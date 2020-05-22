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Новости Коронавирус и карантин
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В ближайшие дни прибудет закупленная Фондом Порошенко партия тестов для проведения исследований на иммунитет к COVID-19

В ближайшие дни прибудет закупленная Фондом Порошенко партия тестов для проведения исследований на иммунитет к COVID-19

Состоялся очередной разговор пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко с главой мировой фармацевтической компании "Ля Рош" Северином Шваном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Порошенко выразил благодарность за сотрудничество и важную помощь "Ля Рош" для преодоления угрозы распространения коронавируса в Украине.

Уже в ближайшие дни в Украину прибудет первая партия комплектов тестов, закупленных Фондом Порошенко для проведения качественного диагностирования заболевания коронавирусом, которая будет распределена среди лабораторий большинства пострадавших от коронавируса областей. Речь идет о тестах, позволяющих определить наличие иммунитета к коронавирусу.

Лидер "Европейской Солидарности" сообщил о мерах, принимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.

Крометого, собеседники также договорились об углублении сотрудничества между Всеукраинской благотворительной организацией "Благотворительный фонд Порошенко" и "Ля Рош" в противодействии коронавирусу в Украине.

Глава компании "Ля Рош" высоко оценил благотворительную деятельность Порошенко в деле обеспечения украинских медицинских учреждений необходимыми средствами для эффективной борьбы с коронавирусом в Украине.

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Автор: 

карантин (16729) Порошенко Петр (19590) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Главное,что бы ты от ивл отказалась-тоже ,,барыга,, их помогал в больницы устанавливать. Зебуины-лечитесь дома ЗЕленкой.
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22.05.2020 15:00
+12
Зебеням приготовиться-Ф
АС!
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22.05.2020 14:56
+11
вот и зеЛеные упыри беснуют!
а Пороху респект!
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22.05.2020 15:06
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Зебеням приготовиться-Ф
АС!
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22.05.2020 14:56 Ответить
Вызовут в ГБР за неконтрабанду!
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22.05.2020 15:05 Ответить
Зебанутые на любую подлость и преступления способны ( пример с пленками дерьмаков , вместо преступников прессуют разоблачителя)
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22.05.2020 15:15 Ответить
Зачем эти тесты? Пусть Порошенко себя тестирует , свою семью и свою партию. А украинцам не нужны никакие тесты и никакие вакцины со всякой вредной хренью. Инфекция коронавируса какая-то особая? Она сама по себе не проходит? Это что-то новое в истории медицины и заболеваний. И нечего спамить, безмозглые поклонники чипов и слуги Билла Гейтса.
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22.05.2020 19:40 Ответить
Зачем эти тесты? Пусть Порошенко себя тестирует , свою семью и свою партию. А украинцам не нужны никакие тесты и никакие вакцины со всякой вредной хренью. Инфекция коронавируса какая-то особая? Она сама по себе не проходит? Это что-то новое в истории медицины и заболеваний.
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22.05.2020 14:57 Ответить
Главное,что бы ты от ивл отказалась-тоже ,,барыга,, их помогал в больницы устанавливать. Зебуины-лечитесь дома ЗЕленкой.
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22.05.2020 15:00 Ответить
И антибиотики не не нужны. Лекарства для понижения давления не нужны. Рак тоже содой можно вылечить. Вообще медицина нужна. Ура товарищи!!!!
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22.05.2020 15:01 Ответить
Зачем эти тесты? Пусть Порошенко себя тестирует , свою семью и свою партию. А украинцам не нужны никакие тесты и никакие вакцины со всякой вредной хренью. Инфекция коронавируса какая-то особая? Она сама по себе не проходит? Это что-то новое в истории медицины и заболеваний. И нечего спамить, безмозглые поклонники чипов и слуги Билла Гейтса.
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22.05.2020 15:11 Ответить
вирус пришел когда появились тесты) какой-то странный вирус) ждал пока в Украину завезут тесты в начале весны)
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22.05.2020 15:16 Ответить
Вирус уже практически ушел, а тесты пришли, за ними вакцина с чипами на подходе, а потом дураков будут в паковать в деревянные ящики.
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22.05.2020 15:21 Ответить
думаю не сразу) возможно побочка вакціні будет стерилизация населения) посмотрим) цель сократить населения для єлиты) это уж понятно)
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22.05.2020 15:31 Ответить
Будет и сразу и через небольшое время, и через год-два. В Италии стариков бесплатно провакцинировали, потом вскоре запустили коронавирус, который в сочетании с вакцинацией вызвал тяжелые формы заболевания и смерти. Летом могут провакцинировать, а осенью что мешает им запустить еще какой -то коронавирус? Вот и будет реакция как в Италии.
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22.05.2020 16:00 Ответить
Рідкісна падлюка.
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22.05.2020 19:04 Ответить
Ви вже чиповані, правда мозги відсутні, а чіп у вигляді телевізора чи монітора присутній.
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22.05.2020 15:55 Ответить
А ти не в моніторі зараз сидишь? Дивує троляча тупість.
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22.05.2020 17:15 Ответить
Мадам, ви не зловживайте так вже бояришником. А то від вас вже таке амбре тхне, як з вигідної ями . Коронавірус і той на льоту падає 😷
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22.05.2020 18:29 Ответить
Мадам, вочевидь у вас від зловживання алгольними сурогатами починається "біла гарячка" раз вже вам скрізь бісики з ріжками вважаються . Дозвольте порадити вам терміново викликати спеціалізовану медичну бригаду бо інакше наслідки для вас можуть бути вкрай невтішними 😷
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22.05.2020 19:05 Ответить
Смерть мерзким троллям.
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22.05.2020 19:38 Ответить
Міністерство Охорони Здоров'я попереджає, що зловживання алкоголем може зашкодити вашому здоров'ю
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22.05.2020 20:03 Ответить
ти заходь, хлопчики в трусиках закінчилися, піна ще є
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22.05.2020 22:43 Ответить
Оффшоренко такое де гуано, как и зедаун
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22.05.2020 14:57 Ответить
Они оба как и их друг Билл Гейтс озабочены сокращением численности украинского населения.
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22.05.2020 14:58 Ответить
менше дивись свій канал малороска зєбільнута

