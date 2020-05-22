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Новости Сотрудничество с МВФ
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Деньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета, - Зеленский

Деньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что Украина и Международный валютный фонд согласовали новую программу stand-by в объеме $5 млрд сроком на 18 месяцев.

"Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", - подчеркнул он в разговоре, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский обратился к Ниинистё с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) МВФ (3334) Финляндия (956) Ниинисте Саули (69)


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Топ комментарии
+28
Коля Оболонский, так хочет на мера, что решил косить под ГолобородькаДеньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета, - Зеленский - Цензор.НЕТ 530
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22.05.2020 15:04
+24
в общем, деньги мвф пойдут на затыкание финансовых дыр, которые образовались по вине ДЕРИБАНА бюджета зеленским и Ко..
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22.05.2020 15:07
+17
И на новый мерседес ля Ермака.
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22.05.2020 15:01
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22.05.2020 15:01 Ответить
И на новый мерседес ля Ермака.
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22.05.2020 15:01 Ответить
Коля Оболонский, так хочет на мера, что решил косить под ГолобородькаДеньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета, - Зеленский - Цензор.НЕТ 530
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22.05.2020 15:04 Ответить
ЦІКАВО ЧОГО У ЖІНКИ ПЕРЕЛЯКАНІ ОЧІ, НЕВЖЕ ВПІЗНАЛА КОЛЯНА,І ПОЧУВАЄТЬСЯ ПІД ЗАГРОЗОЮ.
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22.05.2020 16:10 Ответить
може розслабитись, Коля любить РЕЗИНОВИХ
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22.05.2020 22:02 Ответить
Коля, не напрягайся - крісло і посада мера це тобі не туалети в ресторанах перевіряти
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22.05.2020 19:00 Ответить
Николай Дрищенко.
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22.05.2020 19:00 Ответить
у Коли зять не кто-нибудь , а сам Журавский , это опаснейший для киевлян хапуга
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23.05.2020 20:01 Ответить
в общем, деньги мвф пойдут на затыкание финансовых дыр, которые образовались по вине ДЕРИБАНА бюджета зеленским и Ко..
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22.05.2020 15:07 Ответить
Думаю, що не вийде. МВФ не кредитує бюджети країн. Бобочка про це ще не знає просто.
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22.05.2020 15:11 Ответить
Він не знає, а ти знаєш 😁
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22.05.2020 17:46 Ответить
МВФ ясно виразився: "Гроші для поддєржанія грошей - долги сплатити та й все"
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22.05.2020 22:04 Ответить
Новые мерсы Ермак покупает исключительно после очередной продажи Украины кацапам .
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23.05.2020 09:16 Ответить
Он вообще знает что такое платежный баланс. И какого бизнеса будет поддержка!
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23.05.2020 12:02 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%94%D0%91 uk.wikipedia. Офшори, бізнес в Росії та фільми про КДБ

