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Среди погибших в результате стрельбы на Житомирщине волонтер и нацгвардейцы, - СМИ. СПИСОК

Среди погибших в результате стрельбы на Житомирщине волонтер и нацгвардейцы, - СМИ. СПИСОК

Среди погибших военнослужащие Национальной гвардии Украины, батальона имени Кульчицкого, а также волонтер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Dетектив-Info" со ссылкой на собственный источник.

По информации издания среди погибших есть действующие военнослужащие Национальной гвардии Украины. Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владислава Мамаченко и Андрея Москальца (по прозвищу "Малек" / "Бородатый"), приписанного к Гостомельской воинской части №3018 НГУ Виталия Вульчина, двух воинов с позывными "Фин" и "Скандер" (он же "Украинский татарин"), а также киевском волонтере Романе Ханенко ("Гець") и работнике Киевского Национального авиационного университета Александра Белоуса.

Как ранее сообщали СМИ, предварительно установлено, что в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец местного водоема Анатолий Захаренко, который в октябре 2015 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое убийство на Житомирщине: часть погибших были приятелями мужчины, открывшего стрельбу

Автор: 

убийство (6478) массовое убийство (71) Житомирская область (1386)


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Топ комментарии
+12
Собачья кличка у тебя, Эдичка, а у бойцов - позывные.
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22.05.2020 14:36
+11
Все очень непросто.
Недавно арендатор сдал ментовского полковника на взятке.
С этим может быть связана бойня.
Не исключено - самооборона.
Хотя, возможно, это просто латентный сепар...
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22.05.2020 13:29
+11
Два автомата у рыбаков обнаружили. Наверняка были и пистолеты, которые не попали на фотографии. Приехали пить и жрать вроде как. Зачем столько оружия для "дружественной" попойки?
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22.05.2020 13:49
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а та Ольга присутня була в момент початку стрільби?
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22.05.2020 14:46 Ответить
Скорее она его наоборот топит специально
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22.05.2020 15:30 Ответить
її мусора залякали
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22.05.2020 15:39 Ответить
Это каким образом топит? На нём 7 трупов.
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22.05.2020 16:42 Ответить
Обстоятельства темные,возможно это самозащита.
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22.05.2020 23:29 Ответить
Нужно отправить стрелка на восточный фронт пьяных опущенцев валить
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22.05.2020 14:15 Ответить
Я вже сотню разів повторював і повторюю, ЩО ЦЕ ЗА СОБАЧІ КЛИЧКИ у військових?!!!! Це тільки уркагани та тварини мають клички, які їм дають хазяї. Гидко чути ось ці поганяла. Бо після такого ти вже не людина, ти пес якийсь!!!
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22.05.2020 14:16 Ответить
Собачья кличка у тебя, Эдичка, а у бойцов - позывные.
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22.05.2020 14:36 Ответить
Рем так пса мого звали колись. Потрібно мати повагу до свого імя, прізвища та по батькові і носити їх з гордістю по життю, а не ховатися за клікухи як урки. Дійшло тобі тупорилий?!
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22.05.2020 14:41 Ответить
Как счас вижу...из "балаболки" раздается: - "Эдуард Дибилович Силенко! Эдуард Дибилович Силенко! На связь!"
*****! Ржака!
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22.05.2020 15:03 Ответить
Ну, давайй ми всі разом з такого дибіла, як ти і посміємося. ...
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22.05.2020 15:13 Ответить
Все вместе? Вас там, в выгребной яме, таких много?
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22.05.2020 15:18 Ответить
Ні ти не Рем ти Шарік....
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22.05.2020 15:23 Ответить
Естественно я не Рем. Рем у меня винтовка. Тебе было бы легче если бы ник звучал как Олександр і Рем?
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22.05.2020 15:33 Ответить
уважаю защитников
но во многих случаях ведут себя не адекватно
прав или не прав
кто возмущается всегда становится виноватым
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22.05.2020 14:28 Ответить
Для Каневского "Следствие вели" не надо и сценарий писать, приезжай и просто снимай продолжение сериии - "Зловещий остров 2" https://www.youtube.com/watch?v=IMR2Vj3tXso
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22.05.2020 14:45 Ответить
какая боль! какая боль! добровольци : гражданскіє - сємь : ноль
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22.05.2020 14:49 Ответить
Тебе говорили что ты дибил и урод?
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22.05.2020 15:05 Ответить
ага, гаварілі - уроди та дібіли
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22.05.2020 15:13 Ответить
напросились твари 100500% !!!
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22.05.2020 15:31 Ответить
Не в водке здесь причина. Идёт уничтожение патриотов Украины, тем более с опытом на войне. Любые возможности и способы используются.
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22.05.2020 15:34 Ответить
Патриоты Украины с нарезным оружием по предпринимателям не ходят, рэкетом не промышляют. Или эти с передовой "заблудились"?
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22.05.2020 16:46 Ответить
Зокрема, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко інтерпретував ситуацію, буцімто біля водойми напередодні зібралася компанія старих друзів (вочевидь, під цими особами маються на увазі розстріляні військовослужбовці та волонтери), разом із якими знаходився і орендар водойми Захаренко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/382151-vbivstvo_simoh_vijsjkovosluhbovtsiv_i_volonteriv_zjavilisja_foto_ta_podrobitsi_zvirjachoji_rozpravi_na_hitomirshchini
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22.05.2020 15:36 Ответить
ото перше повідомлення про масакру - ІНТЕРПРЕТАЦІЯ від геращинки
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22.05.2020 15:38 Ответить
оце мене насторожила скоропалітєльность висновків
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22.05.2020 15:49 Ответить
В данном случае ничего странного тут нет - это жирный выродок в каждой бочкеновости затычка.
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22.05.2020 16:36 Ответить
Мы будем внимательно наблюдать за ходом дела. Надеемся на справедливое наказание для убийцы. Источник: https://censor.net/p3197374
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вже почалось - назначили винного і винесли приговор!!!
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22.05.2020 16:04 Ответить
Среди убитых на Житомирщине военнослужащих воин Бригады быстрого реагирования Нацгвардии, старший сержант Виталий Вульчин, который только вернулся с фронта после 8 месяцев в зоне ООС. Источник: https://censor.net/p3197374
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а якого біса тебе на розборки з обільним возліянійєм потянуло?
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22.05.2020 16:06 Ответить
ото до сім'ї тра' спішити і не отлучатись від жінки та дітей!!!
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22.05.2020 16:07 Ответить
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