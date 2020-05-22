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Новости Коронавирус и карантин
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Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский

Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский

Несмотря на эпидемию коронавируса, вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней не прекращалась.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом президенту Зеленскому сообщили на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Однако сейчас количество вакцинаций уменьшилось на 20%. И это может привести к вспышке этих заболеваний в ближайшем будущем. Министерство здравоохранения будет призывать родителей не игнорировать прививки.

"Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез - настолько же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Нужно объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас", - отметил Зеленский.

Также читайте: "Слуга народа" Лерос просит ОГП расследовать попытку "шантажа" Зеленского: "Теперь это очень серьезно". ДОКУМЕНТ

Автор: 

вакцина (3815) дети (6477) Зеленский Владимир (20246) карантин (16729) прививка (191) корь (228) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Мудрый и заботливый отец народа, ****.
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22.05.2020 13:37
+15
Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 825
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22.05.2020 13:40
+14
Вова, это тебе Ленка сказала или фельдшер, вывезший из Украины почти весь запас защитных средств перед эпидемией?
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22.05.2020 13:35
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Опять карантин??
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22.05.2020 13:34 Ответить
даю миллион долларов за изобретение вакцины от ЗЕЛЕ-ВИРУСА !!!!!!!!

миллиона сейчас у меня нет, но в случае изобретения соберу по подписке легко !!!
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22.05.2020 13:44 Ответить
а ты как хотел ?
в переди же выборы в местные советы и проиграть для бубочки их будет полный крах ...
вон уже на мэра Киева 4 из зекоманды уже метят .....
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22.05.2020 13:49 Ответить
Наша пісня гарна нова..
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22.05.2020 13:34 Ответить
Вова, это тебе Ленка сказала или фельдшер, вывезший из Украины почти весь запас защитных средств перед эпидемией?
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22.05.2020 13:35 Ответить
Кір, правець і туберкульоз не менш небезпечні, ніж коронавірус, вакцинацію не можна ігнорувати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5707
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22.05.2020 13:54 Ответить
Янелох-вакцинатор
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22.05.2020 13:35 Ответить
зеленовирус пока самый опасный вирус. посудите сами: украдено 300 млрд гривен за последний год из карманов украинцев.
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22.05.2020 13:37 Ответить
Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1947
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22.05.2020 13:42 Ответить
Мудрый и заботливый отец народа, ****.
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22.05.2020 13:37 Ответить
А Бубачка сделало прививку от кокаиновой зависимости?
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22.05.2020 13:38 Ответить
Напевно, кожний день робить малими (маю надію) дозами
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22.05.2020 13:40 Ответить
Какой там прививку)))
Ты видел его на пресс-конференции?))
Оно же падло гундосило под коксом,обрати внимание на его взгляд,движение глаз и рук.Тут не надо быть наркологом,чтоб убедится что ********** под кайфом.Он же с коксовой дороги не слазит,****.
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22.05.2020 15:19 Ответить
А ще забув про "зглаз".
-Пане Семенихін із Конотопа, це, здається, по Вашій часті. "Підсуєтіть" нам кого не-будь, Ви ж там усіх знаєте, бо вже бачу, без цього не обійдеться.
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22.05.2020 17:19 Ответить
дайте ему шнобелевку в области медицины
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22.05.2020 13:38 Ответить
Ой, чого воно лізе туди, де не розбирається. Уже б фельшера Радуцького попросив би
Доречі, про недавню пресконференцію https://www.youtube.com/watch?v=5WLYI7bhyL4 від Корчинського
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22.05.2020 13:39 Ответить
А в чем кроме игры хером на пианино оно разбирается?))) Оно же полныль НОЛЬ во всем абсолютно!!)))
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22.05.2020 15:21 Ответить
Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 825
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22.05.2020 13:40 Ответить
Звісно що поцаватий наркоша.
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22.05.2020 13:42 Ответить
ну да... а от СПИДа с начала года в стране умерло больше людей, чем от коровавируса... это ж какой потенциал для карантина...
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22.05.2020 13:40 Ответить
Клоун, это точно не шутка?
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22.05.2020 13:40 Ответить
погрався трошки у президента - тепер хай трошки програється у епідеміолога
