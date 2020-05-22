РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13374 посетителя онлайн
Новости Убийство Шеремета
6 277 25

"Была уверена, что весь этот абсурд не может продлиться дольше недели", - Кузьменко о задержании по делу Шеремета

Подозреваемая по делу Шеремета детский хирург Юлия Кузьменко считала, что ее задержание было ошибкой и продлится не более недели.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Первым ощущением было какое-то нереально огромное удивление. Шеремета я просто никогда не знала и не видела. Яну Дугарь знала всего пару месяцев. Да и вообще - степень маразма происходящего не позволяла даже испугаться", - сказала Кузьменко.

Она думала, что случилась ошибка: "Ну, пару дней перетерплю, пока разберутся. Только потом пусть не забудут извиниться". Будучи законопослушной гражданкой Украины, я была уверена, что весь этот абсурд не может продлиться дольше недели...".

"Но все это продолжается. Театр абсурда. Апогей апофеоза. Каждый отдельный момент этого дела подходит под описание "обнять и плакать". Как-то так...", - отмечает Кузьменко.

Полный текст интервью с Юлией Кузьменко читайте по ссылке.

Смотрите также: Следствие по убийству Шеремета приказали завершить, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Как известно, 31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Также читайте: Полиция просит продлить досудебное следствие по делу об убийстве Шеремета до июня, - прокурор Зузак

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Шеремет Павел (564) Кузьменко Юлия (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
Кузьменко выпустить, а в порядке моральной компенсации Лену Зе отправить на пол года туда!
ПреЗедент же говорил, что готов отвечать....
показать весь комментарий
22.05.2020 16:01
+24
Зеленський обіцяв посатити бандитів, бариг та зрадників. Минув майже рік - посадив кілька добровольців та волонтерів, та відпустив майже усіх бантидів, бариг та зрадників, яких посадили при Пороху. А що ж так? Може ще 100 днів зачекати треба? Чи все ж трохи збрехав?
показать весь комментарий
22.05.2020 16:04
+21
"Такого чесного голови СБУ в Україні ще не було" (с) Зеленський"Была уверена, что весь этот абсурд не может продлиться дольше недели", - Кузьменко о задержании по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 9570
показать весь комментарий
22.05.2020 16:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Такого чесного голови СБУ в Україні ще не було" (с) Зеленський"Была уверена, что весь этот абсурд не может продлиться дольше недели", - Кузьменко о задержании по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 9570
показать весь комментарий
22.05.2020 16:00 Ответить
"Весьма неправы были те сотрудники СБУ, которые называли Баканова «Алешей Карамазовым на мрачной гей-тусовке». Не такой уж он и «алеша». Просто лицо такое наивное и честное. А на самом деле весьма прожженый мошенник и казнокрад. Впрочем, для некоторых сотрудников это не было неожиданностью, так как в 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными Баканову кампаниями."
"Була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень", - Кузьменко про затримання у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 7102
показать весь комментарий
22.05.2020 16:25 Ответить
Кузьменко выпустить, а в порядке моральной компенсации Лену Зе отправить на пол года туда!
ПреЗедент же говорил, что готов отвечать....
показать весь комментарий
22.05.2020 16:01 Ответить
Этот абсурд в стране, справедливости ради сказать, не без твоего участия начался, когда гомно на Пороха наваливала за те же Мальдивы, на которые сама ездила...
показать весь комментарий
22.05.2020 16:02 Ответить
Маразм зебілів безмежний! Колись їм відповідати за цю справу.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:04 Ответить
Зеленський обіцяв посатити бандитів, бариг та зрадників. Минув майже рік - посадив кілька добровольців та волонтерів, та відпустив майже усіх бантидів, бариг та зрадників, яких посадили при Пороху. А що ж так? Може ще 100 днів зачекати треба? Чи все ж трохи збрехав?
показать весь комментарий
22.05.2020 16:04 Ответить
Дай бог , чтобы нам не пришлось заниматься дезеленизацией .
показать весь комментарий
22.05.2020 16:04 Ответить
На Авакова и Рябошапку точно есть основания и видеодоказательства подавать в суд, сначала в наш, а а потом в европейский, а вот на НеЛоха - не знаю - он уже сейчас все отрицает, например скажет,что заходил на прессконференцию пописать, а все остальное к нему не относится)
показать весь комментарий
22.05.2020 16:08 Ответить
збреше, падло, стосовно "пописять". Він - в памперсах... Згадай, як йому холодний стілець феном гріли...
показать весь комментарий
22.05.2020 16:18 Ответить
Я просто не знаю - есть ли юридические основания его зацепить по делу обвиняемых в деле Шеремета.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:26 Ответить
є такі підстави, є.
Але тільки після того, як він в Ростов злиняє. Де-юре, щоправда, будуть і після того, як припинить повноваження... Але тільки де-юре.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:33 Ответить
"Була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень", - Кузьменко про затримання у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 447
показать весь комментарий
22.05.2020 16:09 Ответить
"Була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень", - Кузьменко про затримання у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 4392
показать весь комментарий
22.05.2020 16:12 Ответить
Наивно. Как будто их репрессируют по ошибке, а не злой, антиукраинской воле.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:14 Ответить
Була впевнена що замовники швидко тебе відмажуть? А чого збрехала про робочий день в день вбивства Шеремета і не захотіла проходити тест на поліграфі?
показать весь комментарий
22.05.2020 16:15 Ответить
Помилка?
Ні, Юлечка, помилилася ти чуть раніше, коли галасувала за зелемойську кагалу...
А нам тепер всім разом розхльобуватися за цю помилку... На жаль, тобі - найскрутніше... Але - мусимо вистояти...
показать весь комментарий
22.05.2020 16:16 Ответить
Кстати, я заметил, что после ареста фигурантов "дела Шеремета", на ток-шоу патриотических каналов перестали ходить Антон Геращенко и Зорян Шкиряк.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:17 Ответить
Арсен Борисович-шнырям,перестал доверять. .Прежняя власть-сажала добровольцев и волонтеров и эти-туда же...
показать весь комментарий
22.05.2020 16:21 Ответить
В Авакова закінчились білі нитки. Недошиє справу. Все розлетиться.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:41 Ответить
Суд отпустит "за недоказанностью улик".
И волки сыты, и овцы целы.
Но за многомесячную отсидку в СИЗО никто не ответит.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:47 Ответить
разочок Тарас Березовець витягнув Шкіряка в свою програму... Зорян сам був не радий цьому; що вже казати про Шкіряка... єдине, хіба що на Зоряна либився. Але обидва були аж засрані.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:23 Ответить
Ага, бачив ту передачу.
показать весь комментарий
22.05.2020 18:15 Ответить
Когда недонаполеоны дорываются до власти, они в абсурд превращают всю нашу жизнь. и это только начало.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:46 Ответить
А то что наболтала на пленках прослушки - не абсурд? И в сети есть записи, как Соевого Рехворматора членососит - все уже забыли?
показать весь комментарий
22.05.2020 19:14 Ответить
Чортові пси кремля і олігархату на службі у їх служб... Зараз нові "княжичі" про атовців... кацапська кварталівщина нєлоха починає віддавати фарстрагедією
показать весь комментарий
23.05.2020 06:55 Ответить
 
 