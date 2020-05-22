Число пассажиров в наземном транспорте Киева будет ограничено количеством посадочных мест, - замглав КГГА Мондриевский

После возобновления работы наземного транспорта в Киеве будут действовать ограничения по количеству пассажиров в нем.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анатолий Мондриевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С 12 часов завтрашнего дня (возобновляют работу "маршрутки". - Ред.). Но при одном нюансе: мы завтра утром проведем заседание комиссии для того, чтоб убедиться, что все показатели в норме и транспорт готов", - сказал он.

По словам замглавы КГГА, ограничения в наземном общественном транспорте по количеству пассажиров будут эквивалентны количеству посадочных мест. "Это верхняя планка. Попробуем делать с меньшей загрузкой", - отметил он.

Говоря об открытии метрополитена с 25 мая, Мондриевский подчеркнул, что ограничить количество пассажиров столичной подземки невозможно, однако городская власть будет просить людей из группы риска, в частности пожилых, оставаться дома и не пользоваться транспортом без крайней необходимости.

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