не сприймайте серйозно
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22.05.2020 13:41 Ответить
Зееленский! Ты долбодятел. Корь, краснуха, столбняк и др имеют летальность выше нулевой в отличии от ковида. Но вообще бизнес-план мне нравится. Прививки - это супер, они спасают жизни. Но весь прививочный рынок занят уже известными тысячи лет болезнями. Как новую прививку в количестве 14 000 000 000 доз продать? А выдумаем болезнь и начнем ее вирусную рекламу в Сети! И получилось же!
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22.05.2020 13:42 Ответить
ты это обьясни тем 73% которые его выбрали , до этого во всем был виноват Порошенко .....
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22.05.2020 13:46 Ответить
Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4582
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22.05.2020 13:42 Ответить
наркоман, ізиді геть. ірод.
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22.05.2020 13:42 Ответить
он не наркоман - он анализы сдавал и у него есть справка !
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22.05.2020 13:45 Ответить
Справка от знакомого психиатра 95-го квартала?)))
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22.05.2020 15:22 Ответить
Не президент, а свидетель Секты Барановируса
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22.05.2020 13:43 Ответить
пастор
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22.05.2020 13:54 Ответить
Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2935
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22.05.2020 13:44 Ответить
Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 881
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22.05.2020 13:44 Ответить
Супер жаба.
Только напуганный идиот мог додуматься до такого - на пресс-конференции призедента государственные символы разместить одиноко в стороночке, а за своей спиной разместить свой частный бренд, который всегда находится в кадре!
Спасибо тем людям что тоже обратили на это внимание и подали эту фотожабу.
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22.05.2020 16:24 Ответить
Очень опасная неизлечимая и болезнь это тупизм-дебилизм... и как оказалось этим страдают 73 % населения Украины.....подумать только - клоун смешно играл на сцене президента, и 73 % подумали, что в реальности тоже будет смешно....
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22.05.2020 13:48 Ответить
Хоть что-то разумное из себя выдавил главЗебил
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22.05.2020 13:48 Ответить
Где выполнение закона про мову?
Где закрытие мертветчук каналов?
Где аннулирование закона про землю продаж кацапам?
В стране через один такие предатели как гордон, который нац интересы обменивает на монеты от рекламы нельзя продавать земли, вводить двойное гражданство и пр
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22.05.2020 13:50 Ответить
От у нас президент, во всем разбирается, даже в прививках.
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22.05.2020 13:58 Ответить
прахфєсіАнал !
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22.05.2020 14:05 Ответить
Бери выше ,проФФесор,под стать Яныку,тот был правда просто тупой и жадный бухарь,а этот хитрожопый,жадный,и просто охФуевший наркопед.
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22.05.2020 15:25 Ответить
Это перечень следующих карантинов , а если добавить холерный карантин то можно и на памперсах заработать - главное ввести их обязательное ношение , как маски!
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22.05.2020 14:00 Ответить
""Важливо, щоб ви донесли це до людей. Адже кір, правець, туберкульоз - настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Треба пояснити українцям, що вакцинація важлива й зараз", - зазначив Зеленський."- внаслідок ефекту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B0 Данінга-Крюгера пояснити зебілу що вірус тупорилості просто вбивчий майже у 100% ,неможливо!
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22.05.2020 14:02 Ответить
Державними справами займись - економікою, армією, судами. Не корчи з себе великого лікаря.
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22.05.2020 14:14 Ответить
Бубасик теперь в каждой бочке затычка , теперь ,,специалист,, по вакцинации - без него никто ни о чем бы и не догадывался !!
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22.05.2020 14:19 Ответить
Йшов 2050 рік і влада України розробила план адаптивного виходу країни з карантину, через кордони до інших країн де є розум і інтелект.
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22.05.2020 14:38 Ответить
31 мая истекает срок 1.5 млн индийских прививок АКДС, психоз будет нагнетаться.
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22.05.2020 15:02 Ответить
Самий страшний вірус в Україні - це вірус зе-малороства
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22.05.2020 15:45 Ответить
Нехай себе все эти прививки и колет в жопу, разве кто против
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22.05.2020 15:51 Ответить
Плани фонду Б. Гейса - вжиття! Типу скорочення населення, бо вже жративи не вистачає для масонів.
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22.05.2020 17:43 Ответить
я вижу тут боты против вакцинации? - это хорошо. не вакцинируйтесь, подыхайте.
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23.05.2020 00:21 Ответить
 
 