В ближайшие дни прибудет партия тестов, закупленная Фондом Порошенко, для проведения тестов на иммунитет к COVID-19 - Цензор.НЕТ 962
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22.05.2020 15:04 Ответить
А,шо у свынарчуков к'анал петя+олег появился?
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22.05.2020 15:07 Ответить
пиши краще, бо будеш знову голодний.
давай напрягай свій зє качан.
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22.05.2020 15:09 Ответить
Чипируйся скорее, безмозглое, слуга олигархов, и не морочь людям голову.
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22.05.2020 15:09 Ответить
я знаю який в тебе чіп

В ближайшие дни прибудет партия тестов, закупленная Фондом Порошенко, для проведения тестов на иммунитет к COVID-19 - Цензор.НЕТ 4139
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22.05.2020 15:16 Ответить
Какие у Пэдри тролли хреновые, совсем без мозгов. Не может купить психически нормальных и умных? набирает с интеллектом обезьяны подешевке, позорище.)
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22.05.2020 15:18 Ответить
на тебе вогнегасників не напасешся! короче- давай дрилюй зє малороска!

Найближчими днями прибуде партія тестів, закуплена Фондом Порошенка, для проведення тестів на імунітет до COVID-19 - Цензор.НЕТ 9043
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22.05.2020 15:20 Ответить
кому ще тут не зрозуміло, що тюльчина ляр(ис)ва має відхилення від нормальної орієнтації?
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22.05.2020 16:01 Ответить
Все известно кто ты и с какими извращениями в том числе и мозга.))
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22.05.2020 17:05 Ответить
Какие у Пэдри тролли хреновые, совсем без мозгов. Не может купить психически нормальных и умных? набирает с интеллектом обезьяны подешевке, позорище.)
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22.05.2020 19:43 Ответить
2+2Х2= гугли зебізяна
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22.05.2020 19:47 Ответить
Умных говоришь? Так вот,справедливо про все твои сегодняшние высеры : 1.дура ты, ЕТМ! Это цензурно. 2. на состязаниях в идиотизме куриных мозгов, заняла бы 2 ое место, почему не первое, см п.1.
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22.05.2020 16:02 Ответить
Тролль, меня твое дебильное мнение не волнует. Ты тупорылый много на себя берешь. Пшел.
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22.05.2020 17:04 Ответить
А при чем тут тесты на иммунитет?
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22.05.2020 15:14 Ответить
Хочете розповісти історію про те, як Зеленський купував тести, маски та апарати ШВЛ, за власний кошт? А давайте. Не можете? То не порівнюйте і не звіздіть. Бо з вашого коментаря зрозуміло, за яке гуано ви голосували
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22.05.2020 15:07 Ответить
краще б петя ці гроші потратив на дітей сиріт.
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22.05.2020 15:17 Ответить
Може Зеленський, чи хтось з його оточення, чи ви, особисто? Чи краще вам віддати? Може саме цієї суми вам не вистачає для щастя
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22.05.2020 15:37 Ответить
―...Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
―Нет, не возьму.
―Но почему вы отказываетесь?
―Не хочу.
―Вы не сочувствуете детям Германии?
―Сочувствую.
―А, полтинника жалко?
―Нет.
―Так почему же?
―Не хочу.(с)
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22.05.2020 14:57 Ответить
Дешевий і примітивний піар не врятує репутацію Порошенка і його самого від кримінальних справ.
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22.05.2020 14:58 Ответить
Даремно Петро Олексійович це робить, адже цими тестами будуть тестувати також зебілів які на це не заслуговують
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22.05.2020 14:58 Ответить
піди поцілуй мощі святого гундяйки малороска.
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22.05.2020 15:02 Ответить
Поклонница мирового заговора? Только за твоей драгоценной пятой точкой и охотятся,чтоб чип поставить
