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КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом будут закрыты до 22 июня, - Госпогранслужба

КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом будут закрыты до 22 июня, - Госпогранслужба

Контрольные пункты въезда-выезда на административной границе Украины и оккупированного Россией Крыма будут закрыты до 22 июня.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера Кабинет Министров Украины обнародовал постановление № 392 об адаптивном выходе с карантина, и в соответствии с этим постановлением, внесены изменения в нормативные акты правительства, в частности и в распоряжение №291, которым регламентируется пересечение административной границы и функционирование контрольных пунктов въезда-выезда на границе с оккупированным Крымом. И срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня", - сказал он.

Демченко напомнил, что в соответствии с этим распоряжением функционирование КПВВ на границе с Крымом временно прекращено. На оккупированную территорию могут попасть люди, зарегистрированные там, а на материковую Украину - люди, прописанные за пределами оккупированной территории.

"Кроме того, руководителем Государственной пограничной службы могут быть приняты отдельные решения в отношении отдельных граждан в случае оснований гуманитарного характера", - добавил Демченко.

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Госпогранслужба (6385) Крым (26371) оккупация (10120) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+7
...до сентября 2035-го ..
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22.05.2020 14:14
+5
Мона взагалі їх не відкривати.
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22.05.2020 14:14
+4
краще аж до звільнення Криму від окупантів.
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22.05.2020 14:14
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...до сентября 2035-го ..
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22.05.2020 14:14 Ответить
ТурЬІстЬІ попхнуть через міст, якщо будуть такі.
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22.05.2020 14:15 Ответить
На орду всё закрыто.А на Крым,Кавказ и Колыму попрут,ибо лаптям плешфюрер валюты не дасть на Турцию,Египет,Таиланд.Не зарабатывается валюта.
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22.05.2020 14:26 Ответить
Зачем вообще эти КПП? Кого они пропускают? Кацапов? Зачем? До сих пор зеленыне уроды не закрыли границу для агрессора? Как людей закрыть по домам на 2 мес.-это они могут быстро, а как агрессоры перекрыть так им некогда. Пусть переезжают в паРашу.,нах такие законодатели в Украине? Они Путину служат или кому?
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22.05.2020 14:54 Ответить
краще аж до звільнення Криму від окупантів.
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22.05.2020 14:14 Ответить
Мона взагалі їх не відкривати.
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22.05.2020 14:14 Ответить
Нехрен вообще открывать пропускные пункты А то наши ватноголовые граждане повезут туда деньги на поддержку режима оккупантов
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22.05.2020 14:23 Ответить
А на Донбасс, слышал, откроют раньше, числа 6-10 июля.
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22.05.2020 14:25 Ответить
а 22 июня,ровно в 4-00, рванут в Украину со всех сторон, без объявления...
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22.05.2020 14:51 Ответить
 
 