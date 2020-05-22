Лещенко о запрете публиковать интервью: "Я рассчитывал продолжить общение с журналистами"

Член наблюдательного совета "Укрзализныци", бывший депутат и журналист Сергей Лещенко объяснил почему запретил изданию "Бабель" публиковать интервью с ним.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лещенко написал в Facebook.

"Начну с того, что я еще до проведения интервью попросил о согласовании. Почему? Потому что часть разговора касается УЗ, где я являюсь членом наблюдательного совета. Компания является участником международного рынка заимствований. Кроме того, она привлекает средства, размещая евробонды. Мировые рынки могут быть чувствительны к любой информации, которая обнародуется об УЗ из уст члена наблюдательного совета. Поскольку член набсовета обязан действовать в интересах компании, условием моего интервью было согласование текста, на что редакция согласилась", - отметил Лещенко.

По его словам, разговор с журналистом продолжался 2,5 часа. Сама беседа состояла из двух частей.

"Я прервался на встречу и вернулся в редакцию, чтобы продолжить общение, так как надеялся, что журналистов интересует целостная картина. К сожалению, присланный вариант оказался просто нарезкой коротких реплик. Я попросил редакцию предоставить мне расшифровку моих ответов с тем, чтобы я мог добавить моменты, которые считаю принципиальными для себя. Мы общались вчера утром и не пришли к общему мнению. После этого всю вторую половину дня я был занят на совместном заседании правления и набсовета УЗ. Я рассчитывал продолжить общение с журналистами сегодня утром, но вместо этого редакция опубликовала свой материал", - объяснил Лещенко.

Он отметил, что та версия общения, которую редакция прислала ему на согласование, "страдает существенным сокращением ответов и урезанием серьезных тем".

"Их нежелание давать более полные ответы приводят лишь к тому, что общество не видит целостной картины - как в политике, так и в УЗ. В той сокращенной версии интервью нет ничего сенсационного, вы сможете сами в этом убедиться. Я не против, если сайт опубликует эту версию, которую они мне прислали на согласование - вы убедитесь, что журналисты попытались сделать сенсацию на ровном месте", - считает экс-журналист.

Напомним, утром 22 мая стало известно, что член наблюдательного совета "Укрзализныци", бывший депутат и журналист Сергей Лещенко запретил изданию "Бабель" публиковать интервью с ним.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ проводит обыски у должностных лиц "Укрзализныци" по делу "Бориспольского экспресса"