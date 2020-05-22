После 5 лет пребывания в малайзийской тюрьме украинка вернулась на Родину, - Кулеба
После почти пяти лет пребывания за решеткой в Малайзии гражданка Украины Клавдия Лопаткина вернулась домой.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Одна из ключевых задач, которые я ставлю перед коллегами в МИД - это защита прав украинцев за рубежом. И не только тех, кто временно застрял там из-за мировой пандемии, но и тех, кто застрял там давно и надолго", - отметил министр.
Еще в декабре 2015 года малайзийская полиция задержала Клавдию Лопаткину в международном аэропорту острова Пенанг по обвинению в перевозке наркотических веществ.
В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил ее к пожизненному сроку заключения.
"Консульская служба Министерства иностранных дел Украины и наше Посольство в Малайзии во взаимодействии с другими украинскими компетентными органами все это время защищали права нашей соотечественницы и добивались снятия обвинений. Наконец, наши усилия дали результат. 13 мая 2020 Федеральный Суд Малайзии оправдал Клавдию. Сейчас она уже в Украине", - рассказал Кулеба.
"Мы же продолжаем работать над освобождением других наших соотечественников", - добавил глава МИД Украины.
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Клава Лопаткина....кацапка?))Если так,какого хера ее вытаскивали,?))
Видать канал поставок был хорошим,теперь ее возьмут на работу в ОП,будет консультантом по налаживанию отношений с колумбийца и)
На момент затримання ти знала, що вагітна?
Так, знала. Власне через вагітність я й погодилась на все це.
Що тобі пообіцяли за перевезення наркотиків?
Дві з половиною тисячі доларів. Тоді курс був 30 і це величезні гроші. Я була вагітна, не мала грошей і погодилась.
Цю роботу мені запропонував мій друг, насправді. Так, друг. Він сказав, що це мала бути робота для нього, але він був дуже зайнятий, не мав часу їздити, тому запропонував мені.
Спочатку він запропонував перевезти наркотики. Я знала, що в деяких країнах з цим все дуже строго, в Індонезії за 100 грамів розстріляти можуть, тому я сказала - ти чого, зовсім здурів? На той момент я не знала, куди саме треба буде їхати. Але він сказав: роботи є багато, є різна, і запропонував перевезти діаманти. Я подумала до вечора і наступного дня погодилась.
Я не хочу виставляти себе жертвою, не хочу, щоб мене жаліли. Але на той момент мені це здавалось виходом з ситуації - мені було 22 роки, я була вагітна і зовсім без грошей.
Зачем жалеть - ведь она на 100% понимала, что провозить наркотики запрещено.
Это не Бангкок-Хилтон.
Їх перевозять тонами і іншим транспортом.