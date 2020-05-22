В метро Киева не будут проверять температуру и ограничивать количество пассажиров, - КГГА

В Киевском метрополитене не будут проверять температуру пассажирам. Также не будут ограничивать их количество.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссыллкой на "Укринформ", об этом заявил в эфире "Украина 24" заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Начиная с понедельника, будем смотреть на эпидемиологическую ситуацию. В ослаблении карантина, которое утвердило правительство, есть три показателя: количество протестированных людей, количество свободных мест в больницах - должно быть не менее 50%, и третий показатель - количество больных на 100 тыс. населения. Если не будет превышений и не будет необходимости снова вводить ограничения, то откроются и ТРЦ", - отметил он.

Мондриевский также объяснил, как будет работать метро и какими будут ограничения. По его словам, проводить всем температурный скрининг невозможно. Также дежурные по станции будут следить за обязательным ношением масок и перчаток.

Замглавы КГГА отметил, что ограничить число пассажиров в метро также невозможно, поэтому такого не будет. Относительно наземного транспорта, верхний предел - это количество сидячих мест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число пассажиров в наземном транспорте Киева будет ограничено количеством посадочных мест, - замглав КГГА Мондриевский