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В метро Киева не будут проверять температуру и ограничивать количество пассажиров, - КГГА

В метро Киева не будут проверять температуру и ограничивать количество пассажиров, - КГГА

В Киевском метрополитене не будут проверять температуру пассажирам. Также не будут ограничивать их количество.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссыллкой на "Укринформ", об этом заявил в эфире "Украина 24" заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Начиная с понедельника, будем смотреть на эпидемиологическую ситуацию. В ослаблении карантина, которое утвердило правительство, есть три показателя: количество протестированных людей, количество свободных мест в больницах - должно быть не менее 50%, и третий показатель - количество больных на 100 тыс. населения. Если не будет превышений и не будет необходимости снова вводить ограничения, то откроются и ТРЦ", - отметил он.

Мондриевский также объяснил, как будет работать метро и какими будут ограничения. По его словам, проводить всем температурный скрининг невозможно. Также дежурные по станции будут следить за обязательным ношением масок и перчаток.

Замглавы КГГА отметил, что ограничить число пассажиров в метро также невозможно, поэтому такого не будет. Относительно наземного транспорта, верхний предел - это количество сидячих мест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число пассажиров в наземном транспорте Киева будет ограничено количеством посадочных мест, - замглав КГГА Мондриевский

Автор: 

КГГА (2978) Киев (25484) Метрополитен (1014) Мондриевский Валентин (32)


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Топ комментарии
+9
Все забили на карантин . Это плохо .
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22.05.2020 15:33
+7
Який тоді сенс обмежувати наземний транспорт?
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22.05.2020 15:50
+6
пошли вы нахер со своей простудой
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22.05.2020 15:57
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А в неділю увечері передумають і заборонять запускати метро...
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22.05.2020 15:31 Ответить
ходят слухи, что не пустят.
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22.05.2020 22:35 Ответить
Все забили на карантин . Это плохо .
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22.05.2020 15:33 Ответить
https://censor.net/user/86312 А что людям боятся? Как сказал Зе, он и Шмыгаль - "мастера по борьбе с вирусом". С такими "мастерами" ничего не страшно.
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22.05.2020 15:43 Ответить
Серьезно?А когда стали людей из-за кордона возвращать и без "карантина" запускать,то не "забили"?
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22.05.2020 17:15 Ответить
Возможен сценарий Нью-Йорка? За три месяца там приблизитенльнно 3,2 миллиона (тесты на антитела) человек переболело 29 тысяч погибло.
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22.05.2020 15:47 Ответить
В Рашке сегодня 150 смертей за сутки
Нас пока пронесло, потому что раньше унитазии вели карантин
Но теперь, с нашими зебилами, думаю, мы наверстаем упущенное
Полный бардак на этапах выхода из карантина
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22.05.2020 16:34 Ответить
буде гірше. Бо у тих хоч гроші є та лікарні деякі обладнані
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22.05.2020 18:25 Ответить
Якщо це не фейк ( про метро), то можна зробити висновок, як "КЛАСНО" підготувались в столиці до запуску метро. Два місяці -" коту під хвіст".
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22.05.2020 15:49 Ответить
Який тоді сенс обмежувати наземний транспорт?
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22.05.2020 15:50 Ответить
А если пойдет рост заболеваний? Опять карантин на 2 месяца?))) Лукашенко вас идиотов сделал
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22.05.2020 15:54 Ответить
Якщо в метро не будуть обмежувати, то там буде ще той бордель!
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22.05.2020 15:56 Ответить
последствия будут плачевны, заболеют многие
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22.05.2020 15:56 Ответить
Головне це переконати усіх юріїв та лонгерів🐸
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22.05.2020 15:59 Ответить
Каким образом заболеют? Если каждый в наморднике и перчатках,как?
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22.05.2020 16:09 Ответить
вы видели, что уже больше половины не одевает масок нигде??
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22.05.2020 22:36 Ответить
на улице да, а в помещениях супермаркетах в масках, без масок не пускают в Киеве, в метро также будут следить чтоб в маске я так думаю
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22.05.2020 23:20 Ответить
И все умрут. Но ты сиди дома и спасай наши жизни.
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22.05.2020 16:13 Ответить
пошли вы нахер со своей простудой
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22.05.2020 15:57 Ответить
Посмотришь на улице на мужчин в масках - плеваться хочется, идёт с девушкой, он в наморднике, она без. По другому заботится о ней ему нахер не надо. Насколько сцикливые тупые бараны
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22.05.2020 16:02 Ответить
може вона боїться пом'яти зачіску?
То що через неї самому гинути?
Якщо сама тупа не треба домислювати сцикливість у інших
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22.05.2020 19:19 Ответить
Вова, ты не договорился на пресс-конференции, так допрыгаешься со своим дупокарантином.. ты *****, киевлянам на зло решил сделать?? Баран, мы лучше других знаем как обламывать рога таким животным.. раздуплись, пока не поздно..
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22.05.2020 16:08 Ответить
Перчатки єто вслед за рускими? Вот уроды конченные....
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22.05.2020 16:13 Ответить
Ликбез о перчатках. для дремучей власти.

