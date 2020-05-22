Портнов угрожает избиением журналистам "Радио свобода"
Экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов угрожает журналистам "Схем".
Скриншот сообщения с угрозами обнародовал журналист проекта "Схемы" (Радио свобода) Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
"Очередь желающих постоянно увеличивается", - написал Ткач.
В сообщении Портнов пишет в адрес журналистов: "Если еще раз поймаем, воспользуемся принципом неотвратимости наказания и дадим в наглое и тупое рыло".
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теперь одна надежда на молодежь которая выросла на наших национальных ценностях, лидеры среди молодежи НОВОЙ возможно появятся среди тех кто потерял на войне с россией отцов ,братьев и тогда погонят эти НОВЫЕ Украинцы всю мразоту по кочкам аж гай зашумит!!!!