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22.05.2020 15:03 Ответить
На россии даже самки с бешенством ватки -пи***асы
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22.05.2020 15:08 Ответить
Років три тому прочитав цікаве повідомлення: до однієї з районних лікарень вільної території поступила вагітна жінка з окупованої Горлівки... Поклали у родильну палату, бо от-от народить повинна. Ну, лежать жінки, язиками чешуть... Горлівчанка, як наша "номерна Лариса", починає розповідать про "злих укропів", які "ловят людей и делают им укол в голову, чтобы сделать из них бандеровцев...". Жінки її на сміх підняли - "А чого ж ти сюди народжувать приїхала?..." "Так там условий нет!...". "Ну, тоді бійся - зараз укол робить будуть!...".
Наша "Ларочка", мабуть - її рідна сестра...
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22.05.2020 16:23 Ответить
Лариса пишет всегда патриотичные здравые комментарии, а критику направляет на олигархат, который убивает Украину и украинцев. А вот пэдрячьи свиньи типа Яр Холодный продают душу сатане, лижут зад олигархам и врут как конченые моральные уроды и они показывают какого уровня их шеф, который их оплачивает.
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22.05.2020 17:12 Ответить
Слышь, "патриотка", если ты своё "набрасывание дерьма на вентилятор" именуешь "патриотичными здравыми комментариями", то я "сатана во плоти"... Да с тебя тут люди смеются и открыто именуют "не сповна розуму"!!!... Ты же тут "распиналась", что тебя НИКАКАЯ власть не нравится! То есть, ты сама не знаешь, чего тебе хочется... Прямо по Салтыкову-Щедрину - " Не знал, чего ему хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном...".
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22.05.2020 17:23 Ответить
Я не хочу, а тебя и туда не пускают... Вот ты и бесишься... У меня соседка такая была, когда у неё климактерический период начался... Тоже на людей кидалась... Сейчас, правда, "попустило"...
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22.05.2020 18:12 Ответить
Та не чіпайте ви ту біснувату бабу. Як в нас кажуть люди - Не чіпай лайно воно і смердіти не буде 😃
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22.05.2020 18:45 Ответить
Знаєш, коли я був "малий і шкодний", та ходив у школу, у одному дворі, на моїй вулиці, була дурна дворняжка... Хто не йде повз двір, а вона аж розривається та гавкає. Так у нас була "розвага" -береш лозину, проходш повз паркан, і по ньому "Тр-р-р-р-р...". А собака аж нетямиться та гавкає... Потім хтось із сусідів її отруїв, бо вночі спать не давала...
От я і "згадав дитинство" та "взяв у руку лозину"...
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22.05.2020 18:51 Ответить
випий йаду і узбагойся
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22.05.2020 18:49 Ответить
Колись сиджу я коло вікна, дивлюся на двір. А там дощ періщить. Таке зарядило, вже кілька діб підряд. Бачу, сусідка стоїть на ганку і дулі в небо тиче. Кажу :Ма, а чого то баба Степанида дулі в небо показує?" . А мати у відповідь: "То вона хмари відганяє...".
Спробуй і ти так зробить... Може, ми злякаємось і повтікаємо?...
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22.05.2020 19:04 Ответить
Ще чого не вистачало бігати від якоїсь дурнуватої шавки. Дозвольте тоді і я також поруч з вами трохи їй лози дам , а то вже вона набридла своїм тут дзявкотінням 😃
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22.05.2020 19:10 Ответить
Я вважаю що небезпека коронавірусу дещо роздута і не такий страшний чорт як його малюють І всім відомо що у порохоботів кращий імунітет ніж у зебілів. Бо зебіли то жлоби-малороси, які завше жаліються на життя, мало заробляють, а тому погано харчуються. Так що ми якось без тестів обійдемоя. І нехай вони будуть бідним та поцарапаним виборцям зеленських
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22.05.2020 15:05 Ответить
Облезут. Пусть зелеными соплями прививаются. От этого стада не стоит ждать благодарности. Им по старой савецкой привычке все всё далжны автаматически.
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22.05.2020 15:16 Ответить
