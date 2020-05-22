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Украина проинформировала соседние страны ЕС и Молдову о намерении открыть пункты пропуска на границе: ожидаем ответа, - Госпогранслужба

Украина проинформировала соседние страны ЕС и Молдову о намерении открыть пункты пропуска на границе: ожидаем ответа, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины уже проинформировала соседние страны Европейского Союза и Молдову о намерении открыть ряд пунктов пропуска на государственной границе, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Как недавно анонсировалось, правительство поддержало предложение министра внутренних дел возобновить работу еще 66 пунктов пропуска на государственной границе, за исключением границы с Беларусью и Россией. Однако четко говорить об этом можно будет только после того, как эти изменения правительства будут обнародованы. И надо учитывать, что полноценное функционирование этих направлений возможно не только в случае открытия пунктов пропуска с украинской стороны, но и соответствующего принятия решений смежными странами о возможности пропуска в этих направлениях. Государственная пограничная служба в свою очередь уже проинформировала о таком решении смежные страны - это страны ЕС, с которыми мы граничим, а также Молдову", - сказал он "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По словам Демченко, на данный момент на государственной границе работают 19 пунктов пропуска для тех, кто следует автомобилем, и один пункт пропуска для тех, кто хочет попасть в страну в пешем порядке.

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"На данный момент функционирование пунктов пропуска на государственной границе регламентировано распоряжением Кабинета министров №288. Фактически, большинство пунктов пропуска временно закрыты. Сейчас на государственной границе функционируют 19 пунктов пропуска, в которых можно пересечь границу автомобилем, и один пункт пропуска "Шегини" на границе в Польшей, где можно пересечь границу исключительно в пешем порядке", - подчеркнул он.

Также Демченко отметил, что решения о функционировании контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе принимает только командующий операции Объединенных сил.

"Относительно функционирования КПВВ на линии разграничения принимает решения командующий операцией Объединенных сил. Как известно, ограничения начали действовать с конца марта. КПВВ на линии разграничения по решению командующего ООС временно прекратили свою работу, и пересечь линию разграничения могут лица по отдельному решению относительно них исключительно командующего ООС. Когда и в каком объеме будут ослаблены ограничения, это исключительно надо переспрашивать у штаба ООС", - сказал он.

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Госпогранслужба (6385) граница (5260) КПВВ (330) Демченко Андрей (279)


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Мая твая непанимай. Таке відчуття, що редакторів назначає ЗЕкоманда.
Будьте уважнішими, перед виводом на головну.

Украина проинформировала соседние страны ЕС и Молдову о намерении открыть пункты пропуска на границе: ожидаем ответа, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8183
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22.05.2020 14:47 Ответить
 
 