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После 5 лет пребывания в малайзийской тюрьме украинка вернулась на Родину, - Кулеба

После 5 лет пребывания в малайзийской тюрьме украинка вернулась на Родину, - Кулеба

После почти пяти лет пребывания за решеткой в Малайзии гражданка Украины Клавдия Лопаткина вернулась домой.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Одна из ключевых задач, которые я ставлю перед коллегами в МИД - это защита прав украинцев за рубежом. И не только тех, кто временно застрял там из-за мировой пандемии, но и тех, кто застрял там давно и надолго", - отметил министр.

Еще в декабре 2015 года малайзийская полиция задержала Клавдию Лопаткину в международном аэропорту острова Пенанг по обвинению в перевозке наркотических веществ.

В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил ее к пожизненному сроку заключения.

"Консульская служба Министерства иностранных дел Украины и наше Посольство в Малайзии во взаимодействии с другими украинскими компетентными органами все это время защищали права нашей соотечественницы и добивались снятия обвинений. Наконец, наши усилия дали результат. 13 мая 2020 Федеральный Суд Малайзии оправдал Клавдию. Сейчас она уже в Украине", - рассказал Кулеба.

"Мы же продолжаем работать над освобождением других наших соотечественников", - добавил глава МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина добилась от Малайзии отмены смертного приговора для своего гражданина Золотарева, парень уже прилетел на Родину, - Денисова. ФОТО

После 5 лет пребывания в малайзийской тюрьме украинка вернулась на Родину, - Кулеба 01

Автор: 

МИД (6937) освобождение (564) тюрьма (823) Малайзия (85) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+18
Бідна, нещасна, давайте їй дамо героя України, напхаємо знову наркотою і відправимо знову в Малазію з грузом какао белого цвета.
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22.05.2020 15:21
+17
...а бубочка будет встречать ее и делать видосики???
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22.05.2020 15:19
+15
нам радіти, що на наркокур'єршу потратили купу бюджетних коштів?!хоч би мовчали в тряпочку, що ви пропагуєте та чим хвалитесь-аморальні виродки!
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22.05.2020 15:24
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...а бубочка будет встречать ее и делать видосики???
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22.05.2020 15:19 Ответить
Ну ясен пень,коллега по наркоте как никак)))
Клава Лопаткина....кацапка?))Если так,какого хера ее вытаскивали,?))
Видать канал поставок был хорошим,теперь ее возьмут на работу в ОП,будет консультантом по налаживанию отношений с колумбийца и)
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22.05.2020 15:30 Ответить
Всё, Клава. Садись книгу писать.
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22.05.2020 15:20 Ответить
нешнл джиогрэфик- злоключения за границей)))
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22.05.2020 20:33 Ответить
Бідна, нещасна, давайте їй дамо героя України, напхаємо знову наркотою і відправимо знову в Малазію з грузом какао белого цвета.
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22.05.2020 15:21 Ответить
нам радіти, що на наркокур'єршу потратили купу бюджетних коштів?!хоч би мовчали в тряпочку, що ви пропагуєте та чим хвалитесь-аморальні виродки!
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22.05.2020 15:24 Ответить
кто знает что там произошло...
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22.05.2020 15:32 Ответить
ну да, ну да, не все так адназначна.
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22.05.2020 15:34 Ответить
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22.05.2020 15:38 Ответить
своих не бросают
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22.05.2020 15:45 Ответить
Оце так "перемога"! Так цю гниду треба було там і залишити .Скільки молоді. через таких як вона .загубили свої життя!
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22.05.2020 15:40 Ответить
Отже 31 грудня 2015 року в Малайзії, на острові Пенанг, з великою партією кокаїну затримують 22-річну Клавдію Лопаткіну з Нової Каховки. Загальна вага виявлених наркотиків, ймовірно кокаїну, сягає 1,5 кг.

На момент затримання ти знала, що вагітна?
Так, знала. Власне через вагітність я й погодилась на все це.
Що тобі пообіцяли за перевезення наркотиків?
Дві з половиною тисячі доларів. Тоді курс був 30 і це величезні гроші. Я була вагітна, не мала грошей і погодилась.
Цю роботу мені запропонував мій друг, насправді. Так, друг. Він сказав, що це мала бути робота для нього, але він був дуже зайнятий, не мав часу їздити, тому запропонував мені.
Спочатку він запропонував перевезти наркотики. Я знала, що в деяких країнах з цим все дуже строго, в Індонезії за 100 грамів розстріляти можуть, тому я сказала - ти чого, зовсім здурів? На той момент я не знала, куди саме треба буде їхати. Але він сказав: роботи є багато, є різна, і запропонував перевезти діаманти. Я подумала до вечора і наступного дня погодилась.
Я не хочу виставляти себе жертвою, не хочу, щоб мене жаліли. Але на той момент мені це здавалось виходом з ситуації - мені було 22 роки, я була вагітна і зовсім без грошей.
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22.05.2020 16:05 Ответить
Да уж((( в Чехии такая же только чешка...но та твердила что ничего не знала....просто не понимаю зачем это подавать в новостях ? Выглядит как геройство что освободили
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23.05.2020 10:32 Ответить
Кто не смотрел, рекомендую мини-сериал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD Бангкок Хилтон .
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22.05.2020 16:12 Ответить
Освободили наркодиллершу - повод для гордости и радости???
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22.05.2020 16:30 Ответить
она наркокурьер, а не наркодилерша. а клеймить позором, тыкать гневно пальцем, вы, живущие на родительские деньги, хорошо научились. поц ты, Рома. такой же жирный поц, как и шрифт, которым ты пишешь
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22.05.2020 18:39 Ответить
Урааааааааааааа!
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22.05.2020 16:40 Ответить
Вот делать больше нечего, как наркобарыг из тюряги вытаскивать. Читал статью о ней, статья начиналась словами "девушка из бедной семьи прилетела в Малайзию как туристка". Я вот и думаю- почему я ни разу не был в Малайзии? Я ведь тоже из бедной семьи!
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22.05.2020 17:14 Ответить
Ну 5 лет - это просто шара для неё! И даже смертной казни нет.
Зачем жалеть - ведь она на 100% понимала, что провозить наркотики запрещено.
Это не Бангкок-Хилтон.
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22.05.2020 18:03 Ответить
Злочинець повинен сидіти в тюрмі!
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22.05.2020 19:36 Ответить
лопаткина захотела лопаткой- а вышло вместо бакинских лопатище дерьмеца...
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22.05.2020 20:35 Ответить
плять...нашел чем хвастаться когда в тюрьмах ********** и Украины сидят патриоты и бойцы
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22.05.2020 20:45 Ответить
Вот что и писала выше! Освободили это ваша задача беспокоится о гражданах за пределами, но выглядит как геройство и пропаганда.... тоесть возите запрещённые препараты а после лет 5 мы вам все равно поможем не переживайте((((
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23.05.2020 10:35 Ответить
На Донбассе с таким бы рвением освобождали.
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23.05.2020 12:07 Ответить
освободили - хорошо. но нам тоже нужно ужесточать за наркоту.
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23.05.2020 00:27 Ответить
Навряд наркотики перевозять пасажири літаків у своїх кишенях.
Їх перевозять тонами і іншим транспортом.
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23.05.2020 06:40 Ответить
 
 