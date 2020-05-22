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Портнов угрожает избиением журналистам "Радио свобода"

Портнов угрожает избиением журналистам

Экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов угрожает журналистам "Схем".

Скриншот сообщения с угрозами обнародовал журналист проекта "Схемы" (Радио свобода) Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Очередь желающих постоянно увеличивается", - написал Ткач.

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В сообщении Портнов пишет в адрес журналистов: "Если еще раз поймаем, воспользуемся принципом неотвратимости наказания и дадим в наглое и тупое рыло".

Портнов угрожает избиением журналистам Радио свобода 01
Портнов угрожает избиением журналистам Радио свобода 02

Автор: 

журналистика (3287) Портнов Андрей (637) СМИ (3833) угрозы (850) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+54
портнов должен быть запрещен в украине
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22.05.2020 13:48
+48
Смешно, что эта мразь может находиться в Украине после 2014.
Благодаря клоуну.
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22.05.2020 13:51
+47
Портнов угрожает избиением журналистам Радио свобода - Цензор.НЕТ 2757
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22.05.2020 13:49
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А ти промокашка Потроха, що в даний момент робеш? так чому твій Потрох за 5 р не посадив ні одного риги??? А тому що він сам з того корита разом з ригами хлєбав!!!
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22.05.2020 15:23 Ответить
Ця політична шльондра яка лизала очко джЮЛІ, потім Янику, а сьогодні вилизує Коломойші і гауляйтеру Медведчуку на якій такій держпосаді працює вже шість років?
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22.05.2020 15:19 Ответить
Доки цього негідника колоборанта будем терпіти ? і мовчать патріоти ,громадські активісти,інтелегенція ,а він,медвечук ,коломоша відчули, що вони тут господарі і ніхто не зупинить.
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22.05.2020 16:01 Ответить
Ригоанальний улюбленець зеленського такий хоробрий як і його шеф-клоун, лише тоді, коли коли озброєна охорона поруч стоїть
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22.05.2020 16:10 Ответить
Когда уже эту портянку убьют нах?
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22.05.2020 16:17 Ответить
Судя по поведению у портнова очевидные симптомы бешенства, либо неадекватного жлоба, но почему то им не интересуются правоохранители, этот тип представляет угрозу гражданам страны.
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22.05.2020 16:41 Ответить
Ну скажите зебилы, вам же такое быдло нравится да ?
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22.05.2020 17:59 Ответить
тошнит от этого урода! националисты подарили барыгам революцию и теперь мразота гавкает,нехер было мутить революцию и дарить , слились и отдали вальцману барыжить . Свергли урода януковоща и не довели дело до конца,хоть я и согласен ,что нам свой Кастро в виде Яроша не нужен но довести люстрацыю , провести демократические выборы и создать что то в виде нац штаба или нац совета на первые 5-10 лет .
теперь одна надежда на молодежь которая выросла на наших национальных ценностях, лидеры среди молодежи НОВОЙ возможно появятся среди тех кто потерял на войне с россией отцов ,братьев и тогда погонят эти НОВЫЕ Украинцы всю мразоту по кочкам аж гай зашумит!!!!
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22.05.2020 19:24 Ответить
Боже, когда уже эту тявкающую, рыговскую шавку Партновскую ,ё..нут так по голове, чтобы это было последние в его жизни!..
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23.05.2020 09:39 Ответить
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