После 5 лет пребывания в малайзийской тюрьме украинка вернулась на Родину, - Кулеба

После почти пяти лет пребывания за решеткой в Малайзии гражданка Украины Клавдия Лопаткина вернулась домой.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Одна из ключевых задач, которые я ставлю перед коллегами в МИД - это защита прав украинцев за рубежом. И не только тех, кто временно застрял там из-за мировой пандемии, но и тех, кто застрял там давно и надолго", - отметил министр.

Еще в декабре 2015 года малайзийская полиция задержала Клавдию Лопаткину в международном аэропорту острова Пенанг по обвинению в перевозке наркотических веществ.

В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил ее к пожизненному сроку заключения.

"Консульская служба Министерства иностранных дел Украины и наше Посольство в Малайзии во взаимодействии с другими украинскими компетентными органами все это время защищали права нашей соотечественницы и добивались снятия обвинений. Наконец, наши усилия дали результат. 13 мая 2020 Федеральный Суд Малайзии оправдал Клавдию. Сейчас она уже в Украине", - рассказал Кулеба.

"Мы же продолжаем работать над освобождением других наших соотечественников", - добавил глава МИД Украины.

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