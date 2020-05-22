Среди погибших в результате стрельбы на Житомирщине волонтер и нацгвардейцы, - СМИ. СПИСОК

Среди погибших военнослужащие Национальной гвардии Украины, батальона имени Кульчицкого, а также волонтер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Dетектив-Info" со ссылкой на собственный источник.

По информации издания среди погибших есть действующие военнослужащие Национальной гвардии Украины. Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владислава Мамаченко и Андрея Москальца (по прозвищу "Малек" / "Бородатый"), приписанного к Гостомельской воинской части №3018 НГУ Виталия Вульчина, двух воинов с позывными "Фин" и "Скандер" (он же "Украинский татарин"), а также киевском волонтере Романе Ханенко ("Гець") и работнике Киевского Национального авиационного университета Александра Белоуса.

Как ранее сообщали СМИ, предварительно установлено, что в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец местного водоема Анатолий Захаренко, который в октябре 2015 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.

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