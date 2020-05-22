Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский
Несмотря на эпидемию коронавируса, вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней не прекращалась.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом президенту Зеленскому сообщили на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Однако сейчас количество вакцинаций уменьшилось на 20%. И это может привести к вспышке этих заболеваний в ближайшем будущем. Министерство здравоохранения будет призывать родителей не игнорировать прививки.
"Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез - настолько же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Нужно объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас", - отметил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
миллиона сейчас у меня нет, но в случае изобретения соберу по подписке легко !!!
в переди же выборы в местные советы и проиграть для бубочки их будет полный крах ...
вон уже на мэра Киева 4 из зекоманды уже метят .....
Ты видел его на пресс-конференции?))
Оно же падло гундосило под коксом,обрати внимание на его взгляд,движение глаз и рук.Тут не надо быть наркологом,чтоб убедится что ********** под кайфом.Он же с коксовой дороги не слазит,****.
-Пане Семенихін із Конотопа, це, здається, по Вашій часті. "Підсуєтіть" нам кого не-будь, Ви ж там усіх знаєте, бо вже бачу, без цього не обійдеться.
Доречі, про недавню пресконференцію https://www.youtube.com/watch?v=5WLYI7bhyL4 від Корчинського
не сприймайте серйозно
Только напуганный идиот мог додуматься до такого - на пресс-конференции призедента государственные символы разместить одиноко в стороночке, а за своей спиной разместить свой частный бренд, который всегда находится в кадре!
Спасибо тем людям что тоже обратили на это внимание и подали эту фотожабу.
Где закрытие мертветчук каналов?
Где аннулирование закона про землю продаж кацапам?
В стране через один такие предатели как гордон, который нац интересы обменивает на монеты от рекламы нельзя продавать земли, вводить двойное гражданство и пр