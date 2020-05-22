Число пассажиров в наземном транспорте Киева будет ограничено количеством посадочных мест, - замглав КГГА Мондриевский
После возобновления работы наземного транспорта в Киеве будут действовать ограничения по количеству пассажиров в нем.
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анатолий Мондриевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"С 12 часов завтрашнего дня (возобновляют работу "маршрутки". - Ред.). Но при одном нюансе: мы завтра утром проведем заседание комиссии для того, чтоб убедиться, что все показатели в норме и транспорт готов", - сказал он.
По словам замглавы КГГА, ограничения в наземном общественном транспорте по количеству пассажиров будут эквивалентны количеству посадочных мест. "Это верхняя планка. Попробуем делать с меньшей загрузкой", - отметил он.
Говоря об открытии метрополитена с 25 мая, Мондриевский подчеркнул, что ограничить количество пассажиров столичной подземки невозможно, однако городская власть будет просить людей из группы риска, в частности пожилых, оставаться дома и не пользоваться транспортом без крайней необходимости.
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С этого начинается бесстыдство, цинизм наших чиновников и заканчивается наше уважение к остаткам государства Украина.
Пару лет назад на здесь работала бригада из Василькова.
Дык, загрузившись на Лукьяновке и доехав до Якира, это чмо увидело, что есть еще небольшие просветы между телами. Оно поворачивает направо на Мельникова и опять возвращается на конечную.
Пассажиры сильно возмутились, когда я захотел выйти и требовал вернуть деньги, не желая кататься по кругу.
Мало им существующего термина "вместимость", которое означает количество мест для сидения + количество мест для стояния.
Что на самом деле имеют в виду чиновники под термином "посадочные места": только места для сидения или для стояния тоже? Ведь стоящий человек тоже совершил посадку.