Явно оно где то отсасывало и кормилось на задворках барыги что так взъерепенилось.
Наверное днями и ночами скулит по прошлой жизни....
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22.05.2020 15:28 Ответить
"Ля Рош" - филиал "Рошен"?
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22.05.2020 15:01 Ответить
конечно нет ,это не стиль бизнеса Рошен , это фабрики построенные а не украденные прихватизацией за копейки у народа
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22.05.2020 15:15 Ответить
Значит просто тёзки.
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22.05.2020 15:31 Ответить
Никакие благие дела не перекроют его преступную деятельность...
-поздно пить боржоми. НАРЫ ЖДУТ
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22.05.2020 15:03 Ответить
Найближчими днями прибуде партія тестів, закуплена Фондом Порошенка, для проведення тестів на імунітет до COVID-19 - Цензор.НЕТ 8056
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22.05.2020 15:42 Ответить
рошен, прекрати издеваться над долларовым миллионером зеленским, который не пожертвовал и копейки для борьбы с короновирусом.
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22.05.2020 15:04 Ответить
вот и зеЛеные упыри беснуют!
а Пороху респект!
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22.05.2020 15:06 Ответить
Скопище народа на остановках маршруток , вместо работы метро -достижение вашей конченной, хитросделанной власти 🤡🤢👃🏻🎹🎪💩
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22.05.2020 15:06 Ответить
И много у тебя друзей на россии?
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22.05.2020 15:09 Ответить
А твой "вождь" вообще ничего не кидает... Вот молодец, да?... (Правда, сомневаюсь насчёт личности ТВОЕГО "вождя" - то ли это "бункерная крыса", которая пригрозила тюрьмой протестующим врачам на Кубани, оставленным без защитных средств, то-ли "маленькая квакающая лягушка", пиарящаяся на чужих заслугах... Уж слишком у обоих адепты, последнее время, в унисон поют...).
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22.05.2020 16:28 Ответить
Та воно, канєшно, простіше закупити, коли півень в сраку клюнув. Ніж за свою каденцію вкладати кошти у власний інститут вірусології. Ріформи такі глобальні медицинські були, що дивно, чого той інститут ще не ліквідували.
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22.05.2020 15:11 Ответить
имхо уже никакой пиар не поможет барьіге вернуться к власти, его удел кукловодить группкой нардепов на подтанцовке у медведчука
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22.05.2020 15:14 Ответить
Эти тесты как раз могут показать уже переболевших даже из тех, которые сейчас якобы болеют по результатам ПЦР тестов.
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22.05.2020 15:32 Ответить
Найближчими днями прибуде партія тестів, закуплена Фондом Порошенка, для проведення тестів на імунітет до COVID-19 - Цензор.НЕТ 5030
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22.05.2020 15:34 Ответить
На тебе вдягай що завгодно, однак людиною ти не станеш...
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22.05.2020 16:29 Ответить
шо за базар? о чем это мы...я? я не врубаюсь...

Найближчими днями прибуде партія тестів, закуплена Фондом Порошенка, для проведення тестів на імунітет до COVID-19 - Цензор.НЕТ 77
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22.05.2020 18:47 Ответить
Петро Порошенко був є і завжди буде справжнім Президентом України .
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22.05.2020 18:42 Ответить
А тепер вийми віслючий член з свого писку і повтори все , що ти хотів тут висловитися , але членороздільно і людською мовою
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22.05.2020 18:54 Ответить
А яка різниця? Головне, що ви дослухалися моєї поради і почали розмовляти людською мовою 😃
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22.05.2020 20:08 Ответить
Молодець, Порошенко. Дуже дякую, як і всім, хто допомагає.
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22.05.2020 19:11 Ответить
 
 