Згідно з розслідуванням програми «Схеми», попри заяву Зеленського про закриття свого бізнесу в Росії в 2014 році, він має через посередників три російські компанії, які займаються виробництвом кіно та відеофільмів і телевізійних програм в Росії: «Вайсберг Пікчерс», «Платинумфільм» і «Грін Філмс».[146][147] Зеленський згодом заявив про вихід зі складу кіпрської компанії Green Family LTD, якій належить російська кінокомпанія «Грін Філмс».[148]
Сама ж корпорація «Грін Філмс» займається створенням російських серіалів, як «Петля Нестерова» (2015), в якому прославляють КДБ та міліцію СРСР в 1980-х роках.[149]
Приховування маєтку в Італії
У березні 2019 року стало відомо, що Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу у італійському місті Форте-дей-Мармі. Саме в цьому районі відпочивають російські бізнесмени Роман Абрамович, Олег Дерипаска та члени родини Бориса Єльцина, дана місцевість відома як «московська провінція». Будинок розташований в 600 метрах від моря - вісім хвилин пішки до пляжу. Його вартість 3,8 мільйона євро. Власник будинку - італійська фірма San Tommaso S.R.L., задекларована Зеленським[150][151]
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23.05.2020 14:08 Ответить
Ага, понятно. Деньги будут направлены тем, кому служит Зелеколомойша - олигархам. Они самые бедные и самые нуждающиеся.
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22.05.2020 15:02 Ответить
Ещё землю продадите и финал . Долги и голая жопа . Как в дебильном кино год назад .
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22.05.2020 15:03 Ответить
Вся история Зебиляндии - это голая жопа, так что для рагулей это не проблема.
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23.05.2020 10:20 Ответить
. . . про продажу какой земли идет речь ??????? . . . можно подробнее - кто у той земли собственник ?????7
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23.05.2020 11:28 Ответить
Комунальную тоже невозиожно продать,советы не приватна особа,первисный власник мешканци. Якобы купленую комунальную власнисть прийдется отдать. Дойдет и до этого
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23.05.2020 16:47 Ответить
Простіше кажучи - гроші з нового кредиту підуть на оплату відсотків по кредитам попередників. І за це Україна злила МВФ землю і банки.
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22.05.2020 15:04 Ответить
😀 Які ви передбачувані,зебілоїди😆
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22.05.2020 15:06 Ответить
Які папєрєдьнікі,
влітку вже треба Зе по своїм кредитам віддавати гроші
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22.05.2020 15:51 Ответить
Так "кінець епохи бідності" настав. До чого тут МВФ? Чи це кляті "папєрєднікі" примусили клована брати кредит?
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22.05.2020 15:05 Ответить
Саме так. Кляті попередники змусили брати кредит щоб оплатити відсотки по кредитам, які брали попередники і уникнути дефолту.
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22.05.2020 15:08 Ответить
Не панікуй. Ти з ОП свої копійки за срач завжди отримаєш.)
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22.05.2020 15:29 Ответить
союз с кем ?
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22.05.2020 15:06 Ответить
Іронія в тому що ссср викачав з україни практично всі ресурси, на нашій території була величезна кількість корисних копалин, нафта і т.д. які нещадно використовувались всім союзом, а бонусом до цього стала найбільш техногенно забруднена територія в європі навіть без чорнобиля.
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22.05.2020 15:31 Ответить
Докерувалась сопля зелёная...
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22.05.2020 15:06 Ответить
Это не финал . У него ещё четыре года . (оптимистично)
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22.05.2020 15:07 Ответить
Зєлєбобіки підкажіть будь ласка любимих письменників зєлєнського окрім Шерлока Холмса?
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22.05.2020 15:06 Ответить
Гроші МВФ будуть спрямовані на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7228
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22.05.2020 15:31 Ответить
Я Рошен їм, а не муть якусь.
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22.05.2020 15:36 Ответить
Не підгорай зєбільчику.
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22.05.2020 15:43 Ответить
Анна Ахметова, Кулак АртЁмовоский.
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23.05.2020 16:25 Ответить
Дебилизм продолжается, вот за последний год увеличили ЗВР на 6 млрд за счет продажи облигаций и покупки валюты, эти деньги как и те кредиты что брали раньше тупо лежат вметсо того чтоб их вложить в экономику.
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22.05.2020 15:08 Ответить
Леша Самокат: У Вовы в голове пусто и там туман.
То есть если даже его премьер министр понимает , что Осел полный дебил , то глубоко по хер сколько и кто денег даст.
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23.05.2020 09:19 Ответить
зеленый ишак доруководился страной, что только кредитом мвф можно залатать дыру в текущем бюджете. а чем закрывать дефицит бюджета 2021, ели экономика падает шестой месяц подряд?
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22.05.2020 15:10 Ответить
У Осла Оманского еще 40% рейтинга , по тому еще не до всех дошло , что идиот не он , а те дебилы верящие в сказки которые за него голосовали. Так что ему есть еще куда работать и нагибать этих идиотов.
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23.05.2020 09:22 Ответить
короче - проедят..
ближайшие 2-3 года нас ждет лишь стагнация и кризис
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22.05.2020 15:19 Ответить
Гарантия - 73%
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22.05.2020 15:38 Ответить
Осел до НГ не протянет , хотя он настолько тупой , что реально не понимает , что последствия его рукамиводства Украина будет вырыгивать минимум 10 лет , но ему все объяснят голодные бунты и озверевшие люди которые уже сей час стыдятся признавать , что за него голосовали.
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23.05.2020 09:25 Ответить
та ладно, даже Петя протянул 5 лет как-то ! Так и Зеленский, если ему будет надо, тоже может начать бубнить проверенное "а то путен нападе" (а может и новое придумает - фантазии хватит), и преспокойно будет себе керувать до 24-го года.
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23.05.2020 14:12 Ответить
От такой новости Игорь Валерьевич потёр руки и откупорил бутылочку 30-ти летнего виски Macallan Old.....
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22.05.2020 15:20 Ответить
Згадую як вони з Яценюка знущались на кварталі, а ось воно як вийшоло, кредит від мвф зе вважає своею найбільшою заслугою, ну хоч буде що бабломойші підкинути.
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22.05.2020 15:27 Ответить
Как же так? Голобородько же посылал МВФ, а теперь хвалится за полученный кредит. При этом скромно умалчивает что программа МВФ была изменена на более худшую для Украины по сравнению с первоначальным вариантом.
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22.05.2020 15:42 Ответить
Кредит пойдет на выплаты по прошлым кредитам.
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22.05.2020 15:52 Ответить
А начиналось всё с дефицита бюджета..
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22.05.2020 16:10 Ответить
на проедание то бишь... Долг растет, а возвращать чем??? деньги берутся в кредит, чтобы на них создать что то, чтобы оно приносило доход, чтобы вернуть кредит, чтобы потом это осталось у страны и уже приносило доход стране. А эти дилетанты (преступные причем дилетанты) берут кредиты, чтобы их проедать, и увеличивать долг, и потом ничего не создано, а долг отдать нечем и они берут еще кредиты и опять ничего не создают приносящие бесконечные доходы и вместо того, они создают убыток бесконечный стране и долги. То бишь деньги идут все время не в плюс, а идут все время в минус. Преступно бездарная и вредительская власть постоянно в стране!
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22.05.2020 16:54 Ответить
Курка ще не знесла яєчко, а півень вже розкукурікався на весь район.
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22.05.2020 16:54 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что Украина и Международный валютный фонд согласовали новую программу stand-by в объеме $5 млрд сроком на 18 месяцев. Источник: https://censor.net/n3197351

