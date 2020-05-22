"Была уверена, что весь этот абсурд не может продлиться дольше недели", - Кузьменко о задержании по делу Шеремета

Подозреваемая по делу Шеремета детский хирург Юлия Кузьменко считала, что ее задержание было ошибкой и продлится не более недели.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Первым ощущением было какое-то нереально огромное удивление. Шеремета я просто никогда не знала и не видела. Яну Дугарь знала всего пару месяцев. Да и вообще - степень маразма происходящего не позволяла даже испугаться", - сказала Кузьменко.

Она думала, что случилась ошибка: "Ну, пару дней перетерплю, пока разберутся. Только потом пусть не забудут извиниться". Будучи законопослушной гражданкой Украины, я была уверена, что весь этот абсурд не может продлиться дольше недели...".

"Но все это продолжается. Театр абсурда. Апогей апофеоза. Каждый отдельный момент этого дела подходит под описание "обнять и плакать". Как-то так...", - отмечает Кузьменко.

Полный текст интервью с Юлией Кузьменко читайте по ссылке.

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Как известно, 31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

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Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.