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Деньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что Украина и Международный валютный фонд согласовали новую программу stand-by в объеме $5 млрд сроком на 18 месяцев.
"Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", - подчеркнул он в разговоре, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский обратился к Ниинистё с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.
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Згідно з розслідуванням програми «Схеми», попри заяву Зеленського про закриття свого бізнесу в Росії в 2014 році, він має через посередників три російські компанії, які займаються виробництвом кіно та відеофільмів і телевізійних програм в Росії: «Вайсберг Пікчерс», «Платинумфільм» і «Грін Філмс».[146][147] Зеленський згодом заявив про вихід зі складу кіпрської компанії Green Family LTD, якій належить російська кінокомпанія «Грін Філмс».[148]
Сама ж корпорація «Грін Філмс» займається створенням російських серіалів, як «Петля Нестерова» (2015), в якому прославляють КДБ та міліцію СРСР в 1980-х роках.[149]
Приховування маєтку в Італії
У березні 2019 року стало відомо, що Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу у італійському місті Форте-дей-Мармі. Саме в цьому районі відпочивають російські бізнесмени Роман Абрамович, Олег Дерипаска та члени родини Бориса Єльцина, дана місцевість відома як «московська провінція». Будинок розташований в 600 метрах від моря - вісім хвилин пішки до пляжу. Його вартість 3,8 мільйона євро. Власник будинку - італійська фірма San Tommaso S.R.L., задекларована Зеленським[150][151]
влітку вже треба Зе по своїм кредитам віддавати гроші
То есть если даже его премьер министр понимает , что Осел полный дебил , то глубоко по хер сколько и кто денег даст.
ближайшие 2-3 года нас ждет лишь стагнация и кризис
ІМПІЧМЕНТ і патріота на місце президента України
Ты , как и все до тебя сразу побежали к ним на отсос-поклон.
http://rusjev.net/2020/05/23/peticziya-s-trebovaniem-vyselit-upczmp-iz-lavry-poluchila-otvet-prezidenta/ По словам Зеленского, вопрос находится в компетенции Кабинета министров.