ІМПІЧМЕНТ і патріота на місце президента України
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22.05.2020 18:58 Ответить
А как же МВФ в жопу послать, а Голобородько?
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22.05.2020 18:59 Ответить
Гроші МВФ будуть спрямовані на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 580
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22.05.2020 19:39 Ответить
якого бюджету? Зеленого лайна?
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22.05.2020 19:08 Ответить
нхсб, какие слова умные знает!
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22.05.2020 20:19 Ответить
Не плохо бы занести в студию цифру---а сколько в первом полугодии надо долга отдать, по ранее взятому? Ну вроде для реального мол кпд или чистой прибыли от полученого с учётом отданного! Вот бы сравнить.
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22.05.2020 20:53 Ответить
И чем эта зеленая жопа отличается от предыдущей шоколадной? Только цветом? С такими президентами я скоро расистом стану!
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22.05.2020 22:30 Ответить
Как неожиданно! Теперь зебил очень напоминает актрису из фильмов для взрослых готовую принять со всех сторон...
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22.05.2020 22:44 Ответить
Ого , Вова смог даже текст с абракадарами выучить . Олигархи говорят тебе Вова - Зер гут !
Ты , как и все до тебя сразу побежали к ним на отсос-поклон.
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22.05.2020 22:51 Ответить
Це ваш вирок ***********
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22.05.2020 23:09 Ответить
На дотации олигархам, украинцы выплатят епт
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22.05.2020 23:38 Ответить
правильно.
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23.05.2020 00:11 Ответить
#нелохълошитлоховъ
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23.05.2020 01:58 Ответить
Когда вы негодяи деньги начнёте не на проедание пускать а на РАЗВИТИЕ экономики? Когда будет финансироваться НАУКА,космос,авиастроение( госзаказ),станкостроение и другие виды машиностроения,развитие технологий? Реконструкция промышленности? Когда?
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23.05.2020 07:18 Ответить
Кагал играет командой. Пас передается освободителям от внешнего управления.
Гроші МВФ будуть спрямовані на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5540
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23.05.2020 07:49 Ответить
А ОТДАВАТЬ КТО БУДЕТ ?????????
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23.05.2020 08:27 Ответить
Видосик Где..
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23.05.2020 08:43 Ответить
а устал надо корпоротив провести или в оман мотнутся
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23.05.2020 08:45 Ответить
Вангую, бабло піде на обвал гривні.
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23.05.2020 09:08 Ответить
Гроші МВФ будуть спрямовані на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4
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23.05.2020 09:13 Ответить
http://rusjev.net/2020/05/23/peticziya-s-trebovaniem-vyselit-upczmp-iz-lavry-poluchila-otvet-prezidenta/ Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием вывести Киево-Печерскую лавру из-под аренды Украинской православной церкви Московского патриархата, и передать ее в пользование Православной церкви Украины (ПЦУ).
http://rusjev.net/2020/05/23/peticziya-s-trebovaniem-vyselit-upczmp-iz-lavry-poluchila-otvet-prezidenta/ По словам Зеленского, вопрос находится в компетенции Кабинета министров.
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23.05.2020 09:31 Ответить
Вот здесь "петиция" звучит как-то особенно обидно!
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23.05.2020 18:51 Ответить
Зелёные воры все сп----исздят и все продадут
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23.05.2020 13:40 Ответить
та хорош, там уже до них всё с***дили и продали.
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23.05.2020 14:14 Ответить
нє ну так думати не красиво, ці ж зелені падли теж для чогось до влади дорвалися...
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23.05.2020 18:30 Ответить
к распилу бюджета готовы!
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23.05.2020 16:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Qna86qAbzDc Все министерства Украины и прокуратура, зарегистрированы в США, как приватная собственность
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23.05.2020 17:05 Ответить
Гроші МВФ будуть спрямовані на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2418
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23.05.2020 17:36 Ответить
а как на рояле клоун умеет играть .....
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23.05.2020 17:38 Ответить
зеленский перхоть охметова
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23.05.2020 17:43 Ответить
Вова Зегнида, ти б краще станцював москальське Ех яблочко, розповів черговий пошлий анекдот, вдарив би фалосом по роялю...
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23.05.2020 18:28 Ответить
Деньги МВФ - просрем!
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23.05.2020 18:58 Ответить
Мнда, деньги на распил и проедание. Опять "день простоять да ночь продержаться".
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23.05.2020 19:23 Ответить
Ахметову пойдут все ети деньги на *зеленые тарифы* и уголь и еще не хватит.
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23.05.2020 19:31 Ответить
Украдем деньги и быстро.
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23.05.2020 19:33 Ответить
 
 