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Новости Борьба с коррупцией
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НАБУ проводит обыски у должностных лиц "Укрзализныци" по делу "Бориспольского экспресса"

НАБУ проводит обыски у должностных лиц

Антикоррупционые органы проводят в пятницу следственные действия у должностных лиц АО "Укрзализныця" и представителей частных компаний по делу о злоупотреблениях при закупке программного обеспечения для "Бориспольского экспресса".

Об этом сообщает НАБУ на своей странице в Фейсбук в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски у должностных лиц АО "Укрзализныця" и представителей ряда частных компаний. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц "Укрзализныци" при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретение билетов сообщения "Киев-Борисполь" (так называемый "Бориспольский экспресс")", - говорится в сообщении.

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Расследование злоупотреблений должностных лиц "Укрзализныци" проводится с 2018 года по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, расхищение имущества).

"Отметим, что руководство "УЗ" способствует проведению расследования с целью установления всех обстоятельств дела", - подчеркивают в Бюро.

НАБУ проводит обыски у должностных лиц Укрзализныци по делу Бориспольского экспресса 01

Автор: 

НАБУ (4218) обыск (1895) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) Укрзализныця (2744)


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Топ комментарии
+19
а антикоррупционые органы не хотят проверить, а за какие заслуги один журналист устроился в УЗ без конкурса на должность с зарплатой 500 тыс гривен в месяц?
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22.05.2020 14:00
+12
У члеННА наблюдательного совета СерЛеща смотрели?
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22.05.2020 14:14
+9
є ще кого призначати в Укрзалізницю

НАБУ проводит обыски у должностных лиц "Укрзализныци" по делу "Бориспольского экспресса" - Цензор.НЕТ 9182
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22.05.2020 13:59
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є ще кого призначати в Укрзалізницю

НАБУ проводит обыски у должностных лиц "Укрзализныци" по делу "Бориспольского экспресса" - Цензор.НЕТ 9182
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22.05.2020 13:59 Ответить
а антикоррупционые органы не хотят проверить, а за какие заслуги один журналист устроился в УЗ без конкурса на должность с зарплатой 500 тыс гривен в месяц?
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22.05.2020 14:00 Ответить
У члеННА наблюдательного совета СерЛеща смотрели?
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22.05.2020 14:14 Ответить
В июле 2011 года созданное при Госинвестпроекте госпредприятие Дирекция по строительству и управлению национального проекта Воздушный экспресс и Экспортно-импортный банк Китая подписали контракт на $372 млн. Проект предусматривал финансирование строительства железнодорожной линии Киев-Борисполь, четырех вокзалов, закупку пяти электропоездов и сооружение второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Долларовый кредит выдавался двумя траншами под 6,5% годовых сроком на 15 лет.
не могут простить ,что Порох организовал строительство за 30 млн.$
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22.05.2020 14:30 Ответить
Та Боря Хундай там такі бабки збирався відмивати на цьому експресі, але не получилось... От облом!
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22.05.2020 15:43 Ответить
Именно так. Пороху не могут простить что он вытаскивал Украину из болота, куда её втащили предыдущие псевдо-"гетманы".
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23.05.2020 05:55 Ответить
А не хотело бы ублюдочное НАБУ открыть дела по факту закупки каждый год все "нового и нового" программного обеспечения и сопровождения существующего в Пенсионном Фонде Украины? А как бы "героям"-подиченным сытого и самодовольного недоумка Сытника расследовать, как и почему продажа ЖД билетов Укрзализныци осуществляется через фирму-прокладку , связанную с людьми енакиевского хряка (януковича)? А ведь это многие сотни миллионов гривень? Или у ущербного ***** потенциал расследований только до ста тысяч гривень?
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22.05.2020 14:45 Ответить
Зачем обыски? Всё давно спрятано!
- Всех в КПЗ и кулёк на голову пока не расколятся...
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22.05.2020 15:09 Ответить
И я тоскую по временам Кучмы и Януковича, когда ГАИ тормозила когда и кого хотела, за каждое ку-ка-ре-ку рылом в асфальт, права изымали, номера откручивали, авто на штрафплощадку. в КПЗ сразу в очко две резиновые дубины, отдыхаешь прикованный к батареи 72 часа, на голове противогаз, провода к яйцам. Классно жилось да ?
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22.05.2020 16:14 Ответить
Машины не плачут.
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22.05.2020 18:02 Ответить
Шо ? Целое НАБУ ? Отложило все мелкие дела и взялось аж за бориспольский экспресс ? Ух ты ! Та на железке крадут все. Начиная от начальника аварийно-восстановительного поезда, продолжая голубыми воришками в руководствах всяких локомотивных и вагонных депо, далее с выходом на отделения дорог, управления самих дорог, а затем и на верхушку пирамиды - Укрзалізницю. Разница только в количестве нулей. В баксах и лямах. А в НАБУ не хватает смальца задать простой вопрос ? С какого переляку в сладкое кресло Министра Инфраструктуры втолкнули 33-х годовалого бывшего помощника Авакова ? А-А-А ? Так ото ж. Шо там с рейтингом очередного Главнокомандующего ?
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22.05.2020 20:34 Ответить
Всё понятно ?
Любой проект, направленный на развитие Украины, предпринятый правительством Порошенко-Гройсмана - это анафема для нынешнего оккупационного режима.
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23.05.2020 05:54 Ответить
 
 