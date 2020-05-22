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Новости Коронавирус и карантин
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Число пассажиров в наземном транспорте Киева будет ограничено количеством посадочных мест, - замглав КГГА Мондриевский

Число пассажиров в наземном транспорте Киева будет ограничено количеством посадочных мест, - замглав КГГА Мондриевский

После возобновления работы наземного транспорта в Киеве будут действовать ограничения по количеству пассажиров в нем.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анатолий Мондриевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С 12 часов завтрашнего дня (возобновляют работу "маршрутки". - Ред.). Но при одном нюансе: мы завтра утром проведем заседание комиссии для того, чтоб убедиться, что все показатели в норме и транспорт готов", - сказал он.

По словам замглавы КГГА, ограничения в наземном общественном транспорте по количеству пассажиров будут эквивалентны количеству посадочных мест. "Это верхняя планка. Попробуем делать с меньшей загрузкой", - отметил он.

Говоря об открытии метрополитена с 25 мая, Мондриевский подчеркнул, что ограничить количество пассажиров столичной подземки невозможно, однако городская власть будет просить людей из группы риска, в частности пожилых, оставаться дома и не пользоваться транспортом без крайней необходимости.

Читайте также: С 23 мая возобновит работу наземный общественный транспорт Киева, с 25 мая - метро, - Кличко

