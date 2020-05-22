В ближайшие дни прибудет закупленная Фондом Порошенко партия тестов для проведения исследований на иммунитет к COVID-19

Состоялся очередной разговор пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко с главой мировой фармацевтической компании "Ля Рош" Северином Шваном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Порошенко выразил благодарность за сотрудничество и важную помощь "Ля Рош" для преодоления угрозы распространения коронавируса в Украине.

Уже в ближайшие дни в Украину прибудет первая партия комплектов тестов, закупленных Фондом Порошенко для проведения качественного диагностирования заболевания коронавирусом, которая будет распределена среди лабораторий большинства пострадавших от коронавируса областей. Речь идет о тестах, позволяющих определить наличие иммунитета к коронавирусу.

Лидер "Европейской Солидарности" сообщил о мерах, принимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.

Крометого, собеседники также договорились об углублении сотрудничества между Всеукраинской благотворительной организацией "Благотворительный фонд Порошенко" и "Ля Рош" в противодействии коронавирусу в Украине.

Глава компании "Ля Рош" высоко оценил благотворительную деятельность Порошенко в деле обеспечения украинских медицинских учреждений необходимыми средствами для эффективной борьбы с коронавирусом в Украине.

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