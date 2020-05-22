Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский

Несмотря на эпидемию коронавируса, вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней не прекращалась.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом президенту Зеленскому сообщили на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Однако сейчас количество вакцинаций уменьшилось на 20%. И это может привести к вспышке этих заболеваний в ближайшем будущем. Министерство здравоохранения будет призывать родителей не игнорировать прививки.

"Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез - настолько же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Нужно объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас", - отметил Зеленский.

Также читайте: "Слуга народа" Лерос просит ОГП расследовать попытку "шантажа" Зеленского: "Теперь это очень серьезно". ДОКУМЕНТ