карантин (16729) КГГА (2978) Киев (25484) транспорт (1757) Мондриевский Валентин (32) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Как бабло в бюджетах закончилось, так сразу вирус отступил
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22.05.2020 14:22
+6
Вирус боится сидеть низенько. Плавает только в верхних слоях атмосферы автобуса.
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22.05.2020 14:28
+6
Придумали люди,которые не ездят на общественном транспорте....пусть попробуют с утра выехать с Троещины на городском транспорте((((
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22.05.2020 14:37
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В Днепре утром и вечером пробки . Все хотят работать , а общественный транспорт не работает .
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22.05.2020 14:17 Ответить
Как бабло в бюджетах закончилось, так сразу вирус отступил
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22.05.2020 14:22 Ответить
Во время дурантина были отправлены на "свои хлеба" исключительно сотрудники негосударственных компаний, все госчиновники исправно получили свою зарплату, некоторые (как центризбирком) даже получили огромные премии "за переработку").
С этого начинается бесстыдство, цинизм наших чиновников и заканчивается наше уважение к остаткам государства Украина.
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22.05.2020 15:00 Ответить
завжди люблю
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22.05.2020 14:22 Ответить
счас набегут коментаторьі, которьі бьівают в Киеве максимум 1-2 раза в год и будут критиковать и словетовать
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22.05.2020 14:24 Ответить
Ну, тебе, как видевшему Киев исключительно на google earth, оно виднее.
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22.05.2020 14:37 Ответить
что "оно"?
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22.05.2020 14:40 Ответить
как собираетесь компенсировать дефицит посадочных мест, который сами же и организовали вирусобесием?
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22.05.2020 14:26 Ответить
Звернись на Кирилівську 103 за компенсацією, там видають щоденно.
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22.05.2020 14:33 Ответить
пнх, лахта!
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22.05.2020 14:35 Ответить
Вирус боится сидеть низенько. Плавает только в верхних слоях атмосферы автобуса.
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22.05.2020 14:28 Ответить
не читает тебя Кличко, а зря
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22.05.2020 14:30 Ответить
Ну так посоветуй ему. У тебя ж все ходы наверх открыты.
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22.05.2020 14:31 Ответить
что я ему советую, то он и делает
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22.05.2020 14:39 Ответить
Ох, зря это он. В беду большую попадёт, с таким-то советчиком.
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22.05.2020 14:46 Ответить
Толян, ты когда сдавал свои нюансы на анализ в психиатрическую клинику последний раз ?
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22.05.2020 14:30 Ответить
То есть на начальной станции сели заняли все посадочные места и все едут на следующей станции если никто не выйдет соответственно мест свободных не будет никто не зайдет ждём следующий автобус троллейбус где забит под сидячее также,время идёт на работу всем надо
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22.05.2020 14:33 Ответить
Коронапсихоз отступать не собирается. Могут ещё потребовать температуру мерять перед посадкой в транспорт.
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22.05.2020 14:36 Ответить
ректально...
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22.05.2020 14:38 Ответить
дистанционно...
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22.05.2020 15:54 Ответить
маршрутчики НИКОГДА на это не пойдут, они очень жадные. а менты будут закрывать глаза. И через неделю будут ездить все забитые как и раньше...
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22.05.2020 14:41 Ответить
О! Это будет лучшим тестом на летальность Ковида. Вангую - все останутся живы но немножко помятыми от езды в маршрутке.
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22.05.2020 14:44 Ответить
Вот! А сколько раз я говорил что Ковид летает выше метра над поверхностью! Сидеть в маршрутке безопасно а стоять так сразу умрёшь. Ползали бы все на четвереньках по земле , глядишь Вирус бы и умер давно от отчаяния.
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22.05.2020 14:34 Ответить
Нафиг маршрутки. Не хотели помогать в карантин - нафиг.
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22.05.2020 14:34 Ответить
ни хрена не понял. я хотелось бы понять. не пояснишь?
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22.05.2020 14:37 Ответить
Где были маршрутки, когда ужесточили карантин? Им же разрешили ездить, но с ограниченным количеством пассажиров. Но им это невыгодно. Вот и щас их нафиг. Пусть лучше автобусы ездят.
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22.05.2020 14:44 Ответить
Придумали люди,которые не ездят на общественном транспорте....пусть попробуют с утра выехать с Троещины на городском транспорте((((
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22.05.2020 14:37 Ответить
цена будет грн под 50 ?
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22.05.2020 14:39 Ответить
не, времена порошенки прошли
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22.05.2020 14:43 Ответить
думаю маршутчики их хозяева-мафиози ложили и на петю, и на юща, и на овоща и на зелю.
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22.05.2020 14:47 Ответить
Так вони ніхрена не зароблять.
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22.05.2020 14:39 Ответить
Есть такая маршрутка 598, теперь немного поменяла маршрут, неважно.
Пару лет назад на здесь работала бригада из Василькова.
Дык, загрузившись на Лукьяновке и доехав до Якира, это чмо увидело, что есть еще небольшие просветы между телами. Оно поворачивает направо на Мельникова и опять возвращается на конечную.
Пассажиры сильно возмутились, когда я захотел выйти и требовал вернуть деньги, не желая кататься по кругу.
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22.05.2020 14:52 Ответить
придбай маршрутку і вози всіх задарма
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22.05.2020 16:02 Ответить
Чиновники придумали новый термин "посадочные места". От слова "сидеть" или от слова "совершить посадку" и ехать стоя?
Мало им существующего термина "вместимость", которое означает количество мест для сидения + количество мест для стояния.
Что на самом деле имеют в виду чиновники под термином "посадочные места": только места для сидения или для стояния тоже? Ведь стоящий человек тоже совершил посадку.
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22.05.2020 15:01 Ответить
Это чтобы стояли многокилометровые очереди? А не пробовали организовать как в цивилизованных странах? - Транспорт не останавливали вообще и никаких ограничений в пассажироперевозках не было, дабы избежать скопления народа.
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22.05.2020 15:03 Ответить
Здравомыслие - не наш путь.
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22.05.2020 16:08 Ответить
Ох и дурачье.. а каким образом они собираются это контролировать???
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22.05.2020 15:06 Ответить
Не розумію кому потрібен той транспорт коли стільки велодоріжок побудували
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22.05.2020 16:04 Ответить
Пока народ молчит и терпит издевательства над собой, так и будет. Ни в одной стране мира городской транспорт не блокировали. Задумайтесь почему
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22.05.2020 20:39 Ответить
 
 