Среди погибших в результате стрельбы на Житомирщине волонтер и нацгвардейцы, - СМИ. СПИСОК
Среди погибших военнослужащие Национальной гвардии Украины, батальона имени Кульчицкого, а также волонтер.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Dетектив-Info" со ссылкой на собственный источник.
По информации издания среди погибших есть действующие военнослужащие Национальной гвардии Украины. Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владислава Мамаченко и Андрея Москальца (по прозвищу "Малек" / "Бородатый"), приписанного к Гостомельской воинской части №3018 НГУ Виталия Вульчина, двух воинов с позывными "Фин" и "Скандер" (он же "Украинский татарин"), а также киевском волонтере Романе Ханенко ("Гець") и работнике Киевского Национального авиационного университета Александра Белоуса.
Как ранее сообщали СМИ, предварительно установлено, что в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец местного водоема Анатолий Захаренко, который в октябре 2015 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.
Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.
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*****! Ржака!
но во многих случаях ведут себя не адекватно
прав или не прав
кто возмущается всегда становится виноватым
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/382151-vbivstvo_simoh_vijsjkovosluhbovtsiv_i_volonteriv_zjavilisja_foto_ta_podrobitsi_zvirjachoji_rozpravi_na_hitomirshchini
бочкеновости затычка.
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вже почалось - назначили винного і винесли приговор!!!
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а якого біса тебе на розборки з обільним возліянійєм потянуло?