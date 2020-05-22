Рада примет законопроекты об оборонных закупках и реформе СБУ до летних каникул, - "слуга народа" Завитневич

Верховная Рада может принять в целом законопроект Об оборонных закупках (№ 2398-д) в начале июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа").

"Ожидаю, что Рада вернется к рассмотрению законопроекта об оборонных закупках на пленарной неделе сессии 2-5 июня. Мы подготовимся, и думаю, уже примем этот законопроект в целом", - заявил Завитневич в экспресс-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что Рада 13 мая на внеочередном заседании отправила законопроект в комитет на подготовку к повторному второму чтению.

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Завитневич также рассчитывает, что парламент до летних каникул примет в целом и президентский законопроект №3196 О внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (новая редакция).

"У нас всех есть очень большое желание принять его до летних каникул", - сказал парламентарий.

По словам главы комитета, эти законопроекты - в числе основных обязательств партии "Слуга народа", о которых она заявляла, придя в парламент осенью 2019 года, и их необходимо принять на этой сессии.

Как сообщалось, парламент Украины 20 мая отправил законопроект №3196 в комитет для подготовки к повторному первому чтению.

Согласно календарному плану, третья сессия девятого созыва Верховной Рады заканчивается 17 июля 2020 г.