"Одноразовые перчатки из винила, латекса или нитрила создают ощущение стерильности, однако это впечатление крайне обманчиво.
Все дело в том, что перчатки изготовлены из пористого материала. Поэтому чем дольше вы их носите, тем легче патогенные микроорганизмы могут проникнуть внутрь. Это одна из причин, по которой врачи после использования одноразовых перчаток тщательно моют и дезинфицируют руки. Кроме того, в одноразовых перчатках кожа начинает очень быстро потеть. А теплый и влажный климат - идеальная среда для бактерий и вирусов всех видов.
Немецкий врач-терапевт Марк Ханефельд (Marc Hanefeld) призывает население перестать носить медицинские перчатки в быту. "В теплой и влажной среде под перчаткой бактерии охотно размножаются. Самое позднее после снятия перчаток у вас на руках образуется настоящая клоака, с чем вас и поздравляю", - написал Ханефельд. Похожего мнения придерживается и пульмонолог Йенс Мэтью (Jens Mathews). В интервью немецкой медиакомпании SWR он заявил, что перчатки не только не защищают от заражения коронавирусом, но даже могут этому способствовать. "За очень короткое время одноразовая перчатка собирает на своей поверхности гораздо больше бактерий, чем недавно вымытая рука", - поясняет врач. "Я бы вообще не рекомендовал людям без знаний в области медицины носить одноразовые перчатки в быту. Требуются определенные знания и тренировка, чтобы при снятии одноразовых перчаток приставшие к ним микроорганизмы там и оставались, а не оказывались бы потом на руках, запястьях или рукавах верхней одежды", - объясняет инфекционист в интервью онлайн-журналу pflegen-online.de"
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22.05.2020 16:40 Ответить
Все логично, бо все как одежду выбирать, то натуральную, дышащую, а руки в истерике засовывают в латекс.
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22.05.2020 17:05 Ответить
тоже самое можно сказать и про маски. Удивляют кретины, носящие маски на шее, и одевающие их туда-сюда!!
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22.05.2020 22:39 Ответить
Статистика заболевших:

28.03 - новых 92

29.03 - новых 108

30.03 - новых 62 v - Пн

31.03 - новых 69

01.04 - новых 120

02.04 - новых 135

03.04 - новых 138

04.04 - новых 154

05.04 - новых 155

06.04 - новых 68 v - Пн

07.04 - новых 143

08.04 - новых 206

09.04 - новых 224

10.04 - новых 311

11.04 - новых 308

12.04 - новых 266 v - Вс

13.04 - новых 325

14.04 - новых 270

15.04 - новых 392

16.04 - новых 397

17.04 - новых 501

18.04 - новых 444

19.04 - новых 343

20.04 - новых 261 v - Пн

21.04 - новых 415

22.04 - новых 467

23.04 - новых 578

24.04 - новых 477

25.04 - новых 478

26.04 - новых 492

27.04 - новых 392 v - Пн

28.04 - новых 401

29.04 - новых 456

30.04 - новых 540

01.05 - новых 455

02.05 - новых 550

03.05 - новых 502

04.05 - новых 418

05.05 - новых 366 v - Вт

06.05 - новых 487

07.05 - новых 507

08.05 - новых 504

09.05 - новых 515

10.05 - новых 525

11.05 - новых 416

12.05 - новых 375 v - Вт

13.05 - новых 402

14.05 - новых 422

15.05 - новых 483

16.05 - новых 528

17.05 - новых 433

18.05 - новых 325

19.05 - новых 260 v - Вт

20.05 - новых 354

21.05 - новых 476

22.05 - новых 442

Карантин объявили при 100 заболевших, а выходим из карантина при свыше 400???
Виталя, ты просто Гений!!!!
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22.05.2020 16:14 Ответить
Не приходит в голову мысля что все эти цифры взяты с потолка?
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22.05.2020 16:17 Ответить
"официальная" статистика.

Но я уверен, что истинное положение скрывают. Только за эту неделю, в Киеве заболели пневмонией 167 чел. И эти 167 идут как пневмония, а не коронавирус. Странным Вам не кажется, что в мае столько воспалений легких? А с января пневмонии стало в разы больше....
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22.05.2020 16:29 Ответить
Только за месяц, в январе, от пневмонии и гриппа в стране умерло в 3 раза больше больных, чем за 2 месяца от коронавируса - более 600 человек. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/1/7246084/
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22.05.2020 16:42 Ответить
Воспаление лёгких бывает вирусным, бактериальным, грибок и аспирация. В любой день года зима и лето. Всегда. Ковид тут вообще не при чем , его вклад в статистику около нуля.
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22.05.2020 16:43 Ответить
Прибавьте еще и внутрибольничные инфекции, о которых всегда умалчивают. Знаменитый больничный патоген - синегнойная палочка, Pseudomonas aeruginosa, заклятый враг медиков во всем мире - возбудитель пневмонии и еще целого букета разных воспалений и сепсисов.
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22.05.2020 17:03 Ответить
А эту палочку можно вытравить дикой формой, как стафилококк?
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22.05.2020 17:10 Ответить
Легко и в мае, в детстве была в июле в самую спеку - засада на каникулах. Как раз спека, думаю, свою роль и сыграла.
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22.05.2020 17:07 Ответить
Це ти - геній, бо за 22.05 по Києву нових - 47
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22.05.2020 19:25 Ответить
Зеленые дебилы вроде бы смягчили карантин, но только для 13 областей.
Остальные области не допущены к выходу из карантина на второй этап, в результате там происходит полный бардак - общественный транспорт выходит на перевозки, возят всех без пропусков и без ограничений.

Киев и область не могут переходить на второй этап смягчения, тогда почему запускают метро?

Так есть в стране карантин или нет, если есть, то где? Если нет, то давайте уже отменяйте.
Шапито у власти устроило какой-то полный хаос
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22.05.2020 16:31 Ответить
Нет.Юридически нет.И недовласть не подготовлена даже к минимальной эпидемии гриппа.
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22.05.2020 17:20 Ответить
"Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах." - профессор Преображенский, «Собачье сердце».
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22.05.2020 16:48 Ответить
Также дежурные по станции будут следить за обязательным ношением масок и перчаток.

Ну нет в постановлении правительства ни слова о перчатках! *****, еще бы придумали обязательное ношение гандонов, с контролем дежурной по станции.
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22.05.2020 16:59 Ответить
Намордники также полезны в метро как и гандоны.
«Эксперты считают, что носить маски и перчатки в качестве меры предосторожности против коронавируса неэффективно, излишне для подавляющего большинства людей и может даже быстрее распространять инфекции. Маски и хирургические перчатки следует использовать только в медицинских условиях.»
«Я был удивлен, увидев через окно в моем министерстве много людей на улице в масках, когда это не соответствует нашим рекомендациям», - министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
https://medicalxpress.com/news/2020-03-masks-gloves-dont-coronavirus-experts.html
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22.05.2020 17:09 Ответить
чья бы корова мычала про маски , а уж французская, при их количестве смертей и зараженных - помолчала!
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22.05.2020 22:47 Ответить
Вполне разумное, хорошо обдуманное решение.
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22.05.2020 17:16 Ответить
Как только новость о барановирусе,так мало адекватных каментов.Зато полезных идиотов с лапшой на ушах-туева хуча.Всю жизнь живем с вирусами,миллионы в метро и транспорте.Хоть ктонить интересовался статистикой умерших в день,или за сутки?Перчатки/маски....химзащиту на себя пяльте,идиоты безграмотные.
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22.05.2020 17:18 Ответить
А как бы работало метро раньше, когда температуру меряли градусником,
вставленныым в рот или ещё куда ?
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22.05.2020 20:12 Ответить
будет всплеск, но деваться некуда. кушать хочется.
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23.05.2020 00:40 Ответить
 
 