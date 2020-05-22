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Лещенко о запрете публиковать интервью: "Я рассчитывал продолжить общение с журналистами"

Лещенко о запрете публиковать интервью:

Член наблюдательного совета "Укрзализныци", бывший депутат и журналист Сергей Лещенко объяснил почему запретил изданию "Бабель" публиковать интервью с ним.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лещенко написал в Facebook.

"Начну с того, что я еще до проведения интервью попросил о согласовании. Почему? Потому что часть разговора касается УЗ, где я являюсь членом наблюдательного совета. Компания является участником международного рынка заимствований. Кроме того, она привлекает средства, размещая евробонды. Мировые рынки могут быть чувствительны к любой информации, которая обнародуется об УЗ из уст члена наблюдательного совета. Поскольку член набсовета обязан действовать в интересах компании, условием моего интервью было согласование текста, на что редакция согласилась", - отметил Лещенко.

По его словам, разговор с журналистом продолжался 2,5 часа. Сама беседа состояла из двух частей.

"Я прервался на встречу и вернулся в редакцию, чтобы продолжить общение, так как надеялся, что журналистов интересует целостная картина. К сожалению, присланный вариант оказался просто нарезкой коротких реплик. Я попросил редакцию предоставить мне расшифровку моих ответов с тем, чтобы я мог добавить моменты, которые считаю принципиальными для себя. Мы общались вчера утром и не пришли к общему мнению. После этого всю вторую половину дня я был занят на совместном заседании правления и набсовета УЗ. Я рассчитывал продолжить общение с журналистами сегодня утром, но вместо этого редакция опубликовала свой материал", - объяснил Лещенко.

Он отметил, что та версия общения, которую редакция прислала ему на согласование, "страдает существенным сокращением ответов и урезанием серьезных тем".

"Их нежелание давать более полные ответы приводят лишь к тому, что общество не видит целостной картины - как в политике, так и в УЗ. В той сокращенной версии интервью нет ничего сенсационного, вы сможете сами в этом убедиться. Я не против, если сайт опубликует эту версию, которую они мне прислали на согласование - вы убедитесь, что журналисты попытались сделать сенсацию на ровном месте", - считает экс-журналист.

Лещенко о запрете публиковать интервью: Я рассчитывал продолжить общение с журналистами 01

Напомним, утром 22 мая стало известно, что член наблюдательного совета "Укрзализныци", бывший депутат и журналист Сергей Лещенко запретил изданию "Бабель" публиковать интервью с ним.

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Автор: 

Лещенко Сергей (697) СМИ (3833) Укрзализныця (2744)


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Топ комментарии
+12
сірожа черговий раз обгадився! а ще претендує на журналіста!
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22.05.2020 15:35
+10
Шлюха перебежчик.
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22.05.2020 15:33
+9
Поддиджейник серёжа-чмо и приспособленец. Но корчит из себя великого борца с коррупцией. Смешно выглядит.)
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22.05.2020 15:37
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Шлюха перебежчик.
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22.05.2020 15:33 Ответить
Журналист - кто больше заплатит!
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22.05.2020 15:58 Ответить
сірожа черговий раз обгадився! а ще претендує на журналіста!
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22.05.2020 15:35 Ответить
Никому это не интересно . Плохо и хорошо . Наши правители живут своей жизнью , а народ своей .
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22.05.2020 15:36 Ответить
Поддиджейник серёжа-чмо и приспособленец. Но корчит из себя великого борца с коррупцией. Смешно выглядит.)
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22.05.2020 15:37 Ответить
Ну..одной диджейке нравится как он борется к коррупцией.
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22.05.2020 15:42 Ответить
У Цензора ошибка в тексте.Надо читать-"бывший депутат и бывший журналист".
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22.05.2020 15:39 Ответить
Пристроенный "еврооптимист", фу...
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22.05.2020 15:40 Ответить
"Лещу" не понравилось блюдо, рецепт которого разработан был им самим и которым он угощал других? Ай, какой "нежданчик"!!!...
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22.05.2020 15:41 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-nabu-obshuky-uz/30627687.html У посадовців «Укрзалізниці» та представників низки приватних компаній тривають обшуки - НАБУ
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22.05.2020 15:43 Ответить
Взагалі-то за законом ніхто не в праві вимагати від журналіста узгодження тексту інтерв'ю! Тобто, узгоджувати можна, але лише якщо журналіст на це погодиться... А так - якщо наговорив там шопопало, то це виключно його вина!
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22.05.2020 15:47 Ответить
то хай би журналіст викладав все чітко по хронометражу до останнього пуку того лещенка а не сам вибирав що і в якому порядку викладати...
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22.05.2020 16:18 Ответить
Видите какой Лещ стал крутой ньюсмейкер, одним словом может мировые рынки обрушить. Ну как мировые, как минимум Трощенский и Святошинский.
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22.05.2020 15:48 Ответить
Чмо-Пристосуванець
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22.05.2020 15:48 Ответить
Дупка задимiла??
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22.05.2020 15:52 Ответить
Оно член....просто член...
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22.05.2020 16:01 Ответить
Лещенко про заборону публікувати інтерв'ю: "Я розраховував продовжити спілкування з журналістами" - Цензор.НЕТ 8855
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22.05.2020 16:08 Ответить
Отмазка из рубрики "А моя диск-жокейка против"....
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22.05.2020 16:16 Ответить
Молодец Бутусов и Цензор,дали вторую точку зрения.Теперь пусть каждый сам решает,кто поступил правильно,а кто нет.Меня лично,объяснения Лещенко устраивают на все 100%,а кипишь,устроенный "Бабелем",и гроша ломанного не стоит.
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22.05.2020 17:36 Ответить
 
 