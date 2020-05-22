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Новости Оборона
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Рада примет законопроекты об оборонных закупках и реформе СБУ до летних каникул, - "слуга народа" Завитневич

Рада примет законопроекты об оборонных закупках и реформе СБУ до летних каникул, -

Верховная Рада может принять в целом законопроект Об оборонных закупках (№ 2398-д) в начале июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа").

"Ожидаю, что Рада вернется к рассмотрению законопроекта об оборонных закупках на пленарной неделе сессии 2-5 июня. Мы подготовимся, и думаю, уже примем этот законопроект в целом", - заявил Завитневич в экспресс-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что Рада 13 мая на внеочередном заседании отправила законопроект в комитет на подготовку к повторному второму чтению.

Читайте также: Рада отправила на доработку законопроект о реформе СБУ

Завитневич также рассчитывает, что парламент до летних каникул примет в целом и президентский законопроект №3196 О внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (новая редакция).

"У нас всех есть очень большое желание принять его до летних каникул", - сказал парламентарий.

По словам главы комитета, эти законопроекты - в числе основных обязательств партии "Слуга народа", о которых она заявляла, придя в парламент осенью 2019 года, и их необходимо принять на этой сессии.

Как сообщалось, парламент Украины 20 мая отправил законопроект №3196 в комитет для подготовки к повторному первому чтению.

Согласно календарному плану, третья сессия девятого созыва Верховной Рады заканчивается 17 июля 2020 г.

законопроект (3219) оборона (5199) СБУ (19864) Завитневич Александр (54)


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Топ комментарии
+6
Переработались уроды! Уже и каникулы? За свой счёт как вся страна!
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22.05.2020 14:05
+5
какие каникулы, вы же них#я не работали.
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22.05.2020 14:02
+1
...Рада примет законопроекты об оборонных закупках и реформе СБУ до летних каникул ...звідки така "впевненість" ?
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22.05.2020 14:52
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Правила форума Совет форумчан
какие каникулы, вы же них#я не работали.
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22.05.2020 14:02 Ответить
Переработались уроды! Уже и каникулы? За свой счёт как вся страна!
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22.05.2020 14:05 Ответить
єто тока в твоей стране за свой счет, а в Украине зарплаті сохраняются при вінужденном простое из-за каранина
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22.05.2020 14:16 Ответить
Какие каникулы? Переработались шибко на карантине?
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22.05.2020 14:13 Ответить
Опа на! Весь наш парламент уходит на самоизоляцию! Большинство из них (во главе с "нашим" президентом!) ходили как последние балбесы без масок,без перчаток,и в конце концов доигрались... А этот умник,наш пердизент,бегал по гостям,без маски,нарушая все изданные ими же правила поведения -например был в гостях в какой-то многодетной семье,в другом селе обнимал свою бывшую одноклассницу -все это без масок,без перчаток. Вот тут можно согласится с русской пропагандонской дурой Малышевой,которая восхищалась ( -Какой это отличный вирус!),а мы еще добавим,-Что не делит людей по богатству,социальному положению...
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22.05.2020 14:27 Ответить
К сожалению, в 2019 году у мудрого нарида Украины случился приступ зеленой диареи, которой он дрыщет до сих пор. В самую дырочку, точнее не скажешь.
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22.05.2020 15:01 Ответить
Извините,но кажется Вы меня неправильно поняли. В своем комментарии я имел ввиду "нашего" президента Додона. На счет Зеленского могу сказать,что я от него тоже не в восторге.Но если благодаря его усилиям,а также благодаря усилиям Трампа,(от которого я тоже не в восторге) вся заваруха закончится удушением рашки,то я готов поставить этим последним двум президентам памятник у себя во дворе!
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22.05.2020 17:12 Ответить
...Рада примет законопроекты об оборонных закупках и реформе СБУ до летних каникул ...звідки така "впевненість" ?
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22.05.2020 14:52 Ответить
Та поскоріше вже б прийняли реформу СБУ. Є надія, що спецслужба зможе функціонувати за європейськими стандартами
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22.05.2020 16:14 Ответить
Не те слово! Закон по реформі вже давно мали прийняти, а вони все відкладають його в довгий ящик. Як вони собі уявляють ефективну роботу без нормативно-правової бази, якщо сам процес реформування Служби вже нібито запустили?
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23.05.2020 19:30 Ответить
ПОЛГОДА во время войны НЕТ оборонных закупок???? Вражины!
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22.05.2020 22:59 Ответить
Ждем новый закон про сбу и будем надеяться,что в условиях российской агрессии, наши парламентарии найдут компромисс и смогут сохранить единственную боеспособную структуру в Украине.
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24.05.2020 18:53 Ответить
Потрібно прийняти врешті-решт ці закони щоб припинити зайві спекуляції псевдоекспертів.
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27.05.2020 16:12 Ответить
 
 