкого. Вчера Указом Президента Украины ему присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда, посмертно. Награду получила жена.

Бойцы батальона вспоминают, что Сергей Губанов был настоящим командиром, достойно выполнял задачи и защищал Украину. И такие герои, как он - не умирают.

В Северодонецке простились с погибшим на Донбассе Героем Украины, командиром батальона Луганск-1 Сергеем Губановым 08
Фото: сайт Нацполиции

Герой Украины (455) МВД (9316) Нацполиция (16433) похороны (1528) смерть (9214) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766) Губанов (8)


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вічна наша пам'ять комбату.
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22.05.2020 13:17 Ответить
Слава Герою !
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22.05.2020 13:19 Ответить
прискорбно если понимать что аваков флюгер и служит зеленой власти квартально большевисткой
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22.05.2020 13:23 Ответить
В Северодонецке простились с погибшим на Донбассе Героем Украины, командиром батальона "Луганск-1" Сергеем Губановым - Цензор.НЕТ 2009
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22.05.2020 13:43 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ В Северодонецке простились с погибшим на Донбассе Героем Украины, командиром батальона "Луганск-1" Сергеем Губановым - Цензор.НЕТ 1012
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22.05.2020 13:44 Ответить
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з https://www.facebook.com/profile.php?id=100011163275661&__cft__[0]=AZWgH6tko3y1m0KSZHCkR9lnhjpBSSMTn16mrczDuUvA1dUigwucVTN59hdpU2nqhW6fQnjWrImAJWMQrJsbT5D-G7q73rUrR2NjVv8bC3XKplQdL-aCmQ4sjKS1zymnlqU&__tn__=-]C%2CP-R
Сергеєм Губановим
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Велика втрата на фронті - загинув комбат "Луганськ 1" Сергій Губанов.
Міна була закладена саме на нього...
Наша "повзуча капітуляція" доповзла до того, що на контрольованій нами території ворог полює за нашими найкращими комбатами...

Це дуже велика втрата для країни. Він був унікальний командир.
Поліцейське патрулювання "нульовки" Луганщини здійснював його батальон "Луганськ-1". Тому лінія фронту на Луганщині в кілька разів впорядкованіша, надійніша, і не така дірява, як на Донеччині.

Останній рік "Луганськ-1" мав обов'язки патрулювати і так звані "зони розведення" в Станиці-Луганській та Золотому, тому це тільки завдяки професіоналізму Сергія та його команди розмив лінії фронту не став катастрофою.
Тому розумієте, як за ним полювали вороги - він у них був кісткою в горлі...
Як тепер без нього?...
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22.05.2020 13:53 Ответить
А ще він, "луганський", був більшим героєм, ніж сотня нас з Києва.
Адже, через що тільки їм, луганським патріотам, довелося пройти...

Підвали сепарів в Луганську - це було в долі Сергія з категорії найлегшого.
Найважче - це батько і матір, що вибрали сторону ворога, залишилися в Луганську і відмовились від сина... Війна кілька разів розривала його на шмаття...

А ще він був насправді шляхетний...
Я його знала давно, ми не були близькими друзями, але він був з тих надійних, що, здається, в твоєму житті будуть завжди - такі завжди підтримують і просто не можуть померти...
Це ж тільки восени ми з ним їхали в Станицю-Луганську...
Він же лише вчора лайкнув мій допис...
Він, на відміну від багатьох моїх багаторічних колег, не боявся зі мною спілкуватися після того, як мною зайнялося ДБР...

Я почула вранці по радіо. Я до цих пір не вірю...

Р. S.: Мені нестерпно чути про "мир-капітуляцію", бо "хлопці даремно гинуть".
Сергій за нас загинув. Пам'ятаємо про це завжди.
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22.05.2020 13:55 Ответить
Мировой мужик! Был
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22.05.2020 14:33 Ответить
У Сєверодонецьку попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України, командиром батальйону "Луганськ-1" Сергієм Губановим - Цензор.НЕТ 9563
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22.05.2020 22:18 Ответить
 
 