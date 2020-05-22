НАБУ проводит обыски у должностных лиц "Укрзализныци" по делу "Бориспольского экспресса"
Антикоррупционые органы проводят в пятницу следственные действия у должностных лиц АО "Укрзализныця" и представителей частных компаний по делу о злоупотреблениях при закупке программного обеспечения для "Бориспольского экспресса".
Об этом сообщает НАБУ на своей странице в Фейсбук в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски у должностных лиц АО "Укрзализныця" и представителей ряда частных компаний. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц "Укрзализныци" при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретение билетов сообщения "Киев-Борисполь" (так называемый "Бориспольский экспресс")", - говорится в сообщении.
Расследование злоупотреблений должностных лиц "Укрзализныци" проводится с 2018 года по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, расхищение имущества).
"Отметим, что руководство "УЗ" способствует проведению расследования с целью установления всех обстоятельств дела", - подчеркивают в Бюро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не могут простить ,что Порох организовал строительство за 30 млн.$
- Всех в КПЗ и кулёк на голову пока не расколятся...
Любой проект, направленный на развитие Украины, предпринятый правительством Порошенко-Гройсмана - это анафема для нынешнего